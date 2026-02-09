AI-відео перекладач
Перекладайте свої відео з максимальною точністю. Завантажте будь-яке відео й автоматично виконайте його дубляж понад 175 мовами та діалектами, використовуючи клонування голосу найвищого рівня, точну синхронізацію губ і автоматично створені субтитри.
Торкніться, щоб завантажити відео!Завантажте відео!
Перегляньте іншою мовою лише за кілька хвилин.
Чому HeyGen — провідний інструмент зі ШІ для перекладу відео
Побудований на основі передових технологій перекладу зі ШІ та клонування голосу, HeyGen забезпечує найточніший відеоперекладач, доступний сьогодні. Наше рішення безперервно перетворює мовлення та синхронізує рухи губ у режимі реального часу, допомагаючи авторам контенту й бізнесу долати мовні бар’єри та встановлювати зв’язок із глобальною авдиторією.
Чому Вам варто використовувати відеоперекладач зі ШІ
Традиційний переклад відео може бути повільним і дорогим. Наш онлайн-перекладач відео робить цей процес простим і зручним. Просто завантажте файл або вставте посилання на YouTube — і миттєво перекладіть відео в один клік. Жодних дорогих перезйомок чи ручного дубляжу. Це швидко, вигідно для бюджету й підходить для креаторів та бізнесів будь-якого розміру.
Незалежно від того, чи Ви самостійний креатор, чи представник бізнесу, переклад відео зі ШІ допомагає відкрити нові ринки. Завдяки культурним нюансам, точній передачі голосу та якісній синхронізації губ Ваші відео по-справжньому відгукуються міжнародній авдиторії так, як одні лише субтитри не можуть. Більше охоплення означає більше залучення та зростання.
Наш відеоперекладач мов виходить далеко за межі простої підстановки слів. Завдяки передовому ШІ та клонуванню голосу Ваш унікальний тон і манера мовлення зберігаються у понад 175 мовах і діалектах. Навіть коли Ви перекладаєте відео англійською чи будь-якою іншою мовою, воно й надалі звучить як Ви — автентично та послідовно.
Додавайте субтитри, коригуйте тон і налаштовуйте параметри відповідно до стилю Вашого бренду. Миттєвий доступ в один клік до понад 175 мов і діалектів. Відео в колекції також отримують доступ до багатомовного плеєра, який можна легко вбудувати на будь-яку сторінку або в LMS для зручного перегляду кількома мовами.
Забудьте про невідповідність руху губ і звуку. HeyGen виходить за межі звичайного AI-дубляжу, забезпечуючи lip-sync, який ідеально узгоджує перекладену мову з мімікою. Це робить локалізований контент природним і допомагає утримувати увагу авдиторії.
Наш оновлений брендований глосарій тепер підтримує примусові переклади, захищені терміни та коректну вимову. Ви можете створювати й керувати колекціями, легко додавати нові переклади та змінювати їх, щоб створювати кілька перекладів з одного відео.
Не лише Ваші відео — Ваші аватари теж говорять понад 175 мовами
Два способи вийти на глобальний ринок. Перекладайте наявні відео або посилання з YouTube понад 175 мовами з точною передачею голосу та синхронізацією губ. Або створюйте аватар-відео кількома мовами з першого дня, використовуючи один сценарій для необмеженого охоплення. Завдяки передовим технологіям анімації обличчя та синхронізації голосу кожне відео виглядає автентичним.
Уже маєте відео, яке Вам подобається? Завантажте будь-який ролик або вставте посилання на YouTube, і HeyGen перекладе його більш ніж 175 мовами, зберігаючи оригінальний голос мовця, рухи губ і міміку. Жодних повторних зйомок не потрібно.
Створюйте багатомовний контент з нуля. Напишіть один сценарій, оберіть свій аватар і створюйте відео кількома мовами одночасно — ідеально для масштабування на глобальні ринки без жодного записаного дубля.
