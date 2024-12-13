학습 및 개발
개발하고, 현지화하며, 확장하다
훈련 및 개발
AI 비디오가 포함된 강좌
새로운 직원을 채용하든, 교육 프로그램을 전개하든, 또는 전 세계 팀에 지식을 확장하든, HeyGen의 AI 비디오 플랫폼은 매력적이고 개인화된 교육 콘텐츠를 쉽게 만들 수 있게 해줍니다. HeyGen을 교육 비디오에 어떻게 사용하는지에 대해 더 알아보세요. 직원들에게 실질적인 결과를 가져다주는 영향력 있는 학습 경험을 제공하세요.
수많은 사용자가 신뢰하는
85,000명 이상의 고객
혜택과 가치
학습자의 참여도를 높이세요
맞춤형 비디오 교육을 통해
오늘날 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서는 기존의 기업 학습 모델이 더 이상 통하지 않습니다. HeyGen의 AI 비디오 플랫폼은 직원들이 자신의 속도에 맞춰 흥미롭고 상호 작용적인 비디오를 통해 어떤 교육 목표에도 맞는 학습을 할 수 있도록 지원합니다. HeyGen을 어떻게 언어 학습에 사용하는지 알아보세요.
상호작용 학습
인터랙티브 아바타와 역할극을 통해 다양한 역할, 팀, 위치 또는 학습 수준에 맞게 온보딩, 기업, 안전, 준수 교육 비디오를 맞춤 설정하세요. 준수 교육을 위해 HeyGen을 사용하는 방법을 배우세요.
다국어 비디오
AI 생성 비디오를 사용하여 언어 장벽을 허물고, 170개 이상의 언어와 방언으로 훈련을 번역하며, 입 모양이 맞는 아바타를 완비하세요.
언제든지 업데이트하세요
정책이 바뀝니다. 교육도 바뀌어야 합니다. AI 비디오를 이용하여 비디오 스크립트를 업데이트하고 기존 콘텐츠를 몇 분 안에 재생성하세요. 새로운 비디오를 촬영하거나 만들 필요가 없습니다.
사용 사례
실제 학습 효과를 이끌어내세요
온보딩이나 훈련에 관한 모든 것에 대하여
HeyGen은 팀이 컴플라이언스부터 직원 개발 및 지속적인 업스킬링에 이르기까지 맞춤형 교육 경험을 만들 수 있도록 지원합니다. 저희의 단계별 이러닝 코스 제작 가이드를 확인해보세요. 저희 AI 비디오 플랫폼은 품질이나 속도를 희생하지 않고도 영향력 있는 학습을 쉽게 확장할 수 있게 해줍니다.
“With HeyGen, things become less complex and more intuitive. While using AI can be intimidating, the flow with HeyGen makes it easy to navigate, and allows our team to save time and money all while keeping Sibelco employees safe.”
Repurpose.io
HeyGen과 Repurpose.io를 사용하면 모든 주요 소셜 미디어 플랫폼에서 매력적인 AI 비디오를 만들고 배포할 수 있으며, 콘텐츠를 최적화되고 일관되게 유지할 수 있습니다.
Canva
정적인 디자인을 AI 기반의 비디오로 전환하세요. HeyGen과 Canva를 사용하면 Canva 디자인 비주얼을 동적인 비디오 콘텐츠로 변환하여 시각적 자료를 생동감 있게 만들 수 있습니다.
가장 높은 신뢰와 안전 기준
HeyGen은 글로벌 표준을 준수하며 귀사의 컴플라이언스 요구 사항에 대한 안심을 제공합니다. 전담 트러스트 & 세이프티 팀이 귀사의 데이터를 안전하게 보호하고 AI가 윤리적으로 사용되도록 보장합니다.
L&D 자주 묻는 질문
HeyGen을 사용하면 온보딩 및 컴플라이언스부터 기술 개발 및 리더십 트레이닝에 이르기까지 다양한 교육 자료를 쉽게 만들 수 있습니다. 각 비디오를 대상 청중, 언어 및 학습 수준에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.
전혀 그렇지 않습니다. HeyGen은 L&D 전문가들이 사용하기 쉽도록 설계되었습니다. AI 아바타를 선택하고 스크립트를 입력한 다음 몇 분 안에 비디오를 생성하세요—편집이나 제작 경험이 필요 없습니다.
네. 동적 비디오 템플릿을 사용하면 역할, 부서, 위치, 언어별로 콘텐츠를 개인화하여 대규모로 재녹화 없이 조정할 수 있습니다.
HeyGen은 170개 이상의 언어와 방언을 지원하며, 현실감 있는 입 모양을 맞춘 아바타를 통해 글로벌 팀을 위한 교육 콘텐츠의 현지화를 쉽게 할 수 있습니다.
HeyGen 비디오를 쉽게 내보내어 어떤 LMS나 학습 플랫폼에 업로드할 수 있습니다. 또한 원활한 학습 경험을 위해 통합 및 내장 옵션도 지원합니다.
네. HeyGen은 SSO, 데이터 암호화 및 업계 표준 준수를 포함한 기업급 보안을 제공하여 교육 콘텐츠가 안전하게 유지됩니다.
대부분의 팀은 하루 안에 작업을 시작할 수 있습니다. HeyGen의 직관적인 인터페이스와 사용 준비가 된 템플릿은 긴 온보딩이나 설정 없이도 거의 즉시 전문적인 비디오 제작을 시작할 수 있게 해줍니다.
물론이죠. HeyGen을 사용하면 스크립트를 쉽게 편집하고, 아바타를 교체하거나, 콘텐츠를 현지화할 수 있어서 처음부터 다시 시작할 필요 없이 교육 자료를 최신 상태로 유지하는 것이 간단해집니다.