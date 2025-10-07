AI-генератор реклам для Facebook для швидких результатів

Почніть з URL продукту, короткого сценарію або простого брифу й отримайте відшліфовані рекламні оголошення для Facebook без зйомки та ручного монтажу. HeyGen автоматично створює текст, візуали, співвідношення сторін і локалізовані версії, щоб команди могли швидше запускати більше високоефективних варіантів реклами.
When a product window is short, traditional shoots slow you down. Paste a product URL or brief and HeyGen will generate focused video or image ads with clear hooks and CTAs so you can launch campaigns in hours rather than weeks.
Converting many SKUs into ads is resource intensive, especially when using an AI ad generator. HeyGen automates creative generation for each product, producing consistent visuals and copy so teams can run parallel campaigns for large catalogs without increasing headcount using our AI ad generator.
Expanding into new markets requires translated creatives. HeyGen translates scripts, recreates voiceovers, and aligns captions and pacing so you can test localized messages quickly and cost effectively.
Short form formats reward attention grabbing edits and pacing. HeyGen builds vertical and square videos optimized for Reels and Stories with fast hooks, readable captions, and platform-ready timing to boost early engagement.
Retargeting needs many tailored messages to resonate. HeyGen creates customized variants for audience segments, highlighting benefits, discounts, or social proof to increase conversion rates from warm traffic with tailored ad copies.
Agencies must deliver volume and consistency across clients. HeyGen accelerates campaign creation, enforces brand guidelines with reusable brand kits, and exports organized assets for ad managers and reporting tools.
Чому HeyGen — найкращий AI-генератор реклам для Facebook
HeyGen поєднує швидке створення відео, креативи, оптимізовані під платформи, та автоматизоване тестування, щоб допомогти командам масштабувати рекламу у Facebook без Studio. Створюйте кілька концепцій оголошень, перекладайте скрипти й швидко вдосконалюйте їх, щоб підвищити рентабельність інвестицій (ROI).
Створюйте готові до запуску креативи для Facebook з тексту або URL за лічені хвилини. HeyGen створює візуали, анімацію та текст на екрані за допомогою інструменту на базі ШІ, тож команди можуть обійтися без зйомок і тривалих циклів монтажу.
Автоматично змінюйте розмір і формат креативів для Feed, Stories, Reels і Messenger. HeyGen забезпечує відповідність співвідношень сторін, темпу та субтитрів правилам розміщення Facebook і найкращим практикам.
HeyGen пропонує цільові авдиторії, створює варіанти для A/B‑тестування та з часом оптимізує тексти й візуали, щоб Ваші оголошення отримували більше кліків і коштували дешевше.
Посилання на робочий процес створення відео та зображень
Вставте URL продукту або лендингової сторінки, і HeyGen витягне ключові повідомлення, зображення та фото продукту. Система розміщує ці матеріали в багатосценні чернетки та створює як зображення, так і відеокреативи, готові для кампаній у Facebook без ручного компонування. Скористайтеся процесом link to video, щоб миттєво перетворювати сторінки продуктів на короткі кліпи для соцмереж або статичні рекламні кадри.
Автоматизований копірайтинг і креативні комбінації
HeyGen створює варіанти заголовків, основного тексту та CTA, адаптовані під цілі Вашої кампанії. Движок поєднує варіанти тексту зі створеними візуалами та запропонованими «гачками», щоб отримати десятки рекламних концепцій. Кожен чернетковий варіант відповідає обмеженням довжини тексту платформи та використовує перевірені моделі переконання, щоб підвищити клікабельність і конверсію.
Вбудована локалізація та голосові опції
Перекладайте сценарії та заново створюйте озвучення за допомогою відеоперекладача, щоб швидко запускати рекламу на різних ринках, використовуючи наш AI ad maker. HeyGen підтримує багатомовний синтез голосу та синхронізацію губ для відеореклами, а також оновлює субтитри й текст на екрані, щоб локалізовані креативи виглядали природно й послідовно.
Інструменти пакетного створення та тестування варіантів
Створюйте й експортуйте великі партії варіантів реклами, змінюючи хук, зображення або CTA. HeyGen впорядковує експорти за правилами найменування та налаштуваннями, готовими до публікації на платформах, тож Вам легко запускати структуровані A/B‑тести й удосконалювати найуспішніші варіанти без трудомісткого перероблення.
