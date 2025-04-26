Перетворюйте PPT на відео онлайн за допомогою ШІ

Перетворюйте слайди PowerPoint на професійні відео з реалістичними AI-аватарами та природною озвучкою. Легко імпортуйте свою презентацію, щоб автоматично зробити з кожного слайда окрему сцену й перетворити статичні слайди на захопливі відео для будь-якої авдиторії.

Завантажити власну презентацію

Завантажте презентацію

Підтримує: PPT, PPTX, PDF · до 50 МБ

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Миттєво перетворюйте статичні презентації на захопливі відео

Функція HeyGen з перетворення PPT у відео на основі ШІ автоматизує процес створення відео, перетворюючи Ваші статичні презентації слайдів на високоякісні відео з реалістичними аватарами та природним голосовим озвученням зі ШІ. Не потрібні камера, студія чи запис екрана в реальному часі.

Створення відео зі ШІ

Асинхронні презентації та покрокові огляди

Припиніть надсилати статичні PDF чи презентації, на які у клієнтів немає часу. Ви можете накласти професійний AI-аватар, щоб провести Вашу авдиторію через комерційні пропозиції або слайди для засідання ради директорів, створюючи інтерактивний досвід на кшталт Loom, який зберігає відчуття людського спілкування, навіть коли Ви у відрядженні або не можете приєднатися до зустрічі наживо.

Професійний AI-аватар, розміщений у кутку корпоративного слайда PowerPoint із квартальними показниками зростання.

Почніть безкоштовно →
HeyGen’s PPT to Video converter tool showing a PowerPoint slide titled “Team Performance,” with slide thumbnails, editing controls, and a preview
Створення відео зі ШІ

Автоматичне перетворення слайдів на сцени

Забудьте про ручний монтаж відео та незручні програми для запису екрана. Просто імпортуйте свій файл PowerPoint (.ppt) або PDF безпосередньо в платформу, і ШІ автоматично розіб’є Вашу презентацію, перетворивши кожен окремий слайд на власну ідеально оформлену відеосцену. Перетворення файлу pptx на відео триває лічені секунди.

Сітка імпортованих слайдів PowerPoint, які автоматично впорядковано в окремі відеосцени в інтерфейсі редактора HeyGen.

Почніть безкоштовно →
A digital screen displaying "Platform Updates: Real-Time Sync 2.0" by John Doe, an ElevenLabs custom voice player with a transcript, and animation controls.
Створення відео зі ШІ

Перетворюйте нотатки доповідача на бездоганні сценарії

Позбудьтеся роздратування від запинок і численних дублів наживо. Ви можете взяти точні нотатки спікера, які вже підготували для своєї презентації, і вставити їх безпосередньо в текстове поле для кожного відповідного слайда, бездоганно керуючи подачею Вашого AI-аватара. Також Ви можете скористатися текстом у мовлення або записати власний голос для більш особистого звучання.

Інтерфейс редактора HeyGen із слайдом PowerPoint на тлі, де початкові нотатки доповідача зі слайда вставлені в текстове поле сценарію нижче.

Почніть безкоштовно →
A webpage featuring a card with a smiling woman and text about "Your solution in few words", alongside text promoting "AI Video Creation" and a "Get Started For Free" button.
Створення відео зі ШІ

Експорт і поширення на кількох платформах

Експортуйте свої презентаційні відео в MP4 з приголомшливою роздільною здатністю до 4K. Легко завантажуйте та діліться анімованими пітчдеками й навчальними матеріалами у корпоративних інтранетах, системах управління навчанням (LMS) або надсилайте їх безпосередньо потенційним клієнтам, щоб швидше закривати угоди. Завантажуйте готовий файл у форматі mp4 у високій якості для будь-якого програвача чи платформи.

Почніть безкоштовно →
Smiling man with an overlay showing SCORM export settings.
Як це працює?

Як перетворити презентацію PowerPoint на відео за допомогою HeyGen

Використовуйте наявні слайди, щоб оживити свої презентації, і дозвольте AI-генератору PowerPoint у відео перетворити статичні декки на вражаючі, професійні відео.

Крок 1

Імпортуйте свою презентацію

Завантажте свої слайди (PPT, PPTX або PDF). ШІ аналізує Вашу презентацію та організовує кожен слайд в окрему відеосцену. Платформа підтримує стандартні формати файлів Microsoft Office без обмежень на розмір файлу чи паролі.

Крок 2

Додайте свій сценарій і озвучення

Вставте наявні нотатки доповідача в поле сценарію для кожного слайда. Введіть часові позначки, щоб керувати таймінгом і темпом, або дозвольте ШІ автоматично створити сценарій на основі вмісту Ваших слайдів.

Крок 3

Оберіть AI-аватар і голос

Оберіть одного з різноманітних професійних аватарів або використайте власний Digital Twin. Підберіть голос ШІ, який відповідає Вашому бренду та мові, або завантажте власний аудіозапис для максимально природного звучання. Налаштуйте тон озвучування так, щоб він відповідав Вашому стилю.

