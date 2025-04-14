ステップ1 あなたのホリデースタイルを選ぶ あらゆるイベントに合わせた季節限定テンプレートやビジュアルテーマを閲覧できます。シーンに合い、自社ブランドにもマッチする背景、カラーパレット、レイアウト形式を選びましょう。システムが、あなたが一文字も入力する前に、すべてのビジュアル要素、トランジション、ナレーション設定を自動で準備します。

ステップ 2 メッセージを入力または貼り付けてください ホリデー用のスクリプトを直接入力するか、既存の原稿を貼り付けてください。シーンに合わせてトーン、長さ、テンポを調整できます。プラットフォームがテキストを解析し、シーン構成やタイミングを自動で整理して、動画レンダリングに最適な形に整えます。

ステップ3 カスタマイズしてパーソナライズ ロゴを追加したり、ナレーションのスタイルを調整したり、字幕を適用したり、プレゼンターのビジュアルを差し替えたりできます。バッチ配信のキャンペーンでは、受信者リストをアップロードするだけで、システムが各バージョンの動画を自動的にパーソナライズします。編集作業はすべてテキストベースのインターフェース上で完結し、動画編集のスキルは一切必要ありません。