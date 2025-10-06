HeyGen と Sora 2 の連携により、クリエイター、教育者、起業家、そして企業は、ワークフローの中で直接、映画のようなBロールやシーン、ビジュアルを生成できるようになります。この連携によって、余計な工程を増やすことなく、ストーリーテリングをこれまで以上に素早く、クリエイティブで、インパクトのあるものにします。
創造性を解き放つ
シンプルなプロンプトを入力するだけで、Bロールやシーン、ビジュアルを即座に生成できます。これにより、あらゆる動画プロジェクトの表現の幅が広がり、HeyGen の内蔵 AI Bロールジェネレーターを使って、アイデアからそれを支えるビジュアルまでを数秒で形にすることができます。
ワークフローにシームレスに統合
アプリの切り替えも、書き出し作業も、追加ツールも一切不要です。すべては、ユーザーがすでに制作を行っている HeyGen の中で完結します。これによりワークフローはシンプルなまま、あらゆる動画をよりダイナミックに仕上げることができます。
高品質なビジュアルとレイアウト
組み込みのビジュアルを使うことも、自分で用意したスクリーンショット、録画、ブランドアセットをアップロードすることもできます。HeyGen はレイアウトの整合性、読みやすいテキスト配置、一定の余白を自動で保ち、視聴者の注意がビジュアルの雑多さではなく手順そのものに向くようにします。すべてのシーンは、わかりやすさと学習効果を最大化するよう最適化されています。, normal
コミュニケーションへの価値
メッセージを補完するコンテキストに合ったビジュアルを加えることで、内容をよりわかりやすく伝えられます。これにより、コミュニケーションはより効果的で印象的になります。同時に、クリエイティビティを損なうことなく、制作時間を短縮できます。
OpenAI Sora 2 搭載
OpenAI Sora 2 は、HeyGen の新しいストーリーテリング機能を支える高度な動画・音声生成モデルです。高いリアリティ、正確な物理表現、自然な会話、そして複数ショットにわたるシーケンスの自在なコントロールを実現します。Sora 2 は、リアルな映像はもちろん、アニメ調やシネマティックな AI ビジュアルを、効果音と完全に同期させて生成することを得意としています。
HeyGen を使えば、そのパワーをあなたのワークフローの中で直接活用できるうえ、上級ユーザー向けの新しい Sora 2 デスクトップアプリからも利用できるようになります。
AIでSora動画を作成する方法
Creating videos with AI is fast and simple. With HeyGen, you turn written steps into a complete tutorial video using a guided workflow designed for speed and easy updates.
視聴者、配信プラットフォーム、そして学習目標を選択します。視聴後に視聴者にどのような理解や行動をしてほしいのかを決めましょう。
手順を貼り付けるか、短い説明文を書くだけでOK。HeyGen が自動的に完全なチュートリアル動画を生成します。
テキストを編集し、ナレーションのスタイルを変更し、ビジュアルを調整したり、動画を他の言語に翻訳したりできます。
チュートリアル動画をダウンロードして、あらゆる場所に公開できます。テキストを編集して再生成するだけで、いつでも簡単に更新できます。
OpenAI の Sora 2 ビデオモデルを HeyGen と統合したもので、プラットフォーム内で B ロールやシーン、ビジュアルを即座に生成できるようにします。期間限定で、Sora のウォーターマークなしで無制限に動画を生成できます。
OpenAI Sora is a next generation AI model for video and audio generation. The Sora app uses this technology to create, remix, and share AI generated videos with realism, physics accuracy, and native sound.
Sora 2 delivers realism, accurate physics, native dialogue, and controllability over multi shot sequences.
いいえ。アプリを切り替えたりファイルを書き出したりすることなく、すべては HeyGen の中で完結します。Sora 2 デスクトップアプリは、音声と同期した高性能な AI 動画ジェネレーターを求めるクリエイターに最適です。
はい。ワークフローはスクリプトベースなので、特定のステップを編集したり、シーンを差し替えたり、用語を更新してすばやく再レンダリングできます。これは、UI やポリシーが変わるたびに録画し直すことなく、常に最新のチュートリアルを必要とするスピード感のあるチームに最適です。
You retain rights to the content you create, including your scripts and exported videos. Security and access controls depend on your plan and workspace settings. For sensitive training, follow internal policies and limit access to only the teams who need the assets.
いいえ。アプリを切り替えたりファイルを書き出したりすることなく、すべては HeyGen の中で完結します。Sora 2 デスクトップアプリは、音声と同期した高機能な AI 動画ジェネレーターを求めるクリエイターに最適です。
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