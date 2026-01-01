AIヒューマンジェネレーター：動画用のリアルなAI人物を作成
俳優は不要。AI生成コンテンツなら撮影も必要ありません。HeyGen の AI Person Generator を使えば、先進的なAI技術により、あなたの台本を自然に話す、リアルなデジタル人物を作成できます。
いつでもあなたのブランドを体現できる、リアルで魅力的なプレゼンター、スポークスパーソン、キャラクターを生成しましょう。
あなたの動画に本物の人間らしさを吹き込みましょうAIヒューマンで
クリエイター主導のエンゲージメントと高度なAIツールの力を活用し、コストを大幅に抑えながらインフルエンサー風のコンテンツを制作して、成果を最大化しましょう。
AI人物主導の動画をすぐに作成
わずか数分で、スクリプトからデジタルヒューマン出演の動画を作成できます。HeyGen を使えば、カメラや撮影クルーなしで、TikTok、Reels、YouTube、LinkedIn など向けのプロフェッショナルなコンテンツを簡単に制作できます。
さまざまなAIヒューマンでメッセージをテスト
さまざまな声質や話し方、キャラクターを試してみましょう。AI人物を素早く入れ替えてメッセージをA/Bテストし、どのバージョンがオーディエンスに最も効果的かを確認できます。
数百人のAIヒューマンから選択
豊富な既成のAI人物ライブラリから選択できます。フォーマルなプロフェッショナルからカジュアルな日常スタイルまで、ターゲットやキャンペーンのトーンに合った人物が必ず見つかります。
信頼できるブランドプレゼンターとしてAIヒューマンを活用
常に一貫したメッセージを届けるデジタルプレゼンターを配信しましょう。AIヒューマンをスポークスパーソン、トレーナー、あるいはホストとして活用し、俳優や撮影スケジュールに頼ることなく、あらゆる動画であなたのブランドを明確かつプロフェッショナルに表現できます。
人物、声、話し方をテストする
さまざまなAI人物、声、トーンを試して、メッセージとパフォーマンスを洗練しましょう。デジタルプレゼンターを瞬時に切り替え、制作の遅れなく、どれが最も響くかを見つけ出せます。
なぜチームはHeyGen AI ヒューマンジェネレーターを選ぶのか
従来の動画制作には、多くの時間や調整、そして予算が必要です。AI人物を活用すれば、チームはプロ品質の動画をより速く制作し、コストを削減しながら、メッセージングを完全にコントロールできます。
豊富なAIヒューマンライブラリ
500体以上のリアルなAI人物から、さまざまな業界やオーディエンス向けに作られたキャラクターを閲覧できます。ライブラリは頻繁に更新されるため、常に最新の選択肢で、あなたのコンテンツを関連性が高く魅力的なものに保てます。
業界特化型AI人物
あなたの業界のニーズにぴったり合うAIヒューマンを選びましょう。医療ガイダンスには信頼できるデジタル人物像を、企業研修には洗練されたプロフェッショナルを、小売向け動画には親しみやすいホストを、エンタメコンテンツにはエネルギッシュなキャラクターを活用できます。
時間と制作コストを削減
従来の動画制作には数週間もの綿密な準備が必要ですが、AIツールを使えばそのプロセスを大幅に効率化できます。HeyGen を使えば、こうした待ち時間は不要です。AI人物を活用することで、公開準備が整った動画を数分で生成でき、予算を数千ドル規模で節約しながら、必要なときにいつでも自由にコンテンツを制作できます。そのうえ、あなたのメッセージに人間味を持たせることができます。
AI人物動画を作成今すぐ
スクリプト作成から書き出し可能な動画まで、AI人物を使った動画を4つの簡単ステップで制作できます。
Choose your AI person
リアルなAI人物のライブラリから選ぶか、カスタムのデジタルヒューマンを作成しましょう。
見た目とスタイルをカスタマイズ
コンテンツの目的に合わせて、見た目、役割、トーン、スタイルを自由に調整できます。
スクリプトと言語を追加
