국제 시청자에게 다가가고 관객을 확대하고 싶으세요?

HeyGen의 AI 기반 YouTube 비디오 번역기를 사용하면 자연스러운 목소리와 립싱크를 유지하면서 비디오를 175개 이상의 언어로 쉽게 번역할 수 있습니다. 비싼 더빙 서비스가 필요 없습니다—비디오를 업로드하고 목표 언어를 선택한 다음 AI가 나머지를 처리하게 하세요!

이 도구는 글로벌 리치를 늘리고 다양한 지역에서 참여를 증진하려는 유튜버, 콘텐츠 제작자, 교육자, 그리고 기업에게 완벽합니다. AI 기반 번역, 다국어 아바타, 그리고 맞춤형 음성 오버를 통해, 여러분의 콘텐츠는 전 세계 시청자들과 노력 없이도 연결될 수 있습니다.