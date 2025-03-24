HeyGen がアニメーションプレゼンテーション作成ツールとして最適な理由

HeyGen は、スクリプトから完成した動画を自動生成することで、チームがアニメーション付きプレゼンテーションをより迅速に作成できるよう支援します。音声・ビジュアル・モーション・多言語対応がすべて組み込まれているため、プレゼンテーションを常に分かりやすく一貫した内容で、大規模に共有できる状態に保てます。