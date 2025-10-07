AI-генератор реклам для Facebook для швидких результатів

Почніть з URL продукту, короткого сценарію або простого брифу й отримайте відшліфовані рекламні оголошення для Facebook без зйомки та ручного монтажу. HeyGen автоматично створює текст, візуали, співвідношення сторін і локалізовані версії, щоб команди могли швидше запускати більше високоефективних варіантів реклами.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Швидкі рекламні оголошення для запуску продукту

When a product window is short, traditional shoots slow you down. Paste a product URL or brief and HeyGen will generate focused video or image ads with clear hooks and CTAs so you can launch campaigns in hours rather than weeks.

Масштабовані промо-кампанії каталогів і колекцій

Converting many SKUs into ads is resource intensive, especially when using an AI ad generator. HeyGen automates creative generation for each product, producing consistent visuals and copy so teams can run parallel campaigns for large catalogs without increasing headcount using our AI ad generator.

Локалізоване тестування ринку

Expanding into new markets requires translated creatives. HeyGen translates scripts, recreates voiceovers, and aligns captions and pacing so you can test localized messages quickly and cost effectively.

Креативний короткий контент для соцмереж

Short form formats reward attention grabbing edits and pacing. HeyGen builds vertical and square videos optimized for Reels and Stories with fast hooks, readable captions, and platform-ready timing to boost early engagement.

Ретаргетинг і динамічні креативи

Retargeting needs many tailored messages to resonate. HeyGen creates customized variants for audience segments, highlighting benefits, discounts, or social proof to increase conversion rates from warm traffic with tailored ad copies.

Робочі процеси агентських кампаній

Agencies must deliver volume and consistency across clients. HeyGen accelerates campaign creation, enforces brand guidelines with reusable brand kits, and exports organized assets for ad managers and reporting tools.

Чому HeyGen — найкращий AI-генератор реклам для Facebook

HeyGen поєднує швидке створення відео, креативи, оптимізовані під платформи, та автоматизоване тестування, щоб допомогти командам масштабувати рекламу у Facebook без Studio. Створюйте кілька концепцій оголошень, перекладайте скрипти й швидко вдосконалюйте їх, щоб підвищити рентабельність інвестицій (ROI).

Швидше створення реклами

Створюйте готові до запуску креативи для Facebook з тексту або URL за лічені хвилини. HeyGen створює візуали, анімацію та текст на екрані за допомогою інструменту на базі ШІ, тож команди можуть обійтися без зйомок і тривалих циклів монтажу.

Формати, оптимізовані для платформ

Автоматично змінюйте розмір і формат креативів для Feed, Stories, Reels і Messenger. HeyGen забезпечує відповідність співвідношень сторін, темпу та субтитрів правилам розміщення Facebook і найкращим практикам.

Безперервне навчання продуктивності

HeyGen пропонує цільові авдиторії, створює варіанти для A/B‑тестування та з часом оптимізує тексти й візуали, щоб Ваші оголошення отримували більше кліків і коштували дешевше.

Посилання на робочий процес створення відео та зображень

Вставте URL продукту або лендингової сторінки, і HeyGen витягне ключові повідомлення, зображення та фото продукту. Система розміщує ці матеріали в багатосценні чернетки та створює як зображення, так і відеокреативи, готові для кампаній у Facebook без ручного компонування. Скористайтеся процесом link to video, щоб миттєво перетворювати сторінки продуктів на короткі кліпи для соцмереж або статичні рекламні кадри.

Автоматизований копірайтинг і креативні комбінації

HeyGen створює варіанти заголовків, основного тексту та CTA, адаптовані під цілі Вашої кампанії. Движок поєднує варіанти тексту зі створеними візуалами та запропонованими «гачками», щоб отримати десятки рекламних концепцій. Кожен чернетковий варіант відповідає обмеженням довжини тексту платформи та використовує перевірені моделі переконання, щоб підвищити клікабельність і конверсію.

Вбудована локалізація та голосові опції

Перекладайте сценарії та заново створюйте озвучення за допомогою відеоперекладача, щоб швидко запускати рекламу на різних ринках, використовуючи наш AI ad maker. HeyGen підтримує багатомовний синтез голосу та синхронізацію губ для відеореклами, а також оновлює субтитри й текст на екрані, щоб локалізовані креативи виглядали природно й послідовно.

Інструменти пакетного створення та тестування варіантів

Створюйте й експортуйте великі партії варіантів реклами, змінюючи хук, зображення або CTA. HeyGen впорядковує експорти за правилами найменування та налаштуваннями, готовими до публікації на платформах, тож Вам легко запускати структуровані A/B‑тести й удосконалювати найуспішніші варіанти без трудомісткого перероблення.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим сценаристам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Стів Соврі, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми працювали над фільмом, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програм
Як це працює

Як користуватися AI-генератором рекламних оголошень у Facebook

Створюйте рекламу у Facebook у чотири прості кроки — від брифа до готових до запуску матеріалів.

Крок 1

Додайте Ваш URL або короткий опис

Вставте сторінку продукту, завантажте зображення або введіть короткий сценарій. HeyGen аналізує характеристики продукту, його функції та візуальні матеріали, щоб створити початкову креативну концепцію.

