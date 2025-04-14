写真、動画クリップ、音楽を組み合わせて、数分で洗練されたスライドショー動画をオンラインで作成できます。撮影も編集ソフトもデザインスキルも不要。テンプレートを選んでメディアを追加し、すぐにどこへでも共有しましょう。
Features of the Video Slideshow Maker
写真と動画クリップを組み合わせる
Upload your photos and video clips, then drag them into any order on one timeline to create slideshows that flow. The editor blends stills and footage into a single visual story, and you can animate any still photo into motion with image to video.
音楽とAIナレーション音声を追加
ストック音楽ライブラリからトラックを追加するか、自分で用意したBGMをアップロードして、動画の雰囲気を演出できます。ナレーション付きのスライドショーでは、原稿を入力するだけでエディターが数秒でAI音声を生成してくれるので、自分で音声を一切録音する必要はありません。
テンプレート、トランジション、エフェクト
結婚式、誕生日、旅行、ビジネス向けなど、さまざまなスライドショー動画テンプレートから始めて、ワンクリックでトランジションやモーションエフェクトを使ってスタイルをカスタマイズできます。静的なデッキをアニメーションプレゼンテーションに変換し、テンポを調整して、プレミアムなタイトルカードやテキストを追加しましょう。
透かしなしでサイズ変更して書き出し
スライドショーを縦長・スクエア・ワイドスクリーンに切り替えて、TikTok、Instagramリール、YouTube、または大画面イベントにぴったり合うように調整できます。カットの仕上がりに納得できたら、ウォーターマークなしのHD画質でMP4ファイルとして書き出せます。投稿やメール送信、イベントでの上映にそのまま使えるプロ品質の動画です。
Narrate Slideshows in 175+ Languages
1つのスライドショーを作るだけで、世界中のあらゆるオーディエンスに届けられます。「AIビデオ翻訳機能」は、175以上の言語でボイスオーバーと字幕を正確なタイミングで再生成し、プロジェクトを一から作り直すことなく、各市場向けにAIナレーション付き動画を配信できます。
結婚式当日の写真や動画を集めて音楽に合わせれば、ゲストが思わず見たくなる思い出のモンタージュが作れます。披露宴でリンクを共有したり、遠く離れた親戚に送ったりしましょう。
人生の写真を集めて、故人を敬う追悼映像を作りましょう。穏やかな音楽と、AI音声ジェネレーターで作成した追悼の言葉を添えて、式で上映したり、大切な方々と個別にすばやく共有できます。
パーティーの写真や何気ない動画、お気に入りの曲をまとめて、数分でスライドショーを作成できます。スマホ画面やテレビ用にサイズを変えて、その日のうちにグループチャットでみんなに共有しましょう。
Turn a camera roll full of trip photos and your best video clips into a recap worth rewatching. Pick a template, drop in your media, add music, and post a polished travel video to social.
スライドショー動画を使えば、撮影クルーなしで商品ローンチ、小売コレクション、不動産物件などを魅力的に紹介できます。PPTから動画へのフローにスライド資料をアップロードし、ナレーションを追加するだけで、すぐに使えるセールス向けプロモーション動画を公開できます。
1つのスライドショーを作るだけで、提供しているすべての市場向けに、AI音声ナレーション付きの動画を配信できます。各言語でキャプションを再生成し、Reels や Shorts 用にサイズを調整して、毎回動画を作り直すことなく、世界中のフォロワーにリーチしましょう。
How video slideshow maker works
生の写真から、どこでも共有できる完成したスライドショー動画になるまでを、4つのステップのシンプルなガイドで作成しましょう。
スライドショーで使いたい写真、動画クリップ、音楽や音声をドラッグして追加します。
写真の順番を決め、各写真の表示時間を設定し、スライド間のトランジションもワンクリックで追加できます。
サウンドトラックを選び、スクリプトからAI音声を生成し、タイトルや字幕を重ねましょう。
プラットフォームに合わせてサイズを調整し、ウォーターマークなしのHD画質MP4として書き出して、スライドショーをどこにでも投稿・共有できます。
