OpenAI Sora 2 搭載

OpenAI Sora 2 は、HeyGen の新しいストーリーテリング機能を支える高度な動画・音声生成モデルです。高いリアリティ、正確な物理表現、自然な会話、そして複数ショットにわたるシーケンスの自在なコントロールを実現します。Sora 2 は、リアルな映像はもちろん、アニメ調やシネマティックな AI ビジュアルを、効果音と完全に同期させて生成することを得意としています。

HeyGen を使えば、そのパワーをあなたのワークフローの中で直接活用できるうえ、上級ユーザー向けの新しい Sora 2 デスクトップアプリからも利用できるようになります。