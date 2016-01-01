プロ仕様のAIトレーニング動画を作成

コンテンツを拡大し、時間を節約しながら、従来の制作の手間なく、プロフェッショナルなオンボーディング、コンプライアンス、教育用動画を作成できます。

  • AIでプロフェッショナルな研修動画を作成
  • グローバルチーム向けコンテンツを大規模にローカライズ
  • いつでも手軽に資料を更新できます
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

AIアバター動画ジェネレーターをお試しください

このツールを使えば、1枚の写真から、表情・動き・ライティングまでリアルに反映したAIアバターを作成し、洗練された動画を生成できます。カメラや撮影クルー、編集スキルがなくても、SNSコンテンツやトレーニング、ストーリーテリング向けのプロ品質のクリップを即座に作成できます。

レビュー

無料のAIトレーニング動画クリエイターのご紹介

あらゆる台本や研修資料を、リアルなAIトレーニング動画に変換できます。私たちのプラットフォームなら、わずか数分でプロ品質の動画を作成可能です。カメラもスタジオも俳優も不要です。社員のオンボーディング、教育コンテンツ、コンプライアンス研修など、どんな用途であっても、高品質なトレーニング動画をこれまでになく簡単に作成できます。

ステップ1

スクリプトをアップロード

まず、プレゼンテーション、PDF、またはテキストベースのトレーニング資料をプラットフォームに直接アップロードします。AI がコンテンツを即座に処理し、ビデオのナレーションとビジュアル用に準備します。

ステップ 2

AIアバターを選択する

トレーニングコンテンツを表現するためにデザインされた、幅広いリアルなアバターから選択できます。これらのアバターは、学習者の心に響く形であなたのメッセージを伝えることができます。

ステップ3

カスタマイズとパーソナライズ

動画が生成されたら、トレーニングの目的に合わせてアバターのトーン、声、動きを調整しましょう。色やロゴ、さらにはBGMまでカスタマイズして、よりパーソナライズされた仕上がりにできます。

ステップ4

生成して共有

「生成」をクリックすると、数分以内にプロ品質の高品質なトレーニング動画が完成します。ダウンロードしてあらゆるプラットフォームで共有したり、学習管理システム（LMS）に直接組み込んだりできます。

AIトレーニング動画ジェネレーターの特長とメリット

このAI動画ジェネレーターがあれば、魅力的でプロフェッショナルなトレーニング動画を、必要なものすべてそろった状態で、素早く簡単に作成できます。以下が、このプラットフォームがAI動画制作に最適な選択肢である理由です。

AI トレーニング動画

カスタマイズ可能なアバター

1,100体以上の超リアルなアバターから選ぶか、自分自身やブランドのペルソナを反映したオリジナルアバターを作成できます。どのアバターも、自然な表情とリアルな動きを実現し、動画に本物らしさと高いエンゲージメントをもたらします。

AI トレーニング動画

多言語対応機能

あなたのスクリプトを、自然で人間らしい話し方のまま175以上の言語に翻訳できます。世界中の学習者を惹きつけ、さまざまな文化や地域に合わせて動画をパーソナライズしましょう。

AI トレーニング動画

カメラもスタジオも不要

高価な機材や長時間の撮影は不要です。スクリプトと画像をアップロードするだけで、技術的な作業はすべてAIに任せて、数分で動画を作成できます。

AI トレーニング動画

高速な動画制作

わずか数分で高品質なAIトレーニング動画を生成できるため、コンテンツ制作を効率的にスケールさせたい企業やクリエイターに最適です。

AIトレーニング動画ジェネレーターに関するよくある質問

AIトレーニング動画ジェネレーターとは何ですか？

AIトレーニング動画ジェネレーターは、あなたのスクリプト、ドキュメント、スライドを、リアルなアバターと自然な音声シンクを用いたプロフェッショナルなトレーニング動画に変換します。これにより、撮影・編集・手作業での制作といった工程が不要になります。

AIトレーニング用動画の作成プロセスはどのように進みますか？

スクリプトやトレーニング資料をアップロードし、アバターを選ぶだけで、AIがナレーション・ジェスチャー・字幕付きの完成した動画を自動生成します。ブランド要素やトーン、ビジュアルも数分で自由にカスタマイズできます。スクリプト作成にお困りですか？ ぜひAI動画スクリプトジェネレーターをお試しください。

トレーニング動画で自分の画像や声を使用できますか？

はい。ご自身のポートレート画像と音声録音をアップロードして、パーソナライズされたインストラクター風の動画を作成できます。また、数百種類のAIアバターと、自然な音質のAI音声オプションの中から選ぶことも可能です。

このプラットフォームは企業研修やオンボーディングに適していますか？

もちろんです。企業はこれを使って、オンボーディング用モジュール、コンプライアンス更新、プロダクトのウォークスルー、社内向けコミュニケーション動画などを作成しています。プレゼンター形式の動画であれば、AI Spokesperson Toolもあわせてご検討いただけます。

グローバルチーム向けにトレーニング動画をローカライズできますか？

はい。プラットフォームは、ローカライズされたアクセントやリップシンクに対応した配信を含め、175以上の言語と方言をサポートしています。これにより、世界中の学習者がトレーニングコンテンツにアクセスできるようになります。

公開後にAIトレーニング動画を更新することはできますか？

もちろん可能です。AIツールや規制、ベストプラクティスは非常に速いペースで変化しますが、HeyGenなら再撮影を行うことなく、いつでもAIトレーニングコンテンツを更新できます。これにより、ポリシーやワークフロー、変化し続けるAIガイドラインについて、常に最新の内容をチームに提供できます。

このシステムはどれくらいの速さでAIトレーニング動画を生成しますか？

生成には通常、数分しかかかりません。長いトレーニングモジュールであっても素早く作成できるため、チームはコンテンツを遅延なく更新したり、スケールさせたりできます。

HeyGenはAIトレーニングプログラムにどの程度コスト効率が良いですか？

AIトレーニング向けの従来型の動画制作では、カメラの前に立つ専門家や専用スタジオ、編集チームが必要になることがよくあります。HeyGen は AI アバターとテキストから動画への生成を活用することで、こうしたコストを削減しつつ、組織全体でスケール可能な、プロフェッショナルでブランドに即したコンテンツを制作できます。

このツールを使うのに動画編集の経験は必要ですか？

編集の経験は一切必要ありません。AI がナレーション、タイミング、ビジュアル、同期を自動で処理します。すぐにでも最初のトレーニング動画を作成し始めることができます。開始するには、HeyGen にサインアップしてください。

