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ボイスドクター

Voice Doctor には、プロジェクト作業中の AI Studio 内と、アバターのボイス設定を管理する Avatars ページの 2 か所からアクセスできます。どちらの場所からでも、Voice Doctor を使って既存のボイスを一から作り直すことなく、細かく調整することができます。

このチュートリアルでは、まず AI Studio から始めます。

AI Studio で Voice Doctor を開く

AI Studio で既存のプロジェクトを開くか、新しいプロジェクトを作成します。アバターを選択し、「Voice」タブを開きます。利用可能なボイスの一覧から、改善したいボイスを選びます。Voice Doctor に対応しているボイスには、「Enhance Voice」アイコンが表示されます。

Voice Doctor は、アップロードされたボイスと AI で生成されたボイスの両方に対応しています。

あなたの声を高め、磨き上げましょう

Enhance Voice を選択すると、Voice Doctor のインターフェースが開きます。左側のパネルでは、アクセントなどの技術的な設定を調整したり、ボイスエンジンを切り替えてさまざまな声の特徴を試したりできます。

右側のパネルで、声をどのように変えたいかを説明してください。たとえば、発音をより明瞭にしたい、声のトーンをよりなめらかにしたい、話すペースをより自然にしたい、などと指定できます。ここでの説明が、声の調整内容を決める手がかりになります。

入力内容に基づいて、HeyGen は複数の強化された音声オプションを生成します。各バージョンをプレビューして、結果を比較できます。

Voice Doctor には 2 つの場所からアクセスできます。1 つは、プロジェクト作業中の AI Studio 内、もう 1 つはアバターの音声設定を管理する Avatars ページです。どちらの場所からでも、Voice Doctor を使うことで、既存のボイスを一から作り直すことなく、細かく調整できます。

このチュートリアルでは、まず AI Studio から始めます。

AI Studio で Voice Doctor を開く

AI Studio で既存のプロジェクトを開くか、新しいプロジェクトを作成します。アバターを選択し、「Voice」タブを開きます。利用可能なボイスの一覧から、改善したいボイスを選びます。Voice Doctor に対応しているボイスには「Enhance Voice」アイコンが表示されます。

Voice Doctor は、アップロードされた音声と AI 生成された音声の両方に対応しています。

あなたの声を高め、磨き上げましょう

「音声を強化」を選択すると、Voice Doctor インターフェースが開きます。左側のパネルでは、アクセントなどの技術的な設定を調整したり、ボイスエンジンを切り替えてさまざまな声の特徴を試したりできます。

右側のパネルで、声をどのように変えたいかを説明してください。たとえば、発音をよりはっきりさせたい、声のトーンをなめらかにしたい、話すペースをより自然にしたい、などと指定できます。ここでの説明が、声の調整方法を決める手がかりになります。

あなたの入力内容に基づいて、HeyGen は複数の強化された音声オプションを生成します。各バージョンをプレビューして、その結果を比較できます。

変更内容を確認して保存する

うまくいくオプションが見つかったら、新しいボイスとして保存するか、既存のボイスを置き換えるように適用できます。結果がいまひとつの場合は、「別の方法で修正を試す」を選択して、追加のバリエーションを生成し、引き続き調整してください。

Voice Doctor は、素早くピンポイントな改善を行うために設計されています。ほんの少し調整するだけで、動画の作成に進む前に、声をより自然で洗練され、あなたの意図するスタイルに合ったものにできます。