Інструмент для розміщення AI-продакт-плейсменту у брендованих відео

Створюйте природне, реалістичне AI product placement у відео за допомогою HeyGen. Вставляйте продукти в сцени так, щоб це виглядало продумано й доречно в контексті, без перезйомки матеріалу чи ручного редагування кадрів, зберігаючи автентичність історії та безпеку для бренду.

Брендовий контент і спонсорство

Creators integrate sponsor products naturally into videos without interrupting storytelling or viewer experience.

Маркетингові та рекламні відео

Teams showcase products in realistic environments that match campaign messaging without organizing new shoots.

Сторітелінг про товар для e-commerce

Brands demonstrate products in use, context, or lifestyle settings that help viewers imagine ownership.

Партнерства з інфлюенсерами та креаторами

Creators deliver consistent product placement across multiple videos while maintaining creative control and authenticity.

Навчання та внутрішні демо

Companies place tools or products into instructional videos without re-recording every update.

Локалізація та глобальні кампанії

Reuse the same base video and adjust product placement for different markets or regions digitally, changing product visibility as needed.

Чому HeyGen — найкращий інструмент для створення відео з AI-продакт-плейсментом

HeyGen переносить продакт-плейсмент в епоху створення відео зі ШІ, революціонізуючи традиційні методи за допомогою AI-інструментів. Замість нав’язливих оверлеїв чи очевидних вставок, він розміщує продукти так, щоб вони відповідали контексту сцени, увазі глядача та розвитку сюжету, посилюючи інтеграцію продукту.

Створено для реалістичності та довіри

Розміщення продуктів за допомогою ШІ працює лише тоді, коли воно виглядає природно. HeyGen зосереджується на правдоподібному позиціонуванні, щоб продукти органічно вписувалися в сцени й не руйнували відчуття занурення.

Швидше, ніж традиційні робочі процеси з розміщення

Забудьте про перемовини, пересйомки та ручний монтаж. ШІ розміщує все цифрово, скорочуючи час виробництва з тижнів до хвилин.

Створено для сучасних форматів контенту

Від коротких кліпів для соцмереж до довших брендованих відео — розміщення автоматично підлаштовується під формат, кадрування та темп.

Контекстно релевантне вставлення продукту

HeyGen аналізує середовище сцени, ракурс камери та візуальний потік перед розміщенням продукту, забезпечуючи найкращу інтеграцію. Завдяки цьому продукт з’являється там, де логічно має бути, а не «плаває» неприродно. У результаті все виглядає органічно, а не як нав’язлива реклама.

Візуальна узгодженість, безпечна для бренду

Продукти розміщуються з контрольованим масштабом, освітленням і позиціонуванням, щоб відповідати навколишній сцені, подібно до професійних предметних фото. Це захищає сприйняття бренду й допомагає уникати перебільшених або відволікаючих візуальних ефектів. Кожне розміщення підсилює відчуття достовірності та довіру глядача, що є критично важливим для успішних зображень продукту.

Розміщення на основі сценарію та сцени

Розміщення продукту можна спрямовувати відповідно до сценарію або задуму сцени, забезпечуючи органічну інтеграцію зображень продукту. Незалежно від того, чи має продукт бути в центрі уваги, просто помітним у кадрі або лише тонко згадуватися, ШІ відповідно коригує його помітність, покращуючи візуальну подачу продукту. Це допомагає зберігати узгодженість повідомлення з цілями кампанії.

Гнучке повторне використання в різних кампаніях

Щойно продукт розміщено, сцени можна повторно використовувати в кількох відео або їх варіаціях. Це дає змогу командам масштабувати кампанії без повторення роботи з розміщення чи підготовки продакшену, завдяки інструментам ШІ.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим копірайтерам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Стів Соврі, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми вже мали випуск, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Найбільше мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду: тепер ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програм
Як це працює

Як користуватися відеоредактором для розміщення продуктів зі ШІ

Створюйте AI-відео з продакт-плейсментом за допомогою оптимізованого робочого процесу, розробленого для швидкості та повного контролю.

Крок 1

Завантажте або створіть відео

Почніть з наявного відео або створіть нове за допомогою інструментів відео зі ШІ від HeyGen.

Крок 2

Визначте продукт і його призначення

Укажіть продукт, ціль розміщення та рівень помітності, який Ви хочете отримати в сцені.

Крок 3

Застосуйте розміщення зі ШІ

HeyGen вставляє продукт у сцену з урахуванням контексту, освітлення та перспективи для максимальної реалістичності.

Крок 4

Перегляньте та експортуйте

Перегляньте розміщення, за потреби внесіть зміни та експортуйте фінальне відео.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке розміщення продукту зі ШІ?

  1. Розміщення продуктів за допомогою ШІ цифровим способом вставляє продукти у відео реалістично та з урахуванням контексту, без фізичних реквізитів або повторних зйомок за допомогою AI-відео генератора.

Наскільки реалістичними є ці розміщення?

Розміщення створені так, щоб відповідати освітленню сцени, масштабу та перспективі, тож вони природно виглядають частиною оточення, подібно до якісної предметної фотозйомки.

Чи можу Я контролювати, наскільки помітним буде продукт?

Так. Ви можете за допомогою інструментів ШІ визначити, чи буде продукт ледь помітним, другорядним або чітко представленим у кадрі.

Чи працює це для коротких і довгих відео?

Розміщення продукту зі ШІ працює в різних форматах, зокрема в соціальних кліпах, рекламі, пояснювальних відео та довшому брендованому контенті.

Чи можна оновити розміщення пізніше?

Так. Продукти або позиціонування можна змінювати в цифровому форматі без повторного створення відео.

Чи підходить це для спонсорованого контенту?

Так. Багато команд використовують розміщення продуктів зі ШІ для спонсорських інтеграцій, де важливі автентичність і довіра глядачів, застосовуючи AI-фото продуктів.

Чи потрібні мені навички відеомонтажу?

Ні. Процес є покроковим і не потребує ручного композитингу чи складних інструментів редагування.

Кому варто використовувати розміщення продуктів зі ШІ?

Найбільше виграють бренди, креатори, агенції та маркетологи, яким потрібна масштабована, реалістична видимість продукту без складнощів традиційного продакшену.

