background image

학습 및 개발

개발하고, 현지화하며, 확장하다

훈련 및 개발

AI 비디오가 포함된 강좌

새로운 직원을 채용하든, 교육 프로그램을 전개하든, 또는 전 세계 팀에 지식을 확장하든, HeyGen의 AI 비디오 플랫폼은 매력적이고 개인화된 교육 콘텐츠를 쉽게 만들 수 있게 해줍니다. HeyGen을 교육 비디오에 어떻게 사용하는지에 대해 더 알아보세요. 직원들에게 실질적인 결과를 가져다주는 영향력 있는 학습 경험을 제공하세요.

수많은 사용자가 신뢰하는

85,000명 이상의 고객

혜택과 가치

학습자의 참여도를 높이세요

맞춤형 비디오 교육을 통해

오늘날 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서는 기존의 기업 학습 모델이 더 이상 통하지 않습니다. HeyGen의 AI 비디오 플랫폼은 직원들이 자신의 속도에 맞춰 흥미롭고 상호 작용적인 비디오를 통해 어떤 교육 목표에도 맞는 학습을 할 수 있도록 지원합니다. HeyGen을 어떻게 언어 학습에 사용하는지 알아보세요.

상호작용 학습

인터랙티브 아바타와 역할극을 통해 다양한 역할, 팀, 위치 또는 학습 수준에 맞게 온보딩, 기업, 안전, 준수 교육 비디오를 맞춤 설정하세요. 준수 교육을 위해 HeyGen을 사용하는 방법을 배우세요.

다국어 비디오

AI 생성 비디오를 사용하여 언어 장벽을 허물고, 170개 이상의 언어와 방언으로 훈련을 번역하며, 입 모양이 맞는 아바타를 완비하세요.

언제든지 업데이트하세요

정책이 바뀝니다. 교육도 바뀌어야 합니다. AI 비디오를 이용하여 비디오 스크립트를 업데이트하고 기존 콘텐츠를 몇 분 안에 재생성하세요. 새로운 비디오를 촬영하거나 만들 필요가 없습니다.

사용 사례

실제 학습 효과를 이끌어내세요

온보딩이나 훈련에 관한 모든 것에 대하여

HeyGen은 팀이 컴플라이언스부터 직원 개발 및 지속적인 업스킬링에 이르기까지 맞춤형 교육 경험을 만들 수 있도록 지원합니다. 저희의 단계별 이러닝 코스 제작 가이드를 확인해보세요. 저희 AI 비디오 플랫폼은 품질이나 속도를 희생하지 않고도 영향력 있는 학습을 쉽게 확장할 수 있게 해줍니다.

학습 과정

긴 제작 주기를 건너뛰고 몇 분 안에 고품질 학습 과정을 생성하세요. 강의, 튜토리얼, 또는 단계별 가이드를 만들고 있든 상관없습니다.

altalt

기술 기반 훈련

기술 기반 훈련을 더 상호 작용적이고, 매력적이며, 효과적으로 만드는 AI 비디오를 쉽게 만들어, 더 나은 수료율과 결과를 이끌어냅니다.

altalt

기업 교육

비싼 제작 팀 없이 이해도와 지식 유지를 향상시키는 고품질 기업 교육 비디오로 어떤 텍스트 기반 과정이든 전환하세요.

altalt

안전 교육

팀이 비싼 제작 자원을 필요로 하지 않고 빠르게 전문적인 안전 교육 비디오를 만들 수 있도록 권한을 부여합니다.

altalt

온보딩 교육

일관되고 전문적인 온보딩 교육을 생성하고, 특정 팀에 맞게 개인화하며, 모든 지역에 맞게 번역하세요.

altalt

준수 교육

규정 준수 교육 비디오를 대규모로 신속하게 고품질로 제작할 수 있도록 생산 장벽을 없애고 비용을 절감하며 효율성을 높입니다.

altalt

고객 사례

선도하는 L&D를 어떻게 활용하는지 살펴보세요

팀이 비디오 제작을 확장합니다

video thumbnail

에퀴티 트러스트는 전문적인 비디오를 5배 빠른 속도로 제공합니다

altalt
Jean-MarieJean-Marie

“With HeyGen, things become less complex and more intuitive. While using AI can be intimidating, the flow with HeyGen makes it easy to navigate, and allows our team to save time and money all while keeping Sibelco employees safe.”

Jean-Marie Petit, Digital Learning Manager at Sibelco,Sibelco

작동 원리

효과적인 L&D 과정을 구축하십시오

현대 AI 비디오 도구를 사용하여

고품질의 L&D 비디오를 만드는 것이 이제 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 템플릿을 선택하고 HeyGen의 AI 비디오 플랫폼으로 맞춤 설정을 한 후, 몇 분 안에 놀라운 교육용 비디오를 생성하세요.

