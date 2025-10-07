HeyGen logo

즉시 제품 데모를 위한 AI 제품 비디오 생성기

제품 페이지, 이미지 또는 짧은 스크립트를 카메라나 편집 없이 완성된 제품 비디오로 만드세요. HeyGen은 장면, 음성 해설, 자막, 플랫폼 준비가 완료된 내보내기를 자동 생성하여 팀이 대규모로 출시 준비가 된 데모, 광고, 소셜 클립을 제작할 수 있도록 합니다.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요

아바타를 선택하세요
생성 후 립싱크 적용됨
스크립트를 입력하세요
아무 언어로나 입력하세요
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
제품 출시 데모

제품 출시 데모

제품을 출시하는 데는 비싼 촬영과 편집이 필요합니다. HeyGen은 귀하의 제품 페이지를 명확한 이점 중심의 장면과 CTA가 있는 선명한 데모 비디오로 변환하여 더 빠르게 출시할 수 있게 해줍니다.


전자상거래 제품 목록

전자상거래 제품 목록

규모 있게 매력적인 상품 목록 비디오를 만드는 것은 시간이 많이 소요됩니다. HeyGen은 모든 SKU에 대해 제품 B-롤, 클로즈업, 기능 설명을 자동화하여 카탈로그가 항상 최신 상태를 유지하고 효율적인 비디오 콘텐츠로 전환 준비가 되도록 합니다.

짧은 형식의 소셜 광고

짧은 형식의 소셜 광고

짧은 소셜 크리에이티브는 빠르게 사로잡아야 합니다. HeyGen은 강렬한 훅, 읽기 쉬운 캡션, 플랫폼에 적합한 페이싱으로 Reels과 Shorts에서 초기 참여를 극대화하기 위해 세로 편집을 제작합니다.

설명 및 방법 클립

설명 및 방법 클립

설명 비디오를 수동으로 제작하려면 스크립트 작성과 녹화가 필요합니다. HeyGen은 여러분의 사용 방법 스크립트를 명확한 단계별 비디오로 변환하며, 동기화된 음성 해설과 설명적 시각 자료를 제공합니다.

리타게팅 및 개인화된 변형

리타게팅 및 개인화된 변형

리타게팅은 맞춤형 메시지가 필요합니다. HeyGen은 할인, 혜택 또는 사회적 증거를 강조하여 따뜻한 유입 경로의 성능을 향상시키기 위한 대상 고객별 변형을 생산합니다.

훈련 및 제품 교육

훈련 및 제품 교육

제품 교육은 반복 가능한 품질을 요구합니다. HeyGen은 일관된, 자막이 있는 제품 안내 및 온보딩 클립을 생성하여 팀과 언어에 걸쳐 확장합니다.

AI 제품 비디오 생성기를 위해 HeyGen을 선택하는 이유

HeyGen은 자동 장면 구성, 사실적인 내레이션, 그리고 일괄 생성을 결합하여 느린 촬영을 효율적인 텍스트에서 비디오로 워크플로우로 대체합니다. 채널 전반에서 전환율을 높이는 일관되고 브랜드에 맞는 제품 비디오를 얻으세요.

간단한 아이디어에서 완성된 비디오까지 빠르게

URL을 붙여넣기, 사진을 업로드하거나 짧은 스크립트를 입력하면 HeyGen이 몇 분 안에 완성된 제품 비디오를 만들어내어, 비디오 편집 기능으로 수일 간의 제작 작업과 대행사 비용을 절약해줍니다.

스튜디오 없이도 제작 품질을

HeyGen은 조명, 카메라 움직임, B롤, 오디오 믹싱을 자동으로 구성하여 물리적 촬영 없이도 비디오가 세련되고 방송 준비가 되어 보이게 합니다.

스케일 변형 및 지역화

수십 개의 광고 및 데모 버전을 만들고, 비디오 번역기로 스크립트를 번역하며, 시장별 메시징을 빠르게 테스트하기 위해 현지화된 음성 오버를 생성하세요.

제품 페이지에서 비디오 생성으로 연결

제품이나 랜딩 페이지 URL을 붙여넣으면 HeyGen이 주요 이미지, 사양 및 판매 포인트를 추출하여 비디오 콘텐츠에 사용합니다. 이 시스템은 이를 구조화된 장면으로 매핑하여 수동 편집 없이 짧은 데모와 상세한 설명 영상을 모두 생성합니다.

여성이 핑크색 크록스 클로그를 들고 있으며, 오른쪽 상단 모서리에는 그 클로그의 작은 이미지가 보입니다.

