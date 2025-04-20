Перетворюйте своє аудіо на захопливий відеоконтент з HeyGen. Конвертуйте подкасти, озвучування чи будь-який інший аудіозапис у відео з AI-аватарами, субтитрами та анімаціями. Монтаж не потрібен. Просто завантажте й поділіться.
Хочете перетворити своє аудіо на вражаючі відео?
AI-конвертер аудіо у відео від HeyGen дає змогу легко перетворювати подкасти, озвучування, музику чи промови на захопливий відеоконтент. Підвищуйте залученість авдиторії за допомогою кастомних AI-аватарів, субтитрів і динамічних візуальних ефектів — ідеально для соцмереж, маркетингу та презентацій.
Завдяки понад 400 відеошаблонам, анімаціям на основі ШІ та гнучким візуальним налаштуванням, наш конвертер аудіо у відео дає змогу оживити Ваше аудіо без навичок монтажу.Приєднуйтеся до HeyGen вже сьогодні та зробіть свій контент по-справжньому помітним.
Отримайте максимум від аудіо у відео зі ШІ
Щоб Ваші відео були захопливими та професійно опрацьованими, дотримуйтеся цих ключових порад: обирайте відповідні аудіоформати, підбирайте доречні аватари та ефективно використовуйте мультимедійний контент для залучення авдиторії.
Прокачайте свій контент за допомогою перетворення аудіо у відео
Перетворення аудіо на відео підвищує видимість, залученість і вірусність контенту. Такі платформи, як YouTube, Instagram та LinkedIn, надають перевагу відео, тож воно є необхідним для охоплення ширшої авдиторії. Крім того, багатомовний переклад за допомогою нашого безкоштовного відео-перекладача дає змогу легко налагодити контакт із глобальною авдиторією.
Дізнайтеся про важливість мультимедійного контенту для залучення авдиторії та максимального розширення потенційного охоплення Вашого контенту.
HeyGen — це більше, ніж просто інструмент для перетворення аудіо у відео; це повноцінний AI відео генератор. Завдяки AI-аватарам, клонуванню голосу та автоматичним субтитрам Ваш аудіоконтент зможе залучати ширшу авдиторію за допомогою привабливих візуальних матеріалів.
Перетворіть Ваше аудіо на відео зі ШІ за 4 прості кроки
Перетворюйте подкасти, озвучування чи промови на динамічні відео — без жодних навичок монтажу.
Перетягніть і відпустіть свій файл подкасту, начитки або музики, щоб почати. Поширені формати, як-от MP3 і WAV, підтримуються.
Оберіть з понад 300 аватарів і 400 шаблонів, щоб візуально подати Ваше повідомлення з потрібним тоном і стилем.
Автоматично створюйте субтитри, додавайте фонові візуальні елементи чи ефекти та включайте музику, щоб підвищити залученість глядачів. Дізнайтеся, як ефективно додавати субтитри до відео, щоб зробити Ваш контент доступним і привабливим.
Експортуйте своє відшліфоване відео для соцмереж, внутрішніх комунікацій або використання брендом — воно буде готове до публікації за лічені хвилини. Зареєструйтеся в HeyGen і почніть створювати вже сьогодні.
HeyGenAudio to Video ШІ перетворює аудіофайли, зокрема подкасти та промови, на захопливі відео з AI-аватарами, субтитрами та анімаціями. Це допомагає користувачам покращувати свій контент і без зусиль охоплювати глобальну авдиторію.
HeyGen підтримує формати, зокрема MP3 та WAV, для завантаження аудіо, надаючи користувачам гнучкість у використанні наявного в них аудіоконтенту.
Так, Ви можете налаштувати своє відео, обравши з понад 1 000 AI-аватарів і 400 шаблонів, додаючи субтитри, фонові візуальні елементи та ефекти, щоб відповідати айдентиці Вашого бренду. Для індивідуальних креаторів тариф Creator починається від $29
Ні, HeyGen створено для користувачів без попереднього досвіду відеомонтажу. Інтуїтивний інтерфейс дає змогу легко створювати відео професійної якості.
Так, HeyGen може автоматично створювати субтитри з Вашого аудіо. Просто завантажте своє відео (або аудіо), і сервіс розпізнає мовлення та створить титри, які Ви зможете переглянути, відредагувати й оформити перед експортом. Це робить Ваш контент доступнішим і зручнішим для перегляду без звуку.
Час обробки залежить від тривалості та складності відео, але зазвичай займає лише кілька хвилин.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.