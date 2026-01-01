90%

рівень перегляду відео до кінця

25%

зростання показників завершення

у 10 разів

збільшення швидкості створення відео

10–15

мов у кожному відео

80%

скорочення витрат на переклад

1 000 €

заощаджено на кожній хвилині відео

Як провідні бренди світу створюють контент з HeyGen

Дізнайтеся, чому понад 100 000 провідних світових брендів використовують HeyGen, щоб створювати відео за лічені хвилини, скорочувати час виробництва, зменшувати витрати та масштабувати обсяги без втрати якості.

company logo 1
Логотип Wondershare
Логотип Atlassian
Логотип HubSpot
Логотип Miro
Логотип Salesforce
Логотип HBO
Логотип Lemonade
Логотип HP
Логотип Duolingo
company logo 11
Логотип Salesforce
Логотип Salesforce
company logo 14
Vision Creative Labs
Avatar Video

Vision Creative Labs

Vision Creative Labs використовує AI-аватари та інструменти перекладу HeyGen, щоб допомогти фінансовим компаніям масштабувати виробництво відео з кількох на рік до 50–60 на день, підвищуючи залученість і рентабельність інвестицій (ROI).

STUDIO 47
Avatar Video

STUDIO 47

STUDIO 47, провідний регіональний новинний мовник у Німеччині, трансформував свою ньюзрум-редакцію за допомогою HeyGen, досягнувши на 80% швидшого виробництва та 60% економії витрат під час масштабування контенту.

Lisa Anugwom Narh
Avatar Video

Lisa Anugwom Narh

Дізнайтеся, як Ліза Анугвом Нарх використала HeyGen, щоб перетворити свої знання на успішний бізнес у сфері комунікацій, без зусиль створювати відео та легко масштабувати свій вплив.

Miro
Avatar Video

Miro

Дізнайтеся, як Miro досягла 10-кратного зростання швидкості створення відео з HeyGen, що дало змогу швидше, масштабовано та локалізовано створювати навчальний контент для 90 мільйонів користувачів.

Reply.io
Avatar Video

Reply.io

Дізнайтеся, як Reply.io використовує AI-інструменти HeyGen, щоб оптимізувати відео-комунікацію, підвищити залученість та персоналізувати спілкування з клієнтами для кращих результатів продажів.

Dolsten & Co.
Avatar Video

Dolsten & Co.

Дізнайтеся, як Dolsten & Co. використовує HeyGen, щоб створювати прототипи, швидко ітеративно вдосконалювати та доставляти високоякісні креативні матеріали за лічені дні замість місяців, відкриваючи можливості для швидшої співпраці, сміливіших ідей і масштабованого сторітелінгу на основі ШІ.

Є запитання? У нас є відповіді.

Що бізнеси можуть дізнатися з кейсів зі ШІ, створених на основі технологій HeyGen?

Кейси зі ШІ від HeyGen показують, як компанії скорочують час виробництва, масштабують контент у всьому світі та підсилюють креативність. Команди завершують відео за лічені години, агенції створюють матеріали кількома мовами, а бренди оживляють кампанії за допомогою аватарів, зменшуючи витрати й водночас забезпечуючи масштабований, якісний сторітелінг на різних ринках.

Як кейси використання ШІ в маркетингу демонструють кращу залученість і ROI з HeyGen?

Кейси зі ШІ від HeyGen демонструють, як персоналізовані масштабовані відео підвищують залученість і рентабельність інвестицій. Бренди подвоїли конверсію та утримання завдяки онбординг-відео, утричі збільшили залученість завдяки персоналізованим кампаніям і розширили глобальне охоплення за допомогою багатомовного контенту, доводячи, що HeyGen дає маркетологам змогу масштабувати персоналізацію, скорочувати витрати та посилювати вплив.

Які результати демонструють кейси використання ШІ в освіті з HeyGen для навчання та тренінгів?

Кейси HeyGen у сфері освіти зі ШІ демонструють, як навчальні заклади та компанії підвищують результати навчання. Аватари забезпечують рольові ігри для відпрацювання навичок, підприємства модернізують навчання з комплаєнсу, медичні команди пришвидшують створення медичного контенту, а викладачі проводять багатомовні заняття, роблячи навчання більш захопливим, масштабованим і ефективним для шкіл, бізнесу та професійного розвитку.

Як кейси використання ШІ в охороні здоров'я застосовують HeyGen для покращення комунікації та зниження витрат?

Кейси HeyGen зі ШІ в охороні здоров’я демонструють, як медичні заклади покращують комунікацію, знижують витрати та розширюють доступ до послуг. Лікарі діляться медичними знаннями через пояснювальні відео, команди скорочують час створення навчальних матеріалів на 50%, а провайдери масштабують багатомовний контент для сертифікації, забезпечуючи точну й економічно ефективну освіту для пацієнтів, фахівців і міжнародної авдиторії.

Як Würth Group використала створення відео зі ШІ в HeyGen, щоб досягти успіху?

Würth перейшла від письмової до відео-першої комунікації, використовуючи HeyGen для створення багатомовних відео з аватарами. Вони скоротили витрати на переклад на 80%, удвічі зменшили час виробництва та дали змогу співробітникам опанувати платформу всього за 45 хвилин, зробивши глобальне, залучальне навчання й комунікацію ефективнішими та економнішими.

Що бізнеси можуть запозичити в Komatsu з історій клієнтів про ШІ, у яких використовуються AI-аватари?

Кейс зі ШІ від Komatsu демонструє, як бізнес може використовувати AI-аватари, щоб трансформувати навчання та комунікацію. Створюючи багатомовні, послідовні та залучальні відео, Komatsu підвищила рівень проходження курсів майже до 90%, покращила запам’ятовування матеріалу та скоротила витрати на виробництво. Їхній успіх показує, як історії клієнтів про використання ШІ демонструють масштабовані, узгоджені з брендом навчальні рішення, які можуть виходити за межі навчання й застосовуватися в маркетингу та глобальній комунікації.

Як trivago покращила маркетингові результати за допомогою AI-кейсів HeyGen?

Досвід trivago з HeyGen демонструє, що маркетингові кейси зі ШІ можуть кардинально спростити локалізацію відео. Використовуючи AI-перекладачі та аватари HeyGen, trivago скоротила час постпродакшену вдвічі (заощадивши 3–4 місяці), швидко локалізувала телерекламу для 30 ринків і зберегла цілісність бренду, щоб забезпечити масштабовані, ефективні та високоякісні маркетингові результати.

Як Ogilvy використала AI-аватари у маркетингових кейсах зі ШІ?

Ogilvy співпрацювала з HeyGen, щоб створювати емоційно виразні маркетингові відео з аватарами, зокрема кампанію, орієнтовану на покоління Z, із використанням образу співачки. Завдяки аватарам HeyGen вони змогли масово створювати високоперсоналізований, локалізований контент, посилюючи зв’язок з авдиторією, зберігаючи емоційний тон і підсилюючи залученість на різних ринках.

