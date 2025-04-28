Поширені запитання (FAQ)
Дізнайтеся все, що потрібно про AI-відео генератор HeyGen, генератор AI-аватарів та інструменти перекладу й локалізації зі ШІ. Зануртеся глибше, щоб максимально розкрити потенціал HeyGen, найкращого AI відео генератора.
Про HeyGen
HeyGen — це онлайн-інструмент для створення відео з вбудованими розмовними AI-аватарами, які розкривають творчий потенціал людей, усуваючи дорогі бар’єри традиційних відеозйомки та монтажу.
Оберіть аватара, введіть потрібний текст і натисніть «Надіслати», щоб за кілька хвилин створити ідеальне відео з ведучим!
Ви отримаєте кращий досвід роботи з HeyGen на ПК, але ми створили спеціальну сторінку для мобільних користувачів, щоб Ви могли зробити відеодемо.
Ціни
HeyGen пропонує 3 основні плани для індивідуальних користувачів. Free за $0/місяць (3 відео, 720p). Creator за $29/місяць (необмежена кількість відео, 1080p). Pro за $99/місяць (експорт у 4K, 10x преміум-використання). Для команд тариф Business починається від $149/місяць + $20 за кожне додаткове робоче місце.
Тариф Creator коштує $29/міс і включає необмежену кількість відео, експорт у 1080p, понад 175 мов і клонування голосу. Тариф Pro коштує $99/міс, додає експорт у 4K, швидше опрацювання та у 10 разів більший ліміт преміум-використання. Оновлення зосереджене на масштабуванні та підвищенні якості результату приблизно на 300% за роздільною здатністю (1080p → 4K).
Окремі користувачі зазвичай починають із тарифів Free (0 $/міс) або Creator (29 $/міс) для базового та розширеного створення відео. Бізнеси масштабуються з тарифом Business за 149 $/міс + 20 $/користувач, який додає спільну роботу, централізовану оплату та багатокористувацькі робочі процеси. Тариф Enterprise пропонує індивідуальне ціноутворення з необмеженою кількістю відео та без обмежень за тривалістю для масштабних операцій.
Ціни на API
Ви можете почати з $5 (100% оплата за фактичне використання). Жодних щомісячних зобов’язань. Вартість прямо залежить від обсягу використання, що зменшує початкові ризики для окремих користувачів і невеликих команд.
Pay-As-You-Go починається від $5 (0% фіксованої вартості) та включає базові API, як-от створення відео та TTS. Тариф Enterprise додає індивідуальне ціноутворення (змінні знижки), виділену підтримку та розширені API. Це підвищує масштабованість і знижує вартість за одиницю за високих обсягів використання.
Безпека та відповідність вимогам
Відповідає стандартам SOC 2 Type II та GDPR. Забезпечує корпоративний рівень захисту даних і відповідність регуляторним вимогам на глобальних ринках.
Зашифрована інфраструктура з розмежуванням доступу за ролями. 100% даних залишаються конфіденційними й не використовуються для навчання моделей ШІ, що знижує ризик витоку даних до 0%.
HeyGen дотримується суворих правил щодо згоди, використання аватарів і створення контенту. 100% даних користувачів не використовуються для навчання моделей, а вбудовані запобіжники допомагають уникнути зловживань, зокрема несанкціонованого використання зовнішності чи оманливого контенту. Це забезпечує відповідальне, прозоре та таке, що відповідає вимогам, масштабне виробництво відео зі ШІ.
AI-відео генератор
Є три способи створити відеоканву в HeyGen
Варіант 1: З нуля. Наведіть курсор миші на кнопку «+Create Video» у верхньому правому куті вебзастосунку. Ви побачите вибір вертикальних і горизонтальних відео.
Варіант 2: На основі шаблону. Перегляньте нашу бібліотеку відеошаблонів, знайдіть той, що відповідає Вашим потребам, і натисніть кнопку «+ Використати цей шаблон».
Варіант 3: З аватара. Перегляньте наш список аватарів і виберіть AI-аватар, який Вам подобається. На сторінці відкриється вікно з пропозицією створити відео.
У кожній сцені може бути лише один персонаж. Ви можете додати кілька аватарів, розмістивши різні аватари в різних сценах.
Ефект переходу з’являтиметься лише на стику двох сцен. Натисніть кнопку «…» у верхньому правому куті сцени, щоб налаштувати ефекти.
HeyGen автоматично збереже чернетку відео, і Ви зможете знайти її в розділі «Чернетки» на вкладці «Відео».
Натисніть кнопку 'Надіслати' у верхньому правому куті — відео буде надіслано на створення. Ви можете перевірити його прогрес на вкладці 'Відео'.
Після створення відео Ви можете експортувати його, натиснувши кнопку «завантажити» на вкладці «Моє відео»
Якщо Ви ще не надіслали своє відео, у верхній частині екрана редагування є вкладка зі стрілкою «повторити». Натисніть на неї, щоб скасувати попередню дію. Після того як Ваше відео буде успішно надіслано, Вам потрібно буде створити його копію для редагування. На вкладці «My Video» виберіть кнопку «... » для потрібного відео, а потім натисніть «Duplicate».
Це залежить від кількості відео, які обробляються. Коли багато користувачів надсилають відео одночасно, це може зайняти трохи більше часу, ніж зазвичай. Користувачі з платними планами мають пріоритетний час обробки. Якщо обробка триває незвично довго або стається помилка, будь ласка, зв'яжіться з нами через кнопку «help».
AI-аватар: інструмент для створення аватарів зі ШІ
Кастомні аватари створюються автоматично й займають лише кілька хвилин! Studio Avatar, який професійно готується нашою командою, може зайняти до 7 днів від початку й до завершення.
Щоб анімувати Ваш аватар і відтворити Ваш сценарій, ШІ має обробити його та створити відео. Ви можете попередньо прослухати аудіо, але щоб побачити такі результати, як синхронізація губ аватара та жести, Вам спершу потрібно надіслати відео на обробку.
Корпоративний тариф
Підтримує понад 175 мов і забезпечує 10-кратне зростання швидкості виробництва та 100% збільшення обсягу відео. Масштабування досягається завдяки автоматизованій локалізації, багаторазовим шаблонам і централізованому керуванню робочим простором.