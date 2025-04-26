Перетворюйте PPT на відео онлайн за допомогою ШІ

Перетворюйте слайди PowerPoint на професійні відео з реалістичними AI-аватарами та природною озвучкою. Легко імпортуйте свою презентацію, щоб автоматично зробити з кожного слайда окрему сцену й перетворити статичні слайди на захопливі відео для будь-якої авдиторії.
Завантажте презентаціюЗавантажте презентацію
Підтримує: PPT, PPTX, PDF · до 50 МБ
Миттєво перетворюйте статичні презентації на захопливі відео
Функція HeyGen з перетворення PPT у відео на основі ШІ автоматизує процес створення відео, перетворюючи Ваші статичні презентації слайдів на високоякісні відео з реалістичними аватарами та природним голосовим озвученням зі ШІ. Не потрібні камера, студія чи запис екрана в реальному часі.
Асинхронні презентації та покрокові огляди
Припиніть надсилати статичні PDF чи презентації, на які у клієнтів немає часу. Ви можете накласти професійний AI-аватар, щоб провести Вашу авдиторію через комерційні пропозиції або слайди для засідання ради директорів, створюючи інтерактивний досвід на кшталт Loom, який зберігає відчуття людського спілкування, навіть коли Ви у відрядженні або не можете приєднатися до зустрічі наживо.
Професійний AI-аватар, розміщений у кутку корпоративного слайда PowerPoint із квартальними показниками зростання.
Автоматичне перетворення слайдів на сцени
Забудьте про ручний монтаж відео та незручні програми для запису екрана. Просто імпортуйте свій файл PowerPoint (.ppt) або PDF безпосередньо в платформу, і ШІ автоматично розіб’є Вашу презентацію, перетворивши кожен окремий слайд на власну ідеально оформлену відеосцену. Перетворення файлу pptx на відео триває лічені секунди.
Сітка імпортованих слайдів PowerPoint, які автоматично впорядковано в окремі відеосцени в інтерфейсі редактора HeyGen.
Перетворюйте нотатки доповідача на бездоганні сценарії
Позбудьтеся роздратування від запинок і численних дублів наживо. Ви можете взяти точні нотатки спікера, які вже підготували для своєї презентації, і вставити їх безпосередньо в текстове поле для кожного відповідного слайда, бездоганно керуючи подачею Вашого AI-аватара. Також Ви можете скористатися текстом у мовлення або записати власний голос для більш особистого звучання.
Інтерфейс редактора HeyGen із слайдом PowerPoint на тлі, де початкові нотатки доповідача зі слайда вставлені в текстове поле сценарію нижче.
Експорт і поширення на кількох платформах
Експортуйте свої презентаційні відео в MP4 з приголомшливою роздільною здатністю до 4K. Легко завантажуйте та діліться анімованими пітчдеками й навчальними матеріалами у корпоративних інтранетах, системах управління навчанням (LMS) або надсилайте їх безпосередньо потенційним клієнтам, щоб швидше закривати угоди. Завантажуйте готовий файл у форматі mp4 у високій якості для будь-якого програвача чи платформи.
Як перетворити презентацію PowerPoint на відео за допомогою HeyGen
Використовуйте наявні слайди, щоб оживити свої презентації, і дозвольте AI-генератору PowerPoint у відео перетворити статичні декки на вражаючі, професійні відео.
Завантажте свої слайди (PPT, PPTX або PDF). ШІ аналізує Вашу презентацію та організовує кожен слайд в окрему відеосцену. Платформа підтримує стандартні формати файлів Microsoft Office без обмежень на розмір файлу чи паролі.
Вставте наявні нотатки доповідача в поле сценарію для кожного слайда. Введіть часові позначки, щоб керувати таймінгом і темпом, або дозвольте ШІ автоматично створити сценарій на основі вмісту Ваших слайдів.
Оберіть одного з різноманітних професійних аватарів або використайте власний Digital Twin. Підберіть голос ШІ, який відповідає Вашому бренду та мові, або завантажте власний аудіозапис для максимально природного звучання. Налаштуйте тон озвучування так, щоб він відповідав Вашому стилю.
