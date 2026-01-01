Vision Creative Labs використовує AI-аватари та інструменти перекладу HeyGen, щоб допомогти фінансовим компаніям масштабувати виробництво відео з кількох на рік до 50–60 на день, підвищуючи залученість і рентабельність інвестицій (ROI).
STUDIO 47, провідний регіональний новинний мовник у Німеччині, трансформував свою ньюзрум-редакцію за допомогою HeyGen, досягнувши на 80% швидшого виробництва та 60% економії витрат під час масштабування контенту.
Дізнайтеся, як Ліза Анугвом Нарх використала HeyGen, щоб перетворити свої знання на успішний бізнес у сфері комунікацій, без зусиль створювати відео та легко масштабувати свій вплив.
Дізнайтеся, як Miro досягла 10-кратного зростання швидкості створення відео з HeyGen, що дало змогу швидше, масштабовано та локалізовано створювати навчальний контент для 90 мільйонів користувачів.
Дізнайтеся, як Reply.io використовує AI-інструменти HeyGen, щоб оптимізувати відео-комунікацію, підвищити залученість та персоналізувати спілкування з клієнтами для кращих результатів продажів.
Дізнайтеся, як Dolsten & Co. використовує HeyGen, щоб створювати прототипи, швидко ітеративно вдосконалювати та доставляти високоякісні креативні матеріали за лічені дні замість місяців, відкриваючи можливості для швидшої співпраці, сміливіших ідей і масштабованого сторітелінгу на основі ШІ.
Кейси зі ШІ від HeyGen показують, як компанії скорочують час виробництва, масштабують контент у всьому світі та підсилюють креативність. Команди завершують відео за лічені години, агенції створюють матеріали кількома мовами, а бренди оживляють кампанії за допомогою аватарів, зменшуючи витрати й водночас забезпечуючи масштабований, якісний сторітелінг на різних ринках.
Кейси зі ШІ від HeyGen демонструють, як персоналізовані масштабовані відео підвищують залученість і рентабельність інвестицій. Бренди подвоїли конверсію та утримання завдяки онбординг-відео, утричі збільшили залученість завдяки персоналізованим кампаніям і розширили глобальне охоплення за допомогою багатомовного контенту, доводячи, що HeyGen дає маркетологам змогу масштабувати персоналізацію, скорочувати витрати та посилювати вплив.
Кейси HeyGen у сфері освіти зі ШІ демонструють, як навчальні заклади та компанії підвищують результати навчання. Аватари забезпечують рольові ігри для відпрацювання навичок, підприємства модернізують навчання з комплаєнсу, медичні команди пришвидшують створення медичного контенту, а викладачі проводять багатомовні заняття, роблячи навчання більш захопливим, масштабованим і ефективним для шкіл, бізнесу та професійного розвитку.
Кейси HeyGen зі ШІ в охороні здоров’я демонструють, як медичні заклади покращують комунікацію, знижують витрати та розширюють доступ до послуг. Лікарі діляться медичними знаннями через пояснювальні відео, команди скорочують час створення навчальних матеріалів на 50%, а провайдери масштабують багатомовний контент для сертифікації, забезпечуючи точну й економічно ефективну освіту для пацієнтів, фахівців і міжнародної авдиторії.
Würth перейшла від письмової до відео-першої комунікації, використовуючи HeyGen для створення багатомовних відео з аватарами. Вони скоротили витрати на переклад на 80%, удвічі зменшили час виробництва та дали змогу співробітникам опанувати платформу всього за 45 хвилин, зробивши глобальне, залучальне навчання й комунікацію ефективнішими та економнішими.
Кейс зі ШІ від Komatsu демонструє, як бізнес може використовувати AI-аватари, щоб трансформувати навчання та комунікацію. Створюючи багатомовні, послідовні та залучальні відео, Komatsu підвищила рівень проходження курсів майже до 90%, покращила запам’ятовування матеріалу та скоротила витрати на виробництво. Їхній успіх показує, як історії клієнтів про використання ШІ демонструють масштабовані, узгоджені з брендом навчальні рішення, які можуть виходити за межі навчання й застосовуватися в маркетингу та глобальній комунікації.
Досвід trivago з HeyGen демонструє, що маркетингові кейси зі ШІ можуть кардинально спростити локалізацію відео. Використовуючи AI-перекладачі та аватари HeyGen, trivago скоротила час постпродакшену вдвічі (заощадивши 3–4 місяці), швидко локалізувала телерекламу для 30 ринків і зберегла цілісність бренду, щоб забезпечити масштабовані, ефективні та високоякісні маркетингові результати.
Ogilvy співпрацювала з HeyGen, щоб створювати емоційно виразні маркетингові відео з аватарами, зокрема кампанію, орієнтовану на покоління Z, із використанням образу співачки. Завдяки аватарам HeyGen вони змогли масово створювати високоперсоналізований, локалізований контент, посилюючи зв’язок з авдиторією, зберігаючи емоційний тон і підсилюючи залученість на різних ринках.
