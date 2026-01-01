AIヒューマンジェネレーター：動画用のリアルなAI人物を作成

俳優は不要。AI生成コンテンツなら撮影も必要ありません。HeyGen の AI Person Generator を使えば、先進的なAI技術により、あなたの台本を自然に話す、リアルなデジタル人物を作成できます。

いつでもあなたのブランドを体現できる、リアルで魅力的なプレゼンター、スポークスパーソン、キャラクターを生成しましょう。