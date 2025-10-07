제품 페이지, 이미지 또는 짧은 스크립트를 카메라나 편집 없이 완성된 제품 비디오로 만드세요. HeyGen은 장면, 음성 해설, 자막, 플랫폼 준비가 완료된 내보내기를 자동 생성하여 팀이 대규모로 출시 준비가 된 데모, 광고, 소셜 클립을 제작할 수 있도록 합니다.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
제품을 출시하는 데는 비싼 촬영과 편집이 필요합니다. HeyGen은 귀하의 제품 페이지를 명확한 이점 중심의 장면과 CTA가 있는 선명한 데모 비디오로 변환하여 더 빠르게 출시할 수 있게 해줍니다.
규모 있게 매력적인 상품 목록 비디오를 만드는 것은 시간이 많이 소요됩니다. HeyGen은 모든 SKU에 대해 제품 B-롤, 클로즈업, 기능 설명을 자동화하여 카탈로그가 항상 최신 상태를 유지하고 효율적인 비디오 콘텐츠로 전환 준비가 되도록 합니다.
짧은 소셜 크리에이티브는 빠르게 사로잡아야 합니다. HeyGen은 강렬한 훅, 읽기 쉬운 캡션, 플랫폼에 적합한 페이싱으로 Reels과 Shorts에서 초기 참여를 극대화하기 위해 세로 편집을 제작합니다.
설명 비디오를 수동으로 제작하려면 스크립트 작성과 녹화가 필요합니다. HeyGen은 여러분의 사용 방법 스크립트를 명확한 단계별 비디오로 변환하며, 동기화된 음성 해설과 설명적 시각 자료를 제공합니다.
리타게팅은 맞춤형 메시지가 필요합니다. HeyGen은 할인, 혜택 또는 사회적 증거를 강조하여 따뜻한 유입 경로의 성능을 향상시키기 위한 대상 고객별 변형을 생산합니다.
제품 교육은 반복 가능한 품질을 요구합니다. HeyGen은 일관된, 자막이 있는 제품 안내 및 온보딩 클립을 생성하여 팀과 언어에 걸쳐 확장합니다.
AI 제품 비디오 생성기를 위해 HeyGen을 선택하는 이유
HeyGen은 자동 장면 구성, 사실적인 내레이션, 그리고 일괄 생성을 결합하여 느린 촬영을 효율적인 텍스트에서 비디오로 워크플로우로 대체합니다. 채널 전반에서 전환율을 높이는 일관되고 브랜드에 맞는 제품 비디오를 얻으세요.
URL을 붙여넣기, 사진을 업로드하거나 짧은 스크립트를 입력하면 HeyGen이 몇 분 안에 완성된 제품 비디오를 만들어내어, 비디오 편집 기능으로 수일 간의 제작 작업과 대행사 비용을 절약해줍니다.
HeyGen은 조명, 카메라 움직임, B롤, 오디오 믹싱을 자동으로 구성하여 물리적 촬영 없이도 비디오가 세련되고 방송 준비가 되어 보이게 합니다.
수십 개의 광고 및 데모 버전을 만들고, 비디오 번역기로 스크립트를 번역하며, 시장별 메시징을 빠르게 테스트하기 위해 현지화된 음성 오버를 생성하세요.
제품 페이지에서 비디오 생성으로 연결
제품이나 랜딩 페이지 URL을 붙여넣으면 HeyGen이 주요 이미지, 사양 및 판매 포인트를 추출하여 비디오 콘텐츠에 사용합니다. 이 시스템은 이를 구조화된 장면으로 매핑하여 수동 편집 없이 짧은 데모와 상세한 설명 영상을 모두 생성합니다.
인간처럼 들리는 음성 해설이 있는 비디오 스크립트
스크립트를 입력하거나 HeyGen이 하나를 작성하도록 하세요. 이 플랫폼은 자연스러운 음성 내레이션을 생성하며, 사용 시 화면에 나타나는 프레젠터를 위한 립싱크와 여러 가지 톤 옵션을 제공하여 비디오 콘텐츠에 맞는 브랜드 목소리와 일치하게 합니다.
일괄 생성 및 지역화 도구
독특한 훅, CTA 및 이미지가 있는 대량의 제품 비디오를 제작하세요. 비디오 번역기를 사용하여 현지화된 음성 해설과 캡션을 재생성하여 캠페인을 전 세계적으로 몇 분 안에 출시하세요.
