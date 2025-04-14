わずか数分で、原稿からプロ品質の選挙キャンペーン動画を作成できます。地方選挙への立候補でも、全国規模の選挙運動の企画でも、選挙動画メーカーを使えば、カメラや撮影クルー、編集スキルがなくても、メッセージに沿った洗練された動画を制作できます。伝えたい内容を書き、スタイルを選ぶだけで、放送レベルの動画が自動で完成します。
ブランドが選ぶ選挙動画作成ツール HeyGen
キャンペーンプロモーション動画を素早くスクリプトから制作
キャンペーン用の原稿を、数分で完成したプロモーション動画に変えましょう。話したい要点や政策、公約、あるいはコールトゥアクションの文章を貼り付けるだけで、AI動画ジェネレーターがあなたの言葉をもとに、自動でプロ仕様の政治広告動画を作成します。絵コンテ作成も、撮影や制作の遅れも不要です。あなたのメッセージは、撮影をして何週間も待つのではなく、書いたその日中にターゲット層へ届けられます。
あらゆるチャネルでの多言語有権者アウトリーチ
自宅でどんな言語を話している有権者でも、あなたの選挙区のすべての人にリーチしましょう。内蔵のAIビデオ翻訳機能を使えば、元の動画を175以上の言語に変換し、正確なリップシンクと自然な音声で届けることができます。動画は一度撮影するだけで、必要なあらゆるチャネル向けに即座にローカライズ可能です――FacebookやInstagramから、テレビ放送、デジタル屋外広告まで。これまで多言語対応の制作に数か月かかっていた選挙チームでも、今ではすべての言語コミュニティを1日のうちにカバーできるようになります。
カメラ撮影なしで実現するプロフェッショナルなプレゼンター
カメラクルーを手配することなく、洗練された信頼感のあるオンスクリーンプレゼンスを実現できます。500以上のAIヒューマンジェネレーターのストックプレゼンターから選ぶか、1枚の写真からカスタムプレゼンターを作成できるAIフォトアバター技術を活用しましょう。グリーンスクリーンも照明機材もスケジューリングも不要です。候補者のメッセージは毎回放送品質で画面に表示され、高額な制作スタッフを雇う必要がなくなります。
あらゆるキャンペーン形式に対応したテンプレート型ブランディング
キャンペーンで使うチャネルごとに、テレビCM、SNS用クリップ、タウンホールのダイジェスト動画、寄付のお願い動画など、求められる動画フォーマットはすべて異なります。フル尺のYouTube広告から15秒のモバイル向けリールまで、あらゆる掲載先に最適化されたテンプレートから制作を始めましょう。ドラッグ＆ドロップのインターフェースで一度キャンペーンカラーやロゴ、フォントを設定すれば、その後に作るすべての動画が自動的にブランド基準に沿った仕上がりになります。「script to video」ツールを使えば、ゼロから作り直すことなく、各フォーマットに合わせてサイズ調整や細かな修正を簡単に行えます。
キャンペーン全体を通して拡張可能な動画制作
1つの選挙キャンペーンには、発表動画、政策解説動画、ボランティア募集クリップ、有権者への投票呼びかけメッセージ、そして迅速なレスポンス用コンテンツなど、何十本もの動画が必要です。「text to video」エンジンを使えば、制作の専門知識がなくても、どのチームメンバーでも台本から放送品質の政治キャンペーン動画を作成できます。スタッフや予算を増やすことなく、週1本の動画制作から、1日1本の動画制作へとスケールアップできます。
選挙動画メーカーの活用事例
Recording a formal launch video traditionally means booking a professional crew, finding a suitable location, and spending days in post-production. With an election video maker, write your announcement script, choose a professional visual style, and generate a polished launch video in minutes. Campaigns that used to wait two weeks for a finished announcement video now release them the same afternoon the decision is made.
Voters engage more with video than written position papers, but producing policy explainers used to require narrators, motion graphics teams, and expensive editing. Use the AI video explainer to convert dense policy text into clear, watchable video content. Break down housing policy, tax positions, or education platforms in a format that connects with your audience and is easy to share.
Districts with diverse language communities require separate outreach materials for each group. Producing the same message in five languages once meant five separate production budgets. With AI dubbing, a single election video converts into every target language with natural-sounding audio and accurate lip-sync, letting your get-out-the-vote campaign reach every household without rebuilding content from scratch.
After a town hall or debate, campaigns need rapid-turnaround recap content before the news cycle moves on. Use the AI video editor to produce clean, branded video ads from post-event talking points within hours of the event. Add a subtitle generator and engaging graphics to make every recap accessible and scroll-friendly across social media platforms.
Fundraising videos that showcase a real candidate with a compelling, emotional message consistently outperform text-based emails. Use the AI spokesperson to produce persuasive, personalized fundraising appeals at scale without filming each one. Swap messaging for different donor segments, test different calls to action, and publish new fundraising videos as often as your campaign needs them.
Building a ground game means onboarding hundreds of volunteers quickly, often across multiple locations. Use the training video tool to produce consistent canvassing guides, phone banking scripts, and organizer briefings that every volunteer watches before their first shift. Update the content as campaign priorities shift and redistribute the new version the same day, without reshooting anything.
