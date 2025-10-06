OpenAI Sora 2 が HeyGen に統合されました

HeyGen と Sora 2 の連携により、クリエイター、教育者、起業家、そして企業は、ワークフローの中で直接、映画のようなBロールやシーン、ビジュアルを生成できるようになります。この連携によって、余計な工程を増やすことなく、ストーリーテリングをこれまで以上に素早く、クリエイティブで、インパクトのあるものにします。

121,923,429生成された動画
95,887,733生成されたアバター
16,775,099翻訳された動画
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

創造性を解き放つ

シンプルなプロンプトを入力するだけで、Bロールやシーン、ビジュアルを即座に生成できます。これにより、あらゆる動画プロジェクトの表現の幅が広がり、HeyGen の内蔵 AI Bロールジェネレーターを使って、アイデアからそれを支えるビジュアルまでを数秒で形にすることができます。

無料で始める →

ワークフローにシームレスに統合

アプリの切り替えも、書き出し作業も、追加ツールも一切不要です。すべては、ユーザーがすでに制作を行っている HeyGen の中で完結します。これによりワークフローはシンプルなまま、あらゆる動画をよりダイナミックに仕上げることができます。

無料で始める →

高品質なビジュアルとレイアウト

組み込みのビジュアルを使うことも、自分で用意したスクリーンショット、録画、ブランドアセットをアップロードすることもできます。HeyGen はレイアウトの整合性、読みやすいテキスト配置、一定の余白を自動で保ち、視聴者の注意がビジュアルの雑多さではなく手順そのものに向くようにします。すべてのシーンは、わかりやすさと学習効果を最大化するよう最適化されています。, normal

無料で始める →
Three vertical screens display young people; the foreground screen features a "Brand Fonts" menu with a cursor selecting a font style.

コミュニケーションへの価値

メッセージを補完するコンテキストに合ったビジュアルを加えることで、内容をよりわかりやすく伝えられます。これにより、コミュニケーションはより効果的で印象的になります。同時に、クリエイティビティを損なうことなく、制作時間を短縮できます。

無料で始める →

OpenAI Sora 2 搭載

OpenAI Sora 2 は、HeyGen の新しいストーリーテリング機能を支える高度な動画・音声生成モデルです。高いリアリティ、正確な物理表現、自然な会話、そして複数ショットにわたるシーケンスの自在なコントロールを実現します。Sora 2 は、リアルな映像はもちろん、アニメ調やシネマティックな AI ビジュアルを、効果音と完全に同期させて生成することを得意としています。

HeyGen を使えば、そのパワーをあなたのワークフローの中で直接活用できるうえ、上級ユーザー向けの新しい Sora 2 デスクトップアプリからも利用できるようになります。

Get Started For Free →
仕組み

AIでSora動画を作成する方法

Creating videos with AI is fast and simple. With HeyGen, you turn written steps into a complete tutorial video using a guided workflow designed for speed and easy updates.

無料で始める
ステップ1

目標を明確にする

視聴者、配信プラットフォーム、そして学習目標を選択します。視聴後に視聴者にどのような理解や行動をしてほしいのかを決めましょう。

Step 2

プロンプトまたはスクリプトを入力してください

手順を貼り付けるか、短い説明文を書くだけでOK。HeyGen が自動的に完全なチュートリアル動画を生成します。

ステップ3

Refine and customize

テキストを編集し、ナレーションのスタイルを変更し、ビジュアルを調整したり、動画を他の言語に翻訳したりできます。

ステップ4

Export and share

チュートリアル動画をダウンロードして、あらゆる場所に公開できます。テキストを編集して再生成するだけで、いつでも簡単に更新できます。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

FAQs about Sora 2

HeyGen と OpenAI Sora 2 は何ですか？

OpenAI の Sora 2 ビデオモデルを HeyGen と統合したもので、プラットフォーム内で B ロールやシーン、ビジュアルを即座に生成できるようにします。期間限定で、Sora のウォーターマークなしで無制限に動画を生成できます。

What is OpenAI Sora?

OpenAI Sora is a next generation AI model for video and audio generation. The Sora app uses this technology to create, remix, and share AI generated videos with realism, physics accuracy, and native sound.

How is Sora 2 different from other AI video models?

Sora 2 delivers realism, accurate physics, native dialogue, and controllability over multi shot sequences.

HeyGenでSora 2を使うのに、別のアプリは必要ですか？

いいえ。アプリを切り替えたりファイルを書き出したりすることなく、すべては HeyGen の中で完結します。Sora 2 デスクトップアプリは、音声と同期した高性能な AI 動画ジェネレーターを求めるクリエイターに最適です。

製品が変わったときに、チュートリアル動画を更新できますか？

はい。ワークフローはスクリプトベースなので、特定のステップを編集したり、シーンを差し替えたり、用語を更新してすばやく再レンダリングできます。これは、UI やポリシーが変わるたびに録画し直すことなく、常に最新のチュートリアルを必要とするスピード感のあるチームに最適です。

私のコンテンツは安全ですか？また、作成したものの所有権は誰にありますか？

You retain rights to the content you create, including your scripts and exported videos. Security and access controls depend on your plan and workspace settings. For sensitive training, follow internal policies and limit access to only the teams who need the assets.

HeyGenでSora 2を使うのに、別のアプリは必要ですか？

いいえ。アプリを切り替えたりファイルを書き出したりすることなく、すべては HeyGen の中で完結します。Sora 2 デスクトップアプリは、音声と同期した高機能な AI 動画ジェネレーターを求めるクリエイターに最適です。

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

CTA background