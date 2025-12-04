Корпоративне відео, створене спеціально для кожної команди

Побудовані на нашій платформі зі ШІ, корпоративні рішення HeyGen пропонують спеціальні функції для робочих процесів зі створення відео у Вашому підрозділі, даючи змогу Вашій команді створювати масштабовану, високоякісну, безпечну та відповідну вимогам комунікацію.

131 886 775Створено відео
106 241 903Створено аватарів
18 134 182Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.
Private & Secure | AI Governance Controls | SOC 2 | GDPR | CCPA | Data Privacy Framework | AI Act Standards
Чому HeyGen

Єдина безпечна платформа для всього Вашого відео робочого процесу зі ШІ

Створюйте свій найкращий візуальний контент без клопоту й турбот — у безпечному, відповідному вимогам середовищі, створеному для посилення креативності та впевненості Вашої команди.

Створіть

Перетворюйте свої ідеї на вражаючі, реалістичні відео за лічені хвилини — з тією самою якістю, яку Ви очікуєте від професійної студії.

Персоналізуйте

Зробіть так, щоб кожен глядач відчував себе по-справжньому поміченим і почутим, створюючи автентичні, персоналізовані відео, які вибудовують справді значущі зв’язки в масштабі.

Локалізуйте

Говоріть мовою Вашої авдиторії та по-справжньому резонуйте з нею, легко адаптуючи Ваші відео, щоб залучати глядачів більш ніж 170 мовами та діалектами.

Керуйте

Зберігайте повний контроль над своїм брендом завдяки вбудованим запобіжниками, інтуїтивному керуванню робочим простором і точним правам доступу для користувачів.

Опублікувати

Миттєво завантажуйте у кількох форматах, безперешкодно діліться в соцмережах, електронною поштою та в месенджерах або легко вбудовуйте відео туди, де Вам потрібно.

Рекомендовані рішення

Використовується понад 100 000 командами, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та забезпечують зростання завдяки найінноваційнішому відео зі ШІ.

Навчання та розвиток
Створюйте персоналізовані навчальні програми — від комплаєнсу до розвитку співробітників і безперервного підвищення кваліфікації. Наша платформа відео зі ШІ дає змогу легко масштабувати ефективне навчання без втрати якості чи швидкості.

Маркетинг
Створюйте професійні відео на вимогу. Маючи сценарій і зробивши кілька кліків, Ви можете перетворити будь-який матеріал — від PDF-файлів і блогів до презентацій — на переконливий відеоконтент у стилі Вашого бренду, не виходячи за рамки бюджету.

Продажі
Забезпечуйте персоналізовану комунікацію в масштабі — від пошуку потенційних клієнтів до фолоуапів і демонстрацій продукту. HeyGen допомагає вашим представникам вирізнятися в переповнених вхідних скриньках, пришвидшувати цикл угод і вибудовувати міцніші стосунки з клієнтами.

Локалізація
Охоплюйте глобальну авдиторію за лічені миті, а не місяці. Одночасно відкривайте нові ринки, локалізуючи будь-яке відео більш ніж 175 мовами та діалектами з ідеальною синхронізацією губ і природною емоційністю.
Сертифіковано за світовими стандартами безпеки та відповідності

Історії клієнтів

Чому 80% компаній зі списку Fortune 100 довіряють HeyGen

90%

рівень перегляду відео до кінця

25%

зростання показників завершення

У 10 разів

збільшення швидкості створення відео

10-15

мов на відео

80%

скорочення витрат на переклад

1 000 €

заощаджено на кожній хвилині відео

Найвищий рівень задоволеності клієнтів на G2

HeyGen дає змогу будь-кому (так, саме Вам) створювати високоякісний, масштабований відеоконтент для будь-яких потреб — і наші клієнти це підтверджують. Ми пишаємося тим, що маємо найвищий рівень задоволеності клієнтів на G2 у категоріях створення відео зі ШІ, перекладу та якості аватарів. Ось деякі з переваг, які вже отримують наші клієнти:

10Xзбільшення швидкості створення відео
5Xзбільшення створення відео
100% збільшення відеопотужності
30локалізовані ринки за три місяці
80%зменшення витрат на переклад відео
5Xрентабельність рекламних витрат
Потужний фундамент для масштабування та успіху бізнесу

HeyGen надає підприємствам безпечну, масштабовану платформу з інструментами, підтримкою та спільнотою, щоб Ви могли створювати, співпрацювати й зростати без обмежень.

