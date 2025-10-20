Перетворюйте свої нотатки або сценарії на аудіо, готове до подкасту, за лічені хвилини за допомогою нашого AI Podcast Generator. Завдяки цьому генератору подкастів зі ШІ Вам більше не потрібен мікрофон чи тривале редагування. Ви отримаєте чіткі, природні синтетичні голоси будь-якою мовою, яка Вам потрібна.
Створюйте подкасти без запису
З HeyGen AI Podcast Generator Ви можете забути про виснажливі записувальні сесії. Цей інструмент робить створення подкастів простим і безперервним. Завантажте свій сценарій подкасту, оберіть голос або аватар — і миттєво створюйте високоякісні аудіоепізоди. Ідеально підходить для маркетологів, викладачів, креаторів та бізнесу, які прагнуть швидко масштабувати виробництво контенту. Перетворюйте лекції на подкасти, роблячи освіту доступнішою.
Найкращі практики створення подкастів зі ШІ
Хочете кращих результатів від свого AI-генератора подкастів? Дотримуйтеся цих простих порад:
Залучайте нову авдиторію за допомогою подкастів, створених ШІ
Чи то Ви адаптуєте контент блогу, перетворюєте конспекти до навчання на аудіо чи створюєте внутрішні комунікації, інструменти для подкастів зі ШІ спрощують цей процес. Публікуйте послідовний, студійної якості контент на різних платформах без клопоту з тренуванням голосу чи записом. Дізнайтеся більше про контент, створений ШІ в журналістиці і про те, як він змінює індустрію.
Створіть подкаст за 4 прості кроки
Швидко перетворюйте текстовий контент на природні подкаст-епізоди за допомогою нашого AI-генератора подкастів.
Почніть із завантаження чіткої фотографії, щоб створити свого персоналізованого AI-ведучого. Це ідеально підходить для відеоподкастів, надаючи їм людського звучання.
Надішліть свій сценарій подкасту або завантажте наявний аудіофайл, щоб покращити його за допомогою нашого AI-генератора подкастів.
Обирайте з понад 300 голосів більш ніж 175 мовами, щоб бездоганно відповідати Вашому тону та потребам авдиторії — усе з природними синтетичними голосами.
HeyGen автоматично синхронізує рух губ, голос і міміку — експортуйте та діліться відео за лічені секунди.
HeyGen AI Podcast Generator — це інструмент на основі ШІ, який перетворює Ваш текстовий контент — наприклад, сценарії, дописи в блозі чи статті — на професійні аудіо- або відеоподкасти. Він використовує реалістичні голоси та аватари зі ШІ, щоб створювати захопливі епізоди без потреби у традиційному записувальному обладнанні.
Так, HeyGen дає змогу створити персоналізований аватар, завантаживши чітке фото. Цей аватар можна використовувати, щоб додати людський акцент до Ваших відеоподкастів.
HeyGen підтримує понад 175 мов, даючи Вам змогу створювати багатомовні подкасти й охоплювати глобальну авдиторію.
Так, Ви можете завантажити наявні аудіофайли й доповнити їх AI-аватарами та візуальними елементами, щоб створити захопливі відеоподкасти.
HeyGen пропонує безкоштовну версію з базовими можливостями. Для розширених функцій і експорту у вищій роздільній здатності може знадобитися передплата.
Хоча деякі інструменти для подкастів на основі ШІ експортують аудіофайли для платформ на кшталт Spotify чи Apple Podcasts, HeyGen зосереджується на високоякісному відеоконтенті, використовуючи свою технологію AI Avatar IV. Ви можете створювати візуально привабливі епізоди подкастів і публікувати їх безпосередньо на відеоорієнтованих платформах, як-от YouTube, LinkedIn чи TikTok, щоб отримати максимальне охоплення та утримання авдиторії.
