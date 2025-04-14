従来の政治向け動画制作では、1本あたり完成品で通常5,000〜25,000ドルの費用がかかり、制作期間も1本につき1〜3週間を要します。選挙用動画メーカーを使えば、同等の放送品質の動画を、コストを大幅に抑えつつ、数分で制作できます。HeyGen のユーザーからは、制作コストを最大70％削減できたという声が寄せられています。限られた予算で戦うローカル選挙や下位候補のキャンペーンでも、これにより、従来は潤沢な資金を持つ陣営だけに限られていたプロ品質の政治広告を、大規模に展開できるようになります。