Готовий для підприємств

Надайте Вашому підприємству потужні, безпечні, колаборативні та узгоджені з брендом інструменти, створені для оптимізації кожного етапу створення відео.

Безпека та відповідність вимогам

Відповідність SOC 2 та GDPR

Безпека Ваших даних є нашим найвищим пріоритетом. HeyGen проходить незалежні аудити та сертифікований за стандартами SOC 2 Type II і GDPR, що гарантує захист Вашої інформації на найвищому рівні.

Робочі простори

Єдиний центральний хаб для всього Вашого створення відео

Робочий простір — це спеціальне цифрове середовище Вашої команди в HeyGen. Легко організовуйте кілька робочих просторів, призначайте ролі користувачів і безпечно впорядковуйте командну роботу, щоб Ваша компанія могла разом створювати виняткові відео.

Співпраця

Об’єднайте свою команду, де б вони не були

З HeyGen Ваша команда може безперешкодно переглядати, коментувати й удосконалювати відео разом у режимі реального часу або асинхронно, у зручний для себе час.

Брендовий набір і голос

Ваш бренд, бездоганно послідовний щоразу

Легко надайте всій Вашій команді можливість створювати відео, які в будь-якій мові виглядають, звучать і сприймаються повністю у стилі Вашого бренду.

Пакет рішень для успіху

Досягайте більшого швидше завдяки необмеженому створенню, індивідуальному онбордингу та команді виділених експертів, які супроводжуватимуть Вас на кожному кроці. З HeyGen Enterprise Success Suite Ви отримаєте всі інструменти, ресурси та підтримку, щоб повністю розкрити потенціал відео зі ШІ.

Необмежена кількість відео та перекладів

Створюйте без обмежень. Створюйте та перекладайте високоякісні відео у великому масштабі, щоб встигати за зростаючими потребами Вашого бізнесу.

Професійна спільнота

Налагоджуйте зв’язки, співпрацюйте та обмінюйтеся найкращими практиками з лідерами індустрії та однодумцями, щоб надихати безперервні інновації.

HeyGen Academy

Швидко опануйте HeyGen за допомогою покрокових навчальних матеріалів, практичних інструкцій та контенту від експертів, створених для прискорення впровадження й максимізації Вашої рентабельності інвестицій (ROI).

Індивідуальне налаштування та підтримка

Швидко запустіть рішення завдяки персоналізованому супроводу від експертів, адаптованому до унікальних потреб Вашої організації.

Підключіть улюблені інструменти або створіть власні

Безперешкодно інтегруйтеся з Вашим наявним робочим процесом, щоб спростити створення відео. Або побудуйте ідеальний робочий процес для Вашої команди за допомогою HeyGen API.

Можливості нового рівня для корпоративного відео

HeyGen надає підприємствам безпечну, масштабовану платформу з інструментами, підтримкою та спільнотою, щоб Ви могли створювати, співпрацювати й зростати без обмежень.

Швидко втілюйте свої ідеї у захопливі відео

Забудьте про початок з нуля та виснажливий монтаж. Миттєво перетворюйте свої PDF-файли або текстові промпти на переконливі відео, готові до публікації.

Підтримуйте свої відео актуальними. Жодних повторних зйомок не потрібно

Скажіть «ні» дорогим перезйомкам і застарілим відео. Швидко створюйте прототипи, збирайте відгуки команди та без зусиль вносьте правки — усе в одному місці.

