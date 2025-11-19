Почніть з URL продукту, короткого сценарію або кількох зображень і за кілька хвилин отримайте рекламу, готову до Instagram. HeyGen автоматично пише хук, поєднує текст із візуалами, створює підписи та мініатюри й експортує пакети у форматі потрібної платформи, щоб Ви могли швидше тестувати та масштабувати найуспішніші AI-оголошення.
Спробуйте наш безкоштовний генератор відео з зображень
Turn new product pages into a suite of Feed, Reels, and Story creatives so you can launch paid campaigns the same day.
Generate consistent, high-quality creatives for large SKU catalogs with automated b-roll, closeups, and copy variations per item.
Produce vertical, punchy edits with immediate hooks and captions optimized for Reels and Instagram Shorts to maximize early engagement.
Deliver client-ready ad libraries with locked brand elements, organized exports, and clear naming conventions so uploads and testing stay efficient.
Create personalized messages for warm audiences—highlighting discounts, testimonials, or feature benefits to convert high-intent viewers.
Чому HeyGen — найкращий ШІ-інструмент для перетворення сценарію на відео
HeyGen перетворює будь-який сценарій на якісне, реалістичне відео за лічені хвилини. Почніть із чернеткової ідеї, відшліфованого сценарію або навіть кількох маркованих пунктів. HeyGen створює правдоподібні сцени з промовою з потужними інструментами керування, тож Ви можете пройти шлях від слів до готового відео без традиційного виробничого процесу.
Перетворюйте сценарії на відшліфовані відео за лічені хвилини. Це значно швидше й дешевше, ніж зйомка, перезйомки чи складкі монтажні таймлайни.
Створюйте професійні відео з простим і інтуїтивним робочим процесом. Без досвіду монтажу. Без технічних налаштувань. Просто напишіть, створіть, вдоскональте
Від першого чорновика до фінального експорту текстовий редактор HeyGen спрощує весь процес. Оновлюйте репліки, коригуйте темп, змінюйте сцени й швидко ітеруйте — ніби редагуєте документ, а не таймлайн.
Посилання на створення реклами з товарних сторінок
Вставте URL продукту або лендингу, і HeyGen витягне з нього зображення, характеристики та ключові переваги, щоб створити сторіборд. Робочий процес link-to-ad перетворює вміст сторінки на короткі сцени й слайди каруселі, зосереджені на вигодах, без ручного компонування.
Копірайтинг і креативні пари, оптимізовані для Instagram
HeyGen створює такі підписи, заголовки та заклики до дії, що зупиняють гортання стрічки, спеціально адаптовані під Instagram, і поєднує їх із візуальним контентом. Кілька варіантів тексту поєднуються з опціями зображень або відео, щоб сформувати тестовані концепти для створення рекламних оголошень.
Вертикальні відео та результати, готові для каруселі
Створюйте вертикальні короткі відео з чіпкими зачіпками та зручними для читання субтитрами або багатопанельні каруселі, що розповідають історію продукту. Кожен експорт відповідає правилам форматування Instagram, тож завантаження будуть готові без додаткового доопрацювання.
Брендовий набір і керування стилем
Застосовуйте логотипи, шрифти, кольори та зафіксовані елементи бренду, щоб кожен креатив відповідав айдентиці. Використовуйте шаблони, щоб забезпечити візуальну цілісність у всіх кампаніях і командах.
Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Як користуватися AI-генератором рекламних оголошень для Instagram
Втілюйте свої ідеї для реклами в життя всього за чотири прості кроки за допомогою передового генератора Instagram-реклами від HeyGen.
Вставте URL товару, завантажте зображення або введіть короткий сценарій, щоб легко створювати рекламу. HeyGen аналізує контент і пропонує покадрові концепції сцен.
Оберіть співвідношення сторін, голос або аватар і застосуйте свій бренд‑кит. Визначте креативний стиль, наприклад UGC, кінематографічний або мінімалістичний.
Створюйте кілька варіантів із різними зачіпками, закликами до дії та візуальними рішеннями. Переглядайте їх поруч, коригуйте текст або зображення та повторно створюйте дублі для тестування.
Завантажуйте MP4, мініатюри, SRT і впорядковані zip-архіви, відформатовані для Instagram за допомогою конструктора реклами. Завантажте їх у свій рекламний кабінет і почніть структурне A/B-тестування.
AI-генератор рекламних оголошень для Instagram перетворює брифи, URL-адреси продуктів, зображення або сценарії на готові рекламні матеріали — текст, візуали, відеомонтажі та експортні пакети — за допомогою автоматичної композиції сцен, синтезу голосу та форматування, оптимізованого під розміщення в Instagram
Ні. HeyGen може створювати зображення та відеорекламу з товарних сторінок, зображення у відео, або текст у відео. Якщо бажаєте, Ви можете завантажити власні відеоматеріали, а HeyGen змонтує їх і підготує у форматі для Instagram.
Так. HeyGen підтримує публікації в стрічці, каруселі, Stories та вертикальні короткі ролики. Кожен результат оптимізовано під безпечні зони для тексту, співвідношення сторін і зручність читання підписів.
Зіставте CSV або фід товарів із шаблоном, і інструмент на базі ШІ створить креативні варіанти для кожного SKU, застосовуючи бренд-активи та правила найменування, щоб Ви могли запускати рекламу у великому масштабі.
Так. Використовуйте інструменти локалізації та інструменти для перекладу відео щоб перекладати сценарії, заново створювати озвучку та робити синхронізовані субтитри, щоб локалізовані креативи сприймалися як рідні без додаткових зйомок.
HeyGen експортує відео у форматі MP4, зображення PNG високої роздільної здатності, файли субтитрів SRT/VTT і zip-архіви з мініатюрами та метаданими, готові до завантаження.
HeyGen організовує креативні варіанти в тестові набори, пропонує поєднання з авдиторіями та створює зручні експортні пакети для A/B-тестування, щоб команди могли швидко визначати найрезультативніші гачки та візуали.
Ви зберігаєте право власності на рекламу, яку створюєте. HeyGen використовує ліцензовані ресурси, а створені матеріали надаються для комерційного використання. Переконайтеся, що будь-який сторонній контент, який Ви завантажуєте, має відповідні права.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.