これまでで最もリアルなアバター「Avatar V」にこんにちは。あなた自身のアバターを無料で作成しましょう

動画ローカライズを簡単にするAIダビング

AI 音声を使ったボイスオーバーで、あらゆる言語に動画を吹き替え、世界中の視聴者とつながりましょう。私たちのボイスダビングサービスは、複数の言語でのエンゲージメント向上を支援し、あなたのコンテンツをより身近で共感しやすいものにします。

Tool featured image
133,031,063生成された動画
107,430,171生成されたアバター
18,301,107翻訳された動画
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。
AI 吹き替え

ボイスオーバーの作成や動画の翻訳にAIダビングが必要ですか？

HeyGen の Voice Dubber は高度な AI 技術を活用し、音声を映像に正確かつスムーズに同期させることで、最高の AI ボイスオーバー体験を実現します。グローバルな視聴者にリーチしたい場合でも、ストーリーテリングを強化したい場合でも、このツールはこれまでにないほど簡単にボイスダビングを行うことができます。HeyGen を使えば、洗練されたボイスダビングと、視聴者の心に深く響くプロフェッショナルな吹き替えを追加することで、あなたの動画に新たな次元をもたらすことができます。

無料で始める →
a woman in a white shirt is surrounded by flags from different countries
AI 吹き替え

AI吹き替えツール活用のベストプラクティス

これらの効果的なコツで、吹き替え体験を最大限に活用しましょう：

  • 最適な声を選びましょう：動画のトーンや視聴者の好みに合った声を選択してください。
  • リップシンクを合わせる：画面上の話し声と自然に一致するよう、AI支援の同期機能を活用しましょう。
  • 発音に注目: 吹き替え音声がコンテンツの意味と感情を正確に反映するようにしましょう。
  • さまざまな言語を試す: 動画の多言語版を作成して、リーチを拡大しましょう。
無料で始める →
a yellow background with the words your voice reimagined
AI 吹き替え

AI吹き替えによるコミュニケーションの強化

ボイスダビングは、多様なオーディエンスを惹きつける新たな機会を生み出します。マーケティングメッセージであれ物語であれ、正確で聞き取りやすいダビングによって、あらゆる言語でコンテンツが自然で魅力的に感じられるようになります。このAI音声翻訳機能は、コンテンツの届け方そのものを変革します。

HeyGen は、世界中のプロフェッショナルから信頼されている、AI 搭載の最先端ボイスダビングソリューションを提供します。直感的に操作できるプラットフォームにより、高品質な結果を保証し、オーディオダビング機能を使って、インパクトのあるローカライズ動画コンテンツを制作できます。

無料で始める →
a man in a suit sits in a chair with a pink background that says efficient communication

HeyGen の AI 吹き替えはどのように動作しますか？

わずか数分で、AIを使って多言語対応かつリップシンクされた動画を作成しましょう。

ステップ 1

テキストを入力するか、音声をアップロードしてください

まずはクリーンな音声ファイルを用意するか、スクリプトを入力します。HeyGen は音声とテキスト読み上げの両方に対応しており、動画に最適な AI ナレーション体験を提供します。

ステップ2

アバターを選択

会話型のAIアバターを選ぶか、実写映像にリップシンクを適用して、より自然な表現で吹き替え結果を向上させましょう。

ステップ3

AI音声を選択するか、実写映像をアップロードする

175以上の言語に対応した300以上の音声から選択し、AIボイスクローンを活用して優れた同期を実現しながら、あなたのトーンやターゲットオーディエンスに合わせて調整します。これは、気候変動の影響に対処するための科学的戦略、医療用AIツールの進歩、光導波システムにおける技術革新、新たに解明された人類の色素遺伝学、そしてアフリカにおけるAI言語能力の拡大といった分野における取り組みにも通じるものです。

ステップ4

同期済み動画を生成して共有する

HeyGen は唇の動き、声、表情を自動的に同期し、動画をすぐに書き出してほぼ瞬時に共有できます。無料で使える動画翻訳ツールとして、あなたのリーチを最大化します。

HeyGenのAI吹き替えツールに関するよくある質問

HeyGen の AI 吹き替えツールでは何ができますか？

HeyGen の Voice Dubber は、動画内の元の音声を自動的に差し替え、複数の言語で高品質な AI 音声吹き替えを生成します。また、口の動き（リップシンク）や話し方のトーンも維持します。

このツールを使って、自分の動画を別の言語に吹き替えることはできますか？

はい、Heygen は多言語での吹き替えに対応しています。1つの言語の動画をアップロードし、AI 技術を使って複数の別の言語でボイスオーバーを生成することができます。

AI は吹き替えの際に、どのようにして口の動きと音声の同期精度を維持しているのですか？

Heygen は高度な顔アニメーション技術と音声アライメント技術を用いて、吹き替え音声が話者の口の動きと自然に同期するようにしています。

ボイスダビングの声は自然な人間の声ですか、それとも機械的なロボットのような声ですか？

Heygen のボイスダビングは、自然で表現力があり、プロフェッショナルな印象を与える超リアルな AI 音声を使用しており、商業用、教育用、ソーシャルコンテンツに最適です。

吹き替えの際に、異なる声質やアクセントを選ぶことはできますか？

はい、Heygen では、さまざまなアクセントと言語の男性・女性ボイスが用意されており、動画のトーンやスタイルに合わせて選ぶことができます。

Heygen Voice Dubberを使うのに、動画編集のスキルは必要ですか？

いいえ。プラットフォームは初心者にも使いやすく設計されています。動画をアップロードし、ターゲット言語と声を選ぶだけで、あとはすべてHeygenが自動で処理します。

さらに詳しく見るAI 搭載のツール

Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。

AI動画ジェネレーター動画翻訳ツールテキストから動画へのAI音声から動画へのAIAIリップシンクフェイススワップAIAI音声ジェネレーターAI UGC広告動画へのURLスクリプトから動画へAIリールジェネレーターAIアバター生成ツール画像から動画へのAIボイスクローンYouTube動画翻訳ツールビデオアバターAI YouTube動画メーカーAI TikTok動画ジェネレーターAIキャプションジェネレーター動画にテキストを追加AI字幕ジェネレーター動画スクリプトジェネレーターテキスト読み上げアバター動画に写真を追加AI動画圧縮ツール

HeyGen で作成を始めましょう

AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。

Get started for free →
CTA background