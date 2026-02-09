Talking photo AI дає змогу створювати реалістичні «живі» фото зі ШІ, які говорять більш ніж 175 мовами та діалектами. Миттєво створюйте необмежену кількість AI-фотоаватарів себе для фото в LinkedIn, святкового контенту, тревел-сцен чи навіть фантастичних світів — усе в один клік.

Знайомтеся з фото зі ШІ, що розмовляє

Створіть AI-аватар з Вашого фото, який працює так само наполегливо, як і Ви. Візьміть своє фото й уявіть себе в будь-якому сценарії. AI-фотоаватари HeyGen відповідають Вашому баченню — чи то професійний офіс, розкішна відпустка, чи креативний фантастичний світ. Завдяки природним рухам, реалістичним жестам і кастомним стилям Ваш аватар стає лідером індустрії.

Створюйте AI-фотоаватари за допомогою промптів

Використовуйте текстові інструкції, щоб задати зовнішність Вашого AI-фотоаватара. Цей реалістичний конструктор аватарів створює зображення під Ваші потреби — чи то діловий портрет, невимушене фото, чи кінематографічна композиція. Обговорюючи етичні аспекти персоналізації та те, як ми зберігаємо конфіденційність у наших роботах, ми пропонуємо рішення, яким немає рівних.

Створюйте нові образи для свого AI-аватара

Розвивайте свого AI-аватара ще далі, створюючи нові варіанти зовнішності. Змінюйте одяг, коригуйте вираз обличчя або змінюйте фони, щоб вони відповідали будь-якій темі чи події, за допомогою нашого застосунку для створення аватарів.

Стиль для кожної історії з готовими наборами образів

Прискорте персоналізацію за допомогою паків образів. Миттєво застосовуйте професійні, лайфстайл, святкові або фантазійні стилі до Вашого AI-фотоаватара одним кліком. Досліджуйте наш оновлений генератор аватарів зі фото з опціями, які роблять створення Вашого фотоаватара простим.

Можливості та переваги фото зі ШІ, що говорить

Технологія talking photo від HeyGen на основі ШІ дає Вам повний контроль над створенням реалістичних аватарів з будь-якого зображення. Хочете експериментувати з різними образами, створювати аватари за промптами чи змінювати стилі в один клік — наша платформа дає змогу легко створювати виразні, анімовані AI-аватари, які адаптуються до будь-якої сцени, теми чи авдиторії.

Avatar IV

Перетворіть одне зображення на повноцінне відео з природною синхронізацією голосу, виразною мімікою та реалістичними жестами рук.

Легка персоналізація в один клік

Забудьте про копирсання в дрібницях. В один клік Ваш фотоаватар перетворюється на ідеальний образ для будь-якої сцени, мети чи настрою. Ви миттєво можете змінювати стилі та налаштування, щоб Ваш контент завжди залишався свіжим і відповідав Вашим творчим цілям.

Створюйте AI-аватари за допомогою промптів

Опишіть бажану сцену, образ чи позу простими текстовими промптами. ШІ від HeyGen без зусиль перетворює Ваше фото на реалістичні AI-зображення Вас самих. Ви можете обрати будь-який стиль — діловий, повсякденний, тематичний та інші. Відкрийте для себе магію комп’ютерного зору в трансформації аватарів.

Реалістичні рухи та міміка

Оживіть свій розмовний фото-ШІ природними кліпаннями, рухами очей і тонкими мікровиразами. HeyGen точно передає паузи та наголоси, тож подача звучить по-людськи, а не як робот. Додавайте готові емоційні пресети або тонко налаштовуйте інтенсивність, щоб узгодити тон Вашого сценарію в різних мовах, сценах і стилях.

Перетворюйте фото на яскраві анімаційні AI-аватари

Перетворіть статичне зображення на динамічний AI-аватар із рухом і голосом. Залучайте свою авдиторію за допомогою відео зі ШІ, яке виглядає природно й виразно, створюючи по-справжньому вражаючий досвід фотоаватара.

Почніть зі свого аватара

Завантажте фото для максимальної точності або пропустіть цей крок і дайте волю уяві, створивши аватар за ідеями зображень.

