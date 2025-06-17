HeyGen の無料 AI 招待状メーカーを使って、台本、画像、またはイベントリンクから、美しく共有しやすい動画招待状を作成しましょう。イベントの原稿を貼り付けてビジュアルスタイルを選ぶだけで、アニメーションシーン、ナレーション、字幕、書き出し可能な形式までそろった、洗練された招待動画を即座に生成できます。カメラ撮影や編集作業は一切不要です。
無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください
Generate elegant, animated wedding invites that highlight names, dates, venue details, and RSVP links. Localize versions for guests in different languages and produce both short teaser clips and full announcement videos.
Convert agendas, speaker bios, and registration links into professional video invites for partners or internal teams. Apply corporate templates and export versions for email, intranet, and LinkedIn campaigns.
Create playful birthday, housewarming, or holiday video invites with themed motion, music, and instant share links—perfect for group chats and social posts.
Design persuasive video invitations that explain purpose, schedule, and donation options. Produce tailored versions for partner segments and track engagement after distribution using AI.
Send cinematic launch invites that include teaser visuals, event run-of-show, and RSVP CTAs. Regenerate updates as details evolve without re-shoots.
Use guest name variables or uploaded photos to produce individualized video invites at scale. HeyGen helps craft a personal touch while automating mass personalization for creating invitations.
HeyGen が最高の AI 招待状作成ツールである理由
HeyGen は、招待文をプロダクション品質のビジュアル、スマートなタイミング、多言語対応を備えた完全な AI 生成の招待動画に変換します。チームはブランドに一貫した招待動画を素早く作成し、簡単にローカライズし、ゲスト、パートナー、参加者向けの招待を最小限の労力で大規模に展開できます。
イベントの詳細を、数分で完成した動画に変換しましょう。HeyGen はシーンの構成、アニメーション、タイミングを自動化するので、制作ではなく伝えたいメッセージに集中できます。
ブランドカラー、フォント、ロゴ、テンプレートを適用しましょう。シーンを編集したり、アセットを差し替えたり、コピーを微調整したりしても、あらゆる招待状やフォーマットで一貫したブランドアイデンティティを維持できます。
イベント用のコピーを翻訳し、ボイスオーバーと字幕付きキャプションで他言語の動画を再生成できます。HeyGen のビデオ翻訳機能は、AI を使って招待動画のタイミングやテンポを自然な話し方になるよう再現します。
スクリプト主導のシーン構成とタイミング
招待文を貼り付けるかゲストリストをアップロードするだけで、HeyGen があなたの原稿に沿ったシーンごとの動画を自動生成します。エンジンが見出し、RSVP の詳細、スケジュールのブロックを識別し、スムーズなトランジションやアニメーションテキスト、重要な情報を強調した、わかりやすく読みやすいシーンを作成します。利用することで、 画像から動画への 変換は、オンライン招待状の体験をさらに高めることができます。写真をアニメーション背景に変換する入力として使うことで、バージョンが変わってもシーンのビジュアルを一貫させることができます。
ブランドコントロールを備えたアニメーションデザインシステム
厳選されたテンプレートから選ぶことも、カラーパレット、タイポグラフィ、モーションカーブ、ローワーサードまで細部をフルカスタマイズすることもできます。HeyGen のデザインエンジンは、あなたのブランドキットをすべての招待状に自動適用し、小さな画面でも読みやすさを保ちながら、イベントのトーン――フォーマル、遊び心のあるもの、シネマティックなもの――に合うよう、動きとテンポを最適化します。
