Глосарій з ШІ
Цей глосарій відео зі ШІ містить чіткі, лаконічні визначення ключових термінів, пов’язаних із відео, створеним за допомогою ШІ, перекладом, технологіями аватарів та варіантами використання. Він створений, щоб Ви швидко розібралися в інструментах і концепціях, які формують майбутнє створення та локалізації відео.
A-roll — це основний відеоматеріал у ролику, який зазвичай показує головний об’єкт зйомки, наприклад ведучого, співрозмовника або центральну сюжетну лінію. Він становить ядро історії й часто доповнюється B-roll для візуального різноманіття та контексту.
Рекламні ролики — це промоційні відео, створені, щоб переконати глядачів придбати товар або послугу. Зазвичай вони короткі, орієнтовані на конкретну авдиторію та оптимізовані для ефективної роботи на цифрових платформах.
AI-аватар зі ШІ — це створений комп’ютером цифровий персонаж, який імітує людську зовнішність і поведінку. Його зазвичай використовують у відео, віртуальних асистентах та застосунках для обслуговування клієнтів.
Генератор AI-аватарів створює реалістичних цифрових персонажів за допомогою штучного інтелекту. Користувачі можуть налаштовувати зовнішність, голос і міміку відповідно до свого бренду або повідомлення.
Цей інструмент поєднує цифрові аватари з технологією перетворення тексту на мовлення та рендерингом відео, щоб створювати відео без зйомки реальних людей. Він ідеально підходить для швидкого створення масштабованого, персоналізованого контенту.
Відео, створене за допомогою ШІ, — це відео, яке створюється з використанням технологій штучного інтелекту, що автоматизують окремі етапи, як-от написання сценарію, озвучення, анімацію чи монтаж. Такі відео дають змогу заощадити час і ресурси під час створення контенту.
Генератор на основі ШІ використовує алгоритми для створення контенту, такого як зображення, текст або відео, на основі запиту користувача чи наявних шаблонів даних. Він спрощує творчі робочі процеси, автоматизуючи повторювані завдання.
AI SDR (Sales Development Representative) на вебсайті — це цифровий агент, який вітає відвідувачів, кваліфікує ліди та відповідає на базові запитання. Він є першим пунктом контакту у воронці продажів.
Йдеться про використання інструментів ШІ для перетворення усної або письмової мови у відео на іншу мову. Зазвичай це включає транскрипцію, переклад і створення озвучування.
«AI-перекладач» автоматично перетворює текст або мовлення з однієї мови на іншу за допомогою машинного навчання та обробки природної мови. Його зазвичай використовують для субтитрів, розмов у реальному часі та підтримки клієнтів.
Навчальні матеріали зі ШІ — це освітні відео, які пояснюють, як користуватися інструментами та технологіями штучного інтелекту. Вони призначені як для початківців, так і для професіоналів, які вивчають ШІ.
AI-відеогенератор створює відео з тексту, зображень або аудіо за допомогою штучного інтелекту. Він автоматизує процес створення, часто усуваючи потребу в камерах, акторах чи студіях.
Переклад відео зі ШІ використовує автоматизовані інструменти, щоб перекладати діалоги, субтитри та закадровий голос різними мовами. Це допомагає зробити відеоконтент доступним для глобальної авдиторії.
Перекладач відео зі ШІ — це інструмент, який обробляє та перекладає відеоконтент різними мовами. Зазвичай він поєднує розпізнавання мовлення, машинний переклад і синтез голосу.
Avatar AI використовує штучний інтелект, щоб створювати, анімувати та керувати цифровими персонажами. Ці аватари можна використовувати у відео, іграх або інтерактивних застосунках для взаємодії, максимально наближеної до людської.
Генератор аватарів створює цифрове зображення людини або персонажа на основі вибраних користувачем характеристик. Його часто використовують в іграх, соціальних мережах і бізнес-відеоконтенті.
B
B-roll — це додаткові кадри, які підсилюють основний сюжет або візуальний ряд у відео. Його часто використовують, щоб надати контекст, показати дію або приховати монтажні склейки в інтерв’ю та закадровому озвучуванні.
Брендові відео розповідають історію місії, цінностей і характеру компанії. Їх часто використовують, щоб сформувати впізнаваність, вибудувати довіру та встановити емоційний зв’язок з авдиторією.
