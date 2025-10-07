당신은 당신이 만든 모든 비디오의 소유권을 유지합니다. HeyGen은 라이선스가 부여된 자산을 사용하며 생성된 콘텐츠는 상업적 용도로 제공됩니다. 업로드하는 제3자 자산이 적절한 권리를 가지고 있는지 항상 확인하세요.