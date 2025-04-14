Введіть свою ідею. Натисніть «створити». Отримайте готове до публікації відео з тексту швидше, ніж Ви очікуєте. Жодної камери, програм для відеомонтажу чи продакшн-навичок не потрібно. Завантажуйте, редагуйте або діліться ним миттєво.
Створюйте відео зі ШІ у великому масштабі, без камери
Створюйте професійні відео з тексту, зображень або одного промпту за допомогою AI-відео генератора HeyGen. Оберіть реалістичного ведучого, додайте свій сценарій і створюйте контент студійної якості більш ніж 175 мовами без зйомок, команд чи програм для монтажу. Усе, що потрібно, щоб створювати відшліфовані відео й втілювати Ваші ідеї в життя, — на одній платформі.
Жодного монтажу не потрібно. Введіть тему, вставте сценарій або додайте URL — і Video Agent зробить усе за Вас. Він напише сценарій, створить сторіборд, добере візуальні матеріали та збере повне відео зі ШІ, яке Ви зможете опублікувати або доопрацювати — усе з одного вхідного запиту.
Передайте AI-відеостворювачу блог-пост, PDF або короткий промпт — і він побудує всю розповідь. Сцени автоматично структуруються, B-roll і макети підбираються під Ваш контент, а закадровий голос синхронізується з кожним кадром, тож майже фінальну версію Ви отримуєте в один клік.
Кожне відео отримує власну візуальну айдентику. AI-відео генератор добирає стокове відео, створює унікальні зображення та будує екранну графіку, що точно відповідає Вашому сценарію. Жодних повторно використаних шаблонів, жодних типових макетів — кожен ролик адаптований під Ваше повідомлення та авдиторію.
Створюйте короткі відео для соцмереж, маркетингові кампанії, навчальні модулі та внутрішні оновлення за частку вартості традиційного продакшену. Перейдіть від одного відео на тиждень до щоденних публікацій без знімальної команди, гонорарів за участь у зйомках і годин, витрачених на ручний монтаж.
Найкращі практики створення відео зі ШІ
Поєднайте швидкість Video Agent із точністю AI Studio. Створіть свій перший чорновий варіант із сценами, B-roll і сценарієм, а потім відшліфуйте його до професійного рівня. Почніть безкоштовно.
Забудьте про порожню сторінку. Перетворіть промпт, URL або документ на повноцінний чернетковий відеоролик з автоматично створеним сценарієм, структурою сцен і B-roll. Відеоредактор зі ШІ бере на себе всю важку роботу, доводячи Вас на 80% шляху до відшліфованого результату.
Оберіть стокового ведучого або використайте власного цифрового двійника для появи у кадрі. Поєднайте його з природним голосом зі ШІ з нашої бібліотеки або клонуйте власний голос для впізнаваного, автентичного озвучення кожного відео.
Відкрийте будь-який чернетковий ролик в AI Studio, щоб отримати покадровий контроль. Замініть стандартні B-roll-фрагменти на власні брендовані матеріали, відкоригуйте темп сценарію, удоскональте переходи, застосуйте кольорокорекцію та зафіксуйте композицію, доки кожен кадр не відповідатиме Вашому творчому баченню.
Виходьте на нові ринки завдяки перекладу відео. Зробіть дубляж готового відео більш ніж 175 мовами, зберігаючи оригінальний тембр голосу та точну синхронізацію губ — без повторного озвучування.
AI-відео генератор, який миттєво перетворює сценарії на професійні відео
HeyGen відео-генератор зі ШІ з тексту автоматизує процес створення відео, перетворюючи Ваш сценарій на високоякісні відео з послідовними аватарами, озвученням і візуальними елементами. Жодної камери чи знімальної команди не потрібно.
Створюйте відео з AI-аватарами
HeyGen надає Вам доступ до понад 1 100 реалістичних стокових аватарів десятків етнічностей, вікових груп і стилів мовлення. Ви також можете створити власного цифрового двійника, завантаживши коротке відео з собою, що дає змогу створювати персоналізований контент, не з’являючись у кадрі. Наші аватари мають синхронізований lip-sync, природні жести та зоровий контакт, завдяки чому Ваші відео з AI-аватарами виглядають так само, як з живими ведучими в кадрі.
Перетворюйте текст на відео за допомогою ШІ
Наш ШІ для перетворення тексту на відео змінює будь-який письмовий контент (допис у блозі, сценарій, тези чи навіть «сирі» ідеї) на повністю готове відео менш ніж за дві хвилини. На відміну від базових генераторів тексту у відео, які створюють типові слайдшоу, HeyGen поєднує Ваші слова з реалістичним AI-аватаром, синхронізованим закадровим голосом і ретельно підібраним B-roll, забезпечуючи якість рівня телемовлення з одного текстового запиту.
