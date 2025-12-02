動画を翻訳

スペイン語からイタリア語へ

スペイン語の動画を、わずか数分で自然でわかりやすいイタリア語に翻訳できます。この動画翻訳ツールを使えば、スタジオを雇ったり手作業で編集したりすることなく、イタリア語の字幕やボイスオーバー、完全ローカライズされた動画を簡単に作成できます。スペイン語の動画をアップロードしてイタリア語を選ぶだけで、すべてブラウザ上で完結します。

文字起こし、翻訳、吹き替え、タイミング調整、字幕ファイルまで、すべてをひとつのシンプルなワークフローで完結できます。