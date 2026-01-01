Кейс зі ШІ від Komatsu демонструє, як бізнес може використовувати AI-аватари, щоб трансформувати навчання та комунікацію. Створюючи багатомовні, послідовні та залучальні відео, Komatsu підвищила рівень проходження курсів майже до 90%, покращила запам’ятовування матеріалу та скоротила витрати на виробництво. Їхній успіх показує, як історії клієнтів про використання ШІ демонструють масштабовані, узгоджені з брендом навчальні рішення, які можуть виходити за межі навчання й застосовуватися в маркетингу та глобальній комунікації.