Експортуйте у форматі MP4 та діліться миттєво. Завантажте готовий файл або завантажте його безпосередньо у Ваш LMS, інтранет чи на email. Кожне відео створюється за лічені секунди.
HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі PowerPoint to Video на базі ШІ.
Інструмент HeyGen для перетворення PPT у відео конвертує Ваші слайди PPT або PPTX в захопливі AI-відео з озвученням, анімаціями та аватарами — повністю онлайн. Це AI відео генератор, який дає змогу перетворити будь-який файл презентації PowerPoint на файл mp4 з професійною начиткою та візуальними ефектами.
Так. Щойно Ви завантажите свою презентацію PowerPoint, Ви зможете обрати AI-аватар і голос для подання контенту, щоб Ваше відео виглядало професійно та динамічно. Оберіть один із варіантів озвучування зі ШІ, скористайтеся текстом у мовлення або запишіть власний голос для автентичної озвучки.
Ця функціональність є частиною платформи HeyGen AI відео генератор, яка перетворює статичні слайди на повноцінні відео з озвученням.
Ні. HeyGen підтримує пряме завантаження стандартних форматів PowerPoint (.ppt і .pptx). Платформа автоматично обробляє слайди для перетворення у відео. Ви можете перетворити свій файл з Microsoft PowerPoint 2007 або будь-якої пізнішої версії без попереднього перетворення в інший формат файлу.
Базові переходи можуть підтримуватися, але HeyGen дає змогу покращити Ваше відео за допомогою власних плавних переходів, покадрового монтажу сцен і динамічних візуальних ефектів, використовуючи вбудовані інструменти. Ви також можете налаштувати тривалість кожної секунди, щоб вона відповідала початковому темпу зміни слайдів.
Так. Ви можете доповнити своє перетворене PowerPoint-відео фоновою музикою, субтитрами та навіть елементами індивідуального брендингу.
Ви можете створити відео для пояснювальних роликів, навчального контенту, бізнес-презентацій, освітніх туторіалів і маркетингових відеопрезентацій за допомогою нашого інструмента PowerPoint to Video. Він надає Вам повний набір можливостей для створення залучального відеоконтенту з будь-якої презентації. Також Ви можете почати з функції HeyGen text to video або image to video, якщо взагалі не використовуєте слайди.
Експорт безпосередньо з PowerPoint дає Вам лише плоский запис екрана зі слайдами. HeyGen йде далі: додає AI-аватарів, професійну озвучку та динамічний монтаж сцен. Ви отримуєте професійне відео з «живим» ведучим, а не просто анімовану презентацію. Це різниця між звичайним записом і повноцінним продакшеном.
Для вхідних файлів HeyGen підтримує формати Microsoft PowerPoint, зокрема .ppt і .pptx, а також PDF. Для виводу Ви можете експортувати у формат mp4 (mpeg-4 video stream). Цей онлайн-конвертер файлів повністю автоматизує перетворення презентації у відео, забезпечуючи високу якість результату завдяки використанню цієї онлайн-платформи.
HeyGen підтримує великі файли презентацій з багатьма слайдами, зображеннями та вбудованим аудіо. Якщо Ваш файл захищений паролем, видаліть пароль перед завантаженням для безперебійного перетворення. Для стандартних презентацій немає жорстких обмежень за розміром файлу. Ознайомтеся з доступними річними варіантами тарифів від $79 на рік.
Так. Якщо Ваш файл PowerPoint уже містить аудіонаррацію або запис, платформа може обробити його під час конвертації. Ви також можете замінити оригінальне аудіо голосом зі ШІ або додати додаткову начитку поверх. Це дає змогу легко конвертувати ppt, конвертувати pptx або конвертувати презентацію PowerPoint, яка вже має голос ведучого, у відшліфоване відео з аватаром.
Більшість презентацій перетворюються за кілька секунд або хвилин залежно від кількості слайдів і складності. Кожна секунда відео створюється ефективно, тож навіть довгі презентації з понад 50 слайдів обробляються швидко. Оберіть формат експорту, натисніть «Створити» та завантажте готовий файл mp4.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.