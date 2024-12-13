매력적인 비디오 후속 조치로 거래를 앞당기세요

후속 조치는 중요하지만 반복적으로 느껴질 수 있습니다. HeyGen을 사용하면 핵심 포인트를 강조하고, 질문에 답하며, 신뢰를 구축하여 거래를 정상 궤도에 유지하는 데 도움이 되는 개인화된 후속 영업 비디오를 쉽게 만들 수 있습니다. 답변을 듣지 못했다면? 몇 번의 클릭만으로 비디오를 사용하여 대화를 다시 시작할 수 있는 새로운 통찰력이나 부드러운 압박을 통해 잠재 고객에게 상기시켜 줄 수 있습니다.