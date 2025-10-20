Генератор подкастів зі ШІ

Перетворюйте свої нотатки або сценарії на аудіо, готове до подкасту, за лічені хвилини за допомогою нашого AI Podcast Generator. Завдяки цьому генератору подкастів зі ШІ Вам більше не потрібен мікрофон чи тривале редагування. Ви отримаєте чіткі, природні синтетичні голоси будь-якою мовою, яка Вам потрібна.

Створюйте подкасти без запису

З HeyGen AI Podcast Generator Ви можете забути про виснажливі записувальні сесії. Цей інструмент робить створення подкастів простим і безперервним. Завантажте свій сценарій подкасту, оберіть голос або аватар — і миттєво створюйте високоякісні аудіоепізоди. Ідеально підходить для маркетологів, викладачів, креаторів та бізнесу, які прагнуть швидко масштабувати виробництво контенту. Перетворюйте лекції на подкасти, роблячи освіту доступнішою.

Найкращі практики створення подкастів зі ШІ

Хочете кращих результатів від свого AI-генератора подкастів? Дотримуйтеся цих простих порад:

  • Пишіть просто
    Використовуйте короткі, чіткі речення в розмовному тоні.
  • Розбийте текст
    Додавайте природні паузи або переходи, щоб покращити плавність.
  • Обирайте відповідний голос
    Підберіть тон і енергію під стиль Вашого контенту.
  • Станьте багатомовними
    Створюйте версії більш ніж 40 мовами, щоб охопити більше слухачів.
Залучайте нову авдиторію за допомогою подкастів, створених ШІ

Чи то Ви адаптуєте контент блогу, перетворюєте конспекти до навчання на аудіо чи створюєте внутрішні комунікації, інструменти для подкастів зі ШІ спрощують цей процес. Публікуйте послідовний, студійної якості контент на різних платформах без клопоту з тренуванням голосу чи записом. Дізнайтеся більше про контент, створений ШІ в журналістиці і про те, як він змінює індустрію.

Як це працює?

Створіть подкаст за 4 прості кроки

Швидко перетворюйте текстовий контент на природні подкаст-епізоди за допомогою нашого AI-генератора подкастів.

Крок 1

Завантажте фото для свого аватара

Почніть із завантаження чіткої фотографії, щоб створити свого персоналізованого AI-ведучого. Це ідеально підходить для відеоподкастів, надаючи їм людського звучання.

Крок 2

Введіть сценарій або завантажте аудіо

Надішліть свій сценарій подкасту або завантажте наявний аудіофайл, щоб покращити його за допомогою нашого AI-генератора подкастів.

Крок 3

Оберіть голос зі ШІ або завантажте реальні відеоматеріали

Обирайте з понад 300 голосів більш ніж 175 мовами, щоб бездоганно відповідати Вашому тону та потребам авдиторії — усе з природними синтетичними голосами.

Крок 4

Створіть і поділіться своїм AI-подкастом

HeyGen автоматично синхронізує рух губ, голос і міміку — експортуйте та діліться відео за лічені секунди.

Поширені запитання про AI Podcast Generator

Що таке HeyGen AI Podcast Generator?

HeyGen AI Podcast Generator — це інструмент на основі ШІ, який перетворює Ваш текстовий контент — наприклад, сценарії, дописи в блозі чи статті — на професійні аудіо- або відеоподкасти. Він використовує реалістичні голоси та аватари зі ШІ, щоб створювати захопливі епізоди без потреби у традиційному записувальному обладнанні.

Чи можу я використовувати власний аватар у подкасті?

Так, HeyGen дає змогу створити персоналізований аватар, завантаживши чітке фото. Цей аватар можна використовувати, щоб додати людський акцент до Ваших відеоподкастів.
Які мови підтримуються?

HeyGen підтримує понад 175 мов, даючи Вам змогу створювати багатомовні подкасти й охоплювати глобальну авдиторію.

Чи можу я перетворити наявний аудіоконтент на відеоподкаст?

Так, Ви можете завантажити наявні аудіофайли й доповнити їх AI-аватарами та візуальними елементами, щоб створити захопливі відеоподкасти.

Чи є вартість, пов’язана з використанням AI Podcast Generator?

HeyGen пропонує безкоштовну версію з базовими можливостями. Для розширених функцій і експорту у вищій роздільній здатності може знадобитися передплата.

Як мені поширювати подкасти, створені за допомогою AI-генераторів?

Хоча деякі інструменти для подкастів на основі ШІ експортують аудіофайли для платформ на кшталт Spotify чи Apple Podcasts, HeyGen зосереджується на високоякісному відеоконтенті, використовуючи свою технологію AI Avatar IV. Ви можете створювати візуально привабливі епізоди подкастів і публікувати їх безпосередньо на відеоорієнтованих платформах, як-от YouTube, LinkedIn чи TikTok, щоб отримати максимальне охоплення та утримання авдиторії.

