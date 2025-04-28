Найпростіший спосіб створювати реалістичні, захопливі відео з ведучим у кадрі. Жодних камер, мікрофонів чи складного монтажу. Незалежно від того, чи створюєте Ви презентації, оголошення або навчальний контент, наша платформа дає змогу за лічені хвилини безкоштовно створювати професійні портретні відео.
Як створювати AI-відео з розмовними аватарами?
Оживіть статичні портрети реалістичними рухами обличчя, мімікою та голосом за допомогою нашого AI-генератора відео з розмовними обличчями.
Завантажте чітке своє фото або оберіть один із понад 1 100 AI-аватарів. Наша технологія відтворює риси обличчя, створюючи природні, виразні рухи, які виглядають автентично та по-людськи.
Напишіть, вставте або завантажте свій сценарій безпосередньо в редактор. ШІ автоматично синхронізує Ваш текст з ідеальним рухом губ, емоціями та тоном для максимально реалістичного результату.
Оберіть бажаний голос, мову та тон, щоб найкраще передати Ваше повідомлення. Ви також можете налаштувати жести аватара, додати субтитри, фонову музику або елементи бренду, щоб отримати професійне відео, яке відповідає Вашому стилю.
Натисніть «Створити» й за кілька хвилин спостерігайте, як Ваше статичне зображення перетворюється на динамічне відео. Завантажте своє відео з говорячою головою та миттєво діліться ним на будь-якій платформі — у соцмережах, на сайтах чи в презентаціях.
Можливості генератора розмовних відео зі ШІ
З HeyGen у Вас є все необхідне, щоб швидко й легко створювати захопливі, професійні відео. Ось чому ми — Ваш найкращий вибір для створення відео зі ШІ:
Дізнайтеся більше про те, як AI-аватар зі ШІ допоможе Вам без зусиль створювати персоналізовані аватари.
Налаштовувані говорячі голови
Обирайте з понад 1 100 гіперреалістичних аватарів або створіть аватар, який відображає Вас чи образ Вашого бренду. Кожен аватар має природні рухи та міміку, тож Ваші відео виглядатимуть автентичними й захопливими.
Багатомовні можливості
Перекладіть свій сценарій більш ніж 175 мовами з природним, «людським» звучанням. Завдяки нашому ШІ Ви зможете охопити авдиторії по всьому світу та персоналізувати свої відео для різних культур і регіонів.
Без потреби в камерах чи студіях
Забудьте про дороге обладнання та тривалі зйомки. Просто завантажте зображення й створіть своє відео за лічені хвилини — ШІ подбає про всі технічні деталі.
Швидке створення відео
Створюйте високоякісні портретні відео за лічені хвилини — ідеальне рішення для бізнесів та креаторів, яким потрібно ефективно масштабувати виробництво контенту.
Відео з «говорячою головою» — це ролик із цифровим аватаром, який озвучує Ваш сценарій з реалістичною мімікою, синхронізацією губ і природними жестами. Воно відтворює вигляд і подачу справжнього ведучого, але без зйомок і без студії.
Просто завантажте фото або оберіть аватар, введіть свій сценарій — і дозвольте ШІ синхронізувати Ваші слова з реалістичними рухами. Ваше відео з говорячою головою буде створено за лічені хвилини. Потрібна допомога з написанням сценарію? Спробуйте AI Video Script Generator.
Так. Ви можете завантажити свій портрет, щоб створити персоналізований аватар, або використати наявний з бібліотеки. Також Ви можете завантажити свій власний голос або обрати один із широкого діапазону голосів зі ШІ.
Платформа підтримує понад 170 мов і діалектів, даючи змогу створювати локалізовані багатомовні відео з природним мовленням і точною синхронізацією губ для глобальної авдиторії. Створюйте високоякісний контент зі ШІ з 131,385,093 створених відео.
Так, звісно. Його широко використовують для корпоративного навчання, онбордингу, продажних відео, оголошень та внутрішніх комунікацій. Для відео у форматі спікера Ви також можете скористатися інструментом AI Spokesperson.
Зверніть увагу на можливості кастомізації, інтеграцію з іншими інструментами, простоту використання, швидкість, безпеку, а також на якість служби підтримки клієнтів і документації.
Більшість відео створюється всього за кілька хвилин. ШІ автоматично відповідає за синхронізацію голосу, міміку та рухи, тож Вам не потрібні навички монтажу чи досвід у продакшні. Ознайомтеся з доступними річними тарифами з цінами від $79 на рік.
Не потрібні жодні навички монтажу. Інтерфейс простий, а ШІ виконує всю складну роботу. Ви можете одразу почати створювати своє перше відео через HeyGen Signup.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.