Альтернативи та порівняння HeyGen

У категорії інструментів для AI-відео та AI-аватарів HeyGen вирізняється як провідне рішення для перетворення текстових сценаріїв на вражаючі відео з AI-аватарами. Платформа пропонує реалістичні аватари, безшовний переклад і зручний інтерфейс, що вигідно відрізняє її від інших альтернатив.

Чому HeyGen вирізняється

Порівняйте, що насправді вирізняє HeyGen серед інших платформ для відео зі ШІ.
Не всі інструменти для відео зі ШІ однакові. Від реалістичності аватарів до глобальної масштабованості — HeyGen перевершує конкурентів там, де це має найбільше значення.

Більше, ніж просто говорячі голови

Більшість платформ пропонують типових ведучих. HeyGen надає Вам понад 500 аватарів, зокрема реалістичні, стилізовані, на основі фото та створені користувачами формати. Завдяки синхронізації обличчя та підтримці жестів наші аватари не просто говорять. Вони виступають.

✅ Понад 500 варіантів аватарів (реалістичні, стилізовані, UGC)
✅ Виразна синхронізація міміки та рухів
❌ Більшість конкурентів пропонують лише корпоративний стиль ведучих

Говоріть глобально. Перекладайте миттєво.

HeyGen підтримує клонування голосу, дубляж і синхронізацію губ більш ніж 175 мовами.

На відміну від інших, хто зупиняється на субтитрах, ми створюємо повністю локалізовані відео, які відповідають тону, таймінгу та міміці для кожної авдиторії.

✅ Підтримка 175+ мов
✅ Багатомовне клонування голосу
✅ Переклад відео із синхронізацією губ
❌ У конкурентів немає повноцінної локалізації відео із синхронізацією

Єдине місце для написання, редагування та масштабування

HeyGen поєднує написання сценаріїв, керування аватарами, роботу з голосом, монтаж і співпрацю в єдиному, безшовному робочому просторі. Від креаторів до корпоративних команд — це найповніше середовище для створення відео зі ШІ, яке тільки існує.

✅ Prompt-to-video, script editing
✅ Voice Director, team collaboration
✅ Brand kits, tagging, multi-user review
❌ Most platforms require external tools for editing or review

Оцінка 4,8 на G2 від реальних користувачів

HeyGen — найвищооцінена платформа відео зі ШІ на G2. Завдяки поєднанню продуктивності та простоти використання тисячі креаторів і маркетологів обирають нас не випадково й залишаються заради результатів.

✅ Оцінка 4,8/5 на G2
✅ Користувачі обирають за якість аватарів, зручні робочі процеси та локалізацію
✅ Нам довіряють понад 500 000 користувачів, і ця кількість зростає
❌ Конкуренти мають нижчі оцінки та не забезпечують задоволення користувачів функціями

Типи аватарів

Безліч способів використати Ваш аватар.

Клонуйте себе, створюйте відео зі ШІ або обирайте з нашої бібліотеки стокових аватарів.

Клонуйте себе, щоб створити цифрового двійника. Створіть аватар зі ШІ, який не існує в реальному житті. Знайдіть аватар із спільноти або оберіть один із нашої стокової бібліотеки. У нас понад 500 аватарів, з яких Ви можете обрати.

Іконка, що представляє функцію HeyGen Instant Voice для створення голосу зі ШІ у відео

Avatar IV is our most advanced model ever. Turn a single photo and script into a lifelike talking avatar for humans, pets, aliens, or anything else you can imagine.

Піктограма, що зображує створення відео зі ШІ

A video avatar lets you be in two places at once, perfect for content creators, business professionals, and digital influencers.

Значок завантаження фото для створення відео зі ШІ з одного зображення

Your photo avatar can transform into an animated version of yourself, providing lifelike movement and expressions while maintaining a natural appearance.

Іконка Gen AI, що зображує створення відео зі ШІ з аватаром користувача та сяйвом

Generate AI avatars, photos, and videos from text prompts—perfect for businesses, social media, and more.

Піктограма, що зображує міжнародні аватари або персоналізацію контенту, створені за допомогою ШІ, з написом «INT»

Bring engagement to the next level with an interactive avatar that responds in real time, making virtual interactions feel more authentic.

Іконка стокового аватара з іскрами, що символізує готових AI-ведучих для відео

Create custom AI stock avatars for videos with HeyGen's advanced technology. Enhance videos with unique, dynamic, and engaging AI-driven visuals.