Створіть відео з зображень
Перетворюйте будь-яке зображення на відео за лічені секунди. Завантажте зображення й додайте скрипт, щоб зробити з нього динамічне відео зі ШІ з реалістичною синхронізацією губ, природною паузацією мовлення та виразними голосами. Покращуйте своє відео текстовими вставками, фоновою музикою та плавними переходами — без жодного ручного монтажу. Створюйте відео зі ШІ 175+ мовами та діалектами з кількома голосами та акцентами зі ШІ.
Відео з продакт-плейсментом
Просто завантажте зображення свого продукту та сценарій, а наш Генератор реклами зробить усе інше: розмістить Ваш продукт у руці аватара, а Ви зможете відредагувати відео, додавши музику, субтитри та озвучку. Ідеально підходить для масштабування контенту в TikTok, Instagram та на Amazon без відправлення зразків чи найму знімальної команди.
Реалістичне керування голосом зі ШІ
Обирайте реалістичні голоси зі ШІ, які ідеально відповідають Вашому аватару, просто в інтерфейсі AI Studio одним кліком, або відтворіть свій точний тембр за допомогою функції Voice Mirroring. Також Ви можете додати захопливу фонову музику з нашої стокової бібліотеки, щоб надати Вашим проєктам ідеальний саундтрек.
Найпотужніші моделі ШІ
Отримуйте доступ до найновіших генеративних технологій безпосередньо в HeyGen. Використовуйте передові моделі створення відео зі ШІ, такі як Sora, Google Veo та Kling, щоб створювати кінематографічний відео B-roll із плавним рухом, Flux — для високоякісних зображень, створених ШІ, а ElevenLabs — для надреалістичного мовлення. Миттєво створюйте професійні відеоактиви: від кінематографічних сцен до реалістичного озвучення — і все це, не залишаючи платформу.
Сфери використання AI-відео редактора
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту, охоплюють ширшу авдиторію та досягають реального зростання завдяки одній із найінноваційніших платформ для відео зі ШІ, доступних сьогодні.
Create scroll-stopping ads, explainer videos, and social campaigns at a fraction of agency cost. HeyGen lets marketers produce polished short-form content using lifelike avatars, custom B-roll, and your brand assets. Generate daily TikTok shorts or automatically translate campaigns into multiple languages for global markets, all from a simple text script.
Replace expensive video shoots and live reshoots for onboarding and compliance training. HeyGen lets instructional designers and HR teams import PowerPoint or PDF decks and automatically turn them into engaging, avatar-led training modules with natural voiceovers and perfectly paced delivery. Make corporate training scalable and consistent.
Generate professional product demos and UGC-style ads at scale. Upload your product image and script, then use HeyGen's product placement shortcuts to create polished ads featuring an AI spokesperson. Ideal for driving traffic to affiliate offers, creating social reels, and testing marketing hooks without hiring actors or filming new scenes.
Turn a single idea into a polished short video in minutes. Generate AI avatar-led content in 9:16, 16:9, and 1:1 formats from one script. No camera or editing software required. Perfect for staying active across platforms without burning out.
Turn lesson plans or study notes into engaging explainer videos instantly. HeyGen pairs an AI avatar instructor with your script, auto-generates supporting visuals, and adds captions. Whether building an online course or a tutorial, professional video production is accessible to anyone with no filming required.
Want to appear on video without being on camera? Create a digital twin from a short clip and generate unlimited talking-head videos from your script. Ideal for YouTube vlogs, personal branding, and passion projects. Just upload a clip, type your script, and let your AI avatar do the rest.
Як створювати відео зі ШІ в HeyGen
Перетворюйте свої ідеї на відшліфовані відео за лічені хвилини. З HeyGen Ви можете змінити простий текст на захопливий, професійний відеоконтент без зйомок, навичок монтажу чи складних інструментів.
Почніть з того, що наберіть свій сценарій безпосередньо в редакторі або вставте вже підготовлений текст. HeyGen автоматично розбиває його на сцени, допомагаючи структурувати відео й зберегти чіткий, логічний перебіг.
Оберіть з широкого діапазону природних голосів зі ШІ, щоб відповідати Вашому тону та авдиторії. Для більш особистого підходу Ви також можете клонувати власний голос для послідовного й автентичного озвучування.
Покращуйте своє відео за допомогою зображень, шаблонів, субтитрів, логотипів і фонової музики. Налаштовуйте макети, редагуйте сцени та вдосконалюйте стиль за допомогою інтуїтивного редактора HeyGen.
Створіть своє відео всього за кілька кліків. Завантажте його у форматі MP4 або поділіться ним безпосередньо на своєму вебсайті, у соціальних мережах чи на навчальних платформах у форматі, який відповідає Вашим потребам.
