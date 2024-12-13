개발하고, 현지화하며, 확장하다

훈련 및 개발

AI 비디오가 포함된 강좌



새로운 직원을 채용하든, 교육 프로그램을 전개하든, 또는 전 세계 팀에 지식을 확장하든, HeyGen의 AI 비디오 플랫폼은 매력적이고 개인화된 교육 콘텐츠를 쉽게 만들 수 있게 해줍니다. HeyGen을 교육 비디오에 어떻게 사용하는지에 대해 더 알아보세요. 직원들에게 실질적인 결과를 가져다주는 영향력 있는 학습 경험을 제공하세요.