自然なボイスオーバー、音楽、リップシンク対応
数十種類の言語に対応したスタジオ品質のAIナレーションを追加し、雰囲気に合ったBGMを選択し、パーソナルなメッセージにはボイスクローンを活用できます。画面上のプレゼンターやアバターを登場させる場合も、HeyGen が高精度なリップシンクを適用し、話している招待メッセージと生成された動きがシームレスに一致するようにします。
プラットフォーム最適化されたエクスポートと自動化
招待状を、メッセージアプリ・SNS・メール・イベントページ向けに最適化されたMP4動画、縦型ショート動画、またはGIFとしてレンダリングできます。カスタマイズ可能なデザインを使い、バルク生成機能やAPIを利用して、スプレッドシートから何百件ものパーソナライズされた招待状を一括作成し、Webhookやクラウドストレージ連携で配信を自動化できます。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
AI招待状メーカーの使い方
コピー作成から共有可能な動画まで、4つの明確なステップでAI生成の招待動画を作成しましょう。
名前、日付、時間、場所、出欠確認（RSVP）リンク、およびメモを追加します。HeyGen がテキストを解析し、重要な要素を特定して、st を準備します
招待状用にカスタマイズ可能なテンプレート、カラースキーム、BGM を選択します。アナウンス用の声を選ぶか、短い音声クリップをアップロードしてカスタム音声クローンを作成しましょう。
テキストの編集、画像の差し替え、ゲスト変数の追加によるパーソナライズが行えます。シンプルなコントロールで、タイミング、モーションの強さ、キャプションのスタイルも調整できます。
無料の招待状作成ツールを使って、ソーシャルメディア、メール、イベントページ向けの最適化されたファイルをレンダリングしましょう。バッチモードやAPIを利用して、何千通ものパーソナライズされた招待状を作成し、Webhookや各種連携機能を通じて配信を自動トリガーできます。
AI招待状メーカーは、イベントの原稿、画像、またはリンクを入力するだけで、生成ビジュアル、モーションデザイン、ナレーション、タイミング自動化を用いて、完成度の高い動画招待状に変換します。静的なテンプレートエディターとは異なり、HeyGenはアニメーションシーンを自動生成し、最適なテンポを自動調整し、手動でのキーフレーム設定や複雑な編集なしで、すぐに共有できる動画フォーマットを出力します。
はい。HeyGen では、すべての招待コンテンツに対して色、フォント、ロゴ、レイアウトルールを自動適用できるブランドキットをサポートしています。モーションカーブ、字幕スタイル、シーン構成を細かく調整して、あらゆるバージョンがブランド基準に合致するように設定できます。
ゲストの名前、写真リンク、敬称などの変数を含むスプレッドシートをアップロードするだけで、HeyGen が一括で個別の招待状を生成します。各ファイルにはパーソナライズされたボイスラインや画像を含めることができ、手作業で編集することなく、スケーラブルかつパーソナルなアプローチを実現します。
はい。組み込みの無料AI招待状ジェネレーターを使って、デザイン作業を効率化しましょう。動画翻訳ツールを使ってローカライズ版を作成できます。HeyGenは台本テキストを翻訳し、自然な音声のナレーションを生成し、翻訳後の音声に合わせてキャプションとリップシンクのタイミングを調整することで、国際的なゲストにも自然にメッセージが伝わるようにします。
ライセンス済みの楽曲をアップロードするか、HeyGen のクリア済み音源ライブラリから選択できます。エンジンが映像のテンポに合わせて音楽をマッチさせ、編集内容を自動調整して音楽のキューと同期させることで、洗練された仕上がりを実現します。
メール配信、SNS、イベントページ向けに最適化されたMP4ファイルや、Instagram・TikTok用の縦型リール、短いメッセージ向けのループGIFとして書き出せます。各用途に合わせたプリセットにより、アスペクト比、ビットレート、字幕の埋め込み設定が自動的に最適化されます。
ほとんどの招待動画は、長さや内容の複雑さにもよりますが、数分で生成されます。バッチ生成の所要時間はボリュームに応じて伸び、大規模なカタログ向けには、API と Webhook による非同期配信に対応しています。
生成されたすべての招待状に関する所有権は、引き続きお客様にあります。HeyGen はエンタープライズレベルの管理体制のもと、データを安全に保存・送信します。機密性の高いイベントでは、プライベートストレージとの連携やロールベースのアクセス制御を利用して、配布を管理してください。
はい。スクリプトを編集したり、映像を差し替えたり、ボイス設定を変更して再生成できます。HeyGen は変更されたシーンだけを更新するため、動画全体を作り直すことなく、反復的な編集を素早く効率的に行えます。
HeyGen は、あらゆるメールや RSVP プラットフォーム向けにエクスポート可能な共有リンクとファイルのダウンロードに対応しており、API を介して CRM、メールマーケティング、イベント管理ツールへの配信を自動化することもできます。
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。