Крок 4

Створіть і поділіться

Експортуйте у форматі MP4 та діліться миттєво. Завантажте готовий файл або завантажте його безпосередньо у Ваш LMS, інтранет чи на email. Кожне відео створюється за лічені секунди.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі PowerPoint to Video на базі ШІ.

Поширені запитання про ШІ для перетворення PPT у відео

Що таке інструмент перетворення PPT у відео?

Інструмент HeyGen для перетворення PPT у відео конвертує Ваші слайди PPT або PPTX в захопливі AI-відео з озвученням, анімаціями та аватарами — повністю онлайн. Це AI відео генератор, який дає змогу перетворити будь-який файл презентації PowerPoint на файл mp4 з професійною начиткою та візуальними ефектами.

Чи можу я додати голосову озвучку або AI-ведучого до свого PowerPoint-відео?

Так. Щойно Ви завантажите свою презентацію PowerPoint, Ви зможете обрати AI-аватар і голос для подання контенту, щоб Ваше відео виглядало професійно та динамічно. Оберіть один із варіантів озвучування зі ШІ, скористайтеся текстом у мовлення або запишіть власний голос для автентичної озвучки.

Ця функціональність є частиною платформи HeyGen AI відео генератор, яка перетворює статичні слайди на повноцінні відео з озвученням.

Чи потрібно спочатку конвертувати мій PowerPoint в інший формат?

Ні. HeyGen підтримує пряме завантаження стандартних форматів PowerPoint (.ppt і .pptx). Платформа автоматично обробляє слайди для перетворення у відео. Ви можете перетворити свій файл з Microsoft PowerPoint 2007 або будь-якої пізнішої версії без попереднього перетворення в інший формат файлу.

Чи збережуться мої анімації та переходи з PowerPoint?

Базові переходи можуть підтримуватися, але HeyGen дає змогу покращити Ваше відео за допомогою власних плавних переходів, покадрового монтажу сцен і динамічних візуальних ефектів, використовуючи вбудовані інструменти. Ви також можете налаштувати тривалість кожної секунди, щоб вона відповідала початковому темпу зміни слайдів.

Чи можна додати до відео фонову музику або субтитри?

Так. Ви можете доповнити своє перетворене PowerPoint-відео фоновою музикою, субтитрами та навіть елементами індивідуального брендингу.

Які саме відео я можу створювати з презентацій PowerPoint?

Ви можете створити відео для пояснювальних роликів, навчального контенту, бізнес-презентацій, освітніх туторіалів і маркетингових відеопрезентацій за допомогою нашого інструмента PowerPoint to Video. Він надає Вам повний набір можливостей для створення залучального відеоконтенту з будь-якої презентації. Також Ви можете почати з функції HeyGen text to video або image to video, якщо взагалі не використовуєте слайди.

Чим це відрізняється від використання вбудованого в PowerPoint експорту відео?

Експорт безпосередньо з PowerPoint дає Вам лише плоский запис екрана зі слайдами. HeyGen йде далі: додає AI-аватарів, професійну озвучку та динамічний монтаж сцен. Ви отримуєте професійне відео з «живим» ведучим, а не просто анімовану презентацію. Це різниця між звичайним записом і повноцінним продакшеном.

Які формати файлів HeyGen підтримує для вхідних і вихідних даних?

Для вхідних файлів HeyGen підтримує формати Microsoft PowerPoint, зокрема .ppt і .pptx, а також PDF. Для виводу Ви можете експортувати у формат mp4 (mpeg-4 video stream). Цей онлайн-конвертер файлів повністю автоматизує перетворення презентації у відео, забезпечуючи високу якість результату завдяки використанню цієї онлайн-платформи.

Чи є обмеження на розмір файлу або пароль для завантажень?

HeyGen підтримує великі файли презентацій з багатьма слайдами, зображеннями та вбудованим аудіо. Якщо Ваш файл захищений паролем, видаліть пароль перед завантаженням для безперебійного перетворення. Для стандартних презентацій немає жорстких обмежень за розміром файлу. Ознайомтеся з доступними річними варіантами тарифів від $79 на рік.

Чи можу я конвертувати файли PPT із вбудованим аудіо або записами?

Так. Якщо Ваш файл PowerPoint уже містить аудіонаррацію або запис, платформа може обробити його під час конвертації. Ви також можете замінити оригінальне аудіо голосом зі ШІ або додати додаткову начитку поверх. Це дає змогу легко конвертувати ppt, конвертувати pptx або конвертувати презентацію PowerPoint, яка вже має голос ведучого, у відшліфоване відео з аватаром.

Наскільки швидко відбувається перетворення PowerPoint у відео?

Більшість презентацій перетворюються за кілька секунд або хвилин залежно від кількості слайдів і складності. Кожна секунда відео створюється ефективно, тож навіть довгі презентації з понад 50 слайдів обробляються швидко. Оберіть формат експорту, натисніть «Створити» та завантажте готовий файл mp4.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Почніть створювати з HeyGen

Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.

Почніть безкоштовно →
CTA background