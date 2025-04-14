HeyGen に搭載されたホリデー動画メーカーを使えば、シンプルなテキストスクリプトから、洗練されたプロ品質のホリデー動画を作成できます。カメラや編集ソフト、制作の経験がなくても、季節のご挨拶やフェスティブなキャンペーン、あらゆるシーンのお祝いコンテンツを手軽に制作しましょう。
ブランドがHeyGen Video Makerを選ぶ理由
テキストからあらゆるホリデー動画を制作
カメラも撮影クルーも一切不要です。スクリプトやメッセージを書き、季節に合ったビジュアルスタイルを選ぶだけで、ホリデー動画メーカーが自動的に完成動画を生成します。クリスマスメッセージ、ディワーリーの挨拶、新年キャンペーン、サンクスギビングのお礼メッセージなど、どんな用途でも、まずは言葉から始めて、最後はプロ品質の動画で締めくくれます。ワークフロー全体にかかるのは数日ではなく数分で、動画編集の経験も一切必要ありません。「テキストから動画へ」エンジンを使えば、台本作成からホリデーコンテンツの完成までを、1回のセッションで完結できます。
数千種類のホリデー向け動画テンプレート
世界中の文化や季節ごとのあらゆるお祝いに対応した、豊富なホリデー動画テンプレートをチェックしましょう。華やかな背景、モーショングラフィックス、季節感のあるカラーパレットがあらかじめ組み込まれているので、最初の1フレームから洗練された動画に仕上がります。ステッカーやアイコン、ホリデーをテーマにしたアニメーションを組み合わせて、ブランドやシーンにぴったり合った、ひとつひとつ個性のある動画を作成できます。AI動画ジェネレーターがすべてのビジュアル要素を自動で処理するため、チームは制作作業ではなく、伝えたいメッセージそのものに集中できます。
ドラッグ＆ドロップ編集ツール
技術的なスキルがなくても、ホリデー動画を自分好みに仕上げられます。ドラッグ＆ドロップのインターフェースで、季節感のあるオーバーレイを追加したり、BGMや効果音を調整したり、フィルターをかけて理想のホリデー気分を演出できます。ストック写真を追加したり、背景を差し替えたり、クリスマスツリーのビジュアルを挿入して仕上げることも可能です。編集作業はすべてブラウザ上で完結するため、インストールは不要で、複雑なソフトを覚える必要もありません。AI動画エディターが、最初から最後まで直感的で使いやすいワークフローを実現します。
175以上の言語に対応した自然なボイスオーバー
どんなホリデー動画にも、1行も録音せずに、温かみのある自然なナレーションを追加できます。短い音声サンプルから自分の声をクローンし、制作するあらゆる季節のグリーティング動画に適用しましょう。同じ「ハッピーホリデー」のメッセージを、40以上の国・地域のチーム、顧客、パートナーに、それぞれの好みの言語で届けられます。そのたびに動画を作り直す必要はありません。「AI音声ジェネレーター」は、テキストから数分で放送品質の音声を生成し、どの言語バージョンでも声のトーンと温かさを保ちます。
ホリデー動画を大規模にパーソナライズ
ひとつの汎用的なホリデー挨拶メッセージを連絡先リスト全員に送るのは簡単です。しかし、何千人もの受信者それぞれにパーソナライズされた動画を送ろうとすると、多くのチームが行き詰まってしまいます。バッチパーソナライゼーションを使えば、名前や会社名、カスタム情報などを、何百ものホリデー動画バージョンに自動で差し替えることができます。受信者一人ひとりが自分のために作られたと感じられる挨拶を受け取れるので、大量のパーソナライズされたホリデーコンテンツを、手間なく簡単に制作できます。これにAIフェイススワップを組み合わせれば、追加の撮影なしで、地域やキャンペーンごとに異なるプレゼンターを登場させることができます。
ホリデービデオメーカーの活用例
Running a major campaign for Christmas, Lunar New Year, or any global holiday requires consistent, high-quality video across every channel and market. Traditional production means multiple shoots, rounds of editing, and agency fees that slow down your timeline. A holiday video is a great way to convey your brand's warmth and leave a lasting impression on customers during the festive season. With a holiday video maker, your team writes the script, selects the seasonal look, and generates campaign-ready videos the same day. Use marketing videos to build full seasonal campaigns from a single workflow.
Recording a personal holiday message from a CEO or department head usually means scheduling time, finding a quiet space, and editing the footage afterward. That process takes days for one video and falls apart at scale when you need different messages for different regions or teams. With the holiday video maker, leadership writes their message, approves the script, and gets a finished video without stepping in front of a camera. The result looks polished and personal. The faceless video workflow means no camera is ever required.
