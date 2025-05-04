Клонуйте будь-який голос з точністю ШІ, щоб створювати природні, персоналізовані озвучування, які відповідають Вашому тону й стилю на будь-якій платформі.
Високоточне нейронне клонування голосу зі ШІ
HeyGen використовує передові нейронні мережі для аналізу висоти тону, ритму, акценту та мовних шаблонів. Це дає змогу клонуванню голосу на основі ШІ створювати плавну, природну мову, яка підходить для маркетингових відео, навчальних програм, демонстрацій продукту та внутрішніх комунікацій.
Створення голосу з тексту для відео
Клонування голосу на основі ШІ повністю інтегроване в редактор перетворення тексту на відео HeyGen. Ви пишете або вставляєте свій сценарій, а платформа створює голос зі ШІ, застосовує lip-sync і автоматично синхронізує візуальні елементи без ручного редагування аудіо.
Багатомовна підтримка клонування голосу зі ШІ
HeyGen дозволяє одному й тому самому клонованому голосу зі ШІ говорити кількома мовами. Це спрощує локалізацію відеоконтенту, зберігаючи однаковий голос у різних регіонах, підрозділах і для різних авдиторій.
Швидке редагування та багаторазово придатні голосові моделі
Після клонування голосу Ви можете без обмежень використовувати його в будь-якій кількості відео. Оновлюйте текст, змінюйте темп або розставляйте інші акценти й миттєво перезапускайте рендер. Повторний запис не потрібен, навіть якщо змінюється контент.
Традиційний озвучування вимагає багаторазових записів і координації з дикторами. Завдяки клонуванню голосу на основі ШІ маркетологи пишуть сценарії та створюють послідовну, відповідну бренду озвучку для кампаній, реклами й пояснювальних відео, використовуючи робочі процеси text to video.
Оновлення продукту часто потребують нового озвучення. Завдяки клонуванню голосу зі ШІ команди оновлюють сценарії та миттєво створюють нові демо, зберігаючи сталий тон голосу, навіть коли змінюються візуальні матеріали та функції.
Повідомлення від керівництва часто втрачають ефект, коли подані лише текстом. Перетворюйте письмові оновлення на захопливі відео з використанням клонованого голосу керівника, щоб допомогти командам спілкуватися чітко й послідовно в усіх локаціях.
Команди підтримки та навчання можуть створювати локалізовані відеоінструкції кількома мовами, використовуючи один клонований голос. Це знижує вартість виробництва та водночас підвищує зрозумілість і довіру з боку глобальної авдиторії.
Як користуватися інструментом для клонування голосу зі ШІ?
Створюйте відео з озвученням на основі голосу за допомогою простого робочого процесу з чотирьох кроків, який замінює запис, монтаж і повторні зйомки.
Надайте короткий, чіткий запис голосу, який Ви хочете клонувати. HeyGen проаналізує тон, темп і вокальні характеристики, щоб створити персоналізовану модель голосу.
HeyGen обробляє зразок і створює багаторазовий клон голосу зі ШІ. Цей голос тепер доступний у всіх Ваших відеопроєктах і сценаріях.
Введіть свій текст безпосередньо в редактор HeyGen. Коригуйте формулювання, акценти чи структуру, поки система автоматично готує озвучення, lip-sync і візуальні елементи.
Створіть фінальне відео та експортуйте його, коли воно буде готове. Потрібно внести зміни пізніше? Відредагуйте текст і перезапустіть створення без повторного запису.
Точність залежить від Вашого зразка. Чистий аудіозапис допомагає отримати природні, виразні результати.
Миттєве клонування є швидким і підходить для простих проєктів. Професійне клонування використовує більше голосових даних для вищої точності та реалістичності.
Більшості користувачів потрібно від 30 секунд до 3 хвилин.
Так. Просто завантажте чіткий аудіо- або відеофайл, і HeyGen створить версію зі ШІ, яка відтворює тон, висоту та стиль оригінального голосу. Це швидкий і точний спосіб клонувати голос.
Для найточніших результатів надайте чистий аудіозапис без фонових шумів, музики чи накладання діалогів. Рекомендується зразок щонайменше однієї хвилини безперервного мовлення.
Так, HeyGen підтримує багатомовний голосовий вивід. Після клонування голосу Ви можете створювати мовлення різними мовами, зберігаючи голосові характеристики оригінального мовця.
Так, після клонування голосу Ви можете налаштовувати такі параметри, як швидкість мовлення, емоційність і висоту тону, щоб вони відповідали бажаному стилю та контексту Вашого відео чи аудіо-проєкту. Для розширених потреб створення тариф Pro починається від $99
Так, обов’язково потрібно отримати чітку згоду людини, перш ніж використовувати її голос для клонування.
Так. Ваш голос захищено суворими заходами безпеки та контрольованим доступом.
