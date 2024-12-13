AI 번역기
국제 시청자에게 다가가고 관객을 확대하고 싶으세요?
HeyGen의 AI 기반 YouTube 비디오 번역기를 사용하면 자연스러운 목소리와 립싱크를 유지하면서 비디오를 175개 이상의 언어로 쉽게 번역할 수 있습니다. 비싼 더빙 서비스가 필요 없습니다—비디오를 업로드하고 목표 언어를 선택한 다음 AI가 나머지를 처리하게 하세요!
이 도구는 글로벌 리치를 늘리고 다양한 지역에서 참여를 증진하려는 유튜버, 콘텐츠 제작자, 교육자, 그리고 기업에게 완벽합니다. AI 기반 번역, 다국어 아바타, 그리고 맞춤형 음성 오버를 통해, 여러분의 콘텐츠는 전 세계 시청자들과 노력 없이도 연결될 수 있습니다.
AI 번역기
다국어 비디오로 YouTube 성장을 촉진하세요
단일 언어에 콘텐츠를 제한하지 마세요—다국어 비디오는 국제 구독자를 유치하고 시청 시간을 늘리며 YouTube SEO 순위를 향상시키는 데 도움이 됩니다. HeyGen의 AI 기반 번역을 사용하면 어떤 언어로도 자연스러운 듯한 정확하고 고품질의 음성 해설을 만들 수 있습니다.
HeyGen의 YouTube 비디오 번역기는 콘텐츠에 자막을 제공하는 것 이상으로, AI가 생성하는 음성 더빙, 실시간 입모양 맞춤, 그리고 완전 자동화된 번역을 제공합니다. 이는 성우나 편집자를 고용하지 않고도 즉시 콘텐츠를 현지화할 수 있다는 것을 의미합니다.
어떻게 작동하나요?
4단계로 비디오 번역하기
AI 기반 음성 녹음, 정확한 번역 및 원활한 현지화를 통해 전 세계 대상으로 소통하세요.
아바타 유형
아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.
자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.
디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.
아바타 IV
아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.
AI 비디오 번역자 FAQ
AI 비디오 번역기는 어떻게 작동하나요?
Our AI video translator transforms any video into 70+ languages and 175+ dialects with seamless lip-sync and natural speech. Unlike traditional translation tools, our AI ensures that your voice sounds authentic in every language - no robotic text-to-speech, no pre-recorded dubbing.
👉 데모 보기 →
AI 비디오 번역기를 무료로 사용할 수 있나요?
네! AI 기반 번역을 직접 체험하고 싶은 사용자를 위해 무료 AI 비디오 번역 옵션을 제공합니다. 더 높은 정확도, 더 많은 언어 옵션, 그리고 향상된 기능을 찾는 이들을 위해, 우리의 프리미엄 플랜은 고급 맞춤 설정과 우수한 음성 합성을 제공합니다.
AI 기반 비디오 번역이 자막과 어떻게 다른가요?
자막이 단순히 화면에 번역된 텍스트를 표시하는 것과 달리, AI 기반 비디오 번역은 원본 비디오와 완벽하게 동기화하면서 다양한 언어로 당신의 목소리를 재창조합니다. 이것은 완전히 몰입감 있는 경험을 만들어내어, 관객이 마치 당신이 자연스럽게 그들의 모국어로 말하는 것처럼 느끼게 합니다.
AI 아바타는 AI 비디오 번역을 어떻게 향상시키나요?
비디오 번역을 위한 우리의 AI 아바타를 사용하면, 당신의 제스처, 표정, 그리고 말투를 모방하는 디지털 버전의 자신을 만들 수 있습니다. 프레젠테이션을 하든, 스토리텔링을 하든, 또는 가르치든, 당신의 아바타는 다국어 콘텐츠를 개인적이고 매력적으로 만들어주며 - 추가 녹음 없이도 가능합니다.
AI 비디오 언어 번역으로 가장 혜택을 받는 산업은 무엇인가요?
창작자, 교육자, 기업, 그리고 글로벌 브랜드들이 우리의 AI 비디오 언어 번역기를 사용하여 그들의 콘텐츠를 수월하게 확장합니다. 교육용 비디오를 제작하든, 마케팅 캠페인을 진행하든, 제품 데모를 보여주든, 소셜 미디어 콘텐츠를 만들든, AI 번역은 고가의 제작 비용 없이 즉시 글로벌 청중에게 도달할 수 있게 도와줍니다.
AI가 구동하는 다국어 비디오 콘텐츠에서 입모양 동기화의 정확도는 어느 정도인가요?
우리는 번역된 목소리가 얼굴 움직임과 정확하게 일치하도록 하는 고급 립싱크 기술을 개발했습니다. 기본적인 텍스트-음성 변환 도구와 달리, 우리 시스템은 발음과 타이밍을 조정하여 다국어 비디오 콘텐츠가 원본 비디오만큼 자연스럽게 느껴지도록 만듭니다.
AI 비디오 번역기가 지원하는 언어와 방언은 무엇인가요?
우리의 AI 비디오 번역기는 70개 이상의 언어와 175개 이상의 방언을 지원하며, 정확성과 발음을 확장하기 위한 지속적인 개선 작업을 진행하고 있습니다. 스페인어, 프랑스어, 중국어, 또는 지역 악센트가 필요하든, 우리의 AI는 가장 진정성 있는 다국어 경험을 제공하기 위해 적응합니다.