70개 이상의 언어로 비디오를 제작하여 전 세계 관객에게 도달하세요. 이 도구는 다양한 지역과 문화를 아우르며 여러분의 메시지가 들리고 이해되도록 보장합니다. 국제 청중과의 연결을 강화하고 시장 점유율을 확대하기 위해 브랜드의 메시지를 쉽게 현지화할 수 있습니다.