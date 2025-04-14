患者教育ビデオとは、病状、治療計画、処置、またはケア手順について、ナレーション付きでわかりやすく説明する短い映像コンテンツです。多くの患者は、不安を感じているときや新しい診断内容を理解しようとしているときに、印刷物よりも動画から得た情報のほうをはるかによく記憶するため、文章だけの資料よりも高い効果が期待できます。動画は、音声による説明、画面上のテキスト、情報の流れを示すペース配分などを組み合わせることで、複雑な内容でも体系立てて視聴者を導くことができます。医療機関にとっては、その結果として、治療やケアへの遵守率の向上、退院後の問い合わせ電話の減少、そして患者満足度スコアの向上といった、測定可能な成果につながります。