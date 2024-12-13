혜택과 가치
더 똑똑하게 참여하고, 더 빠르게 후속 조치를 취하며, 더 많은 거래를 성사시키세요
개인화된 영업 접근으로 잡음을 뚫고 나가세요
전통적인 영업 이메일과 전화는 종종 무시됩니다. HeyGen의 비디오 도구는 추가 시간이나 노력 없이 개인적인 접촉을 대규모로 제공하여 모든 리드가 소중하게 느끼고 참여하도록 도와줍니다. 단순히 스크립트를 입력하고 클릭 한 번으로 다양한 전망, 고통 포인트 또는 산업에 맞춘 여러 버전의 영업 비디오를 만들 수 있습니다.
영업 비디오로 개인적인 면을 유지하면서 시간을 절약하세요
고품질의 개인화된 비디오를 만드는 것이 시간 낭비가 될 필요는 없습니다. HeyGen의 직관적인 플랫폼을 사용하면 몇 분 안에 전문적인 비디오를 제작할 수 있어, 비디오 녹화 대신 거래 마무리에 집중할 수 있습니다. 미리 만들어진 템플릿, 생생한 AI 아바타, 그리고 매끄러운 편집 기능을 통해 개인적인 감성을 유지하면서 관계 구축과 거래 성사에 집중할 수 있는 시간을 절약할 수 있습니다.
매력적인 비디오 후속 조치로 거래를 앞당기세요
후속 조치는 중요하지만 반복적으로 느껴질 수 있습니다. HeyGen을 사용하면 핵심 포인트를 강조하고, 질문에 답하며, 신뢰를 구축하여 거래를 정상 궤도에 유지하는 데 도움이 되는 개인화된 후속 영업 비디오를 쉽게 만들 수 있습니다. 답변을 듣지 못했다면? 몇 번의 클릭만으로 비디오를 사용하여 대화를 다시 시작할 수 있는 새로운 통찰력이나 부드러운 압박을 통해 잠재 고객에게 상기시켜 줄 수 있습니다.
고객 사례
AI를 활용하여 영업 팀이 어떻게 승리하는지 알아보세요
개인 맞춤형 영업 동영상을 만드는 방법
HeyGen을 이용하여
HeyGen에 로그인하여 주목을 끌고 연결을 구축하는 개인화된 영업 비디오를 만들기 시작하세요 - 카메라가 필요 없습니다
HeyGen이 당신의 생생한 아바타를 생성할 수 있도록 2분 길이의 녹화본을 업로드하여 동영상을 돋보이게 하세요.
스크립트를 업로드하고 아바타와 연동하세요. 제품 시각 자료, 화면 녹화, 또는 맞춤 배경을 추가하여 각 영업 비디오를 고객의 요구에 맞게 조정하세요.
HeyGen의 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 텍스트, 색상, 글꼴 및 레이아웃을 조정하세요. 고객의 이름이나 회사와 같은 개인화된 요소를 추가하고, 로고나 태그라인과 같은 브랜딩 요소를 추가하여 비디오가 맞춤형이고 전문적으로 느껴지도록 하세요.
CSV 파일을 쉽게 업로드하거나 HeyGen을 귀하의 CRM이나 연락처 양식과 통합하세요. HeyGen은 새로운 연락처나 리드마다 개인화된 비디오를 자동으로 생성하여 시간을 절약하면서도 개인적인 접촉을 유지할 수 있습니다.
비디오가 준비되면 선호하는 형식으로 내보내고 여러 채널에 공유하세요. 또는 HeyGen을 CRM, MAP 및 기타 플랫폼과 통합하여 발송을 자동화하세요.
자주 묻는 질문
개인화된 비디오 영업 접근은 맞춤형 비디오 메시지를 사용하여 잠재 고객 및 고객과 연결합니다. 이는 돋보이고, 신뢰를 구축하며, 영업 과정 전반에 걸쳐 참여를 유도하는 효과적인 방법입니다.
HeyGen을 사용하면 고품질의 개인화된 영업 비디오를 빠르게 만들 수 있습니다. 아웃바운드 피치, 후속 조치, 전화 전 소개, 또는 회의 후 요약 등의 목적으로, HeyGen의 AI 기반 플랫폼은 맞춤형 메시징으로 대규모로 리드를 참여시키는 데 도움을 줍니다.
네, HeyGen을 사용하면 개인화를 쉽게 확장할 수 있습니다. 이름, 회사 또는 특정 문제점과 같은 동적 필드를 사용하여 하나의 스크립트를 만들고 몇 번의 클릭만으로 여러 버전의 판매 비디오를 생성할 수 있습니다.
비디오는 후속 조치에 개인적인 감성을 더해 메시지를 더 매력적이고 기억에 남게 만듭니다. HeyGen은 핵심 내용을 강조하고, 질문에 답하며, 대답이 없는 잠재 고객에게 부드러운 압박을 가할 수 있도록 도와주어 거래가 계획대로 진행될 수 있게 합니다.
물론입니다. HeyGen은 사용하기 쉽게 설계되었으며, 직관적인 인터페이스와 미리 만들어진 템플릿을 제공합니다. 비디오 편집 경험이 전혀 없어도 몇 분 안에 전문적인 영업 비디오를 만들 수 있습니다.
전통적인 비디오 제작은 대본 작성, 녹화, 편집을 포함하여 몇 시간 또는 며칠이 걸릴 수 있습니다. HeyGen을 사용하면 AI 기반 도구를 사용하여 몇 분 안에 판매 비디오를 만들 수 있어 제작 대신 판매에 집중할 수 있습니다.
네, HeyGen을 사용하면 필요할 때마다 비디오 스크립트를 간단히 업데이트할 수 있습니다. 새로운 정보를 추가하거나 메시지를 다듬고 싶을 때, 스크립트를 쉽게 조정하고 요청에 따라 업데이트된 비디오를 생성할 수 있습니다.
HeyGen은 아웃바운드 소개 영상, 사전 통화 메시지, 후속 조치 영상, 회의 후 요약 등 다양한 판매 영상을 지원합니다. 이러한 영상들은 판매 과정의 각 단계에 맞게 맞춤 설정될 수 있습니다.
네, HeyGen은 귀하의 아웃리치를 확장하는 데 이상적입니다. 수십 명 또는 수백 명의 잠재 고객에게 빠르게 개인화된 영업 비디오를 만들어, 모든 전망 고객에게 독특하고 관련성 있는 메시지를 보낼 수 있습니다.
물론입니다. HeyGen 판매 비디오는 이메일, LinkedIn 메시지, CRM 또는 다른 플랫폼에 내장하여 공유할 수 있습니다. 이러한 유연성은 리드가 가장 활발한 곳에서 그들에게 도달할 수 있도록 보장합니다.