Аватари

Оживіть свою історію з ідеальним талантом

Чудові відео починаються з талановитих людей. Обирайте з широкого вибору реалістичних людських аватарів, виразних анімованих персонажів або створіть власного цифрового двійника.

Говоріть мовою Вашої авдиторії всюди

Ваше повідомлення заслуговує на глобальну авдиторію. Легко перекладайте та локалізуйте свої відео більш ніж 175 мовами й діалектами.

Маєте запитання? У нас є відповіді.

Яка найкраща платформа для створення відео зі ШІ для підприємств?

Найкраща платформа для створення відео зі ШІ для підприємств — це та, що поєднує інноваційність, швидкість і масштабованість, щоб Ви завжди випереджали конкурентів. HeyGen створено для глобальних організацій: вона дає змогу командам створювати, персоналізувати та локалізувати відео у великих обсягах за допомогою реалістичних AI-аватарів і передових технологій перекладу. На відміну від традиційних циклів відеовиробництва, які тривають тижнями, HeyGen забезпечує створення корпоративного відеоконтенту за лічені години — тож Ваш бізнес може запускати кампанії швидше, оперативно адаптуватися й залишатися конкурентоспроможним. Завдяки корпоративному рівню безпеки, включно з відповідністю SOC 2 та GDPR, HeyGen гарантує захист Ваших даних, поки Ви прискорюєте створення відео в усьому світі.

Як відео зі ШІ для маркетингу може допомогти просувати мій бізнес?

Відео зі ШІ для маркетингу допомагає просувати Ваш бізнес завдяки швидшому створенню контенту, персоналізованим повідомленням і масштабуванню на глобальному рівні. Замість того щоб покладатися на дорогі агенції чи розширювати команду, HeyGen дає змогу маркетинговим командам створювати відео високої якості за лічені години, адаптувати контент під конкретні авдиторії та повторно використовувати відео в різних каналах. Це не лише пришвидшує запуск кампаній, а й підвищує залученість і конверсії завдяки доставці потрібного відеоповідомлення в потрібний час.

Що таке відеомаркетинг зі ШІ та як він працює для компаній?

AI відеомаркетинг — це використання штучного інтелекту для створення, персоналізації та масштабного розповсюдження маркетингових відео. Компанії просто надають сценарій або завантажують контент, а платформи на кшталт HeyGen створюють професійні відео з аватарами, закадровим голосом і перекладами. Така автоматизація допомагає бізнесу зменшити витрати на виробництво, скоротити терміни та зберігати цілісність бренду в різних регіонах — роблячи AI відеомаркетинг ключовим інструментом для підприємств, які прагнуть до інновацій і швидшого зростання.

Як працює генератор маркетингових відео зі ШІ для створення бізнес-відео?

AI-генератор маркетингових відео працює, перетворюючи текст або презентації на професійні відео з використанням аватарів зі ШІ, природних за звучанням озвучок і автоматизованого монтажу. З HeyGen підприємства можуть ввести сценарій, обрати аватара з широкого вибору й миттєво створити брендовані відео, готові до маркетингових кампаній. Такий підхід усуває тривалі цикли виробництва та дає командам швидкість і гнучкість, щоб постійно створювати свіжий відеоконтент для бізнесу.

Які переваги використання AI-генератора продажних відео для аутричу?

AI-генератор продажних відео дає змогу відділам продажу створювати персоналізовані відеозвернення в масштабі, підвищуючи залученість і рівень відповідей. Замість того щоб надсилати статичні електронні листи, менеджери з продажу можуть використовувати HeyGen для створення динамічних відео, адаптованих під кожен акаунт або потенційного клієнта. Такий рівень персоналізації робить продажні звернення більш людяними, помітними й зрештою ефективнішими для призначення зустрічей і зростання пайплайну — без потреби в професійних навичках відеовиробництва.

