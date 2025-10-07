Почніть з URL продукту, короткого сценарію або кількох зображень — і отримайте відшліфовані рекламні оголошення для Feed, Reels, Stories та Shorts. HeyGen автоматизує текст, візуали, озвучку, співвідношення сторін і пакетний експорт, щоб команди створювали більше ефективних креативів без зйомок і ручного монтажу.
Got a flash sale or product drop? Turn a URL and brief into multiple ad variants in minutes so paid campaigns go live while demand is hot.
Generate consistent, high-quality ads for large SKUs with batch workflows that map product data to templates and exports for each platform.
Translate scripts, regenerate voiceovers, and produce synced captions for new markets so global ad campaigns launch without reshoots.
Create vertical, punchy edits with strong hooks and readable captions designed for Reels, TikTok, and Shorts to maximize early engagement in your ad campaigns.
Produce tailored messaging for audience segments, highlighting discounts, social proof, or product specifics to lift conversion rates for warm traffic.
Deliver on-brand ad libraries quickly with reusable templates, locked brand elements, and export-ready bundles your clients can upload and test immediately.
Чому HeyGen — найкращий AI-генератор рекламних оголошень для соцмереж
HeyGen поєднує швидке створення, шаблони, адаптовані під платформи, та робочі процеси з фокусом на результат, щоб маркетологи й креатори могли масштабувати кампанії в соцмережах послідовно й швидко, створюючи ефективну рекламу. Створюйте багато варіантів, швидко локалізуйте та тестуйте системно, щоб знаходити оголошення-переможці, які знижують витрати й підвищують конверсії.
Вставте URL або введіть короткий бриф, і HeyGen підготує хук, сцени та повні рекламні оголошення, щоб Ви уникнули тривалих зйомок і циклів монтажу. Запускайте платні кампанії в соцмережах швидше та швидко вдосконалюйте найуспішніші варіанти.
Автоматично змінюйте розмір, додавайте субтитри та підлаштовуйте темп креативів під вертикальні, квадратні й горизонтальні формати. Готові пресети HeyGen забезпечують читабельні субтитри та зручний для платформи темп для Reels, Shorts, Stories і розміщень у стрічці.
Пакетно створюйте десятки варіантів із різними зачіпками, закликами до дії та візуалами. Організовуйте експорти для A/B-тестування, щоб команди з перформансу могли виокремити креативи з найвищою рентабельністю інвестицій і масштабувати те, що працює найкраще.
Посилання на створення реклами з будь-якої сторінки продукту
Вставте URL продукту або лендингової сторінки, і HeyGen витягне ключові зображення, характеристики та меседжі, щоб створити сторіборди для Вашої реклами у Facebook. Зв’язок між посиланням, відео та зображеннями перетворює контент сторінки на готові до запуску рекламні сцени, заощаджуючи час на ручну композицію та зберігаючи всі деталі про продукт.
Пара AI-копірайту та креативу
HeyGen створює заголовки, основний текст і заклики до дії, адаптовані під наміри авдиторії в соцмережах, і поєднує їх зі створеними візуалами та запропонованими «гачками». Кілька варіантів тексту поєднуються з візуальними опціями, щоб сформувати тестовані набори концепцій, оптимізовані для кліків і конверсій за допомогою інструмента на базі ШІ.
Реалістичні аватари, клонування голосу та UGC-стилі
Обирайте AI-аватарів, завантажуйте свій голос або використовуйте голосові моделі, щоб створювати спікерів у стилі UGC чи кінематографічних ведучих для Ваших рекламних креативів. Природна синхронізація губ і керування емоціями у відеорекламі роблять людей на екрані переконливими й автентичними — без знімальних майданчиків.
Готові шаблони платформи та експортні пакети
Застосовуйте бренд-кити та обирайте пресети для платформ, які автоматично враховують розміщення субтитрів, безпечні зони та налаштування стиснення. Експортуйте впорядковані пакети — MP4, обкладинки та SRT — повністю готові для рекламних кабінетів і публікацій у соцмережах.
Як користуватися генератором рекламних дописів для соцмереж зі ШІ
Дотримуйтесь чотирьох простих кроків, щоб пройти шлях від ідеї до опублікованих рекламних матеріалів.
Вставте URL продукту, завантажте зображення або введіть короткий сценарій. HeyGen виокремить ключові повідомлення, візуали та характеристики, щоб підготувати початкові креативи оголошень для Ваших кампаній.
Оберіть співвідношення сторін, візуальні стилі та параметри голосу чи аватара для Ваших AI-реклам. Застосуйте свій брендбук, щоб логотипи, шрифти й кольори залишалися послідовними.
Створюйте кілька варіантів із різними зачіпками, закликами до дії та візуалами. Переглядайте їх поруч, коригуйте текст або зображення та повторно створюйте альтернативні версії для тестування.
Завантажуйте MP4, мініатюри та SRT, відформатовані під кожне розміщення, або експортуйте впорядковані пакети для менеджерів реклами. Завантажте їх на свою рекламну платформу й почніть структуроване тестування рекламних кампаній.
AI-генератор рекламних оголошень для соцмереж автоматично створює рекламні тексти, візуали та відформатовані відео- чи графічні матеріали з коротких вхідних даних, як-от URL-адреси, сценарії чи зображення. HeyGen поєднує text to video, image to video, аватари та бренд-кити, щоб створювати готові до запуску креативи без зйомок.
Так. Оберіть готові формати для Reels, TikTok, стрічки Instagram, Stories, YouTube Shorts та інших платформ. HeyGen автоматично змінює розмір відео, додає субтитри та оптимізує темп під кожне розміщення.
Ні. HeyGen створює переконливі заголовки, основний текст і заклики до дії та поєднує їх із візуальними шаблонами. Ви можете вдосконалювати результати, але стандартні чернетки вже створені відповідно до найкращих практик платформи.
Зіставте фіди товарів або CSV-дані з шаблонами, і HeyGen створить рекламу для кожного SKU, забезпечуючи єдиний брендинг і назви файлів, щоб Ви могли ефективно запускати сотні креативів.
Так. Використовуйте відеоперекладач, щоб перекладати сценарії, заново створювати озвучку та робити синхронізовані субтитри, щоб локалізовані версії Ваших відеореклам виглядали природно без повторного запису.
HeyGen упорядковує набори варіантів для структурованих тестів, пропонує поєднання авдиторій і створює акуратні експортні пакети, щоб Ви могли швидко запускати експерименти та визначати найрезультативніші зачіпки й візуали.
Завантажте бренд-пакет із логотипами, шрифтами та кольорами. Заблокуйте елементи, щоб запобігти випадковим змінам і забезпечити візуальну цілісність у командах та акаунтах клієнтів.
HeyGen експортує відео у форматі MP4, високоякісні PNG-зображення, файли субтитрів SRT/VTT та впорядковані zip-архіви, готові для менеджерів реклами та завантаження кампаній.
HeyGen дотримується найкращих практик форматування для платформ, зокрема щодо співвідношення сторін, зручності читання субтитрів і типових обмежень на текст. Остаточна відповідність політикам і затвердження реклами є відповідальністю рекламодавця.
Ви зберігаєте право власності на відео та матеріали, які створюєте. HeyGen використовує ліцензовані ресурси, а створені результати надаються для комерційного використання. Переконайтеся, що будь-який сторонній контент, який Ви завантажуєте, має необхідні права для Вашої реклами зі ШІ.
