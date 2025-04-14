AI-відеоредактор для відео, готових до публікації

Перетворюйте сирі фрагменти на відшліфовані відео за допомогою редактора, який водночас простий і розумний. AI-відеоредактор HeyGen допомагає вирізати, виправляти та покращувати відео за допомогою текстових контролів, щоб Ви витрачали менше часу на таймлайни й більше — на історії, які приносять кліки, використовуючи найкращі інструменти ШІ.
Turn long recordings into short, focused clips for feeds and stories using video editing tools. Use the editor to find key moments, add captions, and adjust framing so everything is scroll ready. This helps you publish frequently without rebuilding from scratch.
Refine product recordings into clear, helpful demos. Cut out pauses and mistakes, add callouts, and overlay text that explains key benefits. Customers can see how your product works in seconds.
Clean up screen recordings, meeting recaps, and training content into structured lessons. The AI video editor helps standardize style and audio so every video feels professional. New hires and teams can revisit online video content whenever they need.
Clip long form content into highlight reels, shorts, and topic based segments. Add titles and captions so each segment can live on its own. This extends the life of every webinar and interview, making them suitable for online video sharing.
Edit promo videos quickly as offers or messaging change. Swap scenes, adjust text, and test multiple hooks without re-recording. Teams can keep campaigns fresh while staying within budget.
Turn recordings into clear step by step videos. Tighten each step, add on screen instructions, and generate subtitles for global audiences. This reduces support requests and empowers user self service.
Чому варто обрати HeyGen як Ваш AI-відеоредактор
HeyGen поєднує потужні інструменти для редагування відео в зручному робочому просторі прямо в браузері. Ви можете обрізати, змінювати стиль і локалізувати відео за кілька підказаних кроків, без потреби опановувати класичні програми для монтажу. Це однаково добре працює як для коротких кліпів, так і для повноцінних презентацій та кампаній.
Вносьте зміни, просто сказавши редактору, що саме Ви хочете зробити — наприклад, прибрати секцію або оновити рядок озвучування. HeyGen миттєво перетворює ці інструкції на точні склейки та коригування. Це зберігає швидкість Вашого робочого процесу, навіть якщо Ви тільки починаєте працювати з монтажем.
Приберіть фоновий шум, покращте ритм і вирівняйте візуальні елементи, щоб усе виглядало цілісно. AI-відеоредактор допомагає зберігати високу якість із мінімальними ручними правками, дозволяючи Вам ефективно редагувати відео зі ШІ. Ваші відео зі ШІ виглядають і звучать професійно на всіх платформах.
Змінюйте розмір, змінюйте кадрування та додавайте субтитри до відео для різних форматів за один прохід за допомогою програмного забезпечення для відеомонтажу. Ви можете перетворити одне вихідне відео на кілька версій для email-розсилок, соціальних стрічок та внутрішніх каналів. Це максимізує охоплення кожного контенту, який Ви створюєте.
Текстові елементи керування редагуванням
Опишіть, які зміни Вам потрібні, наприклад, обрізати фрагмент або змінити рядок закадрового тексту. Редактор виконає точні вирізання та коригування відповідно до Вашого запиту. Ви й надалі повністю контролюєте тонке налаштування результатів.
Розумне аудіо, субтитри та озвучування
Покращуйте чіткість мовлення, зменшуйте фоновий шум і створюйте субтитри за кілька кліків. Ви також можете додавати озвучку зі ШІ багатьма мовами для швидкої локалізації. Це забезпечує доступність відео та зручний перегляд без звуку.
Візуальні макети, переосмислення та ресурси
Переформатуйте відео у вертикальний, квадратний або горизонтальний формат без втрати ключових об’єктів за допомогою AI-відео генератора. Додавайте оверлеї, титри та елементи бренду, щоб кожен кліп відповідав Вашому візуальному стилю. Процес залишається простим, навіть коли Ви працюєте з багатьма варіантами вихідних відео.
Швидкий експорт і брендово узгоджені пресети
Зберігайте пресети для стилю бренду, форматів і оформлення субтитрів. Застосовуйте їх до нових проєктів, щоб отримувати послідовні результати. Коли будете готові, експортуйте відео високої якості, оптимізовані для Ваших улюблених платформ.
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Як користуватися відеоредактором зі ШІ
HeyGen робить монтаж відео зі ШІ доступним, навіть якщо Ви ніколи раніше не працювали з таймлайном. Робочий процес проведе Вас від сирого відео до готового контенту за кілька зрозумілих кроків.
Завантажте своє відео або додайте запис із будь-якого зручного для Вас джерела. Редактор підготує транскрипт і короткий огляд, щоб Ви бачили свій контент і як текст, і як відео.
Виберіть формати вихідних матеріалів для Ваших каналів і застосуйте брендовані пресети. Це одразу задає шрифти, кольори та базові варіанти макета відповідно до найкращих практик дизайну зі ШІ.
Використовуйте транскрипт і текстові команди, щоб вирізати, переміщувати та коригувати сцени. Додавайте титри, субтитри та прості переходи в кілька кліків.
Перегляньте готове відео й за потреби внесіть невеликі правки. Потім експортуйте основну версію, а також додаткові формати або варіанти орієнтації для платформ на кшталт TikTok.
Відеоредактор зі ШІ — це інструмент, який використовує штучний інтелект, щоб допомогти Вам нарізати, вдосконалювати та покращувати відео. Він автоматизує завдання на кшталт обрізання, зміни кадрування, додавання субтитрів і очищення аудіо, щоб Ви могли завершувати проєкти швидше.
Ні. HeyGen створено для маркетологів, освітян та команд без традиційного досвіду відеомонтажу. Текстові елементи керування та простий інтерфейс замінюють складні таймлайни, тож Ви навчаєтеся просто в процесі роботи.
Так. Ви можете створювати вертикальні та квадратні відео, оптимізовані для стрічок і сторіс. Редактор дає змогу легко виокремлювати найцікавіші моменти, додавати субтитри та адаптувати контент для кожної платформи.
Так. Ви можете створювати субтитри та озвучку зі ШІ багатьма мовами за допомогою відеоперекладача. Це допомагає повторно використовувати ту саму структуру відео для різних регіонів та авдиторій без повторних зйомок.
Так. Ви можете змінювати формат свого контенту на вертикальний, горизонтальний або квадратний у межах одного й того самого проєкту. Об’єкти в кадрі залишаються по центру й добре читаються, тож Вам не доведеться заново переробляти монтаж.
AI-відеоредактор може зменшувати шум, вирівнювати рівні гучності та автоматично підсилювати мовлення. Це означає чіткіші голоси та більш послідовний досвід прослуховування без ручного зведення.
Так. Ви можете завантажити логотипи, кольори, шрифти та медіа, які відображають Ваш бренд. Збережіть їх як пресети в AI-відео генераторі, щоб кожен новий проєкт візуально відповідав Вашим бренд-гідам.
Так. Команди можуть спільно працювати над проєктами, переглядати й узгоджувати правки та дотримуватися єдиних бренд‑гайдів. Це дає змогу різним людям робити свій внесок, водночас фінальний результат залишається цілісним.
Фрагменти з ведучим у кадрі, запис екрана, вебінари, пояснювальні відео, демонстрації продукту та ролики для соцмереж працюють особливо добре. Будь-яке відео, яке виграє від динамічнішого темпу, чітких субтитрів і кращого кадрування, чудово підходить.
Так. Ви можете створити кілька коротких відео з одного джерела, обираючи різні ключові моменти та «гачки» за допомогою програмного забезпечення для відеомонтажу. Це дає Вам більше контенту для публікацій, записавши відео лише один раз.
