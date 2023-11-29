Про HeyGen

У HeyGen наша місія полягає в тому, щоб надати людям більше можливостей завдяки доступному створенню відео зі ШІ. Ми віримо, що кожен має змогу втілювати свою креативність у життя без потреби в дорогому обладнанні чи необмежених ресурсах.

131 882 274Створені відео
106 241 585Створені аватари
18 133 863Перекладені відео
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Bosh
Komatsu
Coursera
Spring Health
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам втілення своїх історій у життя.
Наша місія

У кожного є своя історія. HeyGen дає Вам змогу розповісти про це.

ABOUT US

Чому ми створюємо HeyGen. Від ідеї до інновації

HeyGen починався з простої ідеї — зробити створення відео легким і безперешкодним. Сьогодні ми змінюємо підхід до сторітелінгу за допомогою ШІ, надаючи змогу кожному створювати високоякісні відео без обмежень.

Ми живемо у світі, де відео на першому місці

Щодня на YouTube переглядають понад 1 мільярд годин відео, а середньостатистична людина дивиться 17 годин відео щотижня. Тож якщо бізнес хоче мати клієнтів, йому потрібні відео. А відео потребують камер — і акторів, локацій, програм для монтажу, дозйомок… з урахуванням усього цього готові відео можуть коштувати щонайменше $1,000 за хвилину.

А потім з’явився ШІ

Люди люблять відео. Але більшість не любить бути в кадрі. Саме це засновник Joshua Xu усвідомив, коли працював інженером у Snap, створюючи функції для SnapChat Ads та AI-камери. Але завдяки створенню відео зі ШІ кожен може розкрити в собі оповідача історій — прибравши камеру, Ви насправді розблоковуєте креативність і свободу у візуальному сторітелінгу. Так і з’явився HeyGen.

Тепер Вам потрібен лише сценарій

З HeyGen бізнеси можуть просто написати свій сценарій і створити своє відео. Без камери, без бюджету, без зайвого клопоту. Ми допомогли понад 100 000 компаній і мільйонам людей створювати, локалізувати та персоналізувати відео у великих масштабах — і ми лише починаємо. Встановлюючи галузеві стандарти етичного використання відео зі ШІ та очолюючи рух до ще більш занурювальних AI-досвідів, ми розуміємо, що це тільки початок. Нам цікаво побачити, куди приведе ця історія.

Створений для найкращих, підтриманий найкращими

HeyGen пишається підтримкою провідних інвесторів, зокрема Benchmark, Conviction, Thrive Capital та Bond, які поділяють наше бачення трансформації сторітелінгу за допомогою відео на основі ШІ.

Benchmark
Conviction
THrive
Bond

Стартап відео зі ШІ HeyGen отримав оцінку $500 мільйонів у раунді фінансування

Bloomberg

20 червня 2024 р.

HeyGen злітає на ракеті буму відео зі ШІ

Forbes

6 листопада 2025 р.

44 найперспективніші AI-стартапи 2024 року за версією провідних венчурних інвесторів

Business Insider

9 вересня 2024 р.

Стартап відео зі ШІ HeyGen отримав оцінку $500 мільйонів у раунді фінансування

Forbes

29 лист. 2023 р.

Наші офіси

Наші глобальні офіси об’єднують найяскравіші таланти, щоб формувати майбутнє створення відео на основі ШІ.

Лос-Анджелес

12130 Millennium Drive, Suite 300 Лос-Анджелес, CA 90094

Сан-Франциско

180 Sansome Street Сан-Франциско, CA 94104

Пало-Альто

3101 Park Blvd Palo Alto, CA 94306

Торонто

1 University Ave Торонто, Онтаріо M5J 1T1

Ми прагнемо робити все правильно

Довіра та безпека є пріоритетом у нашій роботі. Наші передові протоколи верифікації користувачів і потужні процеси модерації контенту постійно підвищують рівень безпеки, відповідальності та етичних стандартів наших продуктів.

SOC 2 ТИП II

GDPR

CCPA

DPF

AI ACT

Маєте запитання? У нас є відповіді

Чи забезпечує інструмент дубляжу зі ШІ від HeyGen найприроднішу синхронізацію губ?

Так. HeyGen створено з використанням передової технології синхронізації обличчя, яка забезпечує ідеальне узгодження рухів губ із закадровим голосом. Це створює природний, максимально наближений до людського досвід дубляжу, що бездоганно працює з різними форматами контенту — від маркетингових відео до навчальних матеріалів.

Що робить інструмент AI-дубляжу HeyGen?

Інструмент дубляжу голосу HeyGen замінює оригінальне аудіо на багатомовні голосові доріжки, створені ШІ, з повним збереженням тону, стилю та синхронізації губ. Він дає змогу авторам миттєво створювати професійні локалізовані відео без складкого монтажу та дорогих команд дубляжу.

Чи може HeyGen ефективно працювати з кількома мовами?

Так. HeyGen підтримує багатомовний дубляж більш ніж 175 мовами та діалектами, що дає змогу швидко адаптувати одне відео багатьма мовами. Це робить глобальний розподіл контенту безперебійним для підприємств і контент-кріейторів, які прагнуть забезпечити стабільну якість на міжнародних ринках.

Як ШІ забезпечує точну синхронізацію губ під час дубляжу?

HeyGen узгоджує звукові доріжки з рухами обличчя за допомогою моделей анімації та таймінгу на основі ШІ. Це гарантує, що дубльована мова природно відповідає рухам губ, тож глядачі зосереджуються на змісті, а не помічають відволікаючі проблеми із синхронізацією.

Чи звучить дубляж голосу природно, по-людськи, чи роботизовано?

Голоси зі ШІ від HeyGen звучать природно, виразно й професійно. На відміну від роботизованих інструментів перетворення тексту на мовлення, вони створюють тепле й природне аудіо, завдяки чому відео для навчання, маркетингу чи сторітелінгу сприймаються автентично.

Чи можу я обрати різні голоси або акценти під час дубляжу?

Так. HeyGen пропонує велику бібліотеку голосів різної статі, тембру та регіональних акцентів. Така гнучкість допомагає Вам узгодити відео з брендингом, очікуваннями авдиторії та культурним контекстом для максимального ефекту.

Чи потрібні мені навички відеомонтажу, щоб користуватися AI-дубляжем HeyGen?

Жодних навичок монтажу не потрібно. Просто завантажте своє відео, оберіть мову та голос — і HeyGen автоматично подбає про все. Інтуїтивний інтерфейс платформи робить дубляж доступним навіть для початківців.

Чи зробить HeyGen дубляж різними мовами простим для кіно та телебачення?

HeyGen спрощує мовний дубляж для кіно та телебачення. Платформа забезпечує природну адаптацію голосу більш ніж 175 мовами та діалектами. Це допомагає з глобальним розповсюдженням контенту, зберігаючи оригінальну атмосферу та емоційний вплив.

