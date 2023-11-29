У кожного є своя історія. HeyGen дає Вам змогу розповісти про це.
Чому ми створюємо HeyGen. Від ідеї до інновації
HeyGen починався з простої ідеї — зробити створення відео легким і безперешкодним. Сьогодні ми змінюємо підхід до сторітелінгу за допомогою ШІ, надаючи змогу кожному створювати високоякісні відео без обмежень.
Ми живемо у світі, де відео на першому місці
Щодня на YouTube переглядають понад 1 мільярд годин відео, а середньостатистична людина дивиться 17 годин відео щотижня. Тож якщо бізнес хоче мати клієнтів, йому потрібні відео. А відео потребують камер — і акторів, локацій, програм для монтажу, дозйомок… з урахуванням усього цього готові відео можуть коштувати щонайменше $1,000 за хвилину.
А потім з’явився ШІ
Люди люблять відео. Але більшість не любить бути в кадрі. Саме це засновник Joshua Xu усвідомив, коли працював інженером у Snap, створюючи функції для SnapChat Ads та AI-камери. Але завдяки створенню відео зі ШІ кожен може розкрити в собі оповідача історій — прибравши камеру, Ви насправді розблоковуєте креативність і свободу у візуальному сторітелінгу. Так і з’явився HeyGen.
Тепер Вам потрібен лише сценарій
З HeyGen бізнеси можуть просто написати свій сценарій і створити своє відео. Без камери, без бюджету, без зайвого клопоту. Ми допомогли понад 100 000 компаній і мільйонам людей створювати, локалізувати та персоналізувати відео у великих масштабах — і ми лише починаємо. Встановлюючи галузеві стандарти етичного використання відео зі ШІ та очолюючи рух до ще більш занурювальних AI-досвідів, ми розуміємо, що це тільки початок. Нам цікаво побачити, куди приведе ця історія.
Створений для найкращих, підтриманий найкращими
HeyGen пишається підтримкою провідних інвесторів, зокрема Benchmark, Conviction, Thrive Capital та Bond, які поділяють наше бачення трансформації сторітелінгу за допомогою відео на основі ШІ.
Стартап відео зі ШІ HeyGen отримав оцінку $500 мільйонів у раунді фінансування
Bloomberg
20 червня 2024 р.
HeyGen злітає на ракеті буму відео зі ШІ
Forbes
6 листопада 2025 р.
44 найперспективніші AI-стартапи 2024 року за версією провідних венчурних інвесторів
Business Insider
9 вересня 2024 р.
Стартап відео зі ШІ HeyGen отримав оцінку $500 мільйонів у раунді фінансування
Forbes
29 лист. 2023 р.
Наші офіси
Наші глобальні офіси об’єднують найяскравіші таланти, щоб формувати майбутнє створення відео на основі ШІ.
Лос-Анджелес
12130 Millennium Drive, Suite 300 Лос-Анджелес, CA 90094
Сан-Франциско
180 Sansome Street Сан-Франциско, CA 94104
Пало-Альто
3101 Park Blvd Palo Alto, CA 94306
Торонто
1 University Ave Торонто, Онтаріо M5J 1T1
Ми прагнемо робити все правильно
Довіра та безпека є пріоритетом у нашій роботі. Наші передові протоколи верифікації користувачів і потужні процеси модерації контенту постійно підвищують рівень безпеки, відповідальності та етичних стандартів наших продуктів.
SOC 2 ТИП II
GDPR
CCPA
DPF
AI ACT
Маєте запитання? У нас є відповіді
Чи забезпечує інструмент дубляжу зі ШІ від HeyGen найприроднішу синхронізацію губ?
Так. HeyGen створено з використанням передової технології синхронізації обличчя, яка забезпечує ідеальне узгодження рухів губ із закадровим голосом. Це створює природний, максимально наближений до людського досвід дубляжу, що бездоганно працює з різними форматами контенту — від маркетингових відео до навчальних матеріалів.
Що робить інструмент AI-дубляжу HeyGen?
Інструмент дубляжу голосу HeyGen замінює оригінальне аудіо на багатомовні голосові доріжки, створені ШІ, з повним збереженням тону, стилю та синхронізації губ. Він дає змогу авторам миттєво створювати професійні локалізовані відео без складкого монтажу та дорогих команд дубляжу.
Чи може HeyGen ефективно працювати з кількома мовами?
Так. HeyGen підтримує багатомовний дубляж більш ніж 175 мовами та діалектами, що дає змогу швидко адаптувати одне відео багатьма мовами. Це робить глобальний розподіл контенту безперебійним для підприємств і контент-кріейторів, які прагнуть забезпечити стабільну якість на міжнародних ринках.
Як ШІ забезпечує точну синхронізацію губ під час дубляжу?
HeyGen узгоджує звукові доріжки з рухами обличчя за допомогою моделей анімації та таймінгу на основі ШІ. Це гарантує, що дубльована мова природно відповідає рухам губ, тож глядачі зосереджуються на змісті, а не помічають відволікаючі проблеми із синхронізацією.
Чи звучить дубляж голосу природно, по-людськи, чи роботизовано?
Голоси зі ШІ від HeyGen звучать природно, виразно й професійно. На відміну від роботизованих інструментів перетворення тексту на мовлення, вони створюють тепле й природне аудіо, завдяки чому відео для навчання, маркетингу чи сторітелінгу сприймаються автентично.
Чи можу я обрати різні голоси або акценти під час дубляжу?
Так. HeyGen пропонує велику бібліотеку голосів різної статі, тембру та регіональних акцентів. Така гнучкість допомагає Вам узгодити відео з брендингом, очікуваннями авдиторії та культурним контекстом для максимального ефекту.
Чи потрібні мені навички відеомонтажу, щоб користуватися AI-дубляжем HeyGen?
Жодних навичок монтажу не потрібно. Просто завантажте своє відео, оберіть мову та голос — і HeyGen автоматично подбає про все. Інтуїтивний інтерфейс платформи робить дубляж доступним навіть для початківців.
Чи зробить HeyGen дубляж різними мовами простим для кіно та телебачення?
HeyGen спрощує мовний дубляж для кіно та телебачення. Платформа забезпечує природну адаптацію голосу більш ніж 175 мовами та діалектами. Це допомагає з глобальним розповсюдженням контенту, зберігаючи оригінальну атмосферу та емоційний вплив.
