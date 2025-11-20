Генератор демонстраційних відео про продукт для SaaS-брендів

Перетворюйте сторінки продукту, зображення або короткий сценарій на відшліфовані продуктові відео без камер і монтажу. HeyGen автоматично створює сцени, озвучку, субтитри та експорти, готові до публікації на платформах, щоб команди могли масово випускати демо, рекламу та ролики для соцмереж, готові до запуску.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Демо для запуску продукту

Launching a product usually needs expensive shoots and editing. HeyGen turns your product page into a crisp demo video with clear benefit-led scenes and CTAs so you can launch faster.


Списки товарів для електронної комерції

Creating engaging listing videos at scale is time consuming. HeyGen automates product b-roll, closeups, and feature callouts for every SKU, ensuring catalogs stay fresh and conversion-ready with efficient video content.

Короткі рекламні оголошення для соцмереж

Short social creatives must hook fast. HeyGen crafts vertical edits with punchy hooks, readable captions, and platform-friendly pacing to maximize early engagement on Reels and Shorts.

Пояснювальні та навчальні ролики

Manual explainer videos require scripting and recording. HeyGen converts your how-to script into clear step-by-step videos with synced voiceovers and illustrative visuals.

Ретаргетинг і персоналізовані варіанти

Retargeting needs tailored messages. HeyGen produces audience-specific variants highlighting discounts, benefits, or social proof to improve warm-funnel performance.

Навчання та ознайомлення з продуктом

Product education demands repeatable quality. HeyGen generates consistent, captioned product walkthroughs and onboarding clips that scale across teams and languages.

Чому варто обрати HeyGen для створення AI-продуктових відео

HeyGen поєднує автоматичне створення сцен, реалістичну озвучку та пакетне створення відео, щоб замінити повільні зйомки ефективним робочим процесом перетворення тексту на відео. Отримуйте послідовні, такі, що відповідають Вашому бренду, продуктові відео, які забезпечують конверсію на всіх каналах.

Швидкий шлях від брифу до готового відео

Вставте URL, завантажте фото або введіть короткий сценарій — і HeyGen за лічені хвилини створить повноцінне продуктове відео, заощаджуючи дні виробництва та витрати на агенцію завдяки своїм можливостям відеоредактора.

Якість продакшну без студії

HeyGen автоматично підбирає освітлення, рухи камери, b-roll і зводить аудіо, тож відео виглядають професійно та готовими до ефіру без фізичних зйомок.

Масштабуйте варіанти та локалізацію

Створюйте десятки варіантів рекламних і демонстраційних відео, перекладайте сценарії за допомогою відеоперекладача та створюйте локалізовані озвучування, щоб швидко тестувати повідомлення на різних ринках.

Посилання на створення відео з товарних сторінок

Вставте URL сторінки продукту або лендингу, і HeyGen витягне ключові зображення, характеристики та переваги для Вашого відеоконтенту. Система перетворює їх на структуровані сцени, створюючи як короткі демо, так і розгорнуті пояснювальні відео без ручного монтажу.

Скрипт у відео з природним людським озвученням

Введіть свій сценарій або дозвольте HeyGen підготувати його за Вас. Платформа створює природні озвучування, забезпечує lip-sync для ведучих у кадрі (якщо вони використовуються) та пропонує кілька варіантів тону, щоб закадровий текст відповідав голосу Вашого бренду у відеоконтенті.

Інструменти пакетного створення та локалізації

Створюйте великі партії продуктових відео з унікальними зачіпками, закликами до дії та зображеннями. Використовуйте відеоперекладач, щоб заново створювати локалізовані озвучування та субтитри, і запускати кампанії по всьому світу за лічені хвилини.

Voice cloning

Гнучкі стилі та керування рухом

Налаштовуйте тривалість відео, співвідношення сторін і темп. Керуйте переходами за допомогою текстових команд на кшталт «повільний панорамний рух» або «зум на об’єкт». Цей інструмент для створення відео дає Вам повний контроль без жодної кривої навчання.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

"Це дало змогу нашим копірайтерам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Steve Sowrey, Дизайнер навчального медіаконтенту
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав, коли ми вже кілька тижнів поспіль знімали один і той самий фільм. Раптом ми зрозуміли, що я можу просто написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться ставати перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програм
Як це працює

Як користуватися AI-генератором продуктових відео

Почніть створювати продуктові відео в чотири прості кроки.