Як користуватися AI-генератором рекламних оголошень у Facebook
Створюйте рекламу у Facebook у чотири прості кроки — від брифа до готових до запуску матеріалів.
Вставте сторінку продукту, завантажте зображення або введіть короткий сценарій. HeyGen аналізує характеристики продукту, його функції та візуальні матеріали, щоб створити початкову креативну концепцію.
Оберіть співвідношення сторін, темп і візуальні теми для Feed, Stories, Reels або Messenger. Застосуйте свій брендбук, щоб зберегти послідовність кольорів, шрифтів і логотипів.
Переглядайте кілька варіантів тексту й візуалу, коригуйте заголовки або зображення та створюйте додаткові версії. Використовуйте вбудовані підказки, щоб удосконалити хук і заклики до дії.
Завантажуйте MP4 або PNG-асети, оптимізовані для кожного розміщення, або експортуйте впорядковані пакети для свого менеджера реклами. Результати HeyGen готові до миттєвого завантаження й тестування.
AI-генератор реклам для Facebook автоматизує створення оголошень на основі тексту, зображень або посилань на продукти. HeyGen перетворює брифи на повноцінні креативи для реклами, створюючи текст, візуали, анімацію та експортні файли. Ви надаєте ідею або URL, а рушій створює готові до запуску матеріали, щоб Ваша команда могла запускати більше реклам з меншими витратами часу та коштів.
Так. HeyGen підтримує перетворення зображення на відео та перетворення тексту на відео у робочих процесах, тож Ви можете створювати статичні рекламні оголошення із зображеннями, короткі відеокліпи та багатосценові креативи для соцмереж. Система автоматично форматує ресурси для вертикальних, квадратних і горизонтальних розміщень та оптимізує темп і розташування субтитрів для кожного формату.
Ні. HeyGen автоматично створює переконливі тексти, рекомендовані зачіпки та відповідні візуали. Ви можете налаштовувати результати, але стандартні чернетки вже підготовлені з урахуванням обмежень платформ і найкращих практик підвищення конверсії, тож команди без дизайнерів усе одно можуть запускати високоякісні кампанії.
HeyGen створює кілька варіантів заголовків, описів, візуалів і закликів до дії, щоб Ви могли швидко запускати A/B-тести за допомогою нашого генератора рекламних текстів для Facebook. Платформа організовує пакетний експорт і пропонує поєднання авдиторій та форматів, щоб допомогти Вам швидше ітерувати й масштабувати ті версії, які показують найкращі результати.
Так. Скористайтеся інструментами перекладу відео та локалізації, щоб перекласти сценарії, заново створити озвучку зі збереженням тону та оновити субтитри й текст на екрані. Локалізовані креативи перезбираються з відкоригованим таймінгом і візуальними елементами, щоб виглядати природно кожною мовою та забезпечувати ефективні рекламні оголошення.
Застосовуйте бренд-кити з логотипами, кольорами та шрифтами, які HeyGen послідовно використовує в усіх чернетках для ефективних рекламних оголошень у Facebook. Ви можете фіксувати окремі елементи, затверджувати шаблони та експортувати уніфіковані матеріали для кількох клієнтів або продуктових ліній, щоб підтримувати цілісні кампанії в межах бренду у великому масштабі.
HeyGen експортує відеофайли MP4 та зображення PNG високої роздільної здатності, відформатовані для Feed, Stories, Reels, Messenger та in-stream розміщень. Пакетні параметри експорту дають змогу легко створювати файли, готові до розміщення на платформах, для рекламних менеджерів і інструментів кампаній, що покращує наш процес створення реклами.
Ви зберігаєте право власності на всі креативи, які створюєте. HeyGen використовує ліцензовані ресурси, а створений контент надається для комерційного використання. Завжди переконуйтеся, що будь-які матеріали третіх сторін, які Ви завантажуєте, мають належні права для використання в рекламі.
HeyGen створює креативи відповідно до найкращих практик платформи та загальних політик, зокрема обмежень щодо тексту й рекомендацій щодо розміщення. Ви несете відповідальність за остаточну перевірку та затвердження в Facebook Ads Manager перед запуском.
Почніть із чіткої мети кампанії, надайте стислий опис продукту або URL цільової сторінки, оберіть формати під конкретні платформи та створіть кілька варіантів, щоб протестувати різні зачіпки й візуали. Використовуйте локалізацію, щоб вийти на нові ринки, і задіюйте пакетний експорт для масштабування тестування на різні авдиторії.