C
Навчання з комплаєнсу відео навчають співробітників юридичним, етичним і регуляторним стандартам. Вони допомагають організаціям зменшити ризики та забезпечити дотримання працівниками необхідних політик.
Корпоративне навчання відео створюються для того, щоб навчати співробітників політик компанії, навичок і процесів. Вони допомагають забезпечити послідовний онбординг і професійний розвиток у всіх командах.
D
Глибокий переклад — це передовий нейромережевий машинний переклад, який точніше передає контекст, ідіоми та тон, ніж традиційні методи. Він особливо корисний для довгих текстів і сценаріїв відео.
Це довгі відео, які досліджують реальні події, людей або теми крізь призму сторітелінгу. Вони поєднують фактичну інформацію з елементами оповіді, щоб зацікавити та поінформувати.
E
Маркетинг подій відео просувають конференції, вебінари, запуск продуктів та інші живі заходи. Вони створюють очікування та стимулюють реєстрації завдяки захопливому візуальному контенту.
F
Поширення фінансових знань відео навчають глядачів управлінню грошима, інвестуванням та економічними поняттями. Вони допомагають зробити складні фінансові теми доступними для ширшої авдиторії.
Ворожіння відео пропонують передбачення або духовні настанови на основі астрології, таро чи інших традицій. Їх часто використовують для розваги або саморефлексії.
G
Генеративне відео зі ШІ — це відеоконтент, створений за допомогою моделей ШІ, які навчаються на даних і відтворюють реалістичні візуальні ефекти, аудіо або сценарії. Такий підхід зменшує обсяг ручної роботи та пришвидшує виробництво.
H
Історичні оповідні відеопереказують минулі події або епохи в оповідному форматі. Їх використовують для освіти, розваг або збереження культурної спадщини.
Навчальні відео надають покрокові інструкції щодо виконання завдання або розв’язання проблеми. Вони популярні як у службах підтримки клієнтів, так і в освітніх середовищах.
L
Відео для вивчення мов навчають словникового запасу, граматики, вимови та розмовної мови новою мовою. Вони підтримують тих, хто навчається, на всіх рівнях володіння завдяки структурованим урокам.
Відео з оновленнями від керівництва допомагають ділитися новинами, цілями або змінами безпосередньо від керівників компанії. Вони сприяють прозорості та узгодженості в усій організації.
Навчальні курси — це структуровані освітні програми, які використовують відео для проведення уроків, навчальних матеріалів і перевірки знань. Вони широко застосовуються в школах, на онлайн-платформах і в корпоративному навчанні.
M
Відео для обміну медичними знаннями пояснюють медичні поняття, методи лікування та процедури. Їх використовують фахівці, медичні заклади та викладачі, щоб покращити розуміння медицини серед населення та підвищити ефективність навчання.
Мотиваційні відео створені для того, щоб надихати, підбадьорювати та заряджати глядачів енергією. Вони часто розкривають теми самовдосконалення, стійкості та особистісного зростання.
Відео з оглядами фільмів і музики пропонують рецензії та аналіз нових або класичних творів розважального контенту. Вони допомагають авдиторії вирішити, що подивитися або послухати далі.
Це креативні відео, у яких представлено оригінальну музику або сторітелінг, створені чи покращені за допомогою ШІ. Вони поєднують розваги з інноваційними технологіями.
N
Новини та сторітелінгові відео висвітлюють актуальні події, історії про людей або культурні наративи. Вони інформують і залучають глядачів завдяки переконливому та змістовному контенту.
Це регулярні оновлення, які надсилаються електронною поштою або у форматі відео, щоб тримати клієнтів, співробітників чи спільноти в курсі подій. Вони містять оголошення, досягнення та інші важливі новини.
Вебінари та подкасти за запитом — це попередньо записані аудіо- або відеосесії, доступні для перегляду чи прослуховування у будь-який час. Вони забезпечують гнучкий доступ до експертних інсайтів, лідерської думки та нішевих обговорень.
Онбординг-відео для навчання допомагають новим співробітникам або користувачам швидко опанувати інструменти компанії, її культуру та очікування. Вони забезпечують послідовний і привітний старт взаємодії з компанією.
P
Персональні вітальні або вступні відео — це короткі повідомлення, які використовують, щоб представити себе дружньо й так, щоб Вас запам’ятали. Їх зазвичай застосовують у нетворкінгу, під час онбордингу або в комунікаціях з новими контактами.
