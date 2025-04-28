Відео з AI-спікером

Інструмент AI Spokesperson дає змогу швидко створювати високоякісні відео без зйомки та монтажу. Незалежно від того, чи створюєте Ви контент для відеомаркетингу, навчання або соціальних мереж, реалістичний AI-спікер буде готовий уже за кілька хвилин. Жодної зйомки, жодного монтажу — лише результат.

  • Завантажте фото або оберіть аватар
  • Додайте сценарій або аудіо
  • Створіть професійне відео з ведучим за лічені хвилини
131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.
Як створювати відео з AI-спікером?

AI-спікер — це цифровий аватар, який озвучує Ваш сценарій із ідеальною синхронізацією голосу та рухів губ. Ви можете використовувати цю технологію, щоб створювати професійні відео без потреби в акторах чи дорогому знімальному обладнанні.

Крок 1

Завантажте свій сценарій

Просто введіть або вставте свій сценарій у платформу. Незалежно від того, чи це промоційне повідомлення, навчальний модуль або допис для соціальних мереж — система готова працювати з будь-яким типом контенту.

Крок 2

Виберіть свій аватар

Оберіть аватар з доступних варіантів або створіть власний, щоб відобразити свій бренд. Налаштуйте зовнішній вигляд аватара відповідно до тону Вашого відео.

Крок 3

Синхронізуйте голос і рухи губ

ШІ синхронізує Вашу мову з рухами рота аватара, щоб усе виглядало природно.

Крок 4

Створюйте та діліться

Коли Ваше відео буде готове, завантажте його або отримайте посилання для спільного доступу. Використовуйте його на своєму сайті, у соцмережах або в електронних листах.

Можливості AI Spokesperson

Потужні можливості, щоб підняти Ваш відеоконтент на новий рівень

Ми створили інструмент AI Spokesperson так, щоб ним було просто користуватися, але водночас він мав усі потрібні можливості для створення відео. Ось чому наш інструмент — ідеальний вибір для створення професійних відео:

AI-аватар

Реалістична синхронізація губ

Наш ШІ ідеально синхронізує голос із рухами губ аватара. Кожне слово бездоганно збігається, завдяки чому Ваші відео виглядають природно та професійно.
Ця технологія гарантує, що Ваш спікер передає повідомлення з автентичними емоціями та реалістичною точністю, яка захоплює глядачів

AI-аватар

Багатомовна підтримка

Охопіть глобальну авдиторію, створюючи відео більш ніж 70 мовами. Інструмент гарантує, що Ваше повідомлення буде почуте й зрозуміле в різних регіонах і культурах. Ви легко можете локалізувати меседж свого бренду, щоб встановити зв’язок з міжнародною авдиторією та розширити свою присутність на ринку.

AI-аватар

Налаштовувані аватари

Ви можете обрати з різноманітних готових аватарів або створити власний, який відповідатиме Вашому бренду. Можливості кастомізації дають змогу налаштувати зовнішність і характер аватара так, щоб вони відповідали тону Вашого відео.
Кожен аватар може відображати ідентичність Вашого бренду, допомагаючи зберігати послідовність і професійність у всьому Вашому контенті

AI-аватар

Без потреби в камерах чи студіях

Забудьте про дороге знімальне обладнання та виснажливі дні в студії. Завантажте свій сценарій, оберіть аватар, і система зробить усе інше. Це швидко, просто й ефективно. Ви зможете створювати високоякісні відео з ведучим будь-коли й будь-де — ідеально для маркетингу, навчання та корпоративних комунікацій.

Поширені запитання про AI-спікерів

Що таке відео з AI-спікером?

Відео з AI-спікером використовує цифровий аватар, який озвучує Ваш сценарій із реалістичною синхронізацією губ і природною мімікою. Це дає змогу створювати професійні відео без найму акторів і без налаштування знімального обладнання.

Як працює інструмент AI-спікера?

Просто завантажте або введіть свій сценарій, оберіть аватар, і ШІ автоматично синхронізує голос із реалістичними рухами губ. Ваше відео з ведучим буде створене за лічені хвилини й буде готове до завантаження або поширення.

Чи можу я створити власний аватар для свого спікера?

Так. Ви можете обрати з готових аватарів або створити власний аватар, який відповідатиме візуальному стилю та характеру Вашого бренду. Для повністю персоналізованих аватарів ознайомтеся з нашим AI Talking Head Generator.

Чи потрібен мені сценарій перед створенням відео з ведучим?

Ви можете написати власний сценарій або створити його за допомогою інструментів ШІ. Якщо Вам потрібна допомога з написанням діалогів, спробуйте AI Video Script Generator — і швидко отримайте якісні, добре продумані сценарії.

Скільки часу потрібно, щоб створити відео з AI-спікером?

Процес відбувається швидко. Щойно Ви надасте свій сценарій і оберете аватар, система створить відшліфоване відео всього за кілька хвилин, навіть для довших матеріалів або кількох варіантів.

Чи можу я використовувати відео з AI-спікером для навчання, підтримки або маркетингу?

Так. Вони ідеально підходять для навчальних матеріалів, онбордингу, демонстрацій продукту, корпоративних оновлень та багато іншого. AI-аватари допомагають чітко доносити інформацію, водночас зменшуючи час і вартість виробництва.

Як я можу використовувати AI Spokesperson від HeyGen у маркетингу?

Просто створіть своє відео в HeyGen і під’єднайте його до таких інструментів, як Zapier, щоб автоматизувати створення відео для супроводу лідів, онбордингу або публікацій у соцмережах. Коли відео будуть готові, Ви зможете ділитися ними електронною поштою, у соцмережах або на своєму сайті та відстежувати їхню ефективність.

Чому AI-спікери є вигідним рішенням за вартістю для компаній?

AI-спікери знижують витрати, оскільки усувають потребу в акторах, студіях, поїздках і повторних зйомках. Один аватар може створювати необмежену кількість відео, роблячи високоякісне виробництво доступним для будь-якої команди.

Чи можна безкоштовно спробувати інструмент AI Spokesperson?

Так. Ви можете спробувати інструмент безкоштовно й ознайомитися з його можливостями, перш ніж перейти на платний план. Щоб одразу почати, перейдіть на сторінку HeyGen Signup.

