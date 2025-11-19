Інструменти відео зі ШІ для кожного креатора
Повна бібліотека безкоштовних AI-інструментів для відео від HeyGen — усе в одному місці. Створюйте аватари, клонуйте голоси, пишіть субтитри, перекладайте відео, редагуйте кліпи та перетворюйте текст, зображення чи аудіо на відшліфоване відео за лічені хвилини. Без монтажера, без агенції, без складного навчання.
AI-генератор рілсів для вірусних коротких відео
Перетворюйте ідеї, сценарії, посилання або треки на професійні соціальні рілси за допомогою HeyGen’s AI reel generator. Автоматично створюйте аудіореактивний монтаж, субтитри, пресети для платформ і локалізовані варіанти — без камер, без монтажерів, лише готове до публікації коротке відео.
ШІ «Скрипт у відео» для швидкого створення відео
Перетворіть свій сценарій на повноцінне AI-відео з кінематографічними сценами, природною озвучкою, motion-дизайном і точним до кадру таймінгом. HeyGen script to video ai усуває потребу в камерах, студіях, монтажерах і виробничих затримках, щоб Ваша команда могла створювати якісні відео у великих обсягах.
Перетворюйте довгі відео на короткі просто за допомогою ШІ
Автоматично перетворюйте довгі відео на короткі за допомогою ШІ. Створюйте кліпи, готові стати вірусними, з субтитрами, розумним кадруванням і швидким експортом.
AI-генератор відео для YouTube
Забудьте про зйомки та довгий монтаж. HeyGen дає змогу перетворити будь-який сценарій на якісне відео для YouTube за допомогою AI-аватарів, природних голосів і готових шаблонів. Ви можете створювати повноцінні відео або Shorts за лічені хвилини, без камери та програм для монтажу. Це швидко, просто й створено для того, щоб Ви публікували більше контенту з меншими зусиллями
Генератор відео Sora 2
Інтеграція HeyGen і Sora 2 надає креаторам, освітянам, підприємцям і бізнесу змогу створювати кінематографічний B-roll, сцени та візуальні матеріали безпосередньо у своєму робочому процесі. Завдяки цій інтеграції сторітелінг стає швидшим, креативнішим і більш переконливим без додаткових кроків.
AI-конструктор запрошень для миттєвих інвайтів
Створюйте красиві, готові до поширення відеозапрошення зі сценаріїв, зображень або посилань на події за допомогою безкоштовного AI-конструктора запрошень від HeyGen. Вставте текст про Вашу подію, оберіть візуальний стиль і миттєво створіть професійні запрошення з анімованими сценами, озвученням, субтитрами та форматами, готовими до експорту — без камер і без монтажу.
Інструмент AI Yourself для реалістичних AI-аватарів
AI yourself дає змогу створити реалістичний цифровий образ Вас за допомогою ШІ. З HeyGen Ви можете створювати AI yourself‑контент, який виглядає, говорить і презентує так само, як Ви, без постійних зйомок, фотосесій чи продакшн‑робіт.
Генератор безобличчевих відео для контент-кріейторів
Створюйте потужні відеоканали, не з’являючись перед камерою. HeyGen перетворює прості промпти на повністю готові відео без облич, з візуальними ефектами, закадровим голосом і фірмовим стилем. Ви можете створювати студійні відео, які водночас виглядають особистими й професійними, зберігаючи свою особистість у таємниці.
Безкоштовний AI-генератор відео для TikTok
Створюйте контент для TikTok за лічені хвилини. Використовуйте AI-аватари, голоси та шаблони, щоб створювати ефективні відео, які вирізняються у Вашій ніші.
AI-генератор відео з розмовним аватаром
Найпростіший спосіб створювати реалістичні, захопливі відео з ведучим у кадрі. Жодних камер, мікрофонів чи складного монтажу. Незалежно від того, чи створюєте Ви презентації, оголошення або навчальний контент, наша платформа дає змогу за лічені хвилини безкоштовно створювати професійні портретні відео.
