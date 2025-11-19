Втілюйте свої ідеї у відео за лічені хвилини
Перетворюйте сценарій, зображення, презентацію або PDF на готове відео. Без камер, без знімальної команди, без навичок монтажу. Створюйте повноцінні відео та години контенту, а не лише короткі кліпи.
Відеоагент
Опишіть свою ідею, натисніть «Створити» — і отримайте відео, готове до публікації, швидше, ніж Ви очікуєте. Жодної камери, монтажних програм чи продакшн-навичок не потрібно. Завантажуйте, редагуйте або діліться ним миттєво.
Гіперреалістичні аватари
Миттєво оживляйте портрети завдяки реалістичній синхронізації губ і природній міміці. Перетворюйте будь-якого персонажа, історичну постать або власне фото на захопливого спікера — ідеально для соцмереж, навчальних курсів і сторітелінгу.
Дубляж відео та аудіо
Перекладайте свої відео з максимальною точністю. Завантажте будь-яке відео й автоматично дублюйте його понад 175 мовами та діалектами, використовуючи найкраще у своєму класі клонування голосу, точну синхронізацію губ і автоматично створені субтитри.
AI Studio
Текстовий редактор робить використання AI-відео генератора таким же простим, як написання документа. Ви можете керувати тоном, подачею, жестами та емоціями в єдиній зручній платформі. Усе побудовано навколо рішень для створення відео зі ШІ, розроблених для людяного, історійного підходу. Більше не потрібно обирати між швидкістю та якістю.
Miro
Збільшення швидкості створення відео у 10 разів
Створення відео зі ШІ щойно стало Вашою суперсилою
Створюйте навчальний, маркетинговий, сейлз та внутрішній контент з єдиного робочого простору з корпоративним рівнем безпеки та адміністративним контролем.
Перетворюйте текст на відео за допомогою ШІ
Створюйте повноцінні відео зі ШІ зі сценарію за допомогою тексту в AI-відео. Наш AI-відео генератор бере на себе весь процес створення відео від початку до кінця й видає високоякісні кінематографічні відео у 1080p або 4K з озвученням, візуальними ефектами та AI-аватарами, щоб Ви могли швидше створювати explainer-ролики, продажні відео, онбординг або контент для YouTube різними голосами, мовами та в різних стилях. Просто опишіть відео, яке Вам потрібне, і створюйте високоякісні відео з мінімальними зусиллями.
Перетворюйте фото на відео
Перетворюйте будь-яке зображення на відео за лічені секунди. Завантажте зображення й додайте скрипт, щоб зробити з нього динамічне відео зі ШІ з реалістичною синхронізацією губ, природною ритмікою мовлення та виразними голосами. Покращуйте своє відео текстовими вставками, фоновою музикою та плавними переходами — без жодного ручного монтажу. Створюйте відео зі ШІ 175+ мовами та діалектами з кількома голосами та акцентами зі ШІ.
Розміщення продукту
Просто завантажте зображення свого продукту та сценарій, а наш Генератор реклами зробить усе інше: розмістить ваш продукт у руці аватара, а Ви зможете відредагувати відео, додавши музику, субтитри та озвучку. Ідеально підходить для масштабування контенту для TikTok, Instagram та Amazon без відправлення зразків чи найму знімальної команди.
Створюйте вірусні реакційні відео та автентичний UGC миттєво
Створюйте контент для соцмереж, від якого неможливо відвести погляд, без камери чи студії. Від оглядів продуктів і новинних оновлень до сторіс-відео, де Ваш аватар реагує на трендові кліпи — HeyGen допомагає Вам створювати й масштабувати «безобличчеві» канали та персональні бренди в TikTok, Instagram і YouTube Shorts.
Створюйте з найпотужнішими у світі моделями ШІ
Отримуйте доступ до найновіших генеративних технологій безпосередньо в HeyGen. Використовуйте моделі створення відео зі ШІ, такі як Sora, Veo та Kling, щоб створювати кінематографічний відео B-roll, Flux — для високоякісних зображень, а ElevenLabs — для надреалістичного мовлення. Миттєво створюйте професійні відеоактиви: від кінематографічних сцен до реалістичного озвучення — і все це, не залишаючи платформу.
Створюйте відео зі ШІ з реалістичними аватарами
Наш генератор AI-аватарів створює реалістичних цифрових аватарів із фото, відео або за допомогою власних промптів. Використовуйте стокові аватари або створюйте власні, а потім налаштовуйте міміку, жести, одяг, фони та рухи під будь-який візуальний стиль, включно з реалістичними можливостями AI для заміни обличчя.
Фотоаватар
Миттєво перетворюйте одне статичне зображення на динамічне, повнорухоме відео. Оживіть будь-який портрет завдяки природній синхронізації голосу, виразній міміці та реалістичним жестам рук за допомогою нашого передового ШІ для розмовних фото.
Публічний аватар
Обирайте з нашої різноманітної бібліотеки високоякісних, готових AI-аватарів. Миттєво створюйте професійні, захопливі відео для Вашого бізнесу, навчальних курсів або соціальних мереж, не витрачаючи час на налаштування камери, освітлення чи власної студії.
Цифровий двійник
Запишіть коротке відео з собою, щоб створити надзвичайно реалістичний цифровий клон, який виглядає, рухається й звучить так само, як Ви. Масштабуйте свій персональний бренд і створення контенту без жодних зусиль, щоб Вам більше ніколи не доводилося записуватися перед камерою.
AI-перекладач відео для будь-якої мови
Говоріть більш ніж 175 мовами та діалектами в один клік. Завантажте відео, і AI-відео перекладачвід HeyGen перекладе його іншою мовою з природною синхронізацією губ і субтитрами, зберігаючи голос, тон і темп оригінального спікера. Не потрібно перезаписувати відео, наймати дикторів чи вручну синхронізувати аудіо. Лише швидкість, точність і послідовність контенту на будь-якому ринку, будь-якою мовою.
Понад 175 мов і діалектів
Культурно точні переклади, які зберігають тон, подачу та індивідуальність.
Автоматично перекладайте відео
Завантажуйте відео або використовуйте наш API, щоб миттєво локалізувати відео зі ШІ для глобальних авдиторій у масштабі.
Клонування голосу та синхронізація губ
Зберігайте послідовність Вашого голосу різними мовами завдяки клонуванню голосу та AI lip-sync.
Створюйте та редагуйте відео зі ШІ без зайвих зусиль у AI Studio
Створення відео зі ШІ має бути таким самим простим, як написання документа: AI Studio, наш текстовий відеоредактор, забезпечує безперервний, зручний процес від першого чернеткового варіанту до фінального відео. Його створено для людяного, орієнтованого на історії досвіду, тож Вам ніколи не доведеться обирати між швидкістю, якістю та автентичністю.
Зручний інтерфейс дає змогу легко керувати, вдосконалювати й персоналізувати відео зі ШІ — від початківців і досвідчених креаторів до великих компаній.
Історія успіху клієнта
"Це дало змогу нашим копірайтерам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."
Steve Sowrey
Дизайнер навчального медіаконтенту в Miro
10x
збільшення швидкості створення відео
5x
збільшення створення відео
HeyGen використовують понад 100 000 команд, які цінують якість, простоту та швидкість
Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та прискорюють зростання завдяки найінноваційному AI-відео редактору.
Навчання та розвиток
Створюйте персоналізовані навчальні програми — від комплаєнсу до розвитку співробітників і безперервного підвищення кваліфікації. Наша платформа відео зі ШІ дає змогу легко масштабувати ефективне навчання без компромісів щодо якості чи швидкості.
Маркетинг
Створюйте професійні відео на вимогу. Маючи сценарій і зробивши кілька кліків, Ви можете перетворити будь-який матеріал — від PDF-файлів і блогів до презентацій — на переконливий відеоконтент у стилі Вашого бренду в будь-який час і без перевищення бюджету.
Продажі
Забезпечуйте персоналізовану комунікацію в масштабі — від пошуку потенційних клієнтів до фолоуапів і демонстрацій продукту. HeyGen допомагає сейлз-командам вирізнятися в переповнених вхідних, пришвидшувати цикл угод і вибудовувати міцніші стосунки з клієнтами.
Використовуйте HeyGen API, щоб безшовно інтегрувати створення відео зі ШІ у Ваші робочі процеси
Оплата за використання API для створення відео за допомогою Video Agent, перекладу відео за допомогою Video Translation, створення мовлення за допомогою моделей Text-to-Speech та прискорення Вашого робочого процесу завдяки створенню аватарів, створенню відео через Studio API та побудові шаблонів
Сертифіковано за світовими стандартами безпеки та відповідності
Поширені запитання
Що таке AI-відеогенератори?
AI-відео генератори — це інструменти на основі ШІ, які створюють відео з текстового промпту, тексту й зображень або сценаріїв. Такі інструменти ШІ працюють як розумний відеоредактор, перетворюючи промпти на вражаючі, ефектні та реалістичні відео зі ШІ або відеокліпи без потреби у просунутих навичках відеомонтажу.
Який найкращий AI відео генератор?
HeyGen — це провідний онлайн‑генератор відео зі ШІ, створений для професіоналів і маркетологів, яким потрібен простий та ефективний спосіб створення контенту. Він дає змогу робити захопливі маркетингові відео, використовуючи готові шаблони або текстові промпти, тож Ви легко зможете створювати відео в будь-якому форматі для соцмереж чи бізнес‑потреб.
Як створити відео зі ШІ з власною участю?
Завантажте короткий кліп або референсне зображення, а потім введіть свій скрипт у HeyGen. Платформа створить відео з реалістичними рухами та голосом на основі ШІ. Ви зможете анімувати, змінювати формат і створювати пояснювальні відео або ролики для соцмереж за допомогою інструментів редагування на базі ШІ.
