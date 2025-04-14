AI-відеоредактор для відео, готових до публікації

Перетворюйте сирі фрагменти на відшліфовані відео за допомогою редактора, який водночас простий і розумний. AI-відеоредактор HeyGen допомагає вирізати, виправляти та покращувати відео за допомогою текстових контролів, щоб Ви витрачали менше часу на таймлайни й більше — на історії, які приносять кліки, використовуючи найкращі інструменти ШІ.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Спробуйте наш безкоштовний генератор відео з зображень

Почніть безкоштовно
Виберіть аватар
Lip-sync застосовано після створення
Введіть свій сценарій
Введіть текст будь-якою мовою
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Короткі кліпи та хайлайти для соцмереж

Короткі кліпи та хайлайти для соцмереж

Turn long recordings into short, focused clips for feeds and stories using video editing tools. Use the editor to find key moments, add captions, and adjust framing so everything is scroll ready. This helps you publish frequently without rebuilding from scratch.

Демонстрації продукту та покрокові огляди функцій

Демонстрації продукту та покрокові огляди функцій

Refine product recordings into clear, helpful demos. Cut out pauses and mistakes, add callouts, and overlay text that explains key benefits. Customers can see how your product works in seconds.

Навчання, адаптація нових співробітників та внутрішні оновлення

Навчання, адаптація нових співробітників та внутрішні оновлення

Clean up screen recordings, meeting recaps, and training content into structured lessons. The AI video editor helps standardize style and audio so every video feels professional. New hires and teams can revisit online video content whenever they need.

Вебінари, подкасти та лідерство думок

Вебінари, подкасти та лідерство думок

Clip long form content into highlight reels, shorts, and topic based segments. Add titles and captions so each segment can live on its own. This extends the life of every webinar and interview, making them suitable for online video sharing.

Маркетингові кампанії та платна реклама

Маркетингові кампанії та платна реклама

Edit promo videos quickly as offers or messaging change. Swap scenes, adjust text, and test multiple hooks without re-recording. Teams can keep campaigns fresh while staying within budget.

Навчальні матеріали, пояснювальні відео та контент підтримки

Навчальні матеріали, пояснювальні відео та контент підтримки

Turn recordings into clear step by step videos. Tighten each step, add on screen instructions, and generate subtitles for global audiences. This reduces support requests and empowers user self service.

Чому варто обрати HeyGen як Ваш AI-відеоредактор

HeyGen поєднує потужні інструменти для редагування відео в зручному робочому просторі прямо в браузері. Ви можете обрізати, змінювати стиль і локалізувати відео за кілька підказаних кроків, без потреби опановувати класичні програми для монтажу. Це однаково добре працює як для коротких кліпів, так і для повноцінних презентацій та кампаній.

Почніть безкоштовно
Редагуйте простою мовою, без складних таймлайнів

Вносьте зміни, просто сказавши редактору, що саме Ви хочете зробити — наприклад, прибрати секцію або оновити рядок озвучування. HeyGen миттєво перетворює ці інструкції на точні склейки та коригування. Це зберігає швидкість Вашого робочого процесу, навіть якщо Ви тільки починаєте працювати з монтажем.

Виправляйте аудіо та відео в єдиному робочому просторі

Приберіть фоновий шум, покращте ритм і вирівняйте візуальні елементи, щоб усе виглядало цілісно. AI-відеоредактор допомагає зберігати високу якість із мінімальними ручними правками, дозволяючи Вам ефективно редагувати відео зі ШІ. Ваші відео зі ШІ виглядають і звучать професійно на всіх платформах.

Масштабуйте контент для кожного каналу швидко

Змінюйте розмір, змінюйте кадрування та додавайте субтитри до відео для різних форматів за один прохід за допомогою програмного забезпечення для відеомонтажу. Ви можете перетворити одне вихідне відео на кілька версій для email-розсилок, соціальних стрічок та внутрішніх каналів. Це максимізує охоплення кожного контенту, який Ви створюєте.

Текстові елементи керування редагуванням

Опишіть, які зміни Вам потрібні, наприклад, обрізати фрагмент або змінити рядок закадрового тексту. Редактор виконає точні вирізання та коригування відповідно до Вашого запиту. Ви й надалі повністю контролюєте тонке налаштування результатів.

Почніть безкоштовно →
A woman sits on a sofa next to a chat bubble titled "Chat with Diane" describing a sofa.

Розумне аудіо, субтитри та озвучування

Покращуйте чіткість мовлення, зменшуйте фоновий шум і створюйте субтитри за кілька кліків. Ви також можете додавати озвучку зі ШІ багатьма мовами для швидкої локалізації. Це забезпечує доступність відео та зручний перегляд без звуку.

Почніть безкоштовно →
A screen showing a presentation slide, text styling options, a woman speaking, and the word 'unforgettable'.

Візуальні макети, переосмислення та ресурси

Переформатуйте відео у вертикальний, квадратний або горизонтальний формат без втрати ключових об’єктів за допомогою AI-відео генератора. Додавайте оверлеї, титри та елементи бренду, щоб кожен кліп відповідав Вашому візуальному стилю. Процес залишається простим, навіть коли Ви працюєте з багатьма варіантами вихідних відео.