Аватари

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Кількість аватарів
500+
100+
70+
20+
Експресивні аватари
Персональні аватари
Фотореалістичні аватари
Стилізовані або UGC-аватари
Гнучкі ракурси камери

Голоси та мови

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Підтримувані мови
175+
130+
70+
40+
Голоси зі ШІ
2000+
800+
300+
120+
Клонування голосу
Багатомовне клонування голосу
Режисер озвучення
Віддзеркалення голосу
Переклад відео (із синхронізацією губ)

Створення відео

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
АГЕНТ
130+
70+
40+
Документ у відео
300+
URL у відео
Запис екрана
AI-анімація масштабування
Автоматичний переклад сценарію
Видалення фону аватара
Візуальні тригери та анімації
Вбудована медіатека
Thousands
Templates
Limited
2M+
Формати експорту (MP4/WebM)
MP4

Інструменти для співпраці та роботи в команді

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Спільна робота в реальному часі
70+
40+
Коментування
300+
Аналітика
Брендовий набір
Робочі простори

Доступ до платформи та ціни

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Початкова ціна
$0 (Free Plan)
$29/month
$19/month
$12/month
Платні плани
$29/month
$29/month
$19/month
$12/month
Необмежена кількість відео
From $29
From $70
From $29
Доступ до API
Клонування голосу
All paid plans
Creator plan only
Business plan
Персональні аватари
All Plans（Free + Paid）
Creator only
Експорт SCORM
Рейтинг G2
⭐️ 4.8 / 5
⭐️ 4.7 / 5
⭐️ 4.3 / 5
⭐️ 4.5 / 5
Альтернативи HeyGen

HeyGen та альтернативи

Порівняння найкращих можливостей HeyGen з іншими AI-відео генераторами.

Порівняно з альтернативами на кшталт Synthesia, Veed.io, Colossyan та Deepbrain, HeyGen вирізняється високою якістю, гнучкістю та комплексним набором можливостей, залишаючись одним із найкращих AI-генераторів відео.

This is an AI video generator that easily transforms text into videos.

Users can turn any picture or video into an extraordinary experience with this tool.

An AI-powered text-to-video platform that offers various features for the video AI generator experience.

A generative AI platform that uniquely transforms text into videos suitable for any need.

A synthetic video creation platform utilizing advanced AI technology.

Another AI video generator that allows users to create videos from text effortlessly.

AI-перекладач

Говоріть усіма мовами.

Ваш аватар говорить будь-якою мовою — бездоганно.

AI-локалізація відео від HeyGen адаптує контент для різних мов і культур, забезпечуючи природне мовлення, ідеальну синхронізацію губ і безперервну взаємодію з авдиторією. Бізнес може створювати реалістичні AI-аватари, перекладати відео більш ніж 70 мовами та налаштовувати голоси під регіональні діалекти. Завдяки культурній адаптації на основі ШІ бренди можуть по-справжньому автентично взаємодіяти з глобальними авдиторіями.

Сфери застосування

Від креаторів до маркетологів.

Понад 100 варіантів використання HeyGen.

Бренд-менеджери

Підвищуйте довіру та впізнаваність бренду за допомогою відео зі ШІ. Створюйте сторітелінговий контент, проморолики та глобальні кампанії без продакшн-команди.

Відділи продажів

Залучайте та кваліфікуйте ліди 24/7 за допомогою SDR-аватарів на базі ШІ. Автоматизуйте відповіді, бронюйте зустрічі та прискорюйте свій sales-пайплайн без додаткового штату.

Освітяни та творці e-learning контенту

Масштабуйте створення курсів за допомогою відео зі ШІ. Використовуйте реалістичних аватарів, багатомовну підтримку та привабливі візуальні матеріали, щоб зацікавити авдиторію слухачів у всьому світі.

Маркетологи з ефективності

Створюйте ефективні відеореклами зі ШІ за лічені хвилини. Заощаджуйте час, скорочуйте витрати та персоналізуйте контент, щоб максимізувати ROI на різних платформах.

Фахівці з HR та навчання й розвитку (L&D)

Спрощуйте корпоративне навчання за допомогою захопливих відео зі ШІ. Легко масштабуйте контент, підвищуйте засвоєння матеріалу та локалізуйте навчання для співробітників у всьому світі.

Маркетологи подій

Забезпечуйте високу відвідуваність заходів за допомогою персоналізованих відео зі ШІ. Надсилайте запрошення від спікерів, захопливі промо та підсумкові відео після події, щоб досягти максимального ефекту.

Команди з підвищення ефективності продажів

Створюйте продажні презентації зі ШІ, які продають за Вас 24/7. Навчайте потенційних клієнтів, прискорюйте угоди та без зусиль масштабуйте охоплення.

Контент-маркетологи

Перетворюйте розсилки на динамічні відео зі ШІ. Підвищуйте залученість, персоналізуйте контент і масштабуйте охоплення без складного продакшену.

Менеджери з продажу

Проривайтеся крізь інформаційний шум за допомогою відео зі ШІ для продажів. Доставляйте персоналізовані повідомлення, автоматизуйте фолоу-апи та закривайте угоди швидше — без жодних записів.

