動画を翻訳
スペイン語からイタリア語へ
スペイン語の動画を、わずか数分で自然でわかりやすいイタリア語に翻訳できます。この動画翻訳ツールを使えば、スタジオを雇ったり手作業で編集したりすることなく、イタリア語の字幕やボイスオーバー、完全ローカライズされた動画を簡単に作成できます。スペイン語の動画をアップロードしてイタリア語を選ぶだけで、すべてブラウザ上で完結します。
文字起こし、翻訳、吹き替え、タイミング調整、字幕ファイルまで、すべてをひとつのシンプルなワークフローで完結できます。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでも解約できます
スペイン語からイタリア語へ瞬時に変換
スペイン語の動画コンテンツをイタリア語に変換するのにかかる時間は、ほんの数分です。複雑な編集や技術的な作業なしで、動画全体、スクリプト、メッセージを翻訳できます。自然なイタリア語のボイスオーバー、見やすい字幕、完全にローカライズされた動画まで、すべてを一つの場所で制作できます。
最初から最後まで、素早い結果、シンプルな操作性、そして高いクリエイティブな自由度を得られます。
イタリア語話者のオーディエンスに届けるシンプルな方法
イタリア語話者の視聴者は、SNS、教育プラットフォーム、ビジネス向けチャネルなど、さまざまな場面で動画を視聴しています。スペイン語の動画をイタリア語に翻訳することで、リーチを拡大し、アクセシビリティを高め、コンテンツをより分かりやすく伝えられるようになります。
チュートリアル、トレーニング教材、製品デモ、マーケティング動画など、どのようなコンテンツを公開する場合でも、手順はシンプルです。スペイン語の動画をアップロードし、イタリア語版の出力を確認して、公開できる洗練されたバージョンを書き出すだけです。さらに他の地域向けにもコンテンツをローカライズしている場合は、スペイン語から英語への動画翻訳のようなツールを使うことで、リーチをさらに広げることができます。
スムーズなスペイン語からイタリア語への翻訳のためのベストプラクティス
クリアなスペイン語音声を使うと、イタリア語への変換結果がより良くなります。編集しやすく正確に行えるよう、まずはきれいな文字起こしデータを用意しましょう。視聴者やコンテンツの種類に合った自然なイタリア語表現を選んでください。
字幕はアクセシビリティを高め、プラットフォームがあなたのコンテンツを認識しやすくするのに役立ちます。動画全体で用語を統一して、わかりやすさを保ちましょう。書き出す前に、短いクリップをプレビューして、タイミング、字幕、音声の品質を確認してください。
スペイン語からイタリア語への動画翻訳のために設計された機能
このシステムはスペイン語の音声を自動的に検出し、字幕またはナレーション付きで流暢なイタリア語に変換します。プロフェッショナルな用途向けに設計された、自然なイタリア語音声からお選びいただけます。
ボイスオーバーのオプションにより、動画全体で一貫したクオリティを維持できます。内蔵エディターを使えば、タイミングやテンポ、キャプションを一括で細かくコントロールできます。字幕は YouTube や研修プラットフォーム、アクセシビリティ対応向けに SRT または VTT 形式で書き出せます。
リップシンク機能により、イタリア語の音声が口の動きと正確に同期し、自然な視聴体験を実現します。また、同じ動画を使い回して、英語からスペイン語など他の言語バージョンを一から作り直すことなく作成できます。
AIを使ってスペイン語の動画をイタリア語に翻訳する方法
このAI動画翻訳ツールは、スペイン語の音声を自動検出して文字起こしを行い、それを自然で流暢なイタリア語に変換します。
スペイン語の動画をアップロード
スペイン語の動画または音声ファイルをアップロードしてください。システムが自動的にスペイン語の音声を検出し、手動での設定なしに文字起こしの準備を行います。
スペイン語の文字起こしを生成
高速な自動文字起こしを使って、タイムコード付きのスペイン語書き起こしを作成します。翻訳前に、固有名詞や専門用語、言い回しなどを確認・編集して修正できます。
スペイン語をイタリア語に翻訳する
スペイン語の書き起こしを、自然なイタリア語に変換します。イタリア語字幕、イタリア語ボイスオーバー、またはその両方を選択できます。翻訳では表現が調整され、イタリア語話者にとって流暢で自然に聞こえるようになります。
レビューとエクスポート
タイミング、字幕、リップシンク、音声をプレビューし、最終調整を行ってから、イタリア語の動画を書き出すか、SRT または VTT 形式で字幕ファイルをダウンロードします。
HeyGen の優れている点は？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストを削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画あたり、数週間や数か月ではなく
よくある質問
スペイン語の動画を正確にイタリア語へ翻訳するにはどうすればよいですか？
スペイン語の動画をアップロードし、文字起こしを生成して内容と精度を確認したうえで、イタリア語に翻訳してください。書き出す前にタイミングと字幕をプレビューし、自然な仕上がりになっているか確認しましょう。
イタリア語の字幕とイタリア語のボイスオーバーは選択できますか？
はい。イタリア語の字幕、イタリア語のボイスオーバー、またはその両方を作成できます。字幕はソーシャルプラットフォームとの相性が良く、ボイスオーバーはトレーニング動画やマーケティング動画に最適です。
AIによるダビングは、スペイン語からイタリア語への動画翻訳に適していますか？
AI 吹き替えは、字幕ではなくイタリア語の音声で視聴してほしい場合に最適です。元のスペイン語動画のテンポやトーンを保ったまま、自然なイタリア語のボイスオーバーを生成します。詳しい情報はAI 吹き替えについてこちらをご覧ください。
YouTube向けにスペイン語からイタリア語への動画翻訳を利用できますか？
はい。多くのクリエイターが、YouTube で新しい視聴者にリーチするために、スペイン語の動画をイタリア語に翻訳しています。イタリア語の字幕をアップロードするか、YouTube 動画翻訳ツールのワークフローを使って、完全に翻訳されたバージョンを公開できます。
どの動画形式がサポートされていますか？
MP4、MOV、AVI、WebM など、一般的な形式のほとんどに対応しているため、マーケティング動画、チュートリアル、トレーニング資料、ソーシャル向けコンテンツなどを簡単に翻訳できます。
AI を使ったスペイン語からイタリア語への動画翻訳の精度はどのくらいですか？
精度は音声の明瞭さと文字起こしの確認作業に左右されます。クリアなスペイン語音声と迅速な文字起こしの修正により、イタリア語翻訳の品質が大幅に向上し、修正にかかる時間を短縮できます。
同じ動画を後からさらに多くの言語に翻訳できますか？
はい。スペイン語の動画をアップロードすると、英語からポルトガル語などの追加の言語バージョンを、ファイルを再アップロードすることなく作成して再利用できます。
動画を175以上の言語に翻訳
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