유연한 스타일과 모션 컨트롤
비디오 길이, 종횡비, 그리고 템포를 맞춤 설정하세요. “천천히 팬” 또는 “대상에 줌”과 같은 텍스트 기반 명령어로 전환을 안내합니다. 이 비디오 생성 도구는 배우는 과정 없이 완전한 제어를 가능하게 합니다.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
AI 제품 비디오 생성기 사용 방법
네 가지 간단한 단계로 제품 비디오 제작을 시작하세요.
제품 URL을 붙여넣기, 이미지를 업로드하거나 간단한 브리핑을 입력하세요. HeyGen은 콘텐츠를 분석하고 기능, 사양 및 시각적 요소를 추출하여 비디오 생성 과정에서 장면에 대한 정보를 제공합니다.
시각적 스타일, 종횡비, 그리고 목표 기간을 선택하세요. 모든 비디오를 일관되게 유지하기 위해 목소리, 음악 분위기, 그리고 브랜딩 옵션을 선택하세요.
생성된 초안을 검토하고, 헤드라인을 수정하고, 이미지를 교체하거나, 대체 훅을 다시 생성하세요. 수동 편집 없이 A B 테스팅을 위한 여러 가지 변형을 만드세요.
플랫폼에 최적화된 MP4 또는 PNG를 다운로드하거나, 광고 관리자 및 스토어 프론트 업로드를 위해 정리된 배치를 내보낼 수 있습니다.
AI 제품 비디오 생성기는 텍스트, 이미지 또는 제품 URL을 자동 장면 구성, 음성 합성 및 편집을 사용하여 게시 준비가 된 비디오로 변환합니다. HeyGen은 촬영이나 타임라인 편집 없이 브리핑을 데모 비디오, 광고, 설명자로 전환합니다.
네, 인공지능 도구를 사용하면 경험을 향상시킬 수 있습니다. HeyGen, 인공지능 비디오 생성기는 짧은 세로형 광고와 긴 가로형 데모를 지원합니다. 지속 시간과 형식을 선택하면 HeyGen이 의도된 배치에 맞게 페이싱, 자막, 장면 구조를 맞춤 설정할 것입니다.
자신의 스크립트를 붙여넣거나 HeyGen, 비디오 제작자가 제품 상세 정보로부터 설득력 있고 전환 중심의 스크립트를 생성하게 할 수 있습니다. 이 플랫폼은 제품 스토리텔링에 최적화된 훅, CTA, 그리고 장면 설명을 작성합니다.
비디오 번역기를 사용하여 대본을 대상 언어로 번역하세요. HeyGen은 음성을 재생성하고, 적용 가능한 경우 립싱크를 조정하며, 화면에 표시되는 텍스트를 업데이트하여 현지화된 비디오가 원어민처럼 느껴지도록 합니다.
네. 로고, 글꼴, 색상 팔레트를 브랜드 키트에 업로드하세요. HeyGen은 생성된 초안과 템플릿에 브랜드 스타일을 일관되게 적용하여 대규모로 시각적 일관성을 유지합니다.
HeyGen은 피드, 스토리, 릴스 및 제품 페이지에 맞게 포맷된 MP4 비디오와 고해상도 이미지를 내보냅니다. 배치 내보내기는 광고 관리자와 CMS 업로드를 위해 파일을 명확한 이름으로 정리합니다.
네. HeyGen의 일괄 생성 기능을 사용하면 데이터 행을 템플릿에 매핑하여 수백 개의 SKU별 비디오를 생성할 수 있으며, 최소한의 수작업으로 카탈로그 수준의 캠페인을 가능하게 합니다.
ai 비디오 생성기에서 만들어진 초안은 필요에 맞게 완전히 편집할 수 있습니다. 장면을 교체하고, 이미지를 바꾸고, 목소리 톤을 조정하며, 복사본을 다듬으세요. HeyGen은 편집 사항이 변형에 빠르게 전파되도록 빠른 재생성 옵션을 제공합니다.
네. HeyGen은 광고 플랫폼에 최적화된 생산 품질의 비디오를 제작하며, 올바른 종횡비, 읽기 쉬운 자막, 주의를 끌고 전환을 유도하기 위해 설계된 속도를 갖추고 있습니다.
당신은 당신이 만든 모든 비디오의 소유권을 유지합니다. HeyGen은 라이선스가 부여된 자산을 사용하며 생성된 콘텐츠는 상업적 용도로 제공됩니다. 업로드하는 제3자 자산이 적절한 권리를 가지고 있는지 항상 확인하세요.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI를 활용하여 여러분의 아이디어를 전문적인 비디오로 변환하세요.