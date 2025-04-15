Генератор AI-акторів: створюйте реалістичних AI-акторів

Створюйте відео з ведучими, UGC-рекламу та навчальні ролики з реалістичними AI-акторами — без камери, студії чи кастингу. Оберіть стокового актора, клонуйте власний голос або створіть брендового актора й публікуйте відео, готові до розміщення на платформах, за лічені хвилини.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Маркетинг і короткі рекламні оголошення

Create UGC-style testimonials, product demos, and trend-led shorts with believable spokespeople that drive engagement and conversions.

Навчання та адаптація персоналу

Generate consistent training presenters and explainer videos for global teams with synchronized captions and SCORM exports for LMSs.

Підтримка продажів і покрокові демонстрації продукту

Build repeatable product demos and feature explainers that sales reps can customize with region-specific messaging.

Контент для соцмереж і партнерства з креаторами

Produce influencer-style clips and multi-language variants for international rollouts without travel, casting, or scheduling.

Підтримка клієнтів і база знань

Turn knowledge-base articles into narrated, on-screen explanations that reduce support tickets and improve resolution times.

Чому HeyGen — найкращий генератор AI-акторів

AI-актори HeyGen поєднують природну міміку, точну синхронізацію губ і можливості керування рівня enterprise, тож команди маркетингу, навчання та продукту можуть замінити повільні зйомки на швидке, масштабоване виробництво відео з AI-аватарами.

Реалістична подача без знімального майданчика

Обирайте виразних акторів або створюйте власного актора зі стислого запису з вебкамери. HeyGen відтворює природні мікровирази обличчя та реалістичну синхронізацію, тож глядачі реагують так само, як на живого виконавця.

Масштабуйте креативний результат

Пакетно створюйте десятки або тисячі варіацій для товарних каталогів, локалізованих ринків і A/B‑тестів, використовуючи ресурси, створені ШІ. Застосовуйте бренд‑кіти та шаблони, щоб кожне відео залишалося послідовним у масштабі, зокрема й те, що містить контент, створений ШІ.

Створено для локалізації та доступності

Створюйте озвучку та субтитри більш ніж 100 мовами. HeyGen повторно синхронізує таймінг перекладених сценаріїв у своєму інструменті відеоперекладу, тож локалізовані відео звучать природно й не потребують перезйомок.

Понад 250 готових до використання акторів та індивідуальних клонів

Отримайте доступ до різноманітної бібліотеки акторів різного віку, етнічного походження та стилів. Або створіть приватний клон, записавши короткий зразок із наданою згодою, щоб отримати брендований актора, який озвучить будь-який сценарій.

Студійна якість lip-sync та керування емоціями

HeyGen вирівнює аудіо за фонемами з точністю до частки кадру та відтворює міміку так, щоб слова, паузи й мікровирази виглядали природно — так само, як це зробила б акторка зі ШІ. Керуйте тоном, енергією та мікрожестами, щоб точно відповідати повідомленню.

Сценарій у відео за лічені хвилини

Вставте сценарій для перетворення тексту на відео або URL продукту, і HeyGen автоматично створить макети сцен, озвучення, субтитри та пропозиції b-roll. Редагуйте текст, змінюйте акторів і миттєво створюйте альтернативні дублі, використовуючи варіанти, згенеровані ШІ, для швидшого результату.

Експорт у кількох форматах і готові пресети для платформ

Експортуйте MP4, субтитри SRT/VTT, мініатюри та мобільні пресети для Reels, Stories, стрічки та вебпрогравачів. Пакети мають зрозумілі назви й оптимальний розмір для прямого завантаження в рекламні кабінети та LMS.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Дізнайтеся, як компанії, подібні до Вашої, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим сценаристам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Стів Соврі, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав, коли ми працювали над фільмом, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Найбільше мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми розширили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програм
Як це працює

Як користуватися генератором AI-акторів

Втіліть свого ідеального актора за допомогою HeyGen's AI Actor Generator у чотири прості кроки.

Крок 1

Оберіть актора або створіть клон

Оберіть актора з нашої бібліотеки або запишіть коротке селфі-відео, щоб створити приватного бренд-актора за допомогою AI-відео генератора.

Крок 2

Вставте свій сценарій або посилання на продукт

Введіть свій текст або URL. HeyGen виокремить ключові тези, запропонує хук і підготує покадровий текст для кожної сцени.

Крок 3

Налаштуйте голос, емоції та стиль

Оберіть голосову модель, відкоригуйте енергійність і виразність міміки, а також додайте субтитри або текстові підказки на екрані.

Крок 4

Переглядайте, обробляйте пакетами та експортуйте

Переглядайте варіації, запускайте пакетні завдання для кількох SKU або мов і експортуйте готові до публікації набори для TikTok та інших платформ.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке AI-актори?

AI-актори — це синтетичні виконавці в кадрі — стокові актори, аватари або клоновані подоби людей, — які здатні озвучити будь-який сценарій із природною пластикою та емоціями для відеоконтенту.

Чи можу Я створити AI-актора, який виглядатиме як Я?

Так. Запишіть коротке відео зі згодою, і HeyGen створить приватного клонованого актора. Робочі процеси отримання згоди та налаштування безпеки захищають використання й право власності.

Наскільки природно виглядають і звучать AI-актори?

HeyGen використовує субкадровий lip-sync, ретаргетинг лицьової сітки та високоякісний, наближений до людського, текст-у-мовлення або клонування голосу. Результати налаштовані на реалістичний рух рота, моргання та мікровирази.

Чи можу я використовувати AI-акторів для платної реклами та комерційних проєктів?

Так. HeyGen надає умови комерційного використання та варіанти брендованих акторів. Завжди переконайтеся, що Ви маєте права на будь-який сторонній контент, який додаєте, і дотримуйтеся політик платформи.

Які мови та акценти підтримуються?

HeyGen підтримує понад 100 мов і регіональних акцентів для озвучування та субтитрів, що робить його ідеальним для творців контенту в TikTok. Переклади повторно синхронізуються, щоб зберегти темп і природність мовлення.

Чи є кастомні актори приватними та захищеними?

Індивідуальні клони за замовчуванням є приватними й можуть бути прив’язані до Вашого акаунта, що гарантує ексклюзивний доступ до Вашого AI-актора. HeyGen шифрує ресурси та пропонує корпоративні інструменти для керування й контролю доступу.

Як швидко я можу створювати відео з AI-акторами?

Прості кліпи рендеряться за лічені хвилини. Пакетні завдання для великих каталогів виконуються паралельно, тож команди можуть ефективно створювати сотні ресурсів.

Чи потрібне мені якесь спеціальне обладнання або програмне забезпечення?

Ні. HeyGen працює в хмарі, надаючи доступ до контенту, створеного ШІ, де б Ви не були. Все, що Вам потрібно, — це браузер, щоб писати сценарії, переглядати, редагувати та експортувати відео.

Кому належить створений контент?

Ви зберігаєте право власності на відео та матеріали, які створюєте. HeyGen надає Вам ліцензію на комерційне використання створених результатів відповідно до Вашого тарифного плану.

