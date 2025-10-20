Створюйте високоякісні AI face swap-відео за лічені хвилини. Завантажте медіа, оберіть обличчя — і отримайте реалістичний результат з природним освітленням та мімікою. Жодних навичок відеомонтажу не потрібно.
Оберіть якісне фото, на якому видно обличчя, яке Ви хочете замінити
Оберіть якісне фото обличчя, яке Ви хочете використати
Заміна обличчя зі ШІ в один клік
Face Swap від HeyGen дає змогу замінити обличчя у Вашому медіа всього одним завантаженням і кліком — без таймлайнів, масок чи ручного кейфреймінгу. Ви обираєте вихідне зображення або кліп, завантажуєте нове обличчя й натискаєте Generate/Process; ШІ повністю працює у браузері й виконує заміну обличчя для Вас від початку й до кінця.
Природне відтворення міміки обличчя, рухів і освітлення
Система автоматично зіставляє риси обличчя, відтінок шкіри та освітлення з завантаженого обличчя, щоб нове обличчя виглядало реалістично поєднаним з оригінальною сценою. Вона відстежує міміку та мікрорухи покадрово, допомагаючи заміненому обличчю точно повторювати ракурси, рухи й реакції так, ніби воно було в оригінальному відео.
Високоякісні результати зі звичайних фото
Ви можете отримати професійні на вигляд заміни обличчя, просто завантаживши чіткі фото анфас, без студійного обладнання чи спеціальних навичок. HeyGen оптимізовано для добре освітлених зображень 720p або вищої якості з відкритими обличчями, і ми радимо уникати розмитих, пересвічених, з профілю або мультяшних кадрів, щоб результати виглядали максимально правдоподібно.
Багаторазові, готові до робочих процесів результати для швидкої ітерації
Кожну вдалу заміну можна зберегти й повторно використовувати в різних проєктах, а не робити одноразовий рендер — як збережений результат або як частину Вашої бібліотеки аватарів. Це дає змогу легко й швидко тестувати різні фото, концепції та образи (перестворюючи їх за потреби), а найкращі версії безпосередньо підключати до майбутніх відео та ширших робочих процесів у HeyGen.
Сфери застосування технології AI face swap
Swap a stock face with your own or a brand representative's so every training, explainer, or marketing video stays on-brand without reshooting. Keep the same script and scenes, then update who appears on camera for different regions, roles, or clients in a few clicks.
Generate multiple face swap versions of the same base content to test which persona performs best. Marketers can quickly iterate on creatives for A/B tests, personalization, or seasonal campaigns without rebuilding videos from scratch. Try a gender swap or a completely new look to see what resonates.
Enjoy the fun of face swapping by blending your face into iconic movie scenes, viral meme templates, or gif clips. Create playful, shareable content for social media in seconds. It's the easiest way to place your face into any scene and make eye-catching gifs and memes that actually get shared.
Use Face Swap to experiment with different visual styles and character ideas before committing to full production. Drop different faces onto existing footage or avatar setups to see how a concept feels in context. Ideal for pre-viz, pitch videos, or low-risk creative exploration.
Localize training or onboarding content by swapping in local faces while keeping the same core script and structure. Organizations can adapt ai video content to different markets or teams, making videos feel more relatable without re-recording presenters every time.
Як створити Face Swap у HeyGen
Станьте обличчям власного цифрового світу. Ваш AI-аватар, створений за допомогою ШІ, передає Вашу індивідуальність, емоції та рухи, водночас підсилюючи залученість і розуміння.
На головній сторінці HeyGen відкрийте розділ Apps і виберіть Face Swap, щоб перейти до цього інструмента.
Виберіть аватар, який Ви хочете відредагувати. За потреби оберіть конкретний Look, який бажаєте оновити.
Завантажте чітке, фронтальне, добре освітлене фото людини. Зображення має бути щонайменше 720p і без тіней, бокових ракурсів чи будь-чого, що закриває обличчя.
Натисніть «Попередній перегляд» або «Створити», щоб застосувати нове обличчя. Коли Ви будете задоволені результатом, збережіть аватар, щоб надалі використовувати його у своїх відео.
Це інструмент на основі ШІ, який замінює обличчя на фото або у відео, зберігаючи природні міміку, освітлення та рух. Система відстежує кожен кадр для акуратного, реалістичного поєднання, що чудово підходить для соцмереж, маркетингу та креативного монтажу.
Так. Ви можете завантажити чітке зображення або відеокліп, і HeyGen створить плавну та точну заміну обличчя за лічені хвилини. Інструмент підтримує формати MP4, MOV і WebM для відео та JPG або PNG для зображень.
Так. ШІ підбирає відтінок шкіри, освітлення, ракурси та мікровирази, тож фінальний результат рухається й реагує так само, як оригінальне відео. Завдяки цьому заміни виглядають правдоподібно навіть у динамічних сценах.
Більшість відео обробляються за кілька хвилин залежно від тривалості та роздільної здатності. Робочий процес повністю відбувається в браузері, тож Ви можете завантажувати, переглядати та завантажувати файли без встановлення програмного забезпечення.
Так, Ви можете використовувати результати в комерційних цілях, якщо маєте права і на відеоматеріали, і на обличчя, які Ви завантажуєте. Багато брендів використовують заміну обличчя, щоб тестувати концепції або швидко створювати варіанти маркетингових матеріалів. Для індивідуальних креаторів тариф Creator починається від $29
Так. Ви можете завантажувати нові обличчя, вдосконалювати свій кліп або повторно створювати заміну в будь-який час. Для додаткових параметрів редагування Ви можете покращити своє відео за допомогою персоналізованої відеоплатформи.
Так. Файли обробляються конфіденційно та видаляються після створення. Ваші фото й відеокліпи ніколи не передаються іншим і не використовуються повторно.
Звісно. Після створення зміненого кліпу Ви навіть можете перетворити його на покроковий контент, використовуючи створення відео у форматі розмови за допомогою AI-аватар генератора
