Генератор рекламних AI-креативів для зупинки скролу

Перетворіть простий сценарій на рекламні AI-відео, від яких неможливо відвести погляд, за лічені хвилини. Без камер, знімальних груп і монтажних програм. Створюйте десятки варіацій відеореклами для Meta, TikTok та YouTube, готових до запуску й тестування.

AI ad creatives generator interface showing multiple scroll-stopping video ad variations for Meta, TikTok, and YouTube generated from a single script.
144 056 408Створено відео
118 947 840Створено аватарів
19 880 602Перекладено відео
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Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.
Стилізована біла іконка автомобіля на синьому тлі.Ключові можливості

Можливості AI-рекламних креативів

Створюйте рекламу за секунди, а не за дні

Створюйте рекламні креативи за лічені секунди з одного сценарію, без жодних зйомок. Змінюйте хук, заголовок або заклик до дії та миттєво отримуйте нові оголошення. Наш text to video рушій перетворює кожну ідею на рекламні кампанії, створені для підвищення конверсії в усіх каналах.

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On-brand AI ad creatives generated from one script, showing several video ad variations with different hooks and headlines ready to launch.

Рекламний дизайн, від якого неможливо відвести погляд

Захопіть увагу в перші три секунди за допомогою нативних креативів, створених спеціально для авдиторій платної реклами в соцмережах. Відтворюйте автентичний контент від креаторів у стилі AI UGC відео, а потім утримуйте кожен кадр у межах Ваших фірмових кольорів і логотипа. Дизайни на основі ШІ залишаються узгодженими з брендом, підвищуючи залученість і конверсії.

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Scroll-stopping vertical video ad with a creator-style UGC look, brand colors and logo applied, designed to engage paid social audiences.

Багатомовний голос для кожного маркетолога

Надайте кожній рекламі природне звучання голосу більш ніж 175 мовами без повторного озвучування. Створюйте озвучку за допомогою нашого AI voice generator, узгоджуйте її з тоном Вашого бренду та використовуйте один і той самий сценарій на всіх соціальних платформах. Одна платформа локалізує єдину кампанію для кожного маркетолога й кожного регіону без жодних зусиль.

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AI voice generator panel localizing one ad script into 175+ languages, with a presenter and a list of language options for global campaigns.

Редагуйте дизайн реклами з простого тексту

Налаштовуйте сцени, змінюйте фони, додавайте субтитри та розміщуйте свій логотип за допомогою простих інструментів — без складного монтажу на таймлайні.AI-відеоредакторнадає Вам розширені інструменти, щоб відточити ритм відео й зберегти впізнаваність бренду в кожному кадрі. Ви отримуєте відшліфований контент, готовий до публікації на будь-якому каналі, у квадратному чи вертикальному форматі — без жодної кривої навчання.

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AI video editor with simple text-based controls for swapping backgrounds, adding captions, and applying a logo to an ad, no timeline editing.

Перетворюйте фото продуктів на рекламні креативи

Показуйте реальні продукти без студії, реквізиту чи дорогої предметної зйомки. Додавайте зображення продукту в сцени за допомогою AI product placement, покращуйте якість зображень і відмовтеся від шаблонних стокових фото. Кожне AI-зображення вписане в контекст, тож кожен кадр виглядає знятим саме для Вашого бренду.

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AI product placement dropping a real product photo into a styled scene to create a polished ecommerce video ad without a studio shoot.
Зелена іконка подарункової коробки.Сфери використання

Сфери використання

Панель керування з порівнянням кількох платних креативів для реклами в соцмережах у A/B-тесті, з показниками ефективності, що виділяють найрезультативнішу відеорекламу зі ШІ.

Скоротіть витрати на рекламу для тестування в платних соцмережах

Тестування платної реклами в соцмережах зазвичай «спалює» бюджет на одну зйомку. Створюйте узгоджені рекламні креативи, запускайте повний набір тестів і отримуйте дані про ефективність із Ваших рекламних акаунтів, щоб масштабувати найрезультативніше відео зі ШІ.

UGC-відеореклама у стилі креаторів, створена на вимогу, з AI-інфлюенсером-ведучим, який органічно виглядає у стрічці соцмереж.

UGC-реклама у стилі креаторів на вимогу

Наймати креаторів для кожної UGC-реклами — повільний і важко масштабований процес. Створюйте багато креативів з одного сценарію й безперервно підтримуйте потік контенту. Використовуйте генератор AI-інфлюенсерів, щоб отримати нативний для кожної стрічки вигляд.