학습 과정

AI 아바타, 음성 해설, 시각 자료를 사용하여 체계적이고 전문적인 학습 과정 비디오 수업을 만드는 방법을 배우세요

방법 동영상

HeyGen을 사용하면 카메라나 편집 기술이 필요 없이 명확하고 전문적인 방법을 소개하는 비디오를 쉽게 만들 수 있습니다.

기술 기반 훈련

안전 절차를 가르치든, 소프트웨어 기술을 가르치든, 이 튜토리얼은 여러분이 HeyGen을 사용하여 기술 기반 교육 비디오를 만드는 방법을 안내합니다.

기업 교육

직원 교육을 간소화하는 방법을 배우고 HeyGen을 사용하여 전문적이고 브랜드 이미지에 맞는 기업 비디오를 만드는 방법을 알아보세요.

앱 통합

HeyGen을 통합하다

기존 워크플로우

기존 워크플로우와 끊김없이 통합하여 프로세스를 간소화하세요. HeyGen은 최고의 플랫폼과 손쉽게 연결되어 비디오를 만들고, 공유하며, 한 박자도 놓치지 않고 확장할 수 있습니다.

ChatGPT

텍스트를 가져와서 제작 준비가 된 시각 자료로 변환하세요. HeyGen과 ChatGPT를 사용하면 AI 텍스트 응답을 고품질 AI 비디오로 변환할 수 있습니다.

가장 높은 신뢰와 안전 기준

HeyGen은 글로벌 표준을 준수하며 귀사의 컴플라이언스 요구 사항에 대한 안심을 제공합니다. 전담 트러스트 & 세이프티 팀이 귀사의 데이터를 안전하게 보호하고 AI가 윤리적으로 사용되도록 보장합니다.

an aicpa soc 2 type 2 compliant logo on a black backgroundan aicpa soc 2 type 2 compliant logo on a black background
a logo for the coalition for content provenance and authenticitya logo for the coalition for content provenance and authenticity
a sign that says committed to the general data protection regulationa sign that says committed to the general data protection regulation

L&D 자주 묻는 질문

HeyGen을 사용하면 온보딩 및 컴플라이언스부터 기술 개발 및 리더십 트레이닝에 이르기까지 다양한 교육 자료를 쉽게 만들 수 있습니다. 각 비디오를 대상 청중, 언어 및 학습 수준에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.

전혀 그렇지 않습니다. HeyGen은 L&D 전문가들이 사용하기 쉽도록 설계되었습니다. AI 아바타를 선택하고 스크립트를 입력한 다음 몇 분 안에 비디오를 생성하세요—편집이나 제작 경험이 필요 없습니다.

네. 동적 비디오 템플릿을 사용하면 역할, 부서, 위치, 언어별로 콘텐츠를 개인화하여 대규모로 재녹화 없이 조정할 수 있습니다.

HeyGen은 170개 이상의 언어와 방언을 지원하며, 현실감 있는 입 모양을 맞춘 아바타를 통해 글로벌 팀을 위한 교육 콘텐츠의 현지화를 쉽게 할 수 있습니다.

HeyGen 비디오를 쉽게 내보내어 어떤 LMS나 학습 플랫폼에 업로드할 수 있습니다. 또한 원활한 학습 경험을 위해 통합 및 내장 옵션도 지원합니다.

네. HeyGen은 SSO, 데이터 암호화 및 업계 표준 준수를 포함한 기업급 보안을 제공하여 교육 콘텐츠가 안전하게 유지됩니다.

대부분의 팀은 하루 안에 작업을 시작할 수 있습니다. HeyGen의 직관적인 인터페이스와 사용 준비가 된 템플릿은 긴 온보딩이나 설정 없이도 거의 즉시 전문적인 비디오 제작을 시작할 수 있게 해줍니다.

물론이죠. HeyGen을 사용하면 스크립트를 쉽게 편집하고, 아바타를 교체하거나, 콘텐츠를 현지화할 수 있어서 처음부터 다시 시작할 필요 없이 교육 자료를 최신 상태로 유지하는 것이 간단해집니다.

사용 사례

창작자로부터 마케터에 이르기까지.

100가지 이상의 HeyGen 사용 사례.

Companies using HeyGen achieve:

3 hrs
saved per video
80%
less translation costs
50%
less production time
4x
faster time to value
logo
가격
가격 책정 플랜API 가격 정책
HeyGen을 위한 엔터프라이즈
기업용영업팀에 문의하기
제품
비디오 아바타사진 아바타생성적 아바타스톡 아바타아바타 외모API 문서비디오 번역현지화인터랙티브 아바타AI 도구
산업
에이전시 파트너E-러닝
리소스
블로그고객 사례제휴 프로그램웨비나고객 지원 센터커뮤니티방법 가이드API 문서자주 묻는 질문 FAQAI 용어집
마케팅학습 및 개발현지화영업 접근
회사
회사 소개채용대안신뢰와 안전인공지능 연구보안 포털개인정보 처리방침서비스 약관중재 정책GDPR 준수
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo