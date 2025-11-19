AI-генератор реклами для Instagram: створюйте оголошення миттєво

Почніть з URL продукту, короткого сценарію або кількох зображень і за кілька хвилин отримайте рекламу, готову до Instagram. HeyGen автоматично пише хук, поєднує текст із візуалами, створює підписи та мініатюри й експортує пакети у форматі потрібної платформи, щоб Ви могли швидше тестувати та масштабувати найуспішніші AI-оголошення.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Запуски продуктів та флеш-промоакції

Turn new product pages into a suite of Feed, Reels, and Story creatives so you can launch paid campaigns the same day.

Масштабування каталогу та маркетплейсу

Generate consistent, high-quality creatives for large SKU catalogs with automated b-roll, closeups, and copy variations per item.

Тестування коротких форматів для соцмереж

Produce vertical, punchy edits with immediate hooks and captions optimized for Reels and Instagram Shorts to maximize early engagement.

Пакети для агентств і клієнтів

Deliver client-ready ad libraries with locked brand elements, organized exports, and clear naming conventions so uploads and testing stay efficient.

Ретаргетинг і динамічні креативи

Create personalized messages for warm audiences—highlighting discounts, testimonials, or feature benefits to convert high-intent viewers.

Чому HeyGen — найкращий ШІ-інструмент для перетворення сценарію на відео

HeyGen перетворює будь-який сценарій на якісне, реалістичне відео за лічені хвилини. Почніть із чернеткової ідеї, відшліфованого сценарію або навіть кількох маркованих пунктів. HeyGen створює правдоподібні сцени з промовою з потужними інструментами керування, тож Ви можете пройти шлях від слів до готового відео без традиційного виробничого процесу.

Блискавичне створення

Перетворюйте сценарії на відшліфовані відео за лічені хвилини. Це значно швидше й дешевше, ніж зйомка, перезйомки чи складкі монтажні таймлайни.

Нульова крива навчання

Створюйте професійні відео з простим і інтуїтивним робочим процесом. Без досвіду монтажу. Без технічних налаштувань. Просто напишіть, створіть, вдоскональте

Універсальний креативний редактор

Від першого чорновика до фінального експорту текстовий редактор HeyGen спрощує весь процес. Оновлюйте репліки, коригуйте темп, змінюйте сцени й швидко ітеруйте — ніби редагуєте документ, а не таймлайн.

Посилання на створення реклами з товарних сторінок

Вставте URL продукту або лендингу, і HeyGen витягне з нього зображення, характеристики та ключові переваги, щоб створити сторіборд. Робочий процес link-to-ad перетворює вміст сторінки на короткі сцени й слайди каруселі, зосереджені на вигодах, без ручного компонування.

A woman holding a light pink Croc shoe, with an inset image of the shoe in the top right corner.

Копірайтинг і креативні пари, оптимізовані для Instagram

HeyGen створює такі підписи, заголовки та заклики до дії, що зупиняють гортання стрічки, спеціально адаптовані під Instagram, і поєднує їх із візуальним контентом. Кілька варіантів тексту поєднуються з опціями зображень або відео, щоб сформувати тестовані концепти для створення рекламних оголошень.

Live shopping interface featuring a woman holding foundation, with interactive 'Order now' and 'Add to cart' buttons.

Вертикальні відео та результати, готові для каруселі

Створюйте вертикальні короткі відео з чіпкими зачіпками та зручними для читання субтитрами або багатопанельні каруселі, що розповідають історію продукту. Кожен експорт відповідає правилам форматування Instagram, тож завантаження будуть готові без додаткового доопрацювання.

Multiple smartphone screens showing a live video of a woman, with language options like French, Spanish, Chinese, and German.

Брендовий набір і керування стилем

Застосовуйте логотипи, шрифти, кольори та зафіксовані елементи бренду, щоб кожен креатив відповідав айдентиці. Використовуйте шаблони, щоб забезпечити візуальну цілісність у всіх кампаніях і командах.

Smiling man in a floral shirt, overlaid with a "Brand Colors" palette showing various color swatches.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим копірайтерам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Стів Соврі, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав, коли ми працювали над фільмом, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду: тепер можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
Як це працює

Як користуватися AI-генератором рекламних оголошень для Instagram

Втілюйте свої ідеї для реклами в життя всього за чотири прості кроки за допомогою передового генератора Instagram-реклами від HeyGen.

Крок 1

Додайте своє джерело до інструмента зі ШІ

Вставте URL товару, завантажте зображення або введіть короткий сценарій, щоб легко створювати рекламу. HeyGen аналізує контент і пропонує покадрові концепції сцен.

Крок 2

Оберіть формати та стиль бренду

Оберіть співвідношення сторін, голос або аватар і застосуйте свій бренд‑кит. Визначте креативний стиль, наприклад UGC, кінематографічний або мінімалістичний.

Крок 3

Створюйте варіанти та вдосконалюйте їх

Створюйте кілька варіантів із різними зачіпками, закликами до дії та візуальними рішеннями. Переглядайте їх поруч, коригуйте текст або зображення та повторно створюйте дублі для тестування.

Крок 4

Експортуйте й запускайте кампанії

Завантажуйте MP4, мініатюри, SRT і впорядковані zip-архіви, відформатовані для Instagram за допомогою конструктора реклами. Завантажте їх у свій рекламний кабінет і почніть структурне A/B-тестування.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке AI-генератор рекламних оголошень для Instagram?

AI-генератор рекламних оголошень для Instagram перетворює брифи, URL-адреси продуктів, зображення або сценарії на готові рекламні матеріали — текст, візуали, відеомонтажі та експортні пакети — за допомогою автоматичної композиції сцен, синтезу голосу та форматування, оптимізованого під розміщення в Instagram

Чи потрібно мені щось знімати, щоб користуватися HeyGen?

Ні. HeyGen може створювати зображення та відеорекламу з товарних сторінок, зображення у відео, або текст у відео. Якщо бажаєте, Ви можете завантажити власні відеоматеріали, а HeyGen змонтує їх і підготує у форматі для Instagram.

Чи може HeyGen створювати рекламу у форматі каруселі та сторіс?

Так. HeyGen підтримує публікації в стрічці, каруселі, Stories та вертикальні короткі ролики. Кожен результат оптимізовано під безпечні зони для тексту, співвідношення сторін і зручність читання підписів.

Як працює пакетне створення для великих каталогів?

Зіставте CSV або фід товарів із шаблоном, і інструмент на базі ШІ створить креативні варіанти для кожного SKU, застосовуючи бренд-активи та правила найменування, щоб Ви могли запускати рекламу у великому масштабі.

Чи можу я локалізувати рекламу для різних країн?

Так. Використовуйте інструменти локалізації та інструменти для перекладу відео щоб перекладати сценарії, заново створювати озвучку та робити синхронізовані субтитри, щоб локалізовані креативи сприймалися як рідні без додаткових зйомок.

У яких форматах я можу експортувати?

HeyGen експортує відео у форматі MP4, зображення PNG високої роздільної здатності, файли субтитрів SRT/VTT і zip-архіви з мініатюрами та метаданими, готові до завантаження.

Як HeyGen допомагає з тестуванням та оптимізацією?

HeyGen організовує креативні варіанти в тестові набори, пропонує поєднання з авдиторіями та створює зручні експортні пакети для A/B-тестування, щоб команди могли швидко визначати найрезультативніші гачки та візуали.

Кому належить контент, створений за допомогою HeyGen?

Ви зберігаєте право власності на рекламу, яку створюєте. HeyGen використовує ліцензовані ресурси, а створені матеріали надаються для комерційного використання. Переконайтеся, що будь-який сторонній контент, який Ви завантажуєте, має відповідні права.