Фото товару для електронної комерції, перетворене на відеорекламу за допомогою функції «зображення у відео», де кожна позиція SKU отримує власний короткий рекламний ролик.

Рекламні оголошення товарів для e-commerce, які продають

Знімати рекламу для кожного SKU — це витрати часу й бюджету. Перетворіть фото на відео зображення й створіть відеорекламу для кожної позиції. Запускайте цифрові оголошення без камери, масштабуючи створення відео за лічені хвилини.

Оновлені варіації маркетингових відеореклам, що замінюють «втомлений» креатив, із зростальною кривою ефективності, яка демонструє відновлення конверсій.

Оптимізуйте ефективність реклами та подолайте втому авдиторії

Реклама швидко вигорає, а нові зйомки забирають час. Просто відредагуйте сценарій, оновіть візуали й запустіть ефективний ролик того ж дня. Підтримуйте високу конверсію маркетингових відео без нових продакшн-зйомок.

Один вдалий рекламний ролик, локалізований кількома мовами за допомогою AI-дубляжу, який із одного вихідного відео охоплює різні регіональні авдиторії.

Локалізовані маркетингові кампанії з високою швидкістю

Адаптація маркетингових кампаній для нових ринків зазвичай означає повне їх перероблення. Перекладіть вдалу рекламу більш ніж 175 мовами за допомогою AI-дубляжу, який зберігає Ваш тон, щоб один креатив охоплював усю цільову авдиторію з одного джерела.

Агентський робочий процес, який на основі брифів та конвеєра «скрипт у відео» створює кілька концепцій відеореклами для різних клієнтських брендів.

Створено для брендів та агенцій

Попит на створення реклами випереджає можливості невеликої команди. Створюйте будь-який тип реклами на основі короткого брифу й надавайте клієнтам кілька відеоконцепцій. Робочий процес від сценарію до відео масштабує обсяги виробництва для брендів і агенцій.

Розмитий білий значок документа з кнопкою відтворення на світло-блакитному тлі.Як це працює

Як працюють рекламні креативи зі ШІ

Перейдіть від порожнього брифу до готових до запуску рекламних креативів у чотири прості кроки — без камер, без знімальної команди та без потреби в програмному забезпеченні для монтажу.

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Крок 1: Оберіть стиль своєї реклами

Оберіть шаблон, співвідношення сторін і формат під платформу, на якій Ви рекламуєтеся — стрічка чи сторіс.

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Крок 2: Напишіть сценарій вашої реклами

Вставте свій хук, повідомлення та заклик до дії або створіть сценарій за коротким описом і задайте тон.

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Крок 3: Налаштуйте та брендуйте

Додайте свій логотип, кольори, субтитри та голос, а потім відкоригуйте темп, щоб кожна варіація відповідала вашому бренду.

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Крок 4: Створіть і запустіть

Створюйте кожен рекламний креатив у HD, а потім завантажуйте всі варіації, готові до публікації на Ваших каналах.

Поширені запитання

Що таке AI-креативи для реклами і як вони працюють?

AI-креативи для реклами — це відеореклами, створені на основі текстового сценарію замість зйомки. На платформі для ai ad creative Ви вводите свій хук і повідомлення, обираєте стиль, і AI-відеогенератор створює візуал, голос і таймінг у готову рекламу, яку можна одразу запускати. Це працює як генератор рекламних оголошень для відео, а не для статичних зображень.

Як працює генеративний ШІ, що лежить в основі цих рекламних креативів?

Ось як працює генеративний ШІ: власні моделі ШІ, натреновані на величезних масивах даних успішних рекламних оголошень, відповідають за сценарій, візуали, голос і таймінг. Система зосереджується на створенні контенту покадрово, забезпечуючи високоякісні рекламні відео, створені ШІ, і реалістичний відеоряд з такими опціями, як AI actors, тож Ви отримуєте відшліфований результат без зйомок.

Чи це кращий варіант за Creatify або ChatGPT для створення реклами?

Кожен інструмент зі ШІ закриває лише частину задачі. ChatGPT допомагає з копірайтингом і рекламними текстами, Midjourney створює статичні зображення зі ШІ, а Creatify зосереджується на коротких UGC-роликах. HeyGen об’єднує весь робочий процес: перетворює тексти й зображення на готові, брендовані відеореклами, тож Ви запускаєте кращі оголошення з одного місця. Команди, які переходять з Creatify, зберігають свій UGC-стиль і водночас додають багатомовні відео.