Створюйте за допомогою текстових промптів

Коли Ваша уява випереджає готові шаблони, скористайтеся текстовими промптами, щоб створити щось по-справжньому унікальне. Опишіть образ, оточення або атмосферу, про яку Ви мрієте, а HeyGen подбає про все інше як Ваш конструктор AI-аватарів, поєднуючи реалізм і персоналізацію.

Перегляньте набори образів

Скористайтеся ретельно дібраною бібліотекою готових стилів — від ділового одягу в сміливому стилі до міфічних шукачів пригод. Набори образів миттєво відкривають доступ до вишуканих луків, створених під конкретні теми й події, підсилюючи Ваш аватар завдяки перетворенням фотографій.

Створіть своє розмовне фото зі ШІ за 4 прості кроки

Станьте обличчям свого цифрового світу. Ваш AI-аватар, створений за допомогою ШІ, передає Вашу індивідуальність, емоції та рухи, водночас підвищуючи залученість користувачів.

Крок 1: Завантажте своє фото

Маєте чітке фото? Чудово! Просто завантажте його і, для найкращого результату, додайте ще кілька своїх знімків. Це допоможе нашому ШІ вивчити Вас і відтворити всі деталі Вашого цифрового двійника.

Крок 2: Створіть AI-фото за допомогою промптів

Введіть кілька слів, щоб описати своє бачення, і спостерігайте, як відбувається магія. Від бездоганних портретів до креативних сцен — Ваш аватар буде відповідати Вашому настрою завдяки нашому AI-аватар мейкеру.

Крок 3: Додайте рух і голос

Оживіть свій аватар природними рухами та бездоганною синхронізацією губ. Чи це ледь помітний кивок, чи смілива репліка — він виглядатиме й звучатиме саме як Ви, розкриваючи весь потенціал Вашого AI-аватар-креатора.

Крок 4: Створіть і поділіться

ШІ HeyGen вивчає Ваші міміку, жести та унікальні риси, щоб створити надреалістичну цифрову версію Вас. Завантажуйте її або діліться нею всюди — на платформах на кшталт Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn чи будь-де, де Ви хочете засяяти зі своїм новим аватаром.

Trivago скорочує час постпродакшену на 50 %
Trivago використали HeyGen, щоб локалізувати свої телереклами для 30 ринків, скоротивши час постпродакшену вдвічі та заощадивши 3–4 місяці на кожну кампанію.

Фотографії, які відповідають Вам

Станьте обличчям свого цифрового світу. Ваш AI-аватар, створений за допомогою ШІ, передає Вашу індивідуальність, міміку та рухи, водночас підвищуючи залученість користувачів.

Маєте запитання? У нас є відповіді

Що таке Talking Photo AI?

Talking Photo AI — це цифрове зображення, створене за допомогою ШІ, яке відтворює реалістичне зображення або відео людини. Воно «оживляє» Ваше фото, змушуючи його говорити, рухатися та виражати емоції, що робить його ідеальним для створення контенту, віртуальної комунікації або просто для розваги.

Як створити розмовляючий AI-аватар з фото за допомогою HeyGen?

Завантажте своє фото, опишіть бажаний результат за допомогою текстових промптів, і HeyGen створить для Вас реалістичний AI-аватар.

Які типи аватарів я можу створювати за допомогою HeyGen?

HeyGen дає змогу користувачам створювати фотоаватари, відеоаватари та інтерактивні аватари для різних сценаріїв і платформ. Ви можете ознайомитися з унікальними можливостями, почавши безкоштовно here.

Чи можливо анімувати мій AI-аватар, створений за допомогою ШІ?

Так, HeyGen дає змогу додати рух і голос до Вашого аватара, роблячи його динамічним і реалістичним. Дізнайтеся більше про ці можливості here.

Чи можу я налаштувати зовнішній вигляд мого AI-аватара?

З HeyGen Ви можете змінювати одяг, вираз обличчя та фони за допомогою текстових промптів і Look Packs, отримуючи індивідуальний досвід тут.

Що таке Look Packs у HeyGen і як вони працюють?

Набори образів забезпечують миттєве налаштування завдяки заздалегідь визначеним стилям, таким як професійний, лайфстайл та фентезі. Дізнайтеся, як вони можуть покращити Ваших аватарів тут.

Для чого використовують AI-аватари?

AI-аватари використовують для створення відео, зображень профілю в соцмережах і для цілей брендингу. Дізнайтеся, як Ви можете почати тут.

