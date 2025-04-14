Перетворіть будь-яку ідею, сценарій чи повідомлення на професійне відео без камери, монтажних програм або навичок продакшену.
Масштабуйте професійне відеовиробництво за допомогою текст‑у‑відео ШІ
Перетворюйте текст на захопливий відеоконтент за лічені хвилини. Просто вставте свій сценарій, оберіть реалістичний аватар (або власного цифрового двійника) і створюйте студійні AI-озвучування кількома мовами.
Позбудьтеся складнощів зі зйомками, акторами та дорогими перезйомками. Використовуйте HeyGen як універсальний інструмент для перетворення тексту на відео або для створення A-roll для Вашого улюбленого редактора.
Створюйте повноцінні відео з одного промпту. Досвід відеомонтажу не потрібен. Просто вставте свою ідею або тему, введіть промпт, і Video Agent виступить Вашим особистим режисером: напише сценарій, підготує сторіборд і анімує готове відео всього за кілька хвилин.
Автоматизуйте створення сцен і B-roll. Миттєво перетворюйте дописи в блозі, PDF-файли або URL-адреси на захопливі текстові відеоісторії. ШІ перетворює Ваш текст на сцени, добирає релевантний B-roll і макети та синхронізує аватар, забезпечуючи Вам 80% шляху до готового продукту одним кліком.
Візуали, дібрані ШІ, та динамічний сторітелінг. Виходьте за межі статичних шаблонів відео. Video Agent розумно добирає стокове відео, створює AI-зображення та інфографіку, адаптовані до Вашого конкретного сценарію, щоб кожен короткий ролик був унікальним і візуально відповідав Вашому повідомленню.
Ваш постійно доступний асистент з продакшену. Створюйте велику кількість коротких відео для соцмереж, маркетингових матеріалів і навчальних відео за частку вартості. Масштабуйте свій результат від одного відео на тиждень до щоденних публікацій без найму продакшн-команди й без марнування годин в редакторі.
Як отримати найкращі результати з тексту у відео зі ШІ
Щоб отримати максимум від HeyGen, поєднуйте швидкість Video Agent із точністю AI Studio. Використовуйте ШІ, щоб створити свій «чернетковий варіант» (сцени, B-roll і сценарій), а потім відшліфуйте результат до професійного рівня.
Забудьте про порожню сторінку. Використовуйте Video Agent, щоб миттєво перетворити простий промпт або URL на повноцінний чернетковий відеопроєкт з автоматично створеним сценарієм і B-roll, отримуючи 80% готового результату.
Оберіть стоковий аватар або використайте власного Digital Twin, щоб підкреслити експертність. Поєднайте його з реалістичним голосом із бібліотеки або завантажте власне аудіо для справді автентичної подачі.
Відкрийте свій чернетковий відеопроєкт в AI Studio, щоб отримати детальний контроль. Замініть стандартні B-roll кадри на власні брендовані матеріали, відкоригуйте темп сценарію та відшліфуйте композицію, доки відео ідеально не відповідатиме Вашому баченню.
Масштабуйте своє охоплення миттєво за допомогою Video Translation. Автоматично дублюйте фінальне відео понад 175 мовами, ідеально зберігаючи оригінальний тембр голосу Вашого аватара та синхронізацію губ.
Turn Scripts into Pro Videos using Text to Video
HeyGen AI-відео генератор з тексту автоматизує процес створення, перетворюючи Ваш сценарій на високоякісні відео з послідовними аватарами, озвученням і візуальними елементами. Жодної камери чи знімальної команди не потрібно.
Надреалістичний голос зі ШІ та переклад
Generate voiceovers that capture emotional nuance, or clone your own voice for authentic narration. Automatically translate and dub content into 175+ languages to reach global markets without re-recording.
Послідовний контент у масштабі
Підтримуйте цілісність бренду в сотнях відео. Зберігайте власні аватари та готові шаблони, щоб створювати щоденний контент для соцмереж, навчальні модулі або персоналізовані повідомлення для залучення клієнтів за лічені хвилини, а не дні.
Створюйте B-roll і візуали
Припиніть шукати стокове відео. ШІ аналізує Ваш текст, щоб автоматично створювати або підбирати релевантні B-roll, зображення та анімації, які відповідають Вашій розповіді й пришвидшують Ваш робочий процес.
Експорт для кількох платформ (4K)
Експортуйте відео у форматі MP4 з роздільною здатністю до 4K. Легко переформатовуйте контент у вертикальний формат (TikTok/Reels) або горизонтальний (YouTube/LMS), щоб максимально розширити охоплення на всіх каналах.
Практичні способи використання тексту в AI-відео
Create viral short clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn product descriptions into video ads and generate dozens of personalized variations from a single script. The free text to video ai tool built for modern marketers.
Paste your script or internal guide, choose a professional avatar, and create training videos with consistent tone across every module. Localize content into multiple languages for global teams and edit updates without reshooting.
Convert text to video for tutorials, explainers, and social media content. Export in the right format for every platform, use voice cloning to keep your signature sound, and animate scenes with AI-generated visuals.
