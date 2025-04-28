Генератор відео з розмовним AI-аватаром

Найпростіший спосіб створювати реалістичні, захопливі відео з ведучим у кадрі. Жодних камер, мікрофонів чи складного монтажу. Незалежно від того, чи створюєте Ви презентації, оголошення або навчальний контент, наша платформа дає змогу за лічені хвилини безкоштовно створювати професійні портретні відео.

  • Понад 1 100 AI-аватарів, що говорять
  • Підтримує понад 175 мов і діалектів
  • Створіть відео з говорячою головою за лічені хвилини
131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.
Як створювати AI-відео з розмовними аватарами?

Оживіть статичні портрети реалістичними рухами обличчя, мімікою та голосом за допомогою нашого AI-генератора відео з розмовними обличчями.

Крок 1

Завантажте свій портрет або оберіть аватар

Завантажте чітке своє фото або оберіть один із понад 1 100 AI-аватарів. Наша технологія відтворює риси обличчя, створюючи природні, виразні рухи, які виглядають автентично та по-людськи.

Крок 2

Додайте або введіть свій сценарій

Напишіть, вставте або завантажте свій сценарій безпосередньо в редактор. ШІ автоматично синхронізує Ваш текст з ідеальним рухом губ, емоціями та тоном для максимально реалістичного результату.

Крок 3

Налаштуйте та персоналізуйте

Оберіть бажаний голос, мову та тон, щоб найкраще передати Ваше повідомлення. Ви також можете налаштувати жести аватара, додати субтитри, фонову музику або елементи бренду, щоб отримати професійне відео, яке відповідає Вашому стилю.

Крок 4

Створіть і поділіться

Натисніть «Створити» й за кілька хвилин спостерігайте, як Ваше статичне зображення перетворюється на динамічне відео. Завантажте своє відео з говорячою головою та миттєво діліться ним на будь-якій платформі — у соцмережах, на сайтах чи в презентаціях.

HeyGen AI video creation dashboard with a URL-to-script generator and various video production tools.

Можливості генератора розмовних відео зі ШІ


З HeyGen у Вас є все необхідне, щоб швидко й легко створювати захопливі, професійні відео. Ось чому ми — Ваш найкращий вибір для створення відео зі ШІ:

Дізнайтеся більше про те, як AI-аватар зі ШІ допоможе Вам без зусиль створювати персоналізовані аватари.

AI-відео з розмовним аватаром

Налаштовувані говорячі голови

Обирайте з понад 1 100 гіперреалістичних аватарів або створіть аватар, який відображає Вас чи образ Вашого бренду. Кожен аватар має природні рухи та міміку, тож Ваші відео виглядатимуть автентичними й захопливими.

Розмовне відео зі ШІ

Багатомовні можливості

Перекладіть свій сценарій більш ніж 175 мовами з природним, «людським» звучанням. Завдяки нашому ШІ Ви зможете охопити авдиторії по всьому світу та персоналізувати свої відео для різних культур і регіонів.

AI-відео з розмовним аватаром

Без потреби в камерах чи студіях

Забудьте про дороге обладнання та тривалі зйомки. Просто завантажте зображення й створіть своє відео за лічені хвилини — ШІ подбає про всі технічні деталі.

Розмовне відео зі ШІ

Швидке створення відео

Створюйте високоякісні портретні відео за лічені хвилини — ідеальне рішення для бізнесів та креаторів, яким потрібно ефективно масштабувати виробництво контенту.

Поширені запитання про AI-генератор відео з розмовними аватарами

Що таке talking head відео?

Відео з «говорячою головою» — це ролик із цифровим аватаром, який озвучує Ваш сценарій з реалістичною мімікою, синхронізацією губ і природними жестами. Воно відтворює вигляд і подачу справжнього ведучого, але без зйомок і без студії.

Як працює AI-інструмент для створення відео з «говорячою головою»?

Просто завантажте фото або оберіть аватар, введіть свій сценарій — і дозвольте ШІ синхронізувати Ваші слова з реалістичними рухами. Ваше відео з говорячою головою буде створено за лічені хвилини. Потрібна допомога з написанням сценарію? Спробуйте AI Video Script Generator.

Чи можу я використати власний голос або зображення у відео?

Так. Ви можете завантажити свій портрет, щоб створити персоналізований аватар, або використати наявний з бібліотеки. Також Ви можете завантажити свій власний голос або обрати один із широкого діапазону голосів зі ШІ.

Скільки мов підтримує конструктор talking head?

Платформа підтримує понад 170 мов і діалектів, даючи змогу створювати локалізовані багатомовні відео з природним мовленням і точною синхронізацією губ для глобальної авдиторії. Створюйте високоякісний контент зі ШІ з 131,385,093 створених відео.

Чи підходить цей інструмент для бізнес-презентацій та навчання?

Так, звісно. Його широко використовують для корпоративного навчання, онбордингу, продажних відео, оголошень та внутрішніх комунікацій. Для відео у форматі спікера Ви також можете скористатися інструментом AI Spokesperson.

Які функції варто пріоритезувати під час вибору платформи для відео з розмовними AI-аватарами?

Зверніть увагу на можливості кастомізації, інтеграцію з іншими інструментами, простоту використання, швидкість, безпеку, а також на якість служби підтримки клієнтів і документації.

Скільки часу потрібно, щоб створити відео з говорячою головою?

Більшість відео створюється всього за кілька хвилин. ШІ автоматично відповідає за синхронізацію голосу, міміку та рухи, тож Вам не потрібні навички монтажу чи досвід у продакшні. Ознайомтеся з доступними річними тарифами з цінами від $79 на рік.

Чи потрібен мені досвід відеомонтажу, щоб почати?

Не потрібні жодні навички монтажу. Інтерфейс простий, а ШІ виконує всю складну роботу. Ви можете одразу почати створювати своє перше відео через HeyGen Signup.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

