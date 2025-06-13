Альтернативи та порівняння HeyGen
У категорії інструментів для AI-відео та AI-аватарів HeyGen вирізняється як провідне рішення для перетворення текстових сценаріїв на вражаючі відео з AI-аватарами. Платформа пропонує реалістичні аватари, безшовний переклад і зручний інтерфейс, що вигідно відрізняє її від інших альтернатив.
Чому HeyGen вирізняється
Порівняйте, що насправді вирізняє HeyGen серед інших платформ для відео зі ШІ.
Не всі інструменти для відео зі ШІ однакові. Від реалістичності аватарів до глобальної масштабованості — HeyGen перевершує конкурентів там, де це має найбільше значення.
Більше, ніж просто говорячі голови
Більшість платформ пропонують типових ведучих. HeyGen надає Вам понад 500 аватарів, зокрема реалістичні, стилізовані, на основі фото та створені користувачами формати. Завдяки синхронізації обличчя та підтримці жестів наші аватари не просто говорять. Вони виступають.
✅ Понад 500 варіантів аватарів (реалістичні, стилізовані, UGC)
✅ Виразна синхронізація міміки та рухів
❌ Більшість конкурентів пропонують лише корпоративний стиль ведучих
Говоріть глобально. Перекладайте миттєво.
HeyGen підтримує клонування голосу, дубляж і синхронізацію губ більш ніж 175 мовами.
На відміну від інших, хто зупиняється на субтитрах, ми створюємо повністю локалізовані відео, які відповідають тону, таймінгу та міміці для кожної авдиторії.
✅ Підтримка 175+ мов
✅ Багатомовне клонування голосу
✅ Переклад відео із синхронізацією губ
❌ У конкурентів немає повноцінної локалізації відео із синхронізацією
Єдине місце для написання, редагування та масштабування
HeyGen поєднує написання сценаріїв, керування аватарами, роботу з голосом, монтаж і співпрацю в єдиному, безшовному робочому просторі. Від креаторів до корпоративних команд — це найповніше середовище для створення відео зі ШІ, яке тільки існує.
✅ Prompt-to-video, script editing
✅ Voice Director, team collaboration
✅ Brand kits, tagging, multi-user review
❌ Most platforms require external tools for editing or review
Оцінка 4,8 на G2 від реальних користувачів
HeyGen — найвищооцінена платформа відео зі ШІ на G2. Завдяки поєднанню продуктивності та простоти використання тисячі креаторів і маркетологів обирають нас не випадково й залишаються заради результатів.
✅ Оцінка 4,8/5 на G2
✅ Користувачі обирають за якість аватарів, зручні робочі процеси та локалізацію
✅ Нам довіряють понад 500 000 користувачів, і ця кількість зростає
❌ Конкуренти мають нижчі оцінки та не забезпечують задоволення користувачів функціями
Безліч способів використати Ваш аватар.
Клонуйте себе, створюйте відео зі ШІ або обирайте з нашої бібліотеки стокових аватарів.
Клонуйте себе, щоб створити цифрового двійника. Створіть аватар зі ШІ, який не існує в реальному житті. Знайдіть аватар із спільноти або оберіть один із нашої стокової бібліотеки. У нас понад 500 аватарів, з яких Ви можете обрати.
Bring engagement to the next level with an interactive avatar that responds in real time, making virtual interactions feel more authentic.
Аватари
HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Кількість аватарів
500+
100+
70+
20+
Експресивні аватари
Персональні аватари
Фотореалістичні аватари
Стилізовані або UGC-аватари
Гнучкі ракурси камери
Голоси та мови
HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Підтримувані мови
175+
130+
70+
40+
Голоси зі ШІ
2000+
800+
300+
120+
Клонування голосу
Багатомовне клонування голосу
Режисер озвучення
Віддзеркалення голосу
Переклад відео (із синхронізацією губ)
Створення відео
HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
АГЕНТ
130+
70+
40+
Документ у відео
300+
URL у відео
Запис екрана
AI-анімація масштабування
Автоматичний переклад сценарію
Видалення фону аватара
Візуальні тригери та анімації
Вбудована медіатека
Thousands
Templates
Limited
2M+
Формати експорту (MP4/WebM)
MP4
Інструменти для співпраці та роботи в команді
HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Спільна робота в реальному часі
70+
40+
Коментування
300+
Аналітика
Брендовий набір
Робочі простори
Доступ до платформи та ціни
HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Початкова ціна
$0 (Free Plan)
$29/month
$19/month
$12/month
Платні плани
$29/month
$29/month
$19/month
$12/month
Необмежена кількість відео
From $29
From $70
From $29
Доступ до API
Клонування голосу
All paid plans
Creator plan only
Business plan
Персональні аватари
All Plans（Free + Paid）
Creator only
Експорт SCORM
Рейтинг G2
⭐️ 4.8 / 5
⭐️ 4.7 / 5
⭐️ 4.3 / 5
⭐️ 4.5 / 5
HeyGen та альтернативи
Порівняння найкращих можливостей HeyGen з іншими AI-відео генераторами.