Обирайте з широкого спектра готових персоналій або налаштуйте власну. Завдяки Voice Director і Voice Mirroring кожен аватар передає природний тон, емоції та темп мовлення, тож Ваші відео ніколи не здаватимуться роботизованими.
Як перекласти відео за допомогою HeyGen
Завантажте своє відео з пристрою або вставте посилання на YouTube. Виберіть рушій перекладу та оберіть до 10 мов для одночасного перекладу.
Натисніть «Перекласти» й дозвольте HeyGen усе зробити за Вас. Ваше наявне відео буде перекладене з відповідним голосом, синхронізацією губ і мімікою — повністю готове до публікації.
Хочете більше контролю? Натисніть «Редагувати й переглянути», щоб вичитати перекладений сценарій перед фіналізацією та переконатися, що кожне слово звучить саме так, як потрібно
Ці цифри говорять самі за себе
Результат очевидний. Бізнеси досягають реальних результатів із відеоперекладачем HeyGen. Миттєво перекладаючи відео, Ви заощаджуєте і гроші, і час, водночас без зайвих зусиль розширюючи свою присутність у світі.
зменшення витрат на переклад відео
ринок локалізовано миттєво
за одне відео замість тижнів чи місяців
HeyGen використовують провідні бренди, щоб охоплювати глобальні авдиторії
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та забезпечують зростання завдяки найінноваційнішій платформі відео зі ШІ на ринку.
Перекладач відео — це інструмент, який перетворює аудіо, закадровий голос або субтитри у відео іншою мовою, допомагаючи контенту охопити ширшу авдиторію. Цей процес дає змогу контентмейкерам, бізнесам та організаціям розширювати свою присутність у світі, долаючи мовні бар’єри.
Існують різні типи інструментів для перекладу відео. Серед них — субтитрування, дубляж, закадровий голос і SDH (субтитри для людей з порушеннями слуху). Інші типи включають живе створення субтитрів, переклад жестовою мовою, аудіодискрипцію та інструменти перекладу на основі ШІ.
Так, HeyGen може автоматично перекладати відео більш ніж 175 мовами та діалектами. Він зберігає Ваш голос завдяки клонуванню та синхронізує рухи губ, роблячи переклад природним і автентичним для глобальної авдиторії.
Так, HeyGen пропонує безкоштовний план, який дозволяє Вам перекладати до 3 відео на місяць, кожне тривалістю до 3 хвилин. До нього входять такі можливості, як субтитри зі ШІ, озвучування голосом зі ШІ та синхронізація губ (lip-sync) більш ніж 175 мовами та діалектами.
Для тих, хто шукає вищу точність, більше мовних опцій та розширені можливості, наші преміум-плани пропонують розширене налаштування та покращений синтез голосу.
Відеоперекладач HeyGen має високу точність, забезпечує природну синхронізацію губ і клонування голосу для чистого аудіо й поширених мов, а для максимальної точності доступна корпоративна вичитка.
HeyGen широко вважають одним із найкращих AI-відео перекладачів. Він підтримує локалізацію відео, клонування голосу та функції перекладу відео більш ніж 175 мовами й діалектами.
Переклад відео зі ШІ відрізняється від субтитрів, адже виходить за межі простого показу перекладеного тексту на екрані. Він перекладає Ваш голос іншою мовою, відтворює його за допомогою клонування голосу та бездоганно синхронізує з відео.
У результаті Ви створюєте повністю занурювальний досвід, за якого Ваша авдиторія відчуває, ніби Ви природно розмовляєте їхньою рідною мовою.
AI-аватари створюють Ваш цифровий образ, який відтворює Ваші жести, міміку та манеру мовлення. Незалежно від того, чи Ви презентуєте, розповідаєте історії або навчаєте, Ваш аватар робить багатомовний контент особистим і захопливим без потреби в додаткових записах, закадровому голосі чи дубляжі.
Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та прискорюють зростання завдяки найінноваційнішому відео зі ШІ.