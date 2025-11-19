AI-генератор відеокліпів для швидкого монтажу

Перетворюйте довгі відео на короткі, придатні для поширення кліпи за допомогою HeyGen та його AI-генератора відеокліпів. Завантажте повний запис і створіть кілька ефектних кліпів, оптимізованих для соціальних мереж, без прокручування таймлайнів і ручного монтажу матеріалу.

Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Кліпи з подкастів та інтерв'ю

Long conversations are hard to repurpose manually. The AI video clip generator pulls strong moments that work as standalone clips for discovery.

Основні моменти освітнього відео

Instructors turn recorded lessons into focused clips that explain one concept at a time, helping learners revisit key points quickly.

Фрагменти демонстрації продукту

Teams extract short clips that show specific features or workflows, making it easier to share product value across channels.

Огляди вебінарів та подій

Instead of sharing full recordings, generate highlight clips that capture the most relevant insights from talks or panels using the AI video generator.

Машини для створення контенту для соцмереж

Creators use the AI video clip generator to maintain posting frequency by turning each long video into multiple posts.

Внутрішній обмін знаннями

Companies clip internal meetings or training sessions into short videos that are easier to watch and retain.

Чому HeyGen — найкращий генератор відеокліпів зі ШІ

HeyGen створено для масштабного повторного використання контенту. Він допомагає командам виокремлювати найцікавіші моменти з довгих відео та перетворювати їх на кліпи, які легко публікувати, легко оновлювати й які створені для високих результатів.

Знаходить найважливіші моменти

Генератор відеокліпів зі ШІ аналізує мовлення, темп і візуальні сигнали, щоб виокремити моменти, які сприймаються як завершені та самі по собі є захопливими.

Створено для поширення коротких відео

Кліпи створюються з урахуванням поведінки перегляду в соцмережах, зокрема композиції кадру, темпу та готовності субтитрів для вертикальних і квадратних форматів.

Кардинально скорочує час редагування

Замість ручного обрізання команди створюють кілька кліпів одночасно й витрачають час на вдосконалення повідомлення, а не на нарізання відзнятого матеріалу.

Автоматичне виявлення ключових моментів

Завантажте довге відео й дозвольте системі визначити природні межі кліпів на основі діалогів, акцентів та змін теми. Кожен кліп буде структурований так, щоб виглядати продуманим, а не різко обрізаним, завдяки розширеним можливостям AI-генератора кліпів.

Створення кількох кліпів з одного відео

Створюйте кілька коротких кліпів із одного вихідного відео за один прохід. Генератор відеокліпів зі ШІ перетворює один запис на безперервний потік контенту, який можна багаторазово використовувати.

Готові макети кліпів із субтитрами

Кожен кліп створюється з достатнім вільним простором для субтитрів і тексту на екрані. Це підтримує перегляд без звуку та підвищує зрозумілість контенту на різних соціальних платформах.

Оптимізоване кадрування платформи

Кліпи автоматично форматується для TikTok, квадратного або горизонтального перегляду. Об’єкти в кадрі залишаються по центру й добре читаються без ручного перекадрування завдяки технології на базі ШІ.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим сценаристам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Стів Соврі, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми вже щотижня робили фільм. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми розширили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програм
Як це працює

Як користуватися генератором відеокліпів зі ШІ

Створюйте короткі відеокліпи в чотири кроки за допомогою робочого процесу, розробленого для швидкості та масштабування.

Крок 1

Завантажте довге відео

Додайте свій повнорозмірний запис. HeyGen аналізує аудіо та відео, щоб зрозуміти структуру й акценти.

Крок 2

Автоматично створюйте кліпи

Генератор відеокліпів зі ШІ визначає кілька потенційних кліпів і готує їх як окремі сегменти.

Крок 3

Перегляньте та вдоскональте

За потреби відредагуйте текст кліпу, субтитри або кадрування. Налаштуйте тривалість чи акценти без повторного монтажу відзнятого матеріалу.

Крок 4

Експортуйте та публікуйте

Завантажуйте кліпи у потрібних Вам форматах і публікуйте їх у соцмережах на кшталт TikTok, на вебсайтах або у внутрішніх інструментах.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке генератор відеокліпів зі ШІ?

Генератор відеокліпів зі ШІ автоматично перетворює довгі відео на короткі кліпи. Він визначає найяскравіші моменти та готує їх як відео, готові до публікації.

Які типи відео працюють найкраще?

Найкраще підходять відео з чіткою мовою або структурою, зокрема подкасти, інтерв’ю, вебінари, уроки та демонстрації продукту.

Якою є тривалість створених кліпів?

Кліпи зазвичай тривають від п’ятнадцяти секунд до однієї хвилини, але тривалість можна налаштувати відповідно до Ваших цілей публікації.

Чи потрібен мені досвід відеомонтажу?

Ні. Цей робочий процес створений для людей без досвіду монтажу. Ви переглядаєте й удосконалюєте кліпи без таймлайнів чи складних інструментів — з нашим інструментом на базі ШІ це простіше, ніж будь-коли.

Чи можу я додавати субтитри до кліпів?

Так. Кліпи створюються з макетами, зручними для субтитрів, і можуть містити автоматично створені субтитри для кращої зрозумілості.

Чи можу я створити кілька кліпів одночасно?

Так. Одне довге відео може створити кілька кліпів за одне створення, забезпечуючи стабільний випуск контенту.

У яких форматах я можу експортувати?

Ви можете експортувати вертикальні, квадратні та горизонтальні кліпи, придатні для соцмереж, вебсайтів та внутрішнього поширення, за допомогою AI-генератора кліпів.

Як це вписується в контент-стратегію?

AI-генератор відеокліпів допомагає командам отримувати більше користі з кожного запису, перетворюючи одне відео на багато готових до публікації матеріалів.

