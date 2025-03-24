アニメーションプレゼン動画を即座に作成するプレゼンテーションジェネレーター

HeyGen の AI 動画生成プラットフォームを使って、テキストからアニメーションプレゼンテーションを作成しましょう。スライドのデザインや撮影、手作業での編集を行うことなく、文章で書かれたアイデアを、動き・音声・ビジュアル・テンポのそろった魅力的なプレゼンテーションに変換できます。

115,822,233生成された動画
89,720,239生成されたアバター
15,982,222翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
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ビジネス向けピッチ

ビジネス向けピッチ

Traditional animated presentations require heavy design work and rehearsal. With AI video generation, teams convert pitch scripts into clear, animated presentations that highlight key points and keep investors focused.

セールスイネーブルメント

セールスイネーブルメント

Sales teams often struggle to keep decks updated. Animated presentations generated from text make it easy to refresh messaging, personalize outreach, and deliver consistent stories to prospects.

トレーニングセッション

トレーニングセッション

Manual slide animation slows training creation. An animated presentation built from written procedures delivers step-by-step clarity with motion and narration that improves understanding.

教育レッスン

教育レッスン

Educators can turn lesson plans into animated presentations that guide learners visually. Motion, pacing, and voice help explain complex topics more clearly than static slides.

製品ウォークスルー

製品ウォークスルー

Instead of recording demos repeatedly, teams generate animated presentations from product scripts using the presentation maker. Updates are simple, and explanations stay consistent across releases.

社内コミュニケーション

社内コミュニケーション

Company updates often get ignored as static decks. Animated presentations transform written announcements into engaging videos employees are more likely to watch and remember.

HeyGen がアニメーションプレゼンテーション作成ツールとして最適な理由

HeyGen は、スクリプトから完成した動画を自動生成することで、チームがアニメーション付きプレゼンテーションをより迅速に作成できるよう支援します。音声・ビジュアル・モーション・多言語対応がすべて組み込まれているため、プレゼンテーションを常に分かりやすく一貫した内容で、大規模に共有できる状態に保てます。

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より速いプレゼンテーション作成

テキストから数分でアニメーション付きプレゼンテーションを自動生成。スライドの手動デザインやアニメーション設定は不要なのに、洗練されたプロフェッショナルな仕上がりを実現できるプレゼンテーション作成ツールです。

一貫したビジュアルストーリーテリング

すべてのアニメーションプレゼンテーションは、わかりやすい構成、滑らかな動き、バランスの取れたテンポで作られているため、どんなオーディエンスにも理解しやすく、記憶に残る内容になります。

チーム全体にスケール可能

アニメーション付きプレゼンテーションのテンプレートを1つだけ作成することも、数百件を一括で作成することもできます。部門間でメッセージを標準化しつつ、視聴者や地域ごとに内容を柔軟に調整しましょう。

スクリプト駆動型アニメーションエンジン

まずは文章によるアウトラインや完全な台本を用意するだけで、HeyGen が自動的にアニメーション付きプレゼンテーションを生成します。システムがシーン構成やモーションの適用、ビジュアルとメッセージの整合まで行うため、スライド作成の手間ではなく、伝えたい内容そのものに集中できます。

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Three smiling people in video frames with a 'Video Agent' interface.

音声とナレーションのコントロール

テキストベースのナレーションを使って、アニメーションプレゼンテーションに自然なボイスオーバーを追加できます。トーン、話す速さ、言語を調整して、フォーマルなピッチ、トレーニングセッション、教育講演などに合わせながら、音声を録り直すことなく仕上げられます。

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An app interface for voice cloning, featuring three smiling women and a cursor selecting 'Christine Voice Clone'.

スライド編集なしで実現するビジュアルモーション

HeyGen は複雑なタイムラインを使わずに、アニメーションやトランジション、強調表現を適用できます。テキストを編集するだけで更新できるうえ、アニメーション付きのプレゼンテーションは、ダイナミックでモダンな印象を保てます。

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A smiling woman looking at the camera, with a "Create more slides" and "Sales deck 2025" interface overlay.