Чи можуть AI-креативи для реклами зрівнятися з людською креативністю та відповідати голосу мого бренду?

Так, якщо ШІ поєднаний із людським контролем. ШІ чудово працює зі швидкістю та обсягом, а Ваша команда спрямовує креативну роботу, зачіпки та емоційне сторітелінг. Генеративний ШІ підсилює сильну ідею, а не замінює людську креативність, і саме Ви задаєте тон Вашого бренду, тож емоційне звучання вAI-спікерій надалі відчувається як Ваш власний стиль.

Чи ШІ також напише для мене заголовки оголошень і промпти?

Так. Окрім копірайтингу, генератор відеосценаріїв у цій платформі створює рекламні тексти, повідомлення, заголовки та сценарії сцен на основі простих промптів зі ШІ. ШІ дає змогу створювати необмежену кількість варіацій, тож Ви можете запускати створення реклами з однієї ідеї без окремого копірайтера.

Як AI-креативи для реклами покращують її ефективність?

Обсяги разом із тестуванням підвищують конверсію. Створюючи багато варіацій, що відповідають брифу, Ви поєднуєте кожну рекламу з відповідною авдиторією, підвищуєте клікабельність і швидше знаходите AI-креативи з високою конверсією. Це підтримує цілі performance-маркетингу, як-от залучення лідів, а відео підсилюють результати як AI-реклама в соцмережах.

Кому варто користуватися цим AI-генератором рекламних оголошень?

Будь-який маркетолог, бренд або агенція, яким потрібно більше реклами, швидше. Цей AI-генератор реклами — це інструмент для створення реклами та дизайну зі ШІ, який допомагає невеликим командам робити рекламу без студії. Використовуйте генератор реклами, щоб одночасно створювати кілька концепцій — відпродуктового відеодо промо — і завжди мати достатньо матеріалів для кожної кампанії.

Як створити кілька варіантів рекламних креативів з одного сценарію?

Напишіть один базовий сценарій, потім змініть хук, заголовок, візуали або заклик до дії та перезапустіть створення відео. Кожне налаштування дає нову варіацію за лічені секунди.рекламу у Facebookі вертикальну версію з того самого джерела.

Чи виглядатимуть мої рекламні креативи зі ШІ достатньо автентичними для стрічок у соцмережах?

Можуть. Оберіть стиль креатора та природну подачу, щоб реклама органічно виглядала у стрічці, а не як корпоративний ролик. генератор кліпівдопомагає робити динамічний монтаж у нативному темпі, який утримує увагу в перші кілька секунд.

Скільки рекламних креативів я можу створити для A/B-тестування?

Стільки, скільки потрібно для Вашої кампанії. Оскільки кожна варіація починається з тексту, немає потреби планувати зйомку, тож Ви можете створити десятки рекламних креативів за один день. Команди, які масштабують платну рекламу в соцмережах, часто поєднують це з відео для TikTok для тестування коротких форматів.

Чому варто обрати HeyGen замість агенції для створення рекламних креативів?

Агентства беруть оплату за кожен креатив і витрачають дні на кожен раунд. HeyGen перетворює сценарій на готові рекламні креативи за лічені хвилини й за частку вартості, тож Ви контролюєте весь процес і вдосконалюєте його у зручному для себе темпі. AI spokesperson може очолювати кампанії без бронювання акторів чи ведучих.

Скільки коштує створювати рекламні креативи зі ШІ у великому масштабі?

Є безкоштовний тариф без потреби в банківській картці, тож Ви можете створити свої перші рекламні креативи без жодних витрат. Платні тарифи починаються від $24 на місяць і відкривають доступ до клонування голосу, довших відео та повної бібліотеки шаблонів для масштабніших кампаній.

Чи можу я оновити «втомлені» рекламні креативи без повторних зйомок?

Так. Коли ефективність реклами починає падати, відредагуйте сценарій або замініть візуали й створіть оновлену версію того ж дня. Ви також можете переосмислити вдалу концепцію у форматі генератора рілсів, щоб продовжити її життя на нових розміщеннях.

Чи можу я запускати одну й ту саму рекламну креативу різними мовами?

Так. Перекладіть ефективну рекламу більш ніж 175 мовами, зберігаючи Ваш голос і таймінг, щоб один креатив працював на кожному ринку. Поєднайте це з макетом instagram ad maker, щоб локалізувати короткі розміщення для кожного регіону без повного перезапуску кампанії.

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