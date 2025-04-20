Конвертер AI-аудіо у відео

Перетворюйте своє аудіо на захопливий відеоконтент з HeyGen. Конвертуйте подкасти, озвучування чи будь-який інший аудіозапис у відео з AI-аватарами, субтитрами та анімаціями. Монтаж не потрібен. Просто завантажте й поділіться.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Створення відео зі ШІ

Хочете перетворити своє аудіо на вражаючі відео?

AI-конвертер аудіо у відео від HeyGen дає змогу легко перетворювати подкасти, озвучування, музику чи промови на захопливий відеоконтент. Підвищуйте залученість авдиторії за допомогою кастомних AI-аватарів, субтитрів і динамічних візуальних ефектів — ідеально для соцмереж, маркетингу та презентацій.

Завдяки понад 400 відеошаблонам, анімаціям на основі ШІ та гнучким візуальним налаштуванням, наш конвертер аудіо у відео дає змогу оживити Ваше аудіо без навичок монтажу.Приєднуйтеся до HeyGen вже сьогодні та зробіть свій контент по-справжньому помітним.

Створення відео зі ШІ

Отримайте максимум від аудіо у відео зі ШІ

Щоб Ваші відео були захопливими та професійно опрацьованими, дотримуйтеся цих ключових порад: обирайте відповідні аудіоформати, підбирайте доречні аватари та ефективно використовуйте мультимедійний контент для залучення авдиторії.

  • Використовуйте чітке, високоякісне аудіо - Чистий звук покращує синхронізацію мовлення.
  • Додайте AI-аватари — використовуйте понад 300 настроюваних аватарів із нашого AI Avatar generator для візуальної подачі Вашого контенту.
  • Додайте автоматично створені субтитри - Підвищуйте залученість за допомогою субтитрів на основі ШІ.
  • Обирайте правильний шаблон відео - Оберіть з понад 400 дизайнів, створених для різних форматів.
  • Покращуйте за допомогою фонової музики та ефектів - Створіть більш динамічний досвід перегляду.
Створення відео зі ШІ

Прокачайте свій контент за допомогою перетворення аудіо у відео

Перетворення аудіо на відео підвищує видимість, залученість і вірусність контенту. Такі платформи, як YouTube, Instagram та LinkedIn, надають перевагу відео, тож воно є необхідним для охоплення ширшої авдиторії. Крім того, багатомовний переклад за допомогою нашого безкоштовного відео-перекладача дає змогу легко налагодити контакт із глобальною авдиторією.

Дізнайтеся про важливість мультимедійного контенту для залучення авдиторії та максимального розширення потенційного охоплення Вашого контенту.

HeyGen — це більше, ніж просто інструмент для перетворення аудіо у відео; це повноцінний AI відео генератор. Завдяки AI-аватарам, клонуванню голосу та автоматичним субтитрам Ваш аудіоконтент зможе залучати ширшу авдиторію за допомогою привабливих візуальних матеріалів.

Як це працює?

Перетворіть Ваше аудіо на відео зі ШІ за 4 прості кроки

Перетворюйте подкасти, озвучування чи промови на динамічні відео — без жодних навичок монтажу.

Крок 1

Завантажте свій аудіофайл

Перетягніть і відпустіть свій файл подкасту, начитки або музики, щоб почати. Поширені формати, як-от MP3 і WAV, підтримуються.

Крок 2

Оберіть AI-аватар і відеошаблон

Оберіть з понад 300 аватарів і 400 шаблонів, щоб візуально подати Ваше повідомлення з потрібним тоном і стилем.

Крок 3

Додайте субтитри, музику та візуальні покращення

Автоматично створюйте субтитри, додавайте фонові візуальні елементи чи ефекти та включайте музику, щоб підвищити залученість глядачів. Дізнайтеся, як ефективно додавати субтитри до відео, щоб зробити Ваш контент доступним і привабливим.

Крок 4

Створіть і поділіться своїм відео

Експортуйте своє відшліфоване відео для соцмереж, внутрішніх комунікацій або використання брендом — воно буде готове до публікації за лічені хвилини. Зареєструйтеся в HeyGen і почніть створювати вже сьогодні.

Поширені запитання про конвертери аудіо у відео

Що таке аудіо‑у‑відео ШІ від HeyGen?

HeyGenAudio to Video ШІ перетворює аудіофайли, зокрема подкасти та промови, на захопливі відео з AI-аватарами, субтитрами та анімаціями. Це допомагає користувачам покращувати свій контент і без зусиль охоплювати глобальну авдиторію.

Які аудіоформати підтримує наш конвертер Audio to Video?

HeyGen підтримує формати, зокрема MP3 та WAV, для завантаження аудіо, надаючи користувачам гнучкість у використанні наявного в них аудіоконтенту.

Чи можу я налаштовувати візуальні елементи у своєму відео?

Так, Ви можете налаштувати своє відео, обравши з понад 1 000 AI-аватарів і 400 шаблонів, додаючи субтитри, фонові візуальні елементи та ефекти, щоб відповідати айдентиці Вашого бренду. Для індивідуальних креаторів тариф Creator починається від $29

Чи потрібні технічні знання, щоб користуватися конвертером Audio to Video?

Ні, HeyGen створено для користувачів без попереднього досвіду відеомонтажу. Інтуїтивний інтерфейс дає змогу легко створювати відео професійної якості.

Чи можу я використати аудіо, щоб додати субтитри до свого відео?

Так, HeyGen може автоматично створювати субтитри з Вашого аудіо. Просто завантажте своє відео (або аудіо), і сервіс розпізнає мовлення та створить титри, які Ви зможете переглянути, відредагувати й оформити перед експортом. Це робить Ваш контент доступнішим і зручнішим для перегляду без звуку.

Скільки часу потрібно, щоб створити відео з аудіофайлу?

Час обробки залежить від тривалості та складності відео, але зазвичай займає лише кілька хвилин.