多言語プレゼンテーション出力

1つのスクリプトから、世界中のオーディエンス向けにアニメーションプレゼンテーションを作成できます。コンテンツを翻訳し、ナレーションを再生成し、言語が変わってもビジュアルのタイミングを一貫させることで、どこでも分かりやすく伝えられます。

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motion graphics photos to video

品質、使いやすさ、スピードを重視する 100,000 社以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

Miro
"このツールのおかげで、ビジュアルストーリーテリングの分野で私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソーリー, ラーニングメディアデザイナー
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ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週ずっと撮影してきた番組があったのに、あるとき突然「台本を書いて送るだけで、もう二度とカメラの前に立たなくていいんだ」と気づいたときでした。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
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Workday
"HeyGen の素晴らしいところは、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームが拡張されたような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プロダクトマネージャー
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ご利用の流れ

アニメーションプレゼンテーションジェネレーターの使い方

プレゼンテーションテンプレートを活用し、従来のスライドデザインを行うことなく、文章ベースのアイデアから共有可能な動画まで、4つの簡単なステップでアニメーションプレゼンテーションを作成できます。

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ステップ1

スクリプトを追加

アウトラインや完成した原稿をHeyGenに貼り付けるだけで、構成・流れ・強調すべきポイントを自動解析し、アニメーション付きプレゼンテーションの準備を行います。

ステップ 2

プレゼンテーションのスタイルを選択

ビジュアルスタイルやレイアウト、テンポを選ぶだけで、HeyGen がコンテンツに合わせたモーションやトランジションを自動で適用します。

ステップ3

音声とビジュアルをカスタマイズ

ナレーション、言語、ブランディング、タイミングを調整しましょう。スライドではなくテキストを編集して、アニメーションプレゼンテーションを細かく仕上げられます。

ステップ4

生成して共有

最終的なアニメーションプレゼンテーションを、共有・発表・さまざまなプラットフォームへの埋め込みにすぐ使える動画ファイルとして書き出します。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

アニメーションプレゼンテーションジェネレーターとは何ですか？

アニメーションプレゼンテーションジェネレーターは、文章コンテンツをモーション、ナレーション、ビジュアルを備えた動画形式のプレゼンテーションに変換するツールです。スライドを手作業でデザインする代わりに、AIによる動画生成が構成、アニメーション、タイミングを自動的に処理します。

これはスライドアニメーションツールとどう違うのですか？

従来のツールでは、スライドごとに手作業でアニメーションを作成する必要があります。HeyGenなら、スクリプトからアニメーション付きプレゼンテーションを自動生成し、ビジュアル・動き・音声をまとめて作成できるため、どのプレゼンテーション作成ツールでも更新がより速く、一貫性のあるものになります。

アニメーションのスタイルは自分で調整できますか？

はい。ビジュアルテーマや進行ペース、プレゼンテーションのトーンを選択できます。アニメーションプレゼンテーションは、複雑な編集を行わなくても、ビジネス、教育、マーケティングなどの用途に合わせて柔軟に対応します。

複数の言語に対応していますか？

アニメーション付きプレゼンテーションは、ビデオ翻訳機能を使えば多くの言語で生成できます。スクリプトを翻訳して動画を再生成しても、動きや構成、わかりやすさはそのまま維持されます。

後からアニメーション付きプレゼンテーションを更新できますか？

もちろん可能です。テキストを編集したり、ビジュアルやナレーションを調整したうえで、プレゼンテーション用テンプレートを使ってアニメーション付きプレゼンを再生成できます。スライドやアニメーションを一から作り直す必要はありません。

どのような形式で書き出せますか？

アニメーション付きプレゼンテーションは、会議、学習プラットフォーム、Webサイト、社内コミュニケーションツールなどで利用できる標準的な動画ファイルとして書き出すことができます。

ブランドの一貫性には対応していますか？

はい。ロゴやカラー、スタイルを適用して、すべてのアニメーションプレゼンテーションがチームやプロジェクトをまたいで常にブランドイメージに沿うようにできます。

アニメーションプレゼンテーションは、どのような人に最も効果がありますか？

大規模にわかりやすいコミュニケーションが必要なチームに最適で、営業、トレーニング、教育、コンサルティング、社内コミュニケーション部門などが含まれます。

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