AI-відеогенератори — це інструменти, які використовують штучний інтелект, щоб створювати відео з тексту, зображень або сценаріїв. Вони автоматично обробляють монтаж, візуальні елементи та озвучення, тож Вам не потрібні навички відеомонтажу, щоб отримати професійний результат.
HeyGen — це провідний AI-відео генератор, створений для професіоналів і маркетологів. Він дає змогу створювати захопливі відео за допомогою готових шаблонів або текстових промптів у будь-якому форматі для соціальних мереж, продажів чи бізнес-контенту.
Завантажте короткий кліп або референсне зображення себе, а потім введіть свій скрипт у HeyGen. Платформа створить відео з реалістичними рухами та голосом зі ШІ. Ви можете змінювати формат, додавати сцени й налаштовувати результат для пояснювальних відео або роликів для соцмереж.
Так, HeyGen пропонує безкоштовне створення відео з тексту та AI-відео. Платні плани включають розширені можливості створення відео, додаткові інструменти редактора та підтримку більшої кількості форматів залежно від обраного Вами плану.
Ви можете використовувати текст, зображення, стокові зображення або аудіо, щоб створювати відео зі ШІ. HeyGen перетворює ці матеріали на відео-огляди, навчальні чи маркетингові ролики, використовуючи настроювані шаблони в різних форматах і стилях.
Так. Завантажте Ваш аудіофайл, і AI-система HeyGen автоматично створить відео. Вона синхронізує мовлення та візуальний ряд, щоб створювати реалістичних аватарів і відеокліпи, що ідеально підходить для подкастів, пояснювальних відео та освітнього контенту.
Так. Текст‑у‑відео генератор HeyGen дає змогу створювати професійні пояснювальні відео та слайди з будь-якого текстового промпту. Відеошаблони допомагають Вам робити контент у потрібному форматі для маркетингу, навчання або демонстрацій продукту.
Для більшості бізнесових, маркетингових і навчальних завдань — так. HeyGen дає змогу анімувати сцени, додавати рух і створювати професійні відео без знімальної команди. Це допомагає командам публікувати відео швидше, зберігаючи весь процес простим, масштабованим і економічно вигідним.
Інтерфейс HeyGen робить усе простим. Завантажте свій текст і зображення, оберіть шаблон відео — і дозвольте ШІ автоматично створити Ваше відео. Платформа створена так, щоб кожен міг швидко робити ефектні відео без технічних навичок.
Так. Завантажте референсне зображення в HeyGen, і ШІ створить природні на вигляд відео. Ви можете анімувати аватари, налаштовувати вирази обличчя та створювати персоналізовані explainer-відео або брендовані кліпи з реалістичним рухом і синхронізацією аудіо.
Так. Ви можете створювати короткі промо-відео, кліпи для соцмереж і рекламу, оптимізовану для TikTok, Instagram Reels та YouTube Shorts. AI-відеогенератор бере на себе весь процес, тож Ви зможете створювати контент зі ШІ з тією швидкістю, якої потребують Ваші канали, отримуючи відео професійної якості — як на вигляд, так і на звук — уже з першого рендера.
HeyGen дає змогу створювати пояснювальні відео, промо-ролики, навчальні матеріали, демонстрації продукту, контент для тренінгів та онбордингу, персоналізовані відео для залучення клієнтів і короткі кліпи для соцмереж. Усі відео використовують реалістичних AI-аватарів, природні голоси та багатомовний переклад для швидкого масштабного виробництва.
HeyGen працює дуже швидко, і багато відео створюються менш ніж за хвилину. Якщо Ваше відео довше, містить більше сцен або складніші ефекти, обробка може тривати трохи довше, але зазвичай усе одно завершується всього за кілька хвилин.
Так. HeyGen довіряють компанії зі списку Fortune 500 та корпоративні команди у сферах навчання й розвитку (L&D), маркетингу, підтримки продажів та внутрішніх комунікацій. Можливості для підприємств включають SSO, доступ до API, масове створення відео, кастомні аватари, керування бренд-китом, відповідність SOC 2 та виділену підтримку Customer Success.
Так. HeyGen дає змогу створювати відео зі ШІ, оптимізовані для TikTok, Instagram та інших соціальних платформ. Оберіть шаблон, додайте озвучення зі ШІ, налаштуйте відео й миттєво публікуйте контент. Платформа створена так, щоб встигати за темпом, якого потребують Ваші канали.
Так. HeyGen надійно захищає Ваші дані та відповідально створює аватари. Ви володієте своїми відео та візуальним контентом, створеними за допомогою ШІ, тож можете впевнено публікувати матеріали для маркетингу чи навчання.