Чи може корпоративна відеоплатформа замінити традиційні агентства для створення відео?

Так, корпоративна відеоплатформа може замінити багато традиційних агенцій зі створення відео. Такі платформи, як HeyGen, забезпечують швидший результат, нижчу вартість і більшу гнучкість порівняно з агенціями, яким часто потрібні тижні планування та великі бюджети. Завдяки відеовиробництву на основі ШІ підприємства можуть миттєво створювати й оновлювати відео, локалізувати контент для глобальних авдиторій і зберігати цілісність бренду — і все це без залежності від зовнішніх підрядників.

Наскільки безпечною є корпоративна відеоплатформа для даних компанії та клієнтів?

Надійна корпоративна відеоплатформа гарантує повну безпеку даних компанії та клієнтів. HeyGen відповідає вимогам SOC 2 та GDPR, пропонуючи шифрування корпоративного рівня, керування доступом на основі ролей і захищену хмарну інфраструктуру. Ваші дані також не використовуватимуться для навчання наших моделей. Це означає, що підприємства можуть упевнено використовувати відео зі ШІ для маркетингу, навчання, продажів і комунікацій, знаючи, що конфіденційні дані завжди захищені.

Чи може створення відео зі ШІ перекладати та локалізувати відео для глобальної авдиторії?

Так — створення відео зі ШІ ідеально підходить для масштабного перекладу та локалізації. З HeyGen підприємства можуть миттєво перекладати сценарії, клонувати голоси та синхронізувати губи аватарів більш ніж 40 мовами. Це гарантує, що кожна глобальна авдиторія отримує якісні, культурно точні відео без витрат часу й коштів на традиційне виробництво — тож підприємствам легше доставляти навчальні, маркетингові та комунікаційні відео по всьому світу.

Яка платформа для відео зі ШІ найкраще інтегрується з CRM та інструментами маркетингової автоматизації?

Найкраща платформа відео зі ШІ для підприємств — це та, що безшовно інтегрується з CRM і інструментами маркетингової автоматизації. HeyGen під’єднується до таких систем, як HubSpot, даючи змогу командам маркетингу та продажів вбудовувати персоналізовані відео безпосередньо в кампанії, відстежувати залученість глядачів і вимірювати рентабельність інвестицій (ROI) на всьому шляху клієнта.

Чи є відеомаркетинг зі ШІ безпечним і відповідним вимогам для регульованих галузей?

Так, відеомаркетинг зі ШІ є безпечним для регульованих галузей за умови використання платформи, створеної з урахуванням вимог корпоративної безпеки та відповідності. HeyGen проходить незалежні аудити на відповідність SOC 2 та GDPR, що гарантує суворий захист даних і контроль управління ними. Підприємства у фінансовій сфері, охороні здоров’я та інших регульованих галузях можуть упевнено створювати й поширювати відео, не порушуючи вимог комплаєнсу.

Які типи відео я можу створювати за допомогою AI-генератора продажних відео?

За допомогою AI-генератора продажних відео підприємства можуть створювати широкий спектр відео, зокрема персоналізовані відео для пошуку потенційних клієнтів, демонстрації продукту, навчальні ролики для онбордингу, історії успіху клієнтів і кампанії account-based маркетингу. Бібліотека аватарів HeyGen і настроювані шаблони спрощують створення продажних відео, які забезпечують залучення на кожному етапі шляху покупця.

Як швидко моя компанія зможе побачити ROI від корпоративної платформи AI-відео?

Підприємства зазвичай бачать окупність інвестицій у корпоративну платформу AI-відео вже за кілька днів. Завдяки заміні дорогих агенцій, скороченню термінів виробництва та можливості глобальної локалізації, HeyGen знижує витрати й водночас пришвидшує запуск кампаній. Швидший вихід на ринок, краща персоналізація та глобальне охоплення допомагають підприємствам отримувати відчутний вплив на дохід у найкоротші строки.