Створіть власний аватар
Перетворіть своє фото або коротке відео на реалістичну цифрову версію себе. З HeyGen Ви можете створити AI-аватар, який говорить, рухається та взаємодіє більш ніж 175 мовами. Це швидко, реалістично й ідеально підходить для відео, навчання або соціальних мереж.
Інструмент Face Talking зі ШІ для реалістичних відео
Face talking перетворює статичне фото на реалістичне відео, де обличчя говорить, за допомогою ШІ. З HeyGen Ви можете створювати такі відео з говорячим обличчям, які виглядають природно, виразно й по-людськи — без камер, зйомок чи складних виробничих робочих процесів.
Генератор субтитрів
Створюйте точні субтитри до будь-якого відео за лічені секунди. HeyGen AI Subtitle Generator перетворює усне аудіо на охайні, готові до використання субтитри, які підвищують доступність, залученість авдиторії та допомагають Вашому контенту показувати кращі результати на всіх платформах. Завантажте відео, миттєво створіть субтитри та відредагуйте їх за допомогою простих інструментів, що роблять Ваш робочий процес швидким і без стресу.
Генератор відео-оглядів зі ШІ для швидких кліпів
Інструмент для створення відео-нарізок зі ШІ допомагає миттєво виокремити найважливіші моменти з довгих відео. З HeyGen Ви можете автоматично перетворити сирий відеоматеріал на відшліфовані хайлайт-кліпи, готові до публікації, без ручного монтажу та виснажливого перегортання таймлайна.
Змінити розмір відео
Швидко змініть розмір свого відео й збережіть його чітким, охайним і готовим до будь-якої платформи. HeyGen допомагає змінити пропорції за лічені хвилини — чи потрібен Вам вертикальний формат для TikTok, квадратний для Instagram або широкоформатний ролик для YouTube. З правильним розміром Ваше відео відображається коректно, уникає небажаного кадрування та забезпечує плавніший перегляд.
Конструктор відео-оголошень про народження дитини: поділіться новиною безкоштовно
Перетворіть свою найважливішу новину на відео-оголошення про немовля, яке зупиняє стрічку й доводить людей до сліз. Завантажте фото, напишіть повідомлення — і за кілька хвилин отримаєте відео, готове до публікації, без камер, програм для монтажу чи будь-якого досвіду у продакшні.
Додайте фото до відео
Додайте будь-яке фото, PNG, логотип чи графіку до свого відео за лічені секунди. Завантажте відео, розмістіть зображення саме там, де потрібно, і налаштуйте все в простому онлайн-редакторі, який працює на будь-якому пристрої.
Перехід відеоредактора
Створюйте плавні, добре синхронізовані переходи, які покращують цілісність Ваших відео, не додаючи зайвих кроків до процесу монтажу. HeyGen допомагає Вам за кілька хвилин підібрати потрібний стиль переходу — чи віддаєте Ви перевагу простому затемненню, акуратному зуму, швидкому «whip»-ефекту або більш креативному візуальному рішенню. Завдяки правильно підібраним переходам Ваші відео виглядають більш професійно, захоплюють увагу та їх легше сприймати глядачам.
Збільшіть гучність відео
Зробіть свої відео гучнішими та чіткішими за лічені секунди за допомогою онлайн-підсилювача гучності від HeyGen. Завантажте кліп, підвищте рівень аудіо та миттєво виправте надто тихий звук. Жодного програмного забезпечення для монтажу чи досвіду не потрібно.
Генератор демонстраційних відео продукту для миттєвих онлайн‑демо
Створюйте професійні демонстрації продукту безпосередньо з тексту за допомогою HeyGen та його AI-відео генератора. Перетворюйте сценарії на зрозумілі, брендовані демо з голосом, візуальними елементами, субтитрами та перекладами — без камер, повторних зйомок чи ручного монтажу.
Почніть створювати відео зі ШІ
Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та прискорюють зростання завдяки найінноваційнішому відео зі ШІ.