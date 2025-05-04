Перетворюйте свої презентації, whitepaper-и, інструкції та звіти на професійні відео за лічені хвилини за допомогою HeyGen pdf to video converter. Завантажте PDF, оберіть голос і стиль — і отримайте готовий MP4 із закадровим голосом, візуальними елементами, субтитрами та експортом, оптимізованим для платформ, без потреби у навичках монтажу.
Turn manuals, SOPs, and course PDFs into narrated lessons with chapter markers and downloadable transcripts.
Convert spec sheets, product guides, and pitch decks into concise videos reps can share with prospects.
Repurpose whitepapers and case studies into short, engaging videos and explainer videos.
Produce consistent, repeatable onboarding videos and company updates from policy documents and handbooks.
Turn long-form reports and research into digestible video summaries that increase reach and time on content by converting PDF documents.
Чому HeyGen для перетворення PDF на відео
HeyGen автоматизує нудні етапи перетворення тексту на відео, щоб команди могли масштабувати навчання, маркетинг і підтримку продажів. Наш інструмент читає Ваш контент, створює покадровий сторіборд, додає природне озвучення та доповнює сторінки динамічними візуальними елементами й анімацією — усе оптимізовано для кращого запам’ятовування та поширення.
Замініть години запису та монтажу кількома кліками. Створіть повноцінне відео з PDF і відразу переходьте до публікації.
Озвучення, текст на екрані та анімація роблять складний контент легшим для сприйняття й запам’ятовування, ніж статичні документи.
Експортуйте MP4, файли субтитрів і вертикальні формати, оптимізовані для LMS, YouTube, LinkedIn, Instagram та внутрішніх комунікацій.
Автоматичне створення сценарію та сцен
HeyGen зчитує Ваш PDF-документ, виділяє заголовки та абзаци й розбиває контент на синхронізовані за часом сцени завдяки розширеним можливостям перетворення PDF у свій AI-відео генератор. Кожна сторінка PDF-документа стає читабельним, ритмічним відеослайдом, тож Ваше повідомлення звучить природно.
Природне озвучування зі ШІ
Візуальні матеріали зі ШІ та контекстний b-roll
Автоматично додавайте релевантність і візуальний інтерес. HeyGen пропонує зображення, іконки та короткі кліпи, щоб проілюструвати ідеї й підсвітити ключові дані з Вашого документа.
Масштабований переклад і локалізація
За допомогою відео-перекладача Ви можете перекладати сценарії та створювати локалізовані озвучування й субтитри для глобальних навчальних або маркетингових кампаній без повторного запису.
Як користуватися генератором PDF у відео
Оживіть свої PDF-файли та перетворіть їх на вражаючі відео за допомогою цих чотирьох простих кроків.
Перетягніть файл, вставте URL або імпортуйте слайди. HeyGen приймає багатосторінкові PDF-файли відповідно до ліміту Вашого тарифного плану.
Виберіть голос зі ШІ, візуальну тему, співвідношення сторін (16:9, 9:16, 1:1) і бажаний темп. За потреби клонуте свій голос для збереження цілісності бренду.
Перегляньте створений ШІ розподіл сцени, замініть візуальні елементи, відредагуйте текст на екрані або вдоскональте озвучення за допомогою простих текстових промптів.
Створіть готовий до ефіру файл MP4, субтитри SRT та версії для соцмереж для Вашого озвученого відео. Поділіться посиланням, вбудуйте відео або завантажте й опублікуйте.
Документи з чіткими заголовками, маркованими списками та логічними розділами найкраще підходять для конвертації, адже HeyGen може створювати окремі сцени на основі цих структурних підказок, перетворюючи PDF на відео. Презентації, посібники, інструкції, звіти та whitepaper-документи дають чудові результати, коли Ви перетворюєте PDF на відео.
Ні. Оберіть голос із бібліотеки природних голосів зі ШІ або виконайте клонування голосу за коротким зразком, щоб забезпечити послідовну начитку у Вашому відео з озвученням. Також Ви можете завантажити власний голосовий супровід, якщо бажаєте мати повний контроль над озвученням у Вашому привабливому відео.
Для індивідуальних креаторів тариф Creator починається від $29
Тривалість відео масштабується відповідно до довжини Вашого PDF і обраного темпу. HeyGen надає інструменти для керування швидкістю озвучення та таймінгом сцен, тож Ви можете стиснути великий документ до короткого резюме або створити повноцінний покроковий огляд.
Так. Замініть запропоновані зображення, відкоригуйте текст на екрані, змініть стиль підписів або підправте таймінг. Після змін Ви можете заново створити будь-яку сцену без необхідності перебудовувати весь проєкт, щоб Ваше привабливе відео залишалося актуальним.
Так. HeyGen автоматично створює субтитри та підтримує переклад багатьма мовами із синхронізованим озвученням і таймінгом субтитрів для локалізованих відео.
Експортуйте високоякісні MP4, субтитри у форматі SRT, зображення мініатюр, а також вертикальні або квадратні варіанти, оптимізовані для соціальних платформ і завантаження в LMS.
Політика водяних знаків залежить від Вашого тарифного плану HeyGen. Безкоштовні пробні версії можуть містити водяні знаки; платні плани відкривають експорт без водяних знаків, вищу роздільну здатність та розширені можливості. Для розширених потреб створення тарифний план Pro починається від $99
Ви зберігаєте повне право власності на всі відео та матеріали, які створюєте. HeyGen не претендує на жодні права на Ваш контент. Переконайтеся, що будь-які сторонні медіа, які Ви додаєте, мають належну ліцензію.
Ваші завантаження шифруються під час передавання та зберігання. Тарифні плани для підприємств пропонують додаткові засоби контролю, приватне сховище та варіанти відповідності вимогам для роботи з конфіденційним контентом.