Чи є HeyGen безкоштовним AI-відео генератором?
Так. HeyGen пропонує безкоштовний тариф, який підтримує створення відео з тексту та AI-відео. Платні тарифи включають розширені можливості створення відео зі ШІ, опції відеоредактора та підтримку кількох форматів — залежно від AI-продукту й моделі, які Ви оберете.
Які типи вхідних матеріалів я можу використати, щоб створювати відео зі ШІ в HeyGen?
Ви можете створювати відео зі ШІ, використовуючи текст і зображення, стокові зображення або аудіо. HeyGen може перетворювати текст на пояснювальні відео за допомогою шаблонів, які спрощують створення та публікацію ефектного контенту в різних форматах і стилях.
Чи можу я перетворити аудіо на відео за допомогою HeyGen?
Так, Ви можете перетворити аудіо на відео за допомогою HeyGen.
Завантажте свій аудіофайл, і система HeyGen на основі ШІ автоматично створить відео. Вона синхронізує мовлення та візуальні елементи, щоб створювати реалістичні AI-аватари й відеокліпи — ідеально підходить для подкастів, пояснювальних відео та освітнього контенту, якому потрібен візуальний контекст.
Чи можу я використовувати текст у відео для бізнес-презентацій у HeyGen?
Так. Завдяки функції перетворення тексту на відео в HeyGen Ви можете створювати захопливі пояснювальні відео та слайди з будь-якого текстового промпту. AI-генератор зображень і відеошаблони допомагають миттєво створювати й публікувати відео у потрібному Вам форматі для маркетингу, навчання або демонстрацій продукту.
Чи можуть відео зі ШІ замінити традиційне відеовиробництво?
Так. Відео зі ШІ, створені в HeyGen, цілком можуть замінити традиційне виробництво для більшості бізнесових, маркетингових і навчальних потреб.
Ви можете анімувати сцени, додавати рух і створити відео, яке виглядає професійно. Це допомагає креаторам швидше публікувати відео, зберігаючи всі правки в одному робочому процесі з відео — просто, масштабовано та економно.
Як я можу створювати відео зі ШІ без досвіду монтажу?
Ви можете створювати відео зі ШІ без жодних навичок відеомонтажу, використовуючи простий інтерфейс HeyGen. Завантажте текст і зображення, оберіть шаблон відео, і дозвольте ШІ автоматично створити для Вас AI-відео. Завдяки простоті використання будь-хто може швидко створювати ефектні відео.
Як створювати відео зі ШІ за допомогою HeyGen?
Щоб створити відео зі ШІ в HeyGen, оберіть аватар, вставте текст, який він має озвучити (або завантажте презентацію), і виберіть голос та мову. Потім налаштуйте візуальний стиль і брендинг під Вашу айдентику, натисніть створити й експортуйте готове відео.
Чи можу я створювати відео зі ШІ, використовуючи референсне зображення в HeyGen?
Так. Завантажте еталонне зображення до HeyGen і створюйте відео зі ШІ, які виглядають природно. Ви можете використовувати ШІ, щоб анімувати аватари або коригувати міміку, створюючи персоналізовані пояснювальні відео чи брендовані кліпи з реалістичним рухом зі ШІ та синхронізацією аудіо.
Які типи відео я можу створювати за допомогою AI Video Generator?
HeyGen’s AI Video Generator дає змогу створювати пояснювальні відео, маркетингові та сейлз-промо, демонстрації продукту, навчальний та онбординг-контент, персоналізовані відеозвернення й кліпи для соцмереж, використовуючи реалістичні AI-аватари, природні голоси зі ШІ та багатомовний переклад, щоб швидко створювати відео у великому масштабі.
Скільки часу потрібно, щоб створити відео зі ШІ?
HeyGen працює дуже швидко, і багато відео створюються менш ніж за хвилину. Якщо Ваше відео довше, містить більше сцен або складніші ефекти, обробка може тривати трохи довше, але зазвичай усе одно завершується всього за кілька хвилин.
Чи можу я створювати відео зі ШІ для TikTok або соціальних мереж за допомогою HeyGen?
Авжеж. Онлайн AI відео генератор від HeyGen дає змогу створювати відео зі ШІ без досвіду монтажу. Оберіть шаблон відео, додайте AI-озвучки, і налаштуйте своє відео для залучальних маркетингових роликів у TikTok чи на інших платформах. Створювати й миттєво публікувати контент дуже просто.
Чи є AI-відеогенератор HeyGen безпечним і етичним?
Так. HeyGen надійно захищає Ваші дані та відповідально створює аватари. Ви володієте своїми відео та візуальними матеріалами, створеними за допомогою ШІ, тож можете з упевненістю публікувати контент для маркетингу чи навчання, знаючи, що Ваші матеріали створені етично та безпечно.