選挙向け動画メーカーの仕組み
撮影も編集ソフトも制作経験も不要。わずか4つのステップで、台本から選挙キャンペーン用の完成動画まで作成できます。
エディターを開き、キャンペーンメッセージを入力するか貼り付けます。主要な政策ポイント、有権者への行動喚起、または告知したい内容を追加してください。プラットフォームがあなたの原稿を読み取り、シーン構成やタイミング、ナレーションを自動的に準備します。
キャンペーンのトーンに合ったプレゼンター、テンプレート、ビジュアル形式を選びます。作成するすべての動画で一貫したキャンペーンイメージになるよう、アスペクト比やブランドカラーも設定しましょう。
キャンペーンロゴを追加し、サブタイトルのスタイルを調整し、ナレーション音声を細かく設定して、シーン構成を確認しましょう。テキストエディタから、タイムラインや書き出し設定に触れることなく変更できます。
完成した選挙動画をレンダリングし、放送・SNS・メール配信用にダウンロードします。ワンクリックで他言語にローカライズし、選挙区内のあらゆる有権者コミュニティにリーチしましょう。
選挙用動画メーカーとは、書かれた選挙キャンペーン用の原稿を、撮影や編集を行うことなく、放送品質の完成動画に変換するツールです。伝えたいメッセージを入力し、ビジュアルの形式とプレゼンターを選ぶだけで、プラットフォームが自動的にナレーション、シーン構成、テロップ、ブランディングまで含めた動画を生成します。その結果、数日かかっていたものが数分で、テレビ、SNS、メール、デジタル広告にすぐ使える洗練された動画として完成します。
はい。フォトアバター技術を使えば、1枚の写真からプロフェッショナルなプレゼンターを作成でき、撮影なしであなたのスクリプトを話す、実写のような画面上の話者を生成できます。あるいは、AIアバターライブラリにある500体以上のストックプレゼンターから選ぶことも可能です。
ほとんどの動画は、原稿を送信してから数分以内に完成します。討論会やニュース報道、相手陣営の広告に対する迅速なリアクション動画が必要な場合でも、原稿ベースのトーキングポイントから完成した動画まで、10分足らずで制作できます。これまで制作済みの動画での反応に2〜3日かかっていたキャンペーンでも、同じ内容をその日のうちに公開できるようになります。
はい。HeyGenのプラットフォームは、テレビCM、プレロール広告、YouTubeキャンペーン、各種ソーシャルメディア掲載に適したスタジオ品質の動画を出力できます。ブランディング、フォーマット、トランジション、ナレーション品質まで細かくコントロール可能です。主要な広告プラットフォームや放送局が求める技術仕様を満たしているため、追加のポストプロダクション作業は不要です。
1本の選挙用動画をビデオ翻訳機能で175以上の言語にローカライズでき、元のプレゼンターの話し方や表現を保ったまま、各ターゲット言語で正確なナレーションとリップシンクを実現します。1本の投票呼びかけ動画から、スペイン語、ベトナム語、中国語（標準語）、アラビア語など数十の言語版を、言語ごとに別々の制作を行うことなく、1つのソースファイルだけで作成できます。
制作できる動画の本数に制限はありません。選挙期間中はキャンペーンメッセージが常に変化しますが、スクリプトを更新しても、再生成にかかるのはわずか数分です。テキストを編集し、再レンダリングして、更新版を配信するだけで完了します。再撮影も、クルーの再手配も、編集が終わるのを待つ必要もありません。キャンペーンは、制作リソースに負担をかけることなく、毎日新しい動画コンテンツを公開できます。
従来の政治向け動画制作では、1本あたり完成品で通常5,000〜25,000ドルの費用がかかり、制作期間も1本につき1〜3週間を要します。選挙用動画メーカーを使えば、同等の放送品質の動画を、コストを大幅に抑えつつ、数分で制作できます。HeyGen のユーザーからは、制作コストを最大70％削減できたという声が寄せられています。限られた予算で戦うローカル選挙や下位候補のキャンペーンでも、これにより、従来は潤沢な資金を持つ陣営だけに限られていたプロ品質の政治広告を、大規模に展開できるようになります。
はい。 このAIボイスクローン機能を使えば、短い音声サンプルから自分の声をクローンできるので、追加の録音セッションを行わなくても、あらゆる動画ナレーションをあなた自身の声そのままで作成できます。あなたのクローン音声は制作するすべての動画に適用され、スクリプトを更新しても同じクローン音声が自動的に使われるため、キャンペーン全体を通して一貫したメッセージを届けることができます。
はい。クレジットカード不要で利用できる無料プランがあり、動画を生成したり、主要な機能を無料でお試しいただけます。月額24ドルからの有料プランでは、ボイスクローン機能、より長い動画の作成、プレゼンターライブラリへのフルアクセス、多言語での出力が可能になります。地方選挙や草の根キャンペーンでも、登録したその日から前払いの契約なしで、プロ品質の動画コンテンツを制作し始めることができます。
はい。エディターにご自身の映像、画像、音声を直接アップロードして、実際のキャンペーン素材とAI生成要素を組み合わせた政治広告動画を作成できます。テキストバナーを追加したり、フィルターを適用したり、アップロードしたビジュアルとAIナレーションを組み合わせることで、高品質な完成動画を制作できます。これは、イベントや集会の映像を生成コンテンツと並行して活用しつつ、ツールやプラットフォームを切り替えたくないキャンペーンに特に便利です。
政治キャンペーン動画は、Facebook、Instagram、TikTok、YouTube に加え、標準的な動画ファイルに対応しているあらゆるウェブサイトやメール配信プラットフォームへ直接公開できます。エディターにはリサイズツールが搭載されており、各プラットフォームに最適な形式とアスペクト比で、自動的に動画を書き出します。完成したファイルをダウンロードし、アカウントを連携させれば、コンテンツを手作業で再フォーマットすることなく、単一のワークフローであらゆるチャネルへ配信できます。
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。