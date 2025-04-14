臨床記録、ケア指示、医療コンテンツを、数分で洗練された患者向け教育動画に変換できます。カメラも制作チームも編集スキルも不要です。コンテンツを一度書くだけで、患者が実際に視聴し、記憶に残る、わかりやすい多言語動画を作成できます。
ブランドが患者教育動画にHeyGenを選ぶ理由
患者が理解しやすい明瞭なナレーション
わかりにくい書面での説明は、指示の不遵守やケアチームへの再問い合わせを招いてしまいます。「AI video generator」を使えば、書面のケア指示を、自然な話し方と明瞭な伝え方、そして要点を強調するオンスクリーンテキストを備えた動画に変換できます。患者は、無視されがちなパンフレットの代わりに、自宅で何度でも見返せる動画を持ち帰ることができます。ボイスオーバー録音も、スタジオ収録も、プレゼンターも不要です。
医療文書を、瞬時にビデオへ変換
ケアチームは、複雑な臨床コンテンツを患者にわかりやすい形式へ翻訳するのに何時間も費やしています。「PDF から動画へ」ツールを使えば、退院サマリー、術後の指示書、疾患ガイドなど、既存の文書を取り込み、自動的にナレーション付きのシーンごとの動画へ変換できます。フォーマット、テンポ、ビジュアルの優先度設計はすべてツール側で処理されます。これまで数日かかっていたデザイン作業が数分で完了し、臨床教育担当者は制作上の段取りではなく、コンテンツの正確性に集中できるようになります。
患者にそれぞれの言語で届けましょう
言語の壁は、健康状態の悪化を招く主な要因のひとつです。HeyGen にはAIビデオ翻訳機能が組み込まれており、175以上の言語と方言に対応しているため、作成した患者向け教育ビデオは、最初から作り直すことなくローカライズできます。ボイスクローンにより話し手本来の声のトーンを各言語でも再現し、リップシンクによって見た目も聞こえ方も自然な仕上がりになります。1本の元動画から、多言語対応の教育コンテンツライブラリを構築でき、あらゆる患者ポータルやデバイスで配信する準備が整います。
再撮影せずにコンテンツを更新
治療ガイドラインは変わり、服薬指示も更新されます。そんなとき、テキストから動画へを使えば、患者向け教育動画の編集は文書を編集するのと同じくらい速く行えます。スクリプトを更新して動画を再生成し、数分で新バージョンを公開できます。再撮影も、制作チームの再手配も、ポストプロダクションの遅延も不要です。医療チームは、書面のプロトコルを更新するのと同じスピードで、動画ライブラリ全体を常に最新の状態に保つことができます。
患者教育動画作成ツールの活用例
Patients preparing for surgery or a diagnostic procedure often arrive anxious and underprepared because written instructions are easy to skim and hard to follow. A short patient education video covering exactly what to expect, what to bring, and how to prepare reduces procedure-day complications and no-shows. With script to video, clinical educators write the preparation checklist once and generate a polished walkthrough video patients can access on their phones the night before their appointment.
Patients discharged after a procedure retain only a fraction of verbal instructions received at the bedside, especially when they are tired or in pain. A video they can rewatch at home dramatically improves adherence to wound care, medication schedules, and follow-up appointments. Using the PPT To video tool, care coordinators can convert existing discharge slide decks into narrated, patient-ready videos without rebuilding content from scratch. The outcome is fewer readmissions, fewer callback calls, and better recovery results.
Managing a chronic condition like diabetes or hypertension requires ongoing education that evolves over a patient's care journey. Static brochures and one-time counseling sessions are not enough. With an AI video generator, health educators can produce a structured library of short condition-management videos covering diet, medication, monitoring, and lifestyle adjustments. Each video is consistent in tone and quality, easy to update as clinical guidance changes, and available on demand through any patient portal.
Community health organizations serving diverse populations face a constant challenge: producing patient education content in five, ten, or twenty languages is beyond most teams' production budgets. HeyGen's AI dubbing turns a single English source video into a full multilingual set in a fraction of the time traditional translation takes. Health messaging stays consistent across every language version, and communities receive accurate, accessible health information in the language they are most comfortable with.
The first touchpoint a patient has with a new practice shapes their perception of care quality. A warm, informative welcome video covering how to book appointments, navigate the patient portal, and prepare for their first visit reduces administrative friction and builds trust before the first in-person interaction. Teams can use the tutorial video maker to produce practice-specific onboarding videos that reflect their brand and clinical culture without hiring a video production company.
Patient outcomes depend not just on what patients know but on what clinical staff know. New protocols, updated drug interaction guidance, and regulatory compliance training all require clear, consistent communication across a distributed workforce. The training video tool lets L&D teams in healthcare organizations produce staff-facing clinical education content at scale with the same speed and quality standards as patient-facing material. Courses that previously required studio production can now be created and updated in-house.
