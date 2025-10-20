Оживіть свої відео завдяки ідеально синхронізованим губам і голосам. Інструмент AI lip sync від HeyGen перетворює текст або аудіо на реалістичні відео з аватарами, що говорять, за лічені хвилини. Завантажте своє відео або оберіть аватар, додайте сценарій — і дозвольте ШІ HeyGen зробити все інше. Жодного досвіду монтажу не потрібно. Ідеально підходить для креаторів, маркетологів та освітян, яким потрібні професійні відео за мінімальний час.
Покращуйте свої відео за допомогою lip-sync ШІ
Хочете, щоб Ваші відео виглядали природно й захопливо без годин монтажу? З AI Lip Sync від HeyGen Ви можете миттєво синхронізувати рухи губ із будь-яким аудіо чи мовленням, створюючи ідеально вивірений і реалістичний діалог різними мовами.
Незалежно від того, чи створюєте Ви навчальний контент, маркетингові відео або короткі ролики для соцмереж, технологія lip-sync на базі ШІ від HeyGen допомагає аватарам і реальним людям у кадрі говорити плавно й природно. Ви можете легко робити дубляж відео, локалізувати контент або перекладати мовлення, щоб охопити глобальну авдиторію — усе безпосередньо у браузері, без потреби в складних інструментах чи програмному забезпеченні для монтажу.
Найкращі практики для AI lip-sync
Щоб отримати плавний, реалістичний і виразний lip-sync, скористайтеся цими короткими порадами:
✓ Оберіть якісний голос: виберіть серед 300+ голосів зі ШІ 175+ мовами для природного звучання.
✓ Використовуйте чисте аудіо: завантажте чистий, безшумний аудіозапис або скористайтеся текст-у-мову від HeyGen для точної синхронізації.
✓ Поєднуйте мовлення з емоціями: використовуйте lip-sync разом з виразними AI-аватарами для більш живого сторітелінгу.
✓ Використовуйте переклад на ШІ: автоматично перекладайте мовлення, щоб створювати багатомовні відео з lip-sync.
Ці поради допоможуть зробити так, щоб кожне слово виглядало й звучало узгоджено, надаючи Вашим відео бездоганного, природного вигляду.
Залучайте авдиторію за допомогою реалістичного AI lip-sync
Lip Sync ШІ від HeyGen спрощує дубляж і створення багатомовних відео. ШІ аналізує Ваше аудіо й синхронізує кожен кадр, забезпечуючи плавний, природний рух губ, що відповідає мовленню.
✓ Ідеальне поєднання мовлення та руху губ: передовий ШІ синхронізує рух губ із аудіо для точних, реалістичних результатів.
✓ Створюйте відео будь-якою мовою: багатомовна підтримка допомагає Вам охоплювати глобальну авдиторію з природним голосом і синхронізацією губ.
✓ Працює з аватарами або Вашими відео: використовуйте аватари HeyGen або завантажуйте власне відео, щоб додати індивідуальні емоції та вирази.
✓ Швидке редагування в браузері: створюйте та експортуйте відео онлайн без завантажень — ідеально для соцмереж, e-learning та маркетингу.
Хочете зробити ще більше?
Як зробити lip-sync відео зі ШІ за 4 прості кроки
Створювати реалістичні відео з ідеальною синхронізацією губ і природною мовою просто з AI Lip Sync Tool від HeyGen. Просто виконайте ці чотири швидкі кроки, щоб перетворити Ваше аудіо або сценарій на правдоподібне відео, готове до публікації.
Завантажте свій голосовий запис або введіть текст скрипту безпосередньо в редактор. HeyGen підтримує популярні формати, як-от MP3 і WAV, для швидкого налаштування.
Оберіть професійні AI-аватари HeyGen або завантажте власний відеокліп. ШІ автоматично проаналізує рухи обличчя, щоб забезпечити точну синхронізацію.
Дозвольте ШІ від HeyGen обробити Ваше аудіо та синхронізувати кожне слово з відповідним рухом губ. Миттєво перегляньте відео перед експортом.
Завантажте готове відео у високій якості та поділіться ним на будь-якій платформі. Ви також можете протестувати відтворення та точність синхронізації за допомогою HeyGen Video Player.
Технологія синхронізації губ зі ШІ автоматично узгоджує мовлення з рухами губ у відео за допомогою штучного інтелекту.
ШІ аналізує Ваше аудіо та створює реалістичні рухи губ, які синхронізуються з кадрами Вашого відео.
Так. HeyGen підтримує кілька мов і голосів для глобального охоплення.
Так. HeyGen пропонує безкоштовні пробні версії та онлайн-інструменти lip-sync зі ШІ для тестування й створення відео.
Синхронізація губ зі ШІ працює найкраще з чистим аудіо та добре видимими обличчями. Складні фони або неякісні записи можуть знизити точність
Так, деякі платформи пропонують безкоштовні або пробні версії для створення відео з lip-sync зі ШІ, і HeyGen є однією з платформ, де Ви можете почати досліджувати ці можливості безкоштовно. Для індивідуальних креаторів тариф Creator починається від $29
Нещавній туторіал від Dzine AI на YouTube показує, як створювати реалістичні розмовні відео з синхронізованими рухами губ і мімікою, що робить його чудовим ресурсом, щоб почати роботу з платформами на кшталт HeyGen для створення залучального контенту. Для розширених потреб у створенні відео тариф Pro починається від $99
Технологія синхронізації губ зі ШІ має труднощі з передаванням природних мімічних виразів і залежить від високоякісного вхідного відео. З етичного погляду її можуть зловживати для створення дипфейків, поширення дезінформації та завдання репутаційної шкоди, тому інструменти для виявлення таких матеріалів і чіткі правила використання є критично важливими.
