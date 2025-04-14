はい。故人の人生を通して撮影された写真を組み合わせ、落ち着いた音楽と、必要に応じて追悼のナレーションを添えて、式典で上映したり、個人的に共有したりできる動画として書き出せます。後からプロジェクトにアクセスして、追加の写真が見つかった場合は更新することも可能です。