Крок 1

Додайте джерело свого продукту

Вставте URL продукту, завантажте зображення або напишіть короткий бриф. HeyGen аналізує контент і виокремлює характеристики, специфікації та візуали, щоб сформувати сцени у Вашому процесі створення відео.

Крок 2

Виберіть стиль і тривалість

Оберіть візуальний стиль, співвідношення сторін і цільову тривалість. Підберіть голос, настрій музики та параметри брендування, щоб кожне відео було послідовним.

Крок 3

Переглядайте й удосконалюйте варіанти свого відеоконтенту для досягнення найкращих результатів.

Перегляньте створені чернетки, підкоригуйте заголовки, замініть зображення або створіть інші варіанти хукiв. Створюйте кілька варіантів для A/B-тестування без ручного редагування.

Крок 4

Експортуйте та розгорніть свій відеоконтент, створений за допомогою AI відео генератора.

Завантажуйте MP4 або PNG, оптимізовані для Ваших платформ, або експортуйте впорядковані пакети, готові для рекламних менеджерів і завантаження у вітрини магазинів.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке генератор продуктових відео зі ШІ та як HeyGen його використовує?

AI-генератор продуктових відео перетворює текст, зображення або URL-адреси продуктів на готові до публікації відео за допомогою автоматичної композиції сцен, синтезу голосу та монтажу. HeyGen перетворює брифи на демо-відео, рекламу та пояснювальні ролики без зйомки та редагування на таймлайні.

Чи може HeyGen створювати як короткі рекламні ролики, так і довші демонстраційні відео?

Так, використання інструменту зі ШІ може покращити досвід. HeyGen, AI-відео генератор, підтримує короткі вертикальні оголошення та довші горизонтальні демо-відео. Оберіть тривалість і формат, і HeyGen налаштує темп, субтитри та структуру сцен під потрібне розміщення.

Чи потрібно мені надавати сценарій, чи HeyGen може написати його самостійно?

Ви можете вставити власний сценарій або дозволити HeyGen, відео-генератору, створити переконливі сценарії, орієнтовані на конверсію, на основі даних про продукт. Платформа пропонує варіанти зачіпок, CTA та описи сцен, оптимізовані для сторітелінгу про продукт.

Як працюють локалізація та переклад?

Використовуйте відеоперекладач, щоб перекладати сценарії цільовими мовами. HeyGen заново створює озвучення, за потреби коригує lip-sync і оновлює текст на екрані, щоб локалізовані відео сприймалися як рідні.


Чи може HeyGen використовувати мої бренд-активи та брендбуки?

Так. Завантажуйте логотипи, шрифти та колірні палітри у свій бренд-набір. HeyGen застосовує фірмовий стиль до всіх створених чернеток і шаблонів, щоб зберігати візуальну цілісність у масштабі.

Які формати експорту та пресети для платформ доступні?

HeyGen експортує відео у форматі MP4 та зображення високої роздільної здатності, оптимізовані для стрічки, Stories, Reels і сторінок товарів. Пакетний експорт упорядковує файли з чіткими назвами для менеджерів реклами та завантаження в CMS.

Чи можу я створити багато відео про продукти одночасно?

Так. Пакетне створення в HeyGen дає змогу створювати сотні відео для окремих SKU, зіставляючи рядки даних із шаблонами, що дозволяє запускати кампанії на рівні всього каталогу з мінімальними ручними зусиллями.

Наскільки можна налаштовувати створені відео?

Створені чернетки за допомогою відеогенератора зі ШІ повністю можна редагувати під Ваші потреби. Змінюйте сцени, замінюйте зображення, коригуйте тон голосу та вдосконалюйте текст. HeyGen надає швидкі варіанти повторного створення, щоб зміни автоматично застосовувалися до всіх варіантів.

Чи підходять відео, створені в HeyGen, для платної реклами?

Так. HeyGen створює відео виробничої якості, оптимізовані для рекламних платформ із правильними співвідношеннями сторін, читабельними субтитрами та темпом, розробленим для утримання уваги й збільшення конверсій.

Кому належать права на відео, створені в HeyGen?

Ви зберігаєте право власності на всі відео, які створюєте. HeyGen використовує ліцензовані ресурси, а створений контент надається для комерційного використання. Завжди переконуйтеся, що будь-які сторонні матеріали, які Ви завантажуєте, мають належні права.