Порівняно з альтернативами на кшталт Synthesia, Veed.io, Colossyan та Deepbrain, HeyGen вирізняється високою якістю, гнучкістю та комплексним набором можливостей, залишаючись одним із найкращих AI-генераторів відео.
Говоріть усіма мовами.
Ваш аватар говорить будь-якою мовою — бездоганно.
AI-локалізація відео від HeyGen адаптує контент для різних мов і культур, забезпечуючи природне мовлення, ідеальну синхронізацію губ і безперервну взаємодію з авдиторією. Бізнес може створювати реалістичні AI-аватари, перекладати відео більш ніж 70 мовами та налаштовувати голоси під регіональні діалекти. Завдяки культурній адаптації на основі ШІ бренди можуть по-справжньому автентично взаємодіяти з глобальними авдиторіями.
Від креаторів до маркетологів.
Понад 100 варіантів використання HeyGen.
Бренд-менеджери
Відділи продажів
Освітяни та творці e-learning контенту
Маркетологи з ефективності
Фахівці з HR та навчання й розвитку (L&D)
Маркетологи подій
Команди з підвищення ефективності продажів
Контент-маркетологи
Менеджери з продажу
SMM-менеджери
Продуктові маркетологи
Команди навчання та розвитку
Не покладайтеся лише на наші слова.
HeyGen довіряють найкращі творці у світі.
З рейтингом 4,7 із 5 зірок і низкою відзнак на G2.
- Понад 1 000 аватарів
"Цей інструмент дуже зручний у використанні, з корисними покроковими інструкціями. Кастомний AI-аватар для відео працює бездоганно, і навіть безкоштовний план повністю відповідає моїм потребам."
"HeyGen надзвичайно інтуїтивний і зручний у використанні для створення відеоконтенту зі ШІ. Я був вражений якістю аватарів і синхронізації губ, завдяки чому відео виглядають дуже природно."
"Тепер це вдається зробити значно швидше й без поїздок. Я можу сидіти у повсякденному одязі та записувати всі свої відео за один дубль, заощаджуючи щотижня багато годин."
"Те, на що раніше йшли дні, тепер займає години. HeyGen пришвидшує створення відео як ніщо інше, без жодних компромісів щодо якості."
"Я не дуже розбираюся в технологіях, але HeyGen надзвичайно простий у використанні. Я створила професійне відео вже з першої спроби. Мені це безмежно подобається."
Я спершу ставився скептично, але якість ШІ мене вразила. Голоси й аватари — на найвищому рівні. Це однозначно робить наш робочий процес ефективнішим.
Поширені запитання про альтернативи HeyGen
Що таке HeyGen — генератор відео зі ШІ?
HeyGen — це відеоплатформа на базі ШІ, яка перетворює текстові сценарії на професійні, реалістичні відео з AI-аватарами з можливістю налаштування аватарів і клонування голосу. Якщо Вам цікаво, Ви можете почати знайомство з нею here.
Як я можу створити AI-аватар за допомогою HeyGen?
Створіть реалістичний AI-аватар, перетворивши себе, щоб аватар міг відтворювати Ваш голос і міміку — ідеально для динамічних відео. Почніть свою творчу подорож тут.
Які основні можливості HeyGen?
HeyGen пропонує AI-аватари з реалістичною мімікою, клонуванням голосу, багатомовною підтримкою та настроюваними шаблонами відео. Щоб побачити ці можливості в дії, перегляньте їх тут.
Чи безкоштовно користуватися HeyGen?
HeyGen пропонує різні тарифні плани, включно з безкоштовним пробним періодом. Щоб дізнатися більше, Ви можете відвідати їхній офіційний сайт або сторінку поширених запитань.
Як аватари HeyGen інтегруються з відеоконференціями?
Інтерактивні аватари HeyGen можуть брати участь у відеоконференціях завдяки інтеграції з такими платформами, як Zoom. Дізнайтеся більше про цю захопливу можливість тут.
Чи можу Я налаштувати зовнішність свого аватара в HeyGen?
Так, Ви можете налаштовувати аватарів, обираючи одяг, фони та варіанти голосу відповідно до Ваших потреб. Досліджуйте ці можливості тут.
Які типи аватарів я можу створювати за допомогою HeyGen?
Обирайте серед інтерактивних аватарів, відеоаватарів, фотоаватарів, генеративних аватарів та стокових аватарів. Розпочніть свою творчу подорож тут.
Хто зазвичай користується HeyGen?
HeyGen використовують понад 85 000 клієнтів, зокрема бізнеси, маркетологи, освітяни та контент-кріейтори для створення залучального відеоконтенту. Приєднуйтеся до них уже сьогодні тут.
Які параметри кастомізації відеоаватарів доступні в HeyGen?
Користувачі можуть налаштовувати аватари, обираючи різний одяг, фони та записуючи різні аватари за допомогою Hybrid Avatar 'Looks'. Досліджуйте ці можливості налаштування тут.
Чи підтримує HeyGen багатомовні голосові опції?
HeyGen підтримує кілька мов і варіантів голосу, за потреби інтегруючи сторонні голоси. Дізнайтеся більше про багатомовні можливості here.