Крок 2

Оберіть формати та стиль

Оберіть співвідношення сторін, темп і візуальні теми для Feed, Stories, Reels або Messenger. Застосуйте свій брендбук, щоб зберегти послідовність кольорів, шрифтів і логотипів.

Крок 3

Переглядайте та вдосконалюйте варіанти

Переглядайте кілька варіантів тексту й візуалу, коригуйте заголовки або зображення та створюйте додаткові версії. Використовуйте вбудовані підказки, щоб удосконалити хук і заклики до дії.

Крок 4

Експортуйте й запускайте кампанії

Завантажуйте MP4 або PNG-асети, оптимізовані для кожного розміщення, або експортуйте впорядковані пакети для свого менеджера реклами. Результати HeyGen готові до миттєвого завантаження й тестування.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке AI-генератор реклам для Facebook і як HeyGen його використовує?

AI-генератор реклам для Facebook автоматизує створення оголошень на основі тексту, зображень або посилань на продукти. HeyGen перетворює брифи на повноцінні креативи для реклами, створюючи текст, візуали, анімацію та експортні файли. Ви надаєте ідею або URL, а рушій створює готові до запуску матеріали, щоб Ваша команда могла запускати більше реклам з меншими витратами часу та коштів.

Чи може HeyGen створювати як відео-, так і графічні оголошення для Facebook?

Так. HeyGen підтримує перетворення зображення на відео та перетворення тексту на відео у робочих процесах, тож Ви можете створювати статичні рекламні оголошення із зображеннями, короткі відеокліпи та багатосценові креативи для соцмереж. Система автоматично форматує ресурси для вертикальних, квадратних і горизонтальних розміщень та оптимізує темп і розташування субтитрів для кожного формату.

Чи потрібні мені навички дизайну або копірайтингу, щоб створювати ефективні реклами у Facebook?

Ні. HeyGen автоматично створює переконливі тексти, рекомендовані зачіпки та відповідні візуали. Ви можете налаштовувати результати, але стандартні чернетки вже підготовлені з урахуванням обмежень платформ і найкращих практик підвищення конверсії, тож команди без дизайнерів усе одно можуть запускати високоякісні кампанії.

Як HeyGen допомагає тестувати й покращувати ефективність реклами?

HeyGen створює кілька варіантів заголовків, описів, візуалів і закликів до дії, щоб Ви могли швидко запускати A/B-тести за допомогою нашого генератора рекламних текстів для Facebook. Платформа організовує пакетний експорт і пропонує поєднання авдиторій та форматів, щоб допомогти Вам швидше ітерувати й масштабувати ті версії, які показують найкращі результати.

Чи може HeyGen перекладати й локалізувати мої рекламні кампанії у Facebook?

Так. Скористайтеся інструментами перекладу відео та локалізації, щоб перекласти сценарії, заново створити озвучку зі збереженням тону та оновити субтитри й текст на екрані. Локалізовані креативи перезбираються з відкоригованим таймінгом і візуальними елементами, щоб виглядати природно кожною мовою та забезпечувати ефективні рекламні оголошення.

Які інструменти контролю бренду доступні?

Застосовуйте бренд-кити з логотипами, кольорами та шрифтами, які HeyGen послідовно використовує в усіх чернетках для ефективних рекламних оголошень у Facebook. Ви можете фіксувати окремі елементи, затверджувати шаблони та експортувати уніфіковані матеріали для кількох клієнтів або продуктових ліній, щоб підтримувати цілісні кампанії в межах бренду у великому масштабі.

Які формати експорту та варіанти розміщення підтримуються?

HeyGen експортує відеофайли MP4 та зображення PNG високої роздільної здатності, відформатовані для Feed, Stories, Reels, Messenger та in-stream розміщень. Пакетні параметри експорту дають змогу легко створювати файли, готові до розміщення на платформах, для рекламних менеджерів і інструментів кампаній, що покращує наш процес створення реклами.

Кому належать права на рекламу, створену в HeyGen?

Ви зберігаєте право власності на всі креативи, які створюєте. HeyGen використовує ліцензовані ресурси, а створений контент надається для комерційного використання. Завжди переконуйтеся, що будь-які матеріали третіх сторін, які Ви завантажуєте, мають належні права для використання в рекламі.

Чи відповідає реклама HeyGen рекламній політиці Facebook?

HeyGen створює креативи відповідно до найкращих практик платформи та загальних політик, зокрема обмежень щодо тексту й рекомендацій щодо розміщення. Ви несете відповідальність за остаточну перевірку та затвердження в Facebook Ads Manager перед запуском.

Які найкращі практики створення високоефективної реклами у Facebook за допомогою HeyGen?

Почніть із чіткої мети кампанії, надайте стислий опис продукту або URL цільової сторінки, оберіть формати під конкретні платформи та створіть кілька варіантів, щоб протестувати різні зачіпки й візуали. Використовуйте локалізацію, щоб вийти на нові ринки, і задіюйте пакетний експорт для масштабування тестування на різні авдиторії.