Персоналізований продажний аутріч передбачає надсилання персоналізованих повідомлень або відео потенційним клієнтам. Такий підхід допомагає встановити довіру, показати релевантність і підвищити конверсію.
Постпродакшн — це завершальний етап створення відео, на якому сирий матеріал монтується, коригується за кольором і доповнюється аудіо, музикою, графікою та ефектами. Саме на цьому етапі відео набуває фінальної форми й готується до публікації або розповсюдження.
Пре-продакшн — це етап планування створення відео, який включає написання сценарію, розкадрування, кастинг, пошук локацій і складання розкладу. На цьому етапі закладається основа для безперебійного продакшну та забезпечується узгодженість креативної концепції й готовність усіх організаційних процесів.
Відео з анонсом продукту представляють нові функції, послуги або релізи продукту для авдиторії. Їх використовують, щоб викликати зацікавлення, поінформувати клієнтів і привернути увагу медіа.
Відео-огляди продукту — це короткі, інформативні ролики, які демонструють, як працює продукт і які його ключові переваги. Зазвичай їх використовують, щоб навчати клієнтів, підтримувати продажі та спрощувати складні функції.
Відео з оглядами продуктів оцінюють характеристики, переваги та недоліки конкретного продукту. Вони допомагають потенційним покупцям, пропонуючи неупереджені думки або реальний досвід користувачів.
Виробництво, також відоме як знімальний процес, — це етап, коли весь запланований матеріал знімають за допомогою камер, освітлення та звукового обладнання. На цьому етапі втілюють творче бачення на знімальному майданчику або на локації, керуючись сценарієм і розкадруванням.
R
Релігійні відео передають вчення, молитви, проповіді та духовні послання. Вони допомагають спільнотам залишатися на зв’язку й поглиблювати свою віру.
S
Навчальні відео з техніки безпеки пояснюють глядачам, як запобігати нещасним випадкам і діяти в надзвичайних ситуаціях. Вони є необхідними у високоризикових галузях та робочих середовищах.
Продажні презентації — це структуровані виступи, у яких демонструють продукт, послугу або пропозицію. Їх зазвичай використовують команди з продажу, щоб переконати потенційних покупців або клієнтів.
Написання сценарію — це процес створення діалогів, закадрового тексту та структури для відео. Воно слугує основою для сторітелінгу й спрямовує увесь процес виробництва.
Відео для соціальних мереж — це короткі формати контенту, створені для платформ на кшталт Instagram, TikTok та LinkedIn. Вони допомагають брендам залучати авдиторію, підвищувати впізнаваність і ділитися актуальними новинами чи акціями.
Ці відео підкреслюють позитивний досвід клієнтів, партнерів або співробітників. Вони формують довіру та підсилюють репутацію завдяки реальним результатам.
Т
Навчальні відео, орієнтовані на розвиток навичок, навчають конкретних умінь, таких як робота з програмним забезпеченням, експлуатація обладнання чи розвиток soft skills. Їх використовують, щоб підвищити кваліфікацію співробітників або студентів у конкретних сферах.
Щоб перекласти відео — це означає перетворити усну або письмову мову на іншу мову. Це може включати створення субтитрів, дубляж або запис нових аудіодоріжок.
Цей процес передбачає перетворення неангломовного відеоконтенту на англомовний за допомогою таких інструментів, як транскрипція, машинний переклад і озвучення. Його зазвичай використовують, щоб охопити англомовну авдиторію.
Ви
Відео зі ШІ означає використання штучного інтелекту для аналізу, редагування, покращення або створення відеоконтенту. Воно лежить в основі інструментів на кшталт розпізнавання об’єктів, визначення сцен і автоматизованого створення відео.
Відеогенератор — це програмний інструмент, який створює відео з тексту, зображень або шаблонів. Він може працювати на основі ШІ, щоб автоматизувати монтаж і озвучування.
Відеоперекладач перетворює мову у відео на іншу мову, зазвичай із субтитрами або дубльованою доріжкою. AI-відеоперекладачі автоматизують цей процес, забезпечуючи швидкість і точність.
Озвучка — це закадровий голос, який записують окремо й додають до відео, щоб пояснити, прокоментувати або розповісти історію. Її зазвичай використовують у навчальних відео, документальних фільмах і рекламних роликах.