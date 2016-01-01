AI 대변인 도구는 촬영이나 편집 없이도 빠르고 고품질의 비디오를 만들 수 있습니다. 비디오 마케팅, 교육, 소셜 미디어 콘텐츠를 제작하는 경우, 몇 분 만에 현실적인 AI 대변인을 준비할 수 있습니다. 촬영도, 편집도 없이, 그저 결과만을 얻을 수 있습니다.
이 도구를 사용하면 단일 사진을 실제 표정, 움직임, 조명을 반영하는 생생한 AI 아바타로 변환할 수 있습니다. 카메라, 크루, 편집 기술 없이도 소셜 콘텐츠, 교육 또는 스토리텔링을 위한 전문가 수준의 클립을 즉시 생성할 수 있습니다.
AI 대변인 비디오를 만드는 방법은 무엇인가요?
AI 대변인은 완벽한 음성 동기화와 입 모양을 맞추어 대본을 말하는 디지털 아바타입니다. 이 기술을 사용하여 배우나 비싼 촬영 장비 없이도 전문적인 비디오를 제작할 수 있습니다.
플랫폼에 스크립트를 입력하거나 붙여넣기만 하세요. 홍보 메시지, 교육 모듈, 소셜 미디어 게시물 등 어떤 종류의 콘텐츠든 시스템이 준비되어 있습니다.
사용 가능한 옵션에서 아바타를 선택하거나 브랜드를 반영하는 맞춤형 아바타를 만드세요. 비디오의 톤에 맞게 아바타의 외모를 개인화하세요.
AI는 당신의 말을 아바타의 입 모양과 동기화하여 모든 것이 자연스럽게 보이도록 합니다.
비디오가 준비되면 다운로드하거나 공유 가능한 링크를 받으세요. 웹사이트, 소셜 미디어 또는 이메일에서 사용하세요.
AI 대변인의 특징
당신의 비디오 콘텐츠를 한 단계 끌어올릴 강력한 기능들
AI 대변인 도구를 사용하기 쉽지만 모든 비디오 제작 요구를 충족시킬 수 있도록 기능이 풍부하게 구축했습니다. 전문적인 비디오를 만드는 데 있어 우리 도구가 완벽한 선택인 이유는 다음과 같습니다:
현실적인 입모양 맞추기
Our AI syncs voice perfectly with the avatar’s lip movements. Every word aligns seamlessly, making your videos look natural and professional.
This technology ensures your spokesperson delivers messages with authentic emotion and lifelike precision that captivates viewers
다국어 지원
70개 이상의 언어로 비디오를 제작하여 전 세계 관객에게 도달하세요. 이 도구는 다양한 지역과 문화를 아우르며 여러분의 메시지가 들리고 이해되도록 보장합니다. 국제 청중과의 연결을 강화하고 시장 점유율을 확대하기 위해 브랜드의 메시지를 쉽게 현지화할 수 있습니다.
커스터마이징 가능한 아바타
You can choose from a variety of pre-made avatars or create one that fits your brand. Customization options let you adjust the avatar's look and personality to match your video’s tone.
Every avatar can reflect your brand identity, helping you maintain consistency and professionalism across all your content
카메라나 스튜디오가 필요 없습니다
비싼 촬영 장비나 스튜디오에서의 긴 하루는 잊어버리세요. 대본을 업로드하고 아바타를 선택한 다음, 시스템이 나머지를 처리하게 하세요. 빠르고 쉽고 효율적입니다. 이를 통해 언제 어디서나 고품질의 대변인 비디오를 제작할 수 있으며, 마케팅, 교육, 기업 커뮤니케이션에 완벽합니다.
AI 대변인 비디오는 실제와 같은 입모양 맞추기와 자연스러운 표정으로 대본을 말하는 디지털 아바타를 사용합니다. 이를 통해 배우를 고용하거나 촬영 장비를 설치하지 않고도 전문적인 비디오를 제작할 수 있습니다.
스크립트를 업로드하거나 입력한 후 아바타를 선택하면 AI가 자동으로 목소리와 입 모양을 실감나게 동기화합니다. 대변인 비디오가 몇 분 안에 생성되어 다운로드하거나 공유할 준비가 됩니다.
네. 사전 제작된 아바타 중에서 선택하거나 브랜드의 모습과 개성에 맞는 맞춤형 아바타를 디자인할 수 있습니다. 완전히 개인화된 아바타를 원하신다면 AI Talking Head Generator를 탐색해보세요.
스스로 스크립트를 작성하거나 AI 도구를 사용하여 생성할 수 있습니다. 대화 작성에 도움이 필요하다면 AI Video Script Generator를 사용해 빠르고 정교한 스크립트를 얻어보세요.
과정은 빠릅니다. 스크립트와 아바타를 선택하면, 시스템은 몇 분 만에 긴 콘텐츠나 여러 가지 변형에도 불구하고 정교한 비디오를 만들어냅니다.
네. 이들은 튜토리얼, 온보딩, 제품 데모, 기업 업데이트 등에 이상적입니다. AI 아바타는 정보를 명확하게 전달하는 동시에 제작 시간과 비용을 줄여줍니다.
HeyGen에서 비디오를 만들고 Zapier와 같은 도구와 연결하여 리드 후속 조치, 온보딩, 소셜 게시물 등을 위한 비디오 생성을 자동화하세요. 비디오가 준비되면 이메일, 소셜 미디어 또는 웹사이트를 통해 공유하고 성과를 추적할 수 있습니다.
AI 대변인은 배우, 스튜디오, 여행 및 재촬영에 대한 필요성을 없애 비용을 절감합니다. 단일 아바타는 무제한 비디오를 생성할 수 있어, 어떤 팀이라도 고품질의 제작을 저렴한 비용으로 할 수 있게 합니다.
네. 무료로 도구를 사용해보고 업그레이드하기 전에 그 기능들을 탐색할 수 있습니다. 바로 시작하려면 HeyGen Signup을 방문하세요.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI로 여러분의 아이디어를 전문적인 비디오로 변환하세요.