スクリプトを作成し、使用する言語を選択してください。音声、リップシンク、ジェスチャーはシステムが自動で処理し、AI生成テキストによるシームレスな体験を実現します。
生成して公開
動画を生成し、マーケティング、トレーニング、または社内利用のために書き出しましょう。
よくある質問（FAQ）
AIヒューマンジェネレーターとは何ですか？また、どのようにAI生成テキストを活用しているのですか？
これは、AIアバターを使って人間そっくりのAI動画を生成できるプラットフォームです。HeyGen を使えば、スクリプト作成からカスタマイズ、大量の動画生成まで一括して行うことができます。
AIヒューマン生成ツールにはどんな制限がありますか？
AIヒューマンジェネレーターは非常に強力ですが、あらゆる現実世界の状況を完全に置き換えられるわけではありません。製品デモやマーケティング、トレーニング、教育など、台本があり構成されたコミュニケーションに最も適しています。
これらは、高度な感情表現を伴う演技や台本のない会話、対応している連携機能以外での複雑なライブコミュニケーション向けには設計されていません。
AIヒューマンジェネレーターを使ってコンテンツを人間味のあるものにするには？
HeyGen の AI ヒューマンジェネレーターの使い方はとてもシンプルです。スクリプトを書き、デジタルヒューマンを選ぶか作成し、動画を生成するだけです。システムが自動的にリップシンクやジェスチャー、音声を処理するため、AI ヒューマンは自然な見た目と話し方になります。
AIヒューマンジェネレーターにはどんな機能がありますか？
主な機能には、実在の人間のような外見、自然な音声とリップシンク、多言語対応、外見やスタイルのカスタマイズ、500体以上のストックヒューマンライブラリ、デジタルツインの作成機能、そしてテキストや写真からの高速な動画生成が含まれます。
AIヒューマンはどのようにマーケティングキャンペーンを改善できますか？
AIヒューマンを使えば、さまざまな人物像・声・話し方のトーンを素早くテストできるため、マーケターにとって欠かせないツールになります。これにより、どのスタイルが最もコンバージョンにつながるかを見極められ、複数のインフルエンサーやプレゼンターを起用するコストも削減できます。
AIヒューマンは安全に自社ブランドを表現できますか？
はい、AI 生成ソリューションはコミュニケーションに革命をもたらしています。すべての AI ヒューマンは一貫性があり、あなたの完全なコントロール下にあり、高度な AI アルゴリズムによって決してメッセージから外れることがありません。従来のタレントと異なり、評判リスクやスケジュールの衝突といった問題も発生しません。
AIヒューマンは営業活動に役立ちますか？
はい。彼らは24時間365日稼働する営業担当として、製品を説明し、動画でよくある質問に回答し、リードが商談の予約や購入へ進むように導くことができます。
AIヒューマンはどのようにグローバルチームを支援しますか？
AIヒューマンは、自然な声とリップシンクを保ったまま、複数の言語を即座に話すことができ、AIテキストに人間味を与えてエンゲージメントを高めます。これにより、地域ごとのコンテンツ展開を、シンプルかつ低コストでスケールさせることが可能になります。
AIヒューマンは実際のトレーナーやプレゼンターの代わりになりますか？
オンボーディング、トレーニング、マーケティングなどの、繰り返し発生しスケール可能なコミュニケーションを任せることができるため、マーケターにとって非常に価値の高い存在になります。多くのチームでは、これによりライブセッションの必要性が減り、コンテンツ配信のスピードが大幅に向上します。
コンテンツをより人間らしくしてくれる、既製のAIヒューマンにはどこからアクセスできますか？
HeyGen には、多彩な分野の AI ヒューマンのように見える、すぐに使える AI アバターが多数含まれた AI アバター ジェネレーター が用意されています。ブランドに合ったものを選ぶことも、自分だけのカスタムインフルエンサーのペルソナをデザインすることもできます。
さらに詳しく見るAI 搭載のツール
Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。