인간처럼 들리는 음성 해설이 있는 비디오 스크립트

스크립트를 입력하거나 HeyGen이 하나를 작성하도록 하세요. 이 플랫폼은 자연스러운 음성 내레이션을 생성하며, 사용 시 화면에 나타나는 프레젠터를 위한 립싱크와 여러 가지 톤 옵션을 제공하여 비디오 콘텐츠에 맞는 브랜드 목소리와 일치하게 합니다.

녹색 커서가 있는 텍스트 편집기 위의 콘텐츠 생성 인터페이스와 'Q3 결과 개요' 및 남자의 초상화가 특징인 프레젠테이션 슬라이드.

일괄 생성 및 지역화 도구

독특한 훅, CTA 및 이미지가 있는 대량의 제품 비디오를 제작하세요. 비디오 번역기를 사용하여 현지화된 음성 해설과 캡션을 재생성하여 캠페인을 전 세계적으로 몇 분 안에 출시하세요.

음성 복제

유연한 스타일과 모션 컨트롤

비디오 길이, 종횡비, 그리고 템포를 맞춤 설정하세요. “천천히 팬” 또는 “대상에 줌”과 같은 텍스트 기반 명령어로 전환을 안내합니다. 이 비디오 생성 도구는 배우는 과정 없이 완전한 제어를 가능하게 합니다.

스케이트보드를 들고 웃고 있는 여성의 콜라주로, 그녀의 다양한 인생 역할들을 둘러싼 이미지들과 재생 버튼 아이콘이 있습니다.

품질, 편리함, 그리고 속도를 중시하는 100,000개 이상의 팀이 사용하고 있습니다

귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.

나는 보다
"그것은 우리 작가들이 시각적 스토리텔링 매체에 관해서 내가 가지고 있는 것과 동일한 수준의 창의성을 발휘할 수 있게 해주었습니다."

Steve Sowrey, 러닝 미디어 디자이너
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"저에게 마법 같은 순간은 매주 하던 영화가 있었을 때였어요. 갑자기, 제가 대본을 쓰고 보내면 다시는 카메라 앞에 설 필요가 없다는 걸 깨달았죠."

로저 허스트, 공동 창업자
play buttonWatch video
워크데이
"HeyGen을 좋아하는 이유는 더 이상 프로젝트를 거절할 필요가 없기 때문입니다. 마치 우리 팀이 확장된 것 같아요. 우리가 가진 자원으로 훨씬 더 많은 일을 할 수 있습니다."

저스틴 마이징어, 프로그램 매니저
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
작동 원리

AI 제품 비디오 생성기 사용 방법

네 가지 간단한 단계로 제품 비디오 제작을 시작하세요.

1단계

제품 소스를 추가하세요

제품 URL을 붙여넣기, 이미지를 업로드하거나 간단한 브리핑을 입력하세요. HeyGen은 콘텐츠를 분석하고 기능, 사양 및 시각적 요소를 추출하여 비디오 생성 과정에서 장면에 대한 정보를 제공합니다.

2단계

스타일과 길이를 선택하세요

시각적 스타일, 종횡비, 그리고 목표 기간을 선택하세요. 모든 비디오를 일관되게 유지하기 위해 목소리, 음악 분위기, 그리고 브랜딩 옵션을 선택하세요.

3단계

최적의 결과를 위해 비디오 콘텐츠의 변형을 미리 보고 다듬으세요.

생성된 초안을 검토하고, 헤드라인을 수정하고, 이미지를 교체하거나, 대체 훅을 다시 생성하세요. 수동 편집 없이 A B 테스팅을 위한 여러 가지 변형을 만드세요.

4단계

ai 비디오 생성기로 만든 비디오 콘텐츠를 내보내고 배포하세요.

플랫폼에 최적화된 MP4 또는 PNG를 다운로드하거나, 광고 관리자 및 스토어 프론트 업로드를 위해 정리된 배치를 내보낼 수 있습니다.

애플 iMac이 차트와 지표가 있는 데이터 대시보드를 표시하고, 나무 책상 위에는 키보드, 스마트폰, 그리고 머그컵이 있습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

AI 제품 비디오 생성기는 무엇이며 HeyGen이 어떻게 사용하나요?

AI 제품 비디오 생성기는 텍스트, 이미지 또는 제품 URL을 자동 장면 구성, 음성 합성 및 편집을 사용하여 게시 준비가 된 비디오로 변환합니다. HeyGen은 촬영이나 타임라인 편집 없이 브리핑을 데모 비디오, 광고, 설명자로 전환합니다.