Transform static product descriptions into dynamic video shorts. Generate video from text listings, showcase features with AI avatars, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No video editing experience needed.
Build engaging tutorial and lecture videos from existing lesson plans. Select an avatar, create polished explainer content for any LMS platform, and scale creating videos without ever stepping in front of a camera. This text-to-video ai tool is built for educators.
Clone your voice and avatar, input your script with prospect details, and generate high-quality outreach clips at scale. A single prompt can produce dozens of customizable videos, helping sales teams streamline prospecting and close deals faster.
Як перетворити текст на відео
Використайте свої слова, щоб оживити текст, а AI відео генератор перетворить Ваш контент на вражаючий, професійний результат.
Почніть із введення свого тексту або завантаження документа. ШІ впорядкує Ваші ідеї на сцени.
Оберіть одного з різноманітних, реалістичних аватарів або створіть власного Digital Twin. Підберіть голос зі ШІ, який відповідає Вашому тону та бренду, або скористайтеся клонуванням голосу для максимально автентичної подачі.
Додайте зображення, шаблони, субтитри або фонову музику. Анімуйте накладені елементи, редагуйте кожну сцену та використовуйте гнучкий інтерфейс, щоб налаштувати вигляд і стиль без жодних технічних навичок.
Експортуйте свій MP4 і миттєво діліться ним на сайті, у соцмережах або навчальних системах. Оберіть вертикальний формат для TikTok чи Instagram Reels або горизонтальний для YouTube.
AI-генератор тексту у відео перетворює готові сценарії на професійні відео з реалістичними AI-аватарами, природним озвученням, субтитрами та візуальними ефектами. Вам не потрібні камери, студії чи програми для монтажу. У HeyGen Ви просто вставляєте свій сценарій, обираєте один із понад 700 фотореалістичних аватарів (або створюєте свій цифровий двійник), підбираєте голос більш ніж 175 мовами й за кілька хвилин отримуєте відео студійної якості.
Так. Ви можете завантажити свій голос для клонування голосу зі ШІ або створити власний аватар для брендованої чи персональної присутності.
Більшість відео будуть готові за кілька хвилин, залежно від тривалості та налаштувань.
HeyGen — найкращий безкоштовний AI-генератор тексту у відео, адже він перетворює будь-який сценарій на відшліфоване відео за лічені хвилини, а платформа автоматично обробляє голос, візуальні елементи та монтаж. Ви отримуєте відео високої якості без камер і без потреби у навичках редагування.
Вставте свій сценарій (або введіть промпт із описом того, що Ви хочете), оберіть AI-аватар і голос, а потім натисніть «створити». HeyGen перетворить текст на повністю озвучене відео із синхронізацією губ, яке Ви зможете переглянути, відкоригувати й експортувати. Якщо у Вас ще немає готового сценарію, Ви можете задати HeyGen тему, і він напише його за Вас.
Так. Ви можете створювати контент більш ніж 175 мовами та миттєво перекладати наявні відео.
Так. Ви можете переписати будь-яку частину сценарію, і HeyGen перезробить лише цей фрагмент: голос аватара, lip-sync і таймінг оновляться автоматично. Ви також можете змінювати аватари, обирати інші голоси, коригувати фони, додавати субтитри або редагувати окремі сцени без початку роботи з нуля.
Так. HeyGen має безкоштовний тариф, який дозволяє Вам створювати кліпи з тексту у відео без оплати. Ви отримуєте доступ до AI-аватарів, голосів і основних інструментів редагування, а платні тарифи доступні тоді, коли Вам потрібні довші відео, більше експортів або преміум-аватари. Для індивідуальних креаторів тариф«Creator»починається від $29
Так. Ви можете використовувати свої відео для маркетингу, навчання, соціальних мереж, реклами та клієнтських проєктів. Для розширених потреб у створенні відео тариф Pro починається від $99
Так. HeyGen дає змогу створювати професійні відео зі ШІ безпосередньо з тексту. Незалежно від того, чи Ви готуєте навчальні матеріали, маркетинговий контент або пояснювальні відео, ШІ HeyGen щоразу забезпечує плавний процес створення та бездоганний результат.
Авжеж. HeyGen робить створення навчальних відео та відеоконтенту простим і беззусильним. Просто опиште свою ідею за допомогою промпту, оберіть аватар, і дозвольте ШІ зробити все інше.
Так. Параметри експорту включають HD (1080p) і 4K роздільну здатність, тож Ваші відео будуть придатні для професійного та публічного використання на різних платформах.
Так! HeyGen дозволяє користувачам перетворювати аудіо у відео, поєднуючи голосові записи з AI-аватарами, субтитрами та динамічними візуальними елементами. Просто завантажте свій аудіофайл, оберіть стиль відео — і дозвольте ШІ створити професійне відео за лічені хвилини.
Ви можете експортувати MP4 у HD або 4K та обрати вертикальний, квадратний чи горизонтальний формат.
HeyGen приділяє першочергову увагубезпеці, гарантуючи, що аватари та створений контент відповідають етичним нормам. Прозорість, згода користувачів і відповідальний розвиток ШІ є ключовими чинниками підтримання етичного створення відео зі ШІ.