SMM-менеджери

Створюйте відео зі ШІ, від яких неможливо відвести погляд, для TikTok, Instagram та LinkedIn. Підвищуйте залученість, локалізуйте контент і зберігайте впізнаваність бренду за лічені хвилини.

Продуктові маркетологи

Запускайте продукти з вражаючими відео зі ШІ. Спрощуйте свої повідомлення, підкреслюйте ключові функції та локалізуйте оголошення для авдиторій у всьому світі.

Команди навчання та розвитку

Трансформуйте навчання за допомогою відео зі ШІ. Підвищуйте засвоєння матеріалу, легко локалізуйте контент і масштабуйте навчання співробітників без затримок у виробництві.

Ведучі вебінару

Легко створюйте вебінари та відеоподкасти на вимогу. Автоматизуйте продакшн, створюйте кліпи для поширення та миттєво локалізуйте контент.
Відгуки клієнтів

Не покладайтеся лише на наші слова.

HeyGen довіряють найкращі творці у світі.

З рейтингом 4,7 із 5 зірок і низкою відзнак на G2.

"Цей інструмент дуже зручний у використанні, з корисними покроковими інструкціями. Кастомний AI-аватар для відео працює бездоганно, і навіть безкоштовний план повністю відповідає моїм потребам."

Kwan S.

"HeyGen надзвичайно інтуїтивний і зручний у використанні для створення відеоконтенту зі ШІ. Я був вражений якістю аватарів і синхронізації губ, завдяки чому відео виглядають дуже природно."

Javier M.

"Тепер це вдається зробити значно швидше й без поїздок. Я можу сидіти у повсякденному одязі та записувати всі свої відео за один дубль, заощаджуючи щотижня багато годин."

Eriks D.

"Те, на що раніше йшли дні, тепер займає години. HeyGen пришвидшує створення відео як ніщо інше, без жодних компромісів щодо якості."

Carlos M.

"Я не дуже розбираюся в технологіях, але HeyGen надзвичайно простий у використанні. Я створила професійне відео вже з першої спроби. Мені це безмежно подобається."

Diana P.

Я спершу ставився скептично, але якість ШІ мене вразила. Голоси й аватари — на найвищому рівні. Це однозначно робить наш робочий процес ефективнішим.

Ethan W.

Поширені запитання про альтернативи HeyGen

Що таке HeyGen — генератор відео зі ШІ?

HeyGen — це відеоплатформа на базі ШІ, яка перетворює текстові сценарії на професійні, реалістичні відео з AI-аватарами з можливістю налаштування аватарів і клонування голосу. Якщо Вам цікаво, Ви можете почати знайомство з нею here.

Як я можу створити AI-аватар за допомогою HeyGen?

Створіть реалістичний AI-аватар, перетворивши себе, щоб аватар міг відтворювати Ваш голос і міміку — ідеально для динамічних відео. Почніть свою творчу подорож тут.

Які основні можливості HeyGen?

HeyGen пропонує AI-аватари з реалістичною мімікою, клонуванням голосу, багатомовною підтримкою та настроюваними шаблонами відео. Щоб побачити ці можливості в дії, перегляньте їх тут.

Чи безкоштовно користуватися HeyGen?

HeyGen пропонує різні тарифні плани, включно з безкоштовним пробним періодом. Щоб дізнатися більше, Ви можете відвідати їхній офіційний сайт або сторінку поширених запитань.

Як аватари HeyGen інтегруються з відеоконференціями?

Інтерактивні аватари HeyGen можуть брати участь у відеоконференціях завдяки інтеграції з такими платформами, як Zoom. Дізнайтеся більше про цю захопливу можливість тут.

Чи можу Я налаштувати зовнішність свого аватара в HeyGen?

Так, Ви можете налаштовувати аватарів, обираючи одяг, фони та варіанти голосу відповідно до Ваших потреб. Досліджуйте ці можливості тут.

Які типи аватарів я можу створювати за допомогою HeyGen?

Обирайте серед інтерактивних аватарів, відеоаватарів, фотоаватарів, генеративних аватарів та стокових аватарів. Розпочніть свою творчу подорож тут.

Хто зазвичай користується HeyGen?

HeyGen використовують понад 85 000 клієнтів, зокрема бізнеси, маркетологи, освітяни та контент-кріейтори для створення залучального відеоконтенту. Приєднуйтеся до них уже сьогодні тут.

Які параметри кастомізації відеоаватарів доступні в HeyGen?

Користувачі можуть налаштовувати аватари, обираючи різний одяг, фони та записуючи різні аватари за допомогою Hybrid Avatar 'Looks'. Досліджуйте ці можливості налаштування тут.

Чи підтримує HeyGen багатомовні голосові опції?

HeyGen підтримує кілька мов і варіантів голосу, за потреби інтегруючи сторонні голоси. Дізнайтеся більше про багатомовні можливості here.