Sometimes the most impactful holiday message is the personal one. Sending a heartwarming video to loved ones, close friends, or a small team captures the joy of the season in a way a text message never can. A heartfelt holiday video is a great way to build stronger connections and show people they matter. Produce a professional-looking video in minutes, add a personal voiceover, and share it across any social media platform or messaging app. Use the invitation video tool to create moments people will cherish long after the holidays.
Social feeds fill up with generic holiday posts every year. Standing out requires video content that is on-trend, on-brand, and published at the right moment. Most teams do not have the bandwidth to produce fresh holiday videos for TikTok, Instagram Reels, and YouTube Shorts simultaneously. With the holiday video maker, you generate platform-optimized seasonal clips in minutes and schedule them before the rush. The reel generator and tiktok video tools produce vertical, short-form holiday content built for each platform.
Internal holiday communications break down when your workforce spans multiple countries and languages. A single English-language video leaves non-native speakers feeling excluded and reduces the impact of the message. Produce one holiday greeting and localize it into every language your teams speak, with natural narration and accurate timing in each version. Würth Group cut translation costs by 80% and delivered a 65-minute presentation across 8 languages in four days using this approach. Use AI dubbing to make every internal holiday message feel local.
Time-sensitive holiday promotions need to go live fast. Waiting on a production team or agency to deliver a finished video ad means missing peak buying windows. With the holiday video maker, your marketing team writes the offer, selects a seasonal style, and publishes a finished promo video the same day. Making holiday videos for limited-time offers is something any team can do without video editing experience. Pair with the AI ad maker to turn holiday promos into ready-to-run video ads.
ホリデービデオメーカーの仕組み
ホリデー用の台本から、完成して共有できる動画まで、作成から公開まで数分で完了する4つのステップで進めましょう。
あらゆるイベントに合わせた季節限定テンプレートやビジュアルテーマを閲覧できます。シーンに合い、自社ブランドにもマッチする背景、カラーパレット、レイアウト形式を選びましょう。システムが、あなたが一文字も入力する前に、すべてのビジュアル要素、トランジション、ナレーション設定を自動で準備します。
ホリデー用のスクリプトを直接入力するか、既存の原稿を貼り付けてください。シーンに合わせてトーン、長さ、テンポを調整できます。プラットフォームがテキストを解析し、シーン構成やタイミングを自動で整理して、動画レンダリングに最適な形に整えます。
ロゴを追加したり、ナレーションのスタイルを調整したり、字幕を適用したり、プレゼンターのビジュアルを差し替えたりできます。バッチ配信のキャンペーンでは、受信者リストをアップロードするだけで、システムが各バージョンの動画を自動的にパーソナライズします。編集作業はすべてテキストベースのインターフェース上で完結し、動画編集のスキルは一切必要ありません。
最終動画をレンダリングし、ダウンロードするか、お好みのチャンネルへ直接公開しましょう。ホリデー動画は数分で完成し、SNS、メール、社内プラットフォーム向けに最適な形式で出力されるため、ポストプロダクションは一切不要です。
