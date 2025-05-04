AI-відеогенератор без облич для контент-кріейторів

Створюйте потужні відеоканали, не з’являючись перед камерою. HeyGen перетворює прості промпти на повністю готові відео без облич, з візуальними ефектами, закадровим голосом і фірмовим стилем. Ви можете створювати студійні відео, які водночас виглядають особистими й професійними, зберігаючи свою особистість у таємниці.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Спробуйте наш безкоштовний генератор відео з зображень

Почніть безкоштовно
Виберіть аватара
Lip-sync буде застосовано після створення
Введіть свій сценарій
Введіть текст будь-якою мовою
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Чорний фон

Автоматизація YouTube та прибуткові канали

Create long-form narrations, list-style breakdowns, and evergreen tutorials that run 24/7. Build monetizable channels where all the content is faceless, automated, and easily repeatable.

Чорний квадрат-заповнювач, що позначає відсутній попередній перегляд відео зі ШІ HeyGen

TikTok, Reels і Shorts без камери

Turn quick hooks and scripts into vertical faceless videos with captions, zooms, and b-roll. Post daily without ever needing to record yourself or worry about lighting and backgrounds.

Чорний фон, використаний як візуальний розділювач на маркетинговій сторінці HeyGen зі створення AI-відео

Канали з історіями та оповіданнями з Reddit

Convert text stories, threads, and community posts into narrated videos with dynamic visuals. Keep the focus on the storytelling while your identity stays completely in the background, allowing your audience to connect with the video content.

Чорне заповнювальне зображення для AI-відеоконтенту HeyGen

Освітній, мотиваційний та коментарний контент

Share insights, breakdowns, and lessons using text overlays and voiceover instead of talking-head footage. Position yourself as an expert while maintaining privacy and flexibility.

Логотип HeyGen

Пояснення продуктів, інструментів та застосунків

Use screen captures, mockups, and animated overlays to explain how things work. Keep the visuals focused on the product while your faceless narration guides viewers step by step.

Чорне тло, використане як візуальний розділювач на сайті створення відео зі ШІ HeyGen

Багатомовні канали для глобального охоплення

Duplicate winning videos with new languages and voices to reach global audiences. Keep the same faceless visuals while HeyGen swaps scripts and voiceovers for each region.

Чому HeyGen — найкращий генератор безобличчевих відео

Вам не потрібні камера, студія чи ведучий у кадрі, щоб побудувати бізнес, у якому відео — на першому місці. Конструктор безобличчевих відео дає змогу залишатися анонімними, але водночас звучати впевнено, чітко й переконливо в кожному контенті. HeyGen бере на себе сценарій, візуал і озвучення, тож Ви можете зосередитися на ідеях, стратегії та зростанні, а не на зйомці себе.

Почніть безкоштовно
Перетворюйте ідеї на відео без облич за лічені хвилини

Введіть тему або вставте чернетку плану, а ШІ напише сценарій, добере візуальні матеріали та створить природне озвучення для Вашого відео. Уже за кілька хвилин Ви отримаєте повністю готове відео без обличчя, яке можна публікувати на YouTube, TikTok чи будь-якій іншій соціальній платформі.

Залишайтеся приватними й водночас професійними

Захистіть свою особистість, не жертвуючи якістю, коли Ви створюєте захопливі безобличчеві відео за допомогою ШІ. Поєднуйте стокові або AI-візуали, графічні елементи та субтитри, щоб розповідати історії, які виглядають професійно й утримують увагу — і все це без демонстрації Вашого обличчя чи особистого простору.

Масштабуйте послідовний контент на автопілоті

Повторно використовуйте структури, сценарії та формати в різних каналах і нішах. Зберігайте шаблони, щоб швидко відтворювати найуспішніші безобличчеві відео, підтримуючи щільний графік публікацій і мінімальне навантаження.

AI для перетворення сценарію на відео для будь-якої ніші

Перетворіть ключове слово, ідею чи план на повноцінний сценарій із чіткою структурою та яскравими зачіпками. ШІ подбає про темп, поділ на сегменти та тривалість, щоб Ваші відео без обличчя залишалися захопливими від першої секунди до фінального заклику до дії.

Почніть безкоштовно →
A mobile screen transitions from a text-heavy document view to a visual grid interface displaying images and titles.

Візуальні матеріали без зйомки себе

Поєднуйте сцени, створені ШІ, стокові кліпи, скриншоти та текстову графіку, щоб візуалізувати вашу історію. Створюйте відео без облич, які виглядають насиченими й кінематографічними, не вмикаючи камеру й не записуючи ваше оточення.

Почніть безкоштовно →
Video editing software with a white 3D sphere spiral background, a blue cursor pointing to an empty clip slot, and a "Dune" effect option.

Природні озвучування голосом

Обирайте голоси, інтонації та мови, які відповідають Вашій ніші й авдиторії, щоб посилити ефект Вашого безобличкового контенту на YouTube. Ваш закадровий голос звучить по-людськи й виразно, надаючи такому контенту тепла та чіткості, необхідних для швидкого формування довіри.

Почніть безкоштовно →
Voice cloning

Шаблони та пресети для повторюваних форматів

Зберігайте вдалі формати як багаторазові шаблони для інтро, переходів та аутро. Створюйте серійні безобличчеві відео у великому масштабі, зберігаючи стабільну якість на різних каналах і для різних тем.