HeyGen이 짧은 광고 클립과 더 긴 데모 비디오를 모두 만들 수 있나요?

네, 인공지능 도구를 사용하면 경험을 향상시킬 수 있습니다. HeyGen, 인공지능 비디오 생성기는 짧은 세로형 광고와 긴 가로형 데모를 지원합니다. 지속 시간과 형식을 선택하면 HeyGen이 의도된 배치에 맞게 페이싱, 자막, 장면 구조를 맞춤 설정할 것입니다.

스크립트를 제공해야 하나요, 아니면 HeyGen이 하나를 작성할 수 있나요?

자신의 스크립트를 붙여넣거나 HeyGen, 비디오 제작자가 제품 상세 정보로부터 설득력 있고 전환 중심의 스크립트를 생성하게 할 수 있습니다. 이 플랫폼은 제품 스토리텔링에 최적화된 훅, CTA, 그리고 장면 설명을 작성합니다.

현지화와 번역은 어떻게 작동하나요?

비디오 번역기를 사용하여 대본을 대상 언어로 번역하세요. HeyGen은 음성을 재생성하고, 적용 가능한 경우 립싱크를 조정하며, 화면에 표시되는 텍스트를 업데이트하여 현지화된 비디오가 원어민처럼 느껴지도록 합니다.


HeyGen이 제 브랜드 자산과 가이드라인을 사용할 수 있나요?

네. 로고, 글꼴, 색상 팔레트를 브랜드 키트에 업로드하세요. HeyGen은 생성된 초안과 템플릿에 브랜드 스타일을 일관되게 적용하여 대규모로 시각적 일관성을 유지합니다.

어떤 내보내기 형식과 플랫폼 사전 설정이 가능한가요?

HeyGen은 피드, 스토리, 릴스 및 제품 페이지에 맞게 포맷된 MP4 비디오와 고해상도 이미지를 내보냅니다. 배치 내보내기는 광고 관리자와 CMS 업로드를 위해 파일을 명확한 이름으로 정리합니다.

한 번에 여러 제품 영상을 만들 수 있나요?

네. HeyGen의 일괄 생성 기능을 사용하면 데이터 행을 템플릿에 매핑하여 수백 개의 SKU별 비디오를 생성할 수 있으며, 최소한의 수작업으로 카탈로그 수준의 캠페인을 가능하게 합니다.

생성된 비디오는 얼마나 사용자 정의가 가능한가요?

ai 비디오 생성기에서 만들어진 초안은 필요에 맞게 완전히 편집할 수 있습니다. 장면을 교체하고, 이미지를 바꾸고, 목소리 톤을 조정하며, 복사본을 다듬으세요. HeyGen은 편집 사항이 변형에 빠르게 전파되도록 빠른 재생성 옵션을 제공합니다.

HeyGen으로 만든 비디오는 유료 광고에 적합한가요?

네. HeyGen은 광고 플랫폼에 최적화된 생산 품질의 비디오를 제작하며, 올바른 종횡비, 읽기 쉬운 자막, 주의를 끌고 전환을 유도하기 위해 설계된 속도를 갖추고 있습니다.

HeyGen에서 만들어진 비디오의 권리를 누가 소유하고 있나요?

당신은 당신이 만든 모든 비디오의 소유권을 유지합니다. HeyGen은 라이선스가 부여된 자산을 사용하며 생성된 콘텐츠는 상업적 용도로 제공됩니다. 업로드하는 제3자 자산이 적절한 권리를 가지고 있는지 항상 확인하세요.

AI 도구 더 탐색해보세요

Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.

AI 비디오 생성기비디오 번역기텍스트에서 비디오로오디오를 비디오로립 싱크 AI페이스스왑 비디오AI 음성 생성기AI UGC 광고비디오로 가는 URL스크립트에서 비디오로AI 바이럴 릴 생성기AI 아바타 생성기이미지에서 비디오로음성 복제유튜브 비디오 번역기비디오 아바타AI 유튜브 비디오 메이커AI 틱톡 비디오 생성기AI 자막 생성기비디오에 텍스트 추가AI 자막 생성기비디오 스크립트 생성기텍스트를 음성으로 변환하는 아바타비디오에 이모티콘 추가하기비디오에 사진 추가

HeyGen으로 창작을 시작하세요

AI를 활용하여 여러분의 아이디어를 전문적인 비디오로 변환하세요.

CTA background