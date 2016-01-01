ステップ1 スクリプトをアップロード まず、プレゼンテーション、PDF、またはテキストベースのトレーニング資料をプラットフォームに直接アップロードします。AI がコンテンツを即座に処理し、ビデオのナレーションとビジュアル用に準備します。

ステップ 2 AIアバターを選択する トレーニングコンテンツを表現するためにデザインされた、幅広いリアルなアバターから選択できます。これらのアバターは、学習者の心に響く形であなたのメッセージを伝えることができます。

ステップ3 カスタマイズとパーソナライズ 動画が生成されたら、トレーニングの目的に合わせてアバターのトーン、声、動きを調整しましょう。色やロゴ、さらにはBGMまでカスタマイズして、よりパーソナライズされた仕上がりにできます。