ビデオスライドショーメーカーは、写真や動画クリップから、音楽やトランジション、タイミングを加えた魅力的なスライドショービデオを作成するためのツールです。メディアをアップロードして順番を並べ替え、サウンドトラックやナレーションを追加し、共有用の完成したMP4として書き出すことができます。
はい。スライドをドラッグして表示順を正確に設定でき、各写真やクリップを画面に表示する秒数も自由に指定できます。どの設定も固定ではないので、書き出し前に音楽やナレーションに合うよう、細かくペースを調整することができます。
写真をアップロードし、スクリプトを貼り付けると、テキストから動画エンジンが各画像に合わせてナレーション付きのシーンを自動生成します。順番やタイミングを調整し、音楽を追加すれば、スライドショーが制作作業を担ってくれるので、完成した動画を素早く作成できます。
ほとんどのツールは、写真・音楽・トランジションまでしか対応していません。音楽付きスライドショーメーカーであり、AI音声ナレーションも備えたHeyGenなら、175以上の言語で動画全体を再生成でき、書き出し動画には一切ウォーターマークが入りません。1つのプロジェクトで、世界中の視聴者に届けることができます。
はい。撮影と編集の工程をなくすことで大幅な時間短縮につながり、定期的なコンテンツ制作がぐっと楽になったと多くのクリエイターが報告しています。教育者のAnton Voroniukさんは、HeyGen に切り替えたことで週あたり15.5時間を節約し、制作コストを40分の1に削減しながら、100万人以上の学習者にリーチできるようになりました。
無料のスライドショーメーカーとして、HeyGen を使えば、コストをかけずにスライドショー動画を作成して書き出すことができ、ダウンロード動画にもウォーターマークは入りません。料金プランには、ニーズの拡大に合わせて、動画の長さの上限アップや高解像度対応、対応言語の追加が含まれる有料プランも用意されています。
どちらでも問題ありません。内蔵ライブラリからぴったりのトラックを選ぶか、自分の楽曲をアップロードして、長さを調整し、ナレーションとの音量バランスを整えましょう。スライドの順番を入れ替えたりタイミングを変更しても、オーディオは常に同期したままです。
はい。静止画と動画クリップを同じタイムラインに追加すると、エディターがそれらを1つの連続したスライドショーとして自動的にまとめます。縦向き・横向きのメディアを自由に組み合わせ、トランジションで演出すれば、書き出し時には選択したどのアスペクト比にもきれいにリサイズされます。
2つのスライドの間の隙間を選び、フェードやスライドなどのトランジションを指定して、プロジェクト全体またはスライドごとに適用できます。静止画にパンやズームの動きを加えて、各シーンのスタイルを自在にコントロールしましょう。
TikTok、リール、ショート向けには縦型 9:16、フィード投稿には正方形 1:1、YouTube やプレゼンにはワイド 16:9 で書き出せます。いつでもアスペクト比を切り替えられ、スライドショーが自動で再配置されるので、作り直さなくてもプロが仕上げたように見えます。
はい。故人の人生を通して撮影された写真を組み合わせ、落ち着いた音楽と、必要に応じて追悼のナレーションを添えて、式典で上映したり、個人的に共有したりできる動画として書き出せます。後からプロジェクトにアクセスして、追加の写真が見つかった場合は更新することも可能です。
シーンに合わせて構成を考えましょう。5分間のスライドショーなら、通常は写真45〜60枚と短い動画クリップをいくつか入れ、静止画1枚あたり3〜5秒ほどが目安です。ただし、伝えたいストーリーに合わせて長さは自由に調整できます。メディアを追加・削除すると、そのたびに再生時間も自動で更新されます。
エディターはあらゆるブラウザで動作するため、スマートフォン、タブレット、パソコンのどれからでも制作できます。JPG、PNG、HEIC、MP4 などの一般的な形式をアップロードでき、仕上がった動画は MP4 と、アクセシビリティ対応のための SRT 字幕ファイルとして書き出せます。
いいえ。スライドショーメーカーはブラウザ上で動作するため、ダウンロードやインストールは一切不要です。ゲストとしてすぐに始めることができ、無料アカウントを作成すれば、すべてのユーザーがプロジェクトを保存し、動画作成の過程を後から見直し、中断したところから再開できます。
はい。多彩なデザイナーテンプレート、スムーズなトランジション、そしてAI音声ナレーションにより、AIスライドショービデオで視聴者を驚かせ、惹きつけ続けることができます。ブランドイメージに合わせて見た目を調整できるので、完成した動画は寄せ集めではなく、きちんと作り込まれた作品のように感じられます。
はい。プロジェクトを再度開き、AIビデオエディターで写真の差し替え、音楽の変更、ナレーションの書き直しやタイミングの調整を行い、再書き出ししてください。保存されたバージョンがあるので編集作業はスピーディーに進み、スライドショーの更新も一から作り直すのではなく、数分で完了します。
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