Почніть безкоштовно →
Smiling man in a floral shirt, framed, with a "Brand Colors" palette showing blues and grays.

Швидкий експорт і брендово узгоджені пресети

Зберігайте пресети для стилю бренду, форматів і оформлення субтитрів. Застосовуйте їх до нових проєктів, щоб отримувати послідовні результати. Коли будете готові, експортуйте відео високої якості, оптимізовані для Ваших улюблених платформ.

Почніть безкоштовно →
A smiling man in a blue shirt next to a UI panel showing SCORM export options with "SCORM 1.2" selected.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим копірайтерам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Steve Sowrey, Дизайнер навчального медіаконтенту
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми вже мали випуск, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу просто написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду: тепер ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Як це працює

Як користуватися відеоредактором зі ШІ

HeyGen робить монтаж відео зі ШІ доступним, навіть якщо Ви ніколи раніше не працювали з таймлайном. Робочий процес проведе Вас від сирого відео до готового контенту за кілька зрозумілих кроків.

Почніть безкоштовно
Крок 1

Імпортуйте своє відео або запис

Завантажте своє відео або додайте запис із будь-якого зручного для Вас джерела. Редактор підготує транскрипт і короткий огляд, щоб Ви бачили свій контент і як текст, і як відео.

Крок 2

Оберіть формат і стильові пресети

Виберіть формати вихідних матеріалів для Ваших каналів і застосуйте брендовані пресети. Це одразу задає шрифти, кольори та базові варіанти макета відповідно до найкращих практик дизайну зі ШІ.

Крок 3

Редагуйте за допомогою тексту та простих елементів керування

Використовуйте транскрипт і текстові команди, щоб вирізати, переміщувати та коригувати сцени. Додавайте титри, субтитри та прості переходи в кілька кліків.

Крок 4

Переглядайте, експортуйте та адаптуйте

Перегляньте готове відео й за потреби внесіть невеликі правки. Потім експортуйте основну версію, а також додаткові формати або варіанти орієнтації для платформ на кшталт TikTok.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке відеоредактор зі ШІ?

Відеоредактор зі ШІ — це інструмент, який використовує штучний інтелект, щоб допомогти Вам нарізати, вдосконалювати та покращувати відео. Він автоматизує завдання на кшталт обрізання, зміни кадрування, додавання субтитрів і очищення аудіо, щоб Ви могли завершувати проєкти швидше.

Чи потрібен мені попередній досвід редагування, щоб користуватися HeyGen?

Ні. HeyGen створено для маркетологів, освітян та команд без традиційного досвіду відеомонтажу. Текстові елементи керування та простий інтерфейс замінюють складні таймлайни, тож Ви навчаєтеся просто в процесі роботи.

Чи можу я використовувати AI-відеоредактор для короткого контенту в соцмережах?

Так. Ви можете створювати вертикальні та квадратні відео, оптимізовані для стрічок і сторіс. Редактор дає змогу легко виокремлювати найцікавіші моменти, додавати субтитри та адаптувати контент для кожної платформи.

Чи підтримує HeyGen кілька мов для субтитрів і аудіо?

Так. Ви можете створювати субтитри та озвучку зі ШІ багатьма мовами за допомогою відеоперекладача. Це допомагає повторно використовувати ту саму структуру відео для різних регіонів та авдиторій без повторних зйомок.

Чи можу я змінити співвідношення сторін після створення відео?

Так. Ви можете змінювати формат свого контенту на вертикальний, горизонтальний або квадратний у межах одного й того самого проєкту. Об’єкти в кадрі залишаються по центру й добре читаються, тож Вам не доведеться заново переробляти монтаж.

Як ШІ допомагає покращити якість аудіо?

AI-відеоредактор може зменшувати шум, вирівнювати рівні гучності та автоматично підсилювати мовлення. Це означає чіткіші голоси та більш послідовний досвід прослуховування без ручного зведення.

Чи можу я додати власний брендинг і ресурси до відредагованих відео?

Так. Ви можете завантажити логотипи, кольори, шрифти та медіа, які відображають Ваш бренд. Збережіть їх як пресети в AI-відео генераторі, щоб кожен новий проєкт візуально відповідав Вашим бренд-гідам.

Чи підходить HeyGen для командної співпраці?

Так. Команди можуть спільно працювати над проєктами, переглядати й узгоджувати правки та дотримуватися єдиних бренд‑гайдів. Це дає змогу різним людям робити свій внесок, водночас фінальний результат залишається цілісним.

Які типи відео найкраще підходять для AI-відеоредактора?

Фрагменти з ведучим у кадрі, запис екрана, вебінари, пояснювальні відео, демонстрації продукту та ролики для соцмереж працюють особливо добре. Будь-яке відео, яке виграє від динамічнішого темпу, чітких субтитрів і кращого кадрування, чудово підходить.

Чи можу я перетворити одне довге відео на кілька коротших кліпів?

Так. Ви можете створити кілька коротких відео з одного джерела, обираючи різні ключові моменти та «гачки» за допомогою програмного забезпечення для відеомонтажу. Це дає Вам більше контенту для публікацій, записавши відео лише один раз.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Почніть створювати з HeyGen

Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.

Почніть безкоштовно →
CTA background