アントン・ヴォロニューク は、HeyGen に関するコースを初めて Udemy や Coursera に提供したデジタルマーケティング教育者です。大手教育ブランドの創設者として、アントンは明確で魅力的、かつスケーラブルな動画コンテンツを中心にビジネスを構築しました。しかし、絶え間ないコンテンツ制作の要求は持続可能なものではありませんでした。

「HeyGen を使う前は、プロ並みのクオリティの動画を作るには、長くて複雑なプロセスが必要でした」とアントンは言います。「台本作成や収録から編集、ポストプロダクションに至るまで、すべてを完璧に仕上げるには、数時間どころか数日かかることもありました。」

それが HeyGen によって一変しました。高度なAIアバターと直感的な動画制作ツールにより、アントンは品質や一貫性を損なうことなく、制作時間を大幅に短縮し、指導の影響力をスケールさせる方法を見つけました。

手作業の動画制作からAI活用の高効率なワークフローへ

教育コンテンツの制作は、かつてはすべて手作業のプロセスでした。あらゆるコース、Instagramリール、ウェビナー、プロモーション動画で、アントンは必ずカメラの前に立つ必要がありました。そのためには、照明のセッティングからヘアメイク、撮影、そして何時間にも及ぶ編集作業まで行わなければなりませんでした。

「私はコース制作や動画戦略に深く関わっている人間です」とアントンは言います。「でも、HeyGen が私の働き方を一変させました。今では自分のアイデアや台本に集中して、あとのことは HeyGen に任せられるようになりました。」

HeyGen のデジタルアバターを使うことで、アントンは常にカメラの前に立って撮影する必要がなくなりました。撮り直しや再撮影をすることなく、数秒で洗練された動画を仕上げられるようになったのです。「本当に命拾いしました」とアントンは語ります。「特に、大量のコンテンツを制作するときにはなおさらです。」

複数のプラットフォームとオーディエンスに向けて動画コンテンツを拡大する

Anton は現在、Udemy の講座やソーシャルメディア投稿から、ウェビナーやオンラインカンファレンスのイントロまで、コンテンツ戦略のほぼあらゆる場面で HeyGen を活用しています。彼は複数のアバターを作成しており、それぞれに異なるトーンと用途があります。フォーマルなもの、アクティブなもの、そしてすべてのコンテンツに登場するメインアバターです。

「それが、私がゼロから数秒でコンテンツを作る方法なんです」とアントンは言いました。「そのおかげで、講座用であれクライアントワークであれ、素早く高品質なコンテンツを作成できるようになりました。」

彼はHeyGenの多言語動画を生成できる機能を活用し、自身のコースのリーチを世界中の受講者へと広げています。「AIで生成したインストラクターを使って、複数の言語で授業を提供してきました」とAntonは語ります。「そのおかげで、私のコンテンツははるかにアクセスしやすくなりました。」

Anton が特に気に入っている機能のひとつは、HeyGen を使って短尺のプロモ動画を作成できることです。URL から動画を生成するツールを使えば、コースのページやポッドキャストの一部を、ソーシャルメディアやメールキャンペーンに最適な、洗練されたプロフェッショナルなハイライト動画に素早く変換できます。

品質を損なうことなく時間を節約する

HeyGen がビジュアル面を担う一方で、クリエイティブの主導権は Anton が握っています。彼は自ら台本を書き、推敲を重ねて、自分の教え方や話し方に合った内容になるように整えます。そして、数回クリックするだけで、自分のデジタルツインを使った完成度の高い動画を生成します。

舞台裏では、Anton と彼のチームも HeyGen を活用して、インタラクティブなアバターや自動化に対応した動画フォーマットの構築に取り組んでいます。「ポッドキャストのコンテンツを細かく分割して、短い動画として再利用するのに使っています」と Anton は語ります。「この柔軟性は本当に大きいですね。」

仕上げの最終調整には今も人間の編集者と一緒に取り組んでいますが、制作の大部分はすでにAIが担っています。「HeyGenのおかげで、戦略やリサーチ、アイデア出しに集中できるようになりました」とAntonは語ります。「まさにクリエイティブの可能性を解き放ってくれる存在です。」

HeyGen を導入して以来、Anton は生産性とスケーラビリティの両面で劇的な向上を実感しています。

週あたり15.5時間を削減 ：動画制作の自動化により、手作業に費やす時間が大幅に短縮されました。

：動画制作の自動化により、手作業に費やす時間が大幅に短縮されました。 100万人以上の受講生にリーチ ：AIアバターにより、AntonはUdemy、Courseraなどを通じて自身の講義を大規模に展開できています。

：AIアバターにより、AntonはUdemy、Courseraなどを通じて自身の講義を大規模に展開できています。 多言語対応でプラットフォームに最適化されたコンテンツ ：動画はさまざまな言語や視聴者層に合わせてカスタマイズされています。

：動画はさまざまな言語や視聴者層に合わせてカスタマイズされています。 広がるクリエイティブの幅 ：コース、Instagramリール、カンファレンス、クライアント向けプロモーションに最適な、スピーディで洗練されたコンテンツ。

：コース、Instagramリール、カンファレンス、クライアント向けプロモーションに最適な、スピーディで洗練されたコンテンツ。 学生たちに創造する力を与える：Anton の HeyGen 講座（Udemy）を受講した学習者からは、動画コンテンツを従来より40倍低コスト、かつ8倍のスピードで制作できるようになったという報告が寄せられています。

「これは単なるツールではなく、ゲームチェンジャーです」とアントンは言いました。「最小限の労力でプロフェッショナルな成果を出せるようにしてくれるのです。」

現在、アントンは教育やビジネスにおけるAI動画の活用を提唱し、仲間のクリエイターたちにその可能性を受け入れるよう促しています。「HeyGen はAIアバターの未来を形作る最前線を走っています」とアントンは語ります。「これほどワクワクすることはありません。」

あなたが教育者であれ、コンテンツクリエイターであれ、ビジネスオーナーであれ、Anton は HeyGen があなたの仕事の進め方を一変させると信じています。「時間を節約し、メッセージを拡大し、コンテンツのプロ品質を保ちたいなら、これが進むべき道です。」