ホリデービデオメーカーとは、書かれたスクリプトやメッセージを、ビジュアル・ナレーション・モーショングラフィックスまで揃った完成版のシーズン動画に変換するツールです。HeyGen を使えば、クリスマスの挨拶、ニューイヤーキャンペーン、ディワリメッセージ、サンクスギビングのお礼、ハヌカカード、旧正月プロモーションなど、あらゆるイベントやお祝い向けのコンテンツを制作できます。「スクリプトから動画へ」のワークフローがビジュアル制作を自動で処理するため、テキストから撮影や編集なしで、洗練された共有可能な動画をすばやく作成できます。
はい。パーソナライゼーションは制作ワークフローに組み込まれています。自分の声をクローンして、ナレーションを自分の声のように聞こえるようにでき、バッチパーソナライゼーションを使えば、1つのテンプレートから何百もの動画バージョンにわたって名前や挨拶、各種リファレンスを一括で差し替えることができます。各受信者には、その人のためだけに生成された動画が届けられます。配信内容が画一的ではなく、その人に合わせて最適化されているため、温かみがきちんと伝わります。AIボイスクローン機能によって、あらゆるバージョンであなた本来の声のトーンが保たれます。
ほとんどのホリデー動画は、スクリプトを送信してから5分以内に完成します。レンダリングエンジンがナレーション、シーン選択、ビジュアルの同期を同時に処理するため、手動編集の待ち行列は発生しません。大規模な連絡先リスト向けにパーソナライズされたホリデー動画を一括制作する場合でも、システムはすべてのバージョンを並行して生成するため、5本でも500本でも待ち時間はほとんど変わりません。
はい。カメラもスタジオもプレゼンターも一切必要ありません。1,000以上のストックから選べるデジタルプレゼンターを使うことも、1枚の写真からカスタムプレゼンターを作成することも、あるいは音声ナレーションと季節感のあるビジュアルだけを使った、完全に顔出し不要のホリデービデオを制作することもできます。AIフォトアバター技術を活用すれば、どの方法でも、あなたやチームの誰かがカメラの前に立つことなく、プロフェッショナルな仕上がりを実現できます。
一度スクリプトを書くだけで、翻訳エンジンを使って175以上の言語にローカライズできます。各翻訳版は元の声のトーンを保ちつつ、ナレーションのタイミングも正確に再現するため、どの言語でも自然な動画に仕上がります。午後のうちに、同じシーズンキャンペーンを40以上の国のチームや顧客へ一斉に届けることができます（AI吹き替えを使うことで、市場ごとに別々の制作スケジュールを組む必要はありません）。
はい。スクリプトを編集したり、ボイスオーバーを調整したり、ビジュアルを差し替えたり、テキストベースのエディターを使ってあらゆる要素を変更してから、再レンダリングできます。更新された動画は数分で完成し、最初から作り直したり再撮影したりする必要はありません。これにより、ピークシーズン中にオファー内容が変わるような、時間にシビアなプロモーションにもホリデー動画メーカーを有効活用できます。「AI動画エディター」を使えば、制作ワークフロー全体を乱すことなく、必要な変更をすばやく行えます。
HeyGen では、クレジットカード不要で使える無料のホリデー動画メーカーを提供しており、今すぐ動画作成を始めて、主要な機能をすぐにお試しいただけます。有料プランは月額24ドルからで、ボイスクローン、より長い動画尺、バッチパーソナライゼーション、そして季節限定テンプレートライブラリ全体へのアクセスが可能になります。チームおよびエンタープライズ向けプランには、コラボレーションツール、APIアクセス、大規模なホリデーキャンペーン向けの専任サポートが含まれます。
季節ごとの撮影でビデオグラファーを雇う場合、スケジュール調整や移動、機材の手配、ポストプロダクションなどが必要になり、1本の動画を作るだけでも数日と数千ドルのコストがかかることが一般的です。ストック映像では、コンテンツを自社ブランドや用途に合わせて十分にパーソナライズすることができません。ホリデー動画メーカーを使えば、あらゆるイベントやシーズンに合わせたプロ品質の動画を、時間もコストもごく一部に抑えて制作できます。従来の方法と比べて、制作コストを最大70％削減できたという声も寄せられています。製品デモ動画やプロモーション用のワークフローも、ホリデーキャンペーン向けコンテンツに同じモデルを適用しています。
はい。字幕はあなたのスクリプトから自動生成され、スタイルの変更や位置調整ができ、SRT または VTT 形式で書き出せます。字幕を追加することでアクセシビリティが向上し、音声オフで自動再生されるソーシャルプラットフォームでも視聴時間を伸ばせます。字幕ジェネレーターを使えば、別途編集作業を行うことなく、あらゆるホリデー動画に字幕を一括で適用し、自由にカスタマイズできます。
休日用の動画は、YouTube やメール向けには横長、Instagram や LinkedIn 向けには正方形、TikTok や Instagramリール向けには縦長で書き出すことができます。すべて同じスクリプトとテンプレートから、動画を作り直すことなく各フォーマットをレンダリングします。このAIソーシャルメディアツールは、各プラットフォームに最適化されたバージョンを自動生成するため、同じ動画をチャンネルごとに手作業でリサイズ・再フォーマットする必要がありません。
はい。ご自身の写真や動画をアップロードすると、プラットフォームが生成されたビジュアルや季節の背景、AIによるナレーションと組み合わせて最終的な動画に取り込みます。実際の商品やチームメンバー、ブランドの瞬間をホリデーシーズン向けの動画の中で紹介したいときに便利です。この画像から動画へツールを使えば、どんなホリデー動画制作ワークフローにも、手持ちのビジュアル素材をスムーズに組み込むことができます。
このプラットフォームには、動画制作のために構築されたAIツール一式が揃っています。スクリプト生成、ボイスクローン、リップシンク、自動シーン構成、翻訳、バッチパーソナライゼーションなど、必要な機能がすべて含まれています。複数のアプリを組み合わせたり、タスクごとに別々のワークフローを管理したりする必要はありません。洗練され、印象的なホリデー動画を作成するために必要なものがすべて1か所にまとまっており、ソフトウェアをダウンロードすることなく、ブラウザから直接アクセスして利用できます。
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