Почніть безкоштовно →
A modern digital interface displaying six project cards, including "Product launch," "Concept proposal," "Creative brief," "Go-to-market strategy," "Sales pitch," and "Investor update," with a white cartoon mouse cursor in the lower right.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим сценаристам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальне сторітелінг-медіа."

Steve Sowrey, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав, коли ми працювали над фільмом, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми розширили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Як це працює

Як користуватися генератором відео без обличчя

Використовуйте ці самі три кроки щоразу, коли хочете запустити нову серію, протестувати нішу або створити додатковий безобличчевий канал.

Почніть безкоштовно
Крок 1

Опишіть концепцію Вашого відео без обличчя

Введіть тему, бажану тривалість і платформу, а також уподобаний візуальний стиль чи стиль голосу. HeyGen створить готовий до використання сценарій і сторіборд, спеціально розроблені для безобличкових форматів відео.

Крок 2

Удоскональте сценарій і логіку того, що відбувається на екрані

Перегляньте створений ШІ план і відкоригуйте зачіпки, темп і меседжі. Посильте переходи, зробіть оповідь більш лаконічною та переконайтеся, що кожен фрагмент відповідає історії, яку Ви хочете розповісти.

Крок 3

Налаштуйте візуальні елементи, темп і аудіо

Замінюйте кліпи, коригуйте субтитри та обирайте саундтреки, що відповідають Вашому тону. Налаштуйте швидкість, акценти й стиль озвучення, щоб Ваше відео без обличчя передавало саме той настрій і енергію, які Ви задумали.

Крок 4

Експортуйте та завантажте на Ваші канали

Завантажуйте відео в ідеальному співвідношенні сторін для YouTube, Shorts, TikTok або Reels. Додайте метадані, публікуйте миттєво та розвивайте безобличковий бренд, який виглядає повністю професійно з першого дня.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке відео без обличчя?

Безобличчя відео — це будь-який контент, у якому автор ніколи не з’являється в кадрі, тож це ідеальний варіант для тих, хто хоче створювати відео анонімно. Натомість історія передається через візуальні елементи, текст і закадровий голос, щоб глядачі зосереджувалися на повідомленні, а не на людині, яка стоїть за ним.

Чи потрібно мені записувати себе, щоб користуватися HeyGen?

Ні. Інструмент для створення відео без обличчя розроблений так, щоб Вам ніколи не доводилося з’являтися в кадрі, якщо Ви цього не хочете. ШІ відповідає за візуал і озвучку, тож Ви можете залишатися повністю анонімними й водночас створювати контент високої якості.

Чи можна монетизувати відео без обличчя на платформах на кшталт YouTube?

Так. Якщо Ви дотримуєтеся правил кожної платформи та досягаєте їхніх порогів для партнерів, безобличкові відео можна монетизувати так само, як контент із ведучим у кадрі. Багато каналів отримують повноцінний дохід, навіть якщо автор ніколи не з’являється на екрані. Для індивідуальних креаторів тариф Creator починається від $29

Скільки часу потрібно, щоб створити відео без обличчя?

Більшість безобличкових відео можна створити й допрацювати за лічені хвилини, щойно Ви визначилися з темою, використовуючи AI відео генератор. Сценарій, візуальні матеріали та озвучення повністю створює ШІ, що суттєво скорочує час монтажу порівняно зі зйомкою та нарізкою живого відео.

Чи можу Я обрати стиль і нішу для своїх відео без обличчя?

Безумовно. Ви можете орієнтуватися на конкретні ніші, як-от фінанси, технології, геймінг, велнес або сторітелінг, і задати бажаний стиль. Від кінематографічного b-roll до мінімалістичного тексту на екрані — Ваші відео без обличчя можуть ідеально відповідати стилю Вашого бренду.

Що робити, якщо Ви захочете внести зміни після створення відео?

Ви можете редагувати сценарії, змінювати візуали, коригувати текст і оновлювати озвучку, не починаючи все з нуля. Невеликі правки робляться швидко, тож Ви можете відточити кілька версій і обрати ту, яка показує найкращі результати.

Чи потрібно встановлювати якесь програмне забезпечення для монтажу?

Щоб створювати відео без облич із допомогою ШІ, не потрібне жодне додаткове програмне забезпечення. Усе відбувається онлайн у HeyGen — від написання до рендерингу. Ви можете створювати, редагувати й експортувати такі відео безпосередньо у своєму браузері.

Чи можу я створити кілька безобличчевих каналів в одному робочому процесі?

Так. Ви можете повторно використовувати шаблони, сценарії та структури на стількох каналах, скільки забажаєте. Це спрощує тестування ніш, мов і авдиторій без необхідності щоразу заново вибудовувати свій робочий процес.

Чи можу я використовувати власний текст або сценарії замість того, щоб їх писав ШІ?

Ви можете вставити власні сценарії або тези, якщо бажаєте повністю контролювати повідомлення за допомогою функції text to video. HeyGen усе одно подбає про візуальний ряд, таймінг і озвучення, тож Ваше відео без обличчя виглядатиме й звучатиме професійно.

Це працює лише для YouTube, чи я можу використовувати це й для інших платформ?

Інструмент для створення відео без обличчя підходить для будь-якої платформи, що підтримує відео, зокрема YouTube, TikTok, Instagram, X та LinkedIn, тож Ви легко зможете створювати відео для різних каналів. Ви можете експортувати їх у різних співвідношеннях сторін, щоб контент ідеально підходив до будь-якого майданчика, де проводить час Ваша авдиторія.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Почніть створювати з HeyGen

Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.

Почніть безкоштовно →
CTA background