患者教育ビデオ作成ツールはどのように機能しますか？
あらゆるデバイスで患者さんが視聴できる、共有可能な完成版まで、文章コンテンツからプロフェッショナルな患者向け教育動画を4つのステップで作成できます。
ケア手順を貼り付けるか、PDFをインポートするか、プレゼン資料をアップロードしてください。プラットフォームが重要な情報を抽出し、自動的に構造化された動画スクリプトを作成します。
医療教育に適したテンプレートを選択します。コンテンツの形式や患者層に合わせて、進行速度、レイアウト、テキスト表示を調整しましょう。
患者層に合わせた言語でボイスオーバーを適用します。組織のロゴやカラースキームを反映し、重要な指示については画面上にコールアウトを追加しましょう。
最終動画を数分でレンダリングし、患者ポータル用に書き出したり、退院書類に埋め込んだり、リンクで直接共有したりできます。編集ソフトは一切不要です。
患者教育ビデオとは、病状、治療計画、処置、またはケア手順について、ナレーション付きでわかりやすく説明する短い映像コンテンツです。多くの患者は、不安を感じているときや新しい診断内容を理解しようとしているときに、印刷物よりも動画から得た情報のほうをはるかによく記憶するため、文章だけの資料よりも高い効果が期待できます。動画は、音声による説明、画面上のテキスト、情報の流れを示すペース配分などを組み合わせることで、複雑な内容でも体系立てて視聴者を導くことができます。医療機関にとっては、その結果として、治療やケアへの遵守率の向上、退院後の問い合わせ電話の減少、そして患者満足度スコアの向上といった、測定可能な成果につながります。
患者が医療機関を離れた後に行動することが求められるあらゆるトピックが、有力な候補になります。特にインパクトが大きいのは、処置後のケア、慢性疾患の管理、服薬指示、受診前の準備、新患のオンボーディングなどです。1つのテーマに絞った短い動画は、一般的な内容を長くまとめた動画よりも一貫して高い効果を発揮します。患者は不要な内容を視聴することなく、自分に必要な情報だけをすぐに見つけられるからです。「動画スクリプトジェネレーター」を使えば、どのようなヘルスケアトピックでも、患者向けに分かりやすく、流し見しやすく、適切なテンポで伝えられる構成にすることができます。
はい。PDF、PowerPointファイル、またはプレーンテキストをそのままプラットフォームにアップロードすると、コンテンツを自動的に抽出・構造化し、動画用のスクリプトに変換できます。このPDF から動画のワークフローは、すでに正確な臨床コンテンツを持ち、それを一から書き直すことなく視聴しやすい形式に変換する必要がある、文書中心のチーム向けに特別に設計されています。退院指導、ケアプラン、プロトコルガイド、疾患パンフレットなども、問題なくきれいに変換できます。
動画の更新は、元のスクリプトを編集するのと同じくらい簡単かつ迅速です。プロジェクトを開き、最新のガイドラインに合わせてテキストを修正し、再生成するだけで完了します。新しいバージョンは数分でレンダリングされ、再撮影や音声の再収録を一切行うことなく、配信チャネル上の旧バージョンと置き換わります。これは従来型の動画制作と比べた際の最大級のメリットの一つであり、臨床プロトコルの更新スピードに合わせて、動画ライブラリも常に最新の状態に保つことができます。
動画は175以上の言語と方言で制作または翻訳できます。AI動画翻訳エンジンは、声のトーンや話し方を保ったボイスクローンでナレーションをローカライズし、リップシンクによって自然な仕上がりを実現します。多言語コミュニティにサービスを提供する医療機関にとって、これは言語ごとに別々の翻訳会社や制作会社を手配するためのコストと時間を削減します。
はい。出力品質はスタジオレベルで、クリアなナレーション、プロフェッショナルなビジュアルレイアウト、そしてあらゆるデジタルヘルス環境に適したスムーズなトランジションを備えています。動画は、主要なすべての患者ポータルプラットフォーム、LMSシステム、ウェブサイトの埋め込みコードと互換性のある標準フォーマットで書き出されます。医療機関は、時間とコストを大幅に抑えながら、プロが制作した動画と見分けがつかないクオリティのコンテンツを制作できます。
ボリュームに制限はありません。疾患別、部門別、あるいは多言語の患者向け教育コンテンツのライブラリ全体を制作するチームは、複数の動画を並行して生成できます。コースビルダーは、個々の動画アセットだけでなく、患者集団全体や臨床スタッフ全体にコンテンツを展開する必要がある組織向けに、体系的な複数モジュールのヘルスエデュケーションプログラムをサポートします。
一般的な医療系のプロフェッショナル動画制作会社では、完成した動画1分あたり通常3,000〜10,000ドルの費用がかかり、制作には数週間を要し、更新にも高額なコストと時間がかかります。AI動画ジェネレーターなら、同じクオリティの仕上がりを台本から数分で生成でき、編集やバージョン管理も社内で自在にコントロールできます。多数、あるいは数百本もの最新の患者向け教育動画を維持する必要がある医療機関にとって、このコストとスピードの差は非常に大きく、さらに即時に更新できることで、長期的には品質面での優位性もどんどん高まっていきます。
編集の経験は一切必要ありません。ワークフローは完全にテキストベースで進行します。コンテンツを書き込むかアップロードし、ビジュアルフォーマットを選ぶだけで、プラットフォームが自動的に動画を生成します。臨床教育担当者、患者エンゲージメント担当者、そしてこれまで動画制作の経験がない人材開発（L&D）マネージャーでも、初回のセッションから配信可能なクオリティの洗練されたコンテンツを継続的に作成しています。このAI動画エディターは、シーンを手動で細かく調整したいチーム向けに用意されていますが、あくまでオプションであり、必須ではありません。
はい。クレジットカード不要で利用できる無料プランがあり、ヘルスケアチームは有料プランに移行する前に、コアとなる動画生成機能を使って出力品質を評価できます。月額24ドルからの有料プランでは、ボイスクローン、より長い動画尺、翻訳機能、そして包括的な患者向け教育コンテンツライブラリを構築・運用するチームに適した、より多い月間制作本数など、追加機能が利用可能になります。
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