Генератор сценаріїв відео зі ШІ

Перетворюйте свої ідеї на захопливі відеосценарії за лічені хвилини за допомогою потужного інструменту ШІ від HeyGen. Просто введіть тему або концепцію, і наш AI-генератор відеосценаріїв створить чіткі, природні та готові до зйомки сценарії, адаптовані під Ваші потреби. Незалежно від того, чи створюєте Ви відео для YouTube, маркетингову рекламу або контент для соціальних мереж, він допомагає писати сценарії, які залучають, конвертують і заощаджують Ваш час.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Оптимізуйте створення відео за допомогою написання сценаріїв на основі ШІ

Потрібен переконливий сценарій для відео, але бракує часу чи ідей? AI Video Script Generator від HeyGen дає змогу без зусиль створювати чіткі, професійні та захопливі сценарії, адаптовані до Ваших цілей. Створюєте контент для маркетингу, освіти чи розваг — цей інструмент знімає напругу з процесу написання.

Просто поділіться своєю темою, авдиторією або ключовими тезами — і ШІ від HeyGen миттєво створить відшліфований, відповідний до Вашого бренду сценарій, готовий до запису. Ще ніколи не було так легко втілювати ідеї в життя, заощаджувати час і зосереджуватися на творчості.

Щоб зробити розповідь ще динамічнішою, поєднайте свій сценарій із технологією AI Talking Avatar, щоб Ваші відео були візуально захопливими та емоційно виразними.

Досліджуйте AI lip-sync відео для реалістичного голосу та руху губ

Найкращі практики для сценаріїв відео, створених за допомогою ШІ

HeyGen надає Вам усі інструменти, щоб за лічені хвилини створювати природні, готові до запису сценарії для відео. Незалежно від того, чи Ви маркетолог, викладач або креатор, Ваше наступне чудове відео починається тут.

• Швидкий, готовий до запису результат: створюйте повні, готові до зйомки сценарії за лічені секунди. Досвід у написанні не потрібен — просто введіть свою тему, а решту зробить ШІ.

• Індивідуальний тон і стиль: легко налаштовуйте тон, структуру та формат, щоб вони ідеально відповідали Вашому бренду й цільовій авдиторії.

• Оптимізовано для SEO та видимості: кожен сценарій створено з урахуванням SEO, щоб Ваш контент займав вищі позиції та показував кращі результати в YouTube, TikTok і Google Пошуку.

• Природна, «людська» подача: передові моделі ШІ HeyGen навчені на реальних даних, тож кожен сценарій звучить автентично, розмовно й по-справжньому захопливо.

• У браузері та простий у використанні: створюйте, редагуйте й експортуйте свої сценарії безпосередньо онлайн, не встановлюючи жодного програмного забезпечення.

Підвищення залученості за допомогою сценаріїв, створених ШІ

Щоб отримати максимум від AI Video Script Generator від HeyGen, дотримуйтеся цих порад експертів для створення чітких, переконливих і високоефективних сценаріїв.

• Почніть із чіткої, сфокусованої ідеї: визначте своє повідомлення та цілі ще до початку роботи, щоб ШІ міг створити доречний і справді впливовий контент.

•Формулюйте стисло й зрозуміло: глядачі краще реагують на прості, сфокусовані сценарії, які швидко переходять до суті.

•Підбирайте тон і тривалість під Вашу авдиторію: налаштуйте стиль мовлення й темп під Ваших глядачів — професійний для бізнесу, динамічний для соцмереж або навчальний для туторіалів.

•Додайте чіткий заклик до дії: завершіть своє відео потужним CTA, який стимулює залученість або конверсії.

•Перегляньте та персоналізуйте результат: додайте власну індивідуальність, приклади або голос бренду, щоб зробити сценарій унікально Вашим.

Як це працює?

Створюйте сценарії відео зі ШІ за 4 прості кроки

AI-генератор відеосценаріїв HeyGen створений, щоб зробити підготовку контенту максимально простою. Лише за кілька кроків Ви можете перетворити свої ідеї на професійні сценарії, готові до запису. Створіть свій відеосценарій за 4 прості кроки

Крок 1

Введіть свою тему або ідею

Почніть із введення теми Вашого відео або додайте кілька ключових тез. Чим більше деталей Ви надасте, тим точніше ШІ створить Ваш сценарій.

Крок 2

Дозвольте ШІ створити Ваш сценарій

Щойно Ви надішлете свою ідею, ШІ HeyGen проаналізує Ваш запит і автоматично створить повний, добре структурований сценарій, який відповідатиме Вашому тону та задуму.

Крок 3

Налаштуйте та відредагуйте

Перегляньте створений сценарій і відкоригуйте тон, структуру або ключові слова, щоб вони відповідали голосу Вашого бренду чи вподобанням авдиторії. Ви можете швидко вносити правки безпосередньо у браузері.

Крок 4

Скопіюйте та використайте

Коли Ваш сценарій буде готовий, миттєво скопіюйте або експортуйте його. Ви можете одразу почати запис або поєднати його з HeyGen AI Avatar для повноцінного, професійно створеного відео.

Поширені запитання про AI Video Script Generator

Що таке AI Video Script Generator?

AI-генератор сценаріїв для відео зі ШІ використовує штучний інтелект, щоб перетворити Ваші ідеї чи теми на повні, готові до запису сценарії. Він створює природний, захопливий контент для YouTube, реклами, навчальних відео та соціальних мереж.

Як працює AI-генератор відеосценаріїв HeyGen?

Просто введіть свою тему або ключові пункти, і ШІ миттєво створить структурований сценарій із чіткою логікою викладу. Ви можете за лічені секунди налаштувати тон, стиль і ключові слова так, щоб вони відповідали Вашому бренду або меті.

Чи можу я використовувати створені скрипти для YouTube, реклами або навчання?

Так. Кожен сценарій створений для реального використання — чи Ви робите відео для YouTube, маркетингову рекламу, пояснювальні ролики або навчальний контент. Щоб оживити Ваші сценарії візуально, спробуйте генератор AI Talking Head.

Чи потрібен мені досвід написання текстів, щоб користуватися цим інструментом?

Досвід не потрібен. ШІ бере на себе брейнштормінг, структурування та доопрацювання, тож Ви можете зосередитися на своїх ідеях. Вам достатньо ввести тему, і інструмент створить готовий до запису сценарій.

Чи безкоштовний генератор сценаріїв відео зі ШІ?

HeyGen пропонує як безкоштовні, так і преміум-варіанти. Ви можете почати писати сценарії безкоштовно й у будь-який момент перейти на платний план, якщо Вам потрібні вищі ліміти або додаткові функції.

Чи можу я редагувати та налаштовувати сценарії, створені ШІ?

Так. Кожен сценарій повністю редагований — Ви можете змінювати тон, довжину, голос, ключові слова або структуру, щоб вони відповідали Вашому стилю. Для відео у форматі ведучого Ви можете поєднати свій сценарій з інструментом AI Spokesperson.

Чи потрібен мені досвід відеомонтажу, щоб почати?

Не потрібні жодні навички редагування. Інтерфейс простий, а ШІ виконує всю складну роботу. Ви можете одразу почати створювати своє